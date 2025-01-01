MQL5参考标准常量，列举和架构数据结构请求结构测试结果
交易要求检查结构结果（MqlTradeCheckResult）
在向服务器发送 交易操作 要求时，推荐检测。该检测使用 OrderCheck()函数执行，检测要求和MqlTradeCheckResult结构变量类型已通过传递，检测结果会记录该变量。
struct MqlTradeCheckResult
{
uint retcode; // 应答码
double balance; // 交易执行后的余额
double equity; // 交易执行后的净值
double profit; // 浮动利润
double margin; // 保证金规定额
double margin_free; // 自由保证金
double margin_level; // 保证金比例
string comment; // 应答码注释 (描述错误)
};
域描述
|
域
|
描述
|
retcode
|
balance
|
在执行交易操作后账户余额
|
equity
|
在执行交易操作后净值
|
profit
|
在执行交易操作后的浮点利润值
|
margin
|
为执行操作要求的保证金
|
margin_free
|
在执行交易操作后的可用保证金
|
margin_level
|
在执行交易操作后建立保证金水平
|
comment
|
注解文本回应代码，错误描述
另见