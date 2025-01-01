文档部分
MQL5参考标准常量，列举和架构数据结构请求结构测试结果 

交易要求检查结构结果（MqlTradeCheckResult）

在向服务器发送 交易操作 要求时，推荐检测。该检测使用 OrderCheck()函数执行，检测要求和MqlTradeCheckResult结构变量类型已通过传递，检测结果会记录该变量。

struct MqlTradeCheckResult
  {
   uint         retcode;             // 应答码
   double       balance;             // 交易执行后的余额
   double       equity;              // 交易执行后的净值
   double       profit;              // 浮动利润
   double       margin;              // 保证金规定额
   double       margin_free;         // 自由保证金
   double       margin_level;        // 保证金比例
   string       comment;             // 应答码注释 (描述错误)
  };

域描述

描述

retcode

返回代码

balance

在执行交易操作后账户余额

equity

在执行交易操作后净值

profit

在执行交易操作后的浮点利润值

margin

为执行操作要求的保证金

margin_free

在执行交易操作后的可用保证金

margin_level

在执行交易操作后建立保证金水平

comment

注解文本回应代码，错误描述

另见

交易请求结构当前价格结构发送订单订单检测