文档部分
MQL5参考MetaTrader Python模块positions_total 

positions_total

获取未结持仓的数量。

positions_total()

返回值

整数值。

注意

该函数类似于PositionsTotal

例如：

import MetaTrader5 as mt5
# 显示有关MetaTrader 5程序包的数据
print("MetaTrader5 package author: ",mt5.__author__)
print("MetaTrader5 package version: ",mt5.__version__)
 
# 建立与MetaTrader 5程序端的连接
if not mt5.initialize():
    print("initialize() failed, error code =",mt5.last_error())
    quit()
 
# 检查是否存在未结持仓
positions_total=mt5.positions_total()
if positions_total>0:
    print("Total positions=",positions_total)
其他
    print("Positions not found")
 
# 断开与MetaTrader 5程序端的连接
mt5.shutdown()

另见

positions_getorders_total