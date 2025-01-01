文档部分
MQL5参考语言基础数据类型整型 

整型数据

在MQL5中整数有11个类型，如果逻辑程序需要，一些类型能与另一些类型一起使用，但是在此种情况下，要记住类型转换 规则。

下面列表中显示了每一类型的特性，此外，每一类型的最后一列均与C++程序类型相同。

类型

字节大小

最小值

最大值

C++ 类比

char

1

-128

127

char

uchar

1

0

255

unsigned char, BYTE

bool

1

0(false)

1(true)

bool

short

2

-32 768

32 767

short, wchar_t

ushort

2

0

65 535

unsigned short, WORD

int

4

- 2 147 483 648

2 147 483 647

int

uint

4

0

4 294 967 295

unsigned int, DWORD

color

4

-1

16 777 215

int, COLORREF

long

8

-9 223 372 036 854 775 808

9 223 372 036 854 775 807

__int64

ulong

8

0

18 446 744 073 709 551 615

unsigned __int64

datetime

8

0 (1970.01.01 0:00:00)

32 535 244 799 (3000.12.31 23:59:59)

__time64_t

整型值也可视为数字常数，颜色值和，日期-时间值，字符常量计数

 

其他整数类型别名（用于 C/C++ 兼容性）

为了简化从其他语言（如 C 和 C++）移植代码，MQL5 语言中添加了标准整数类型的别名。这些别名不会引入新类型，而是 MQL5 中现有类型的替代名称。它们可以在所有适用于基础类型的情况下使用。

类型

对应于 MQL5 类型

大小（字节）

符号

最小值

最大值

int8_t

char

8

有符号

-128

127

uint8_t

uchar

8

无符号

0

255

int16_t

short

16

有符号

-32 768

32 767

uint16_t

ushort

16

无符号

0

65 535

int32_t

int

32

有符号

- 2 147 483 648

2 147 483 647

uint32_t

uint

32

无符号

0

4 294 967 295

int64_t

long

64

有符号

-9 223 372 036 854 775 808

9 223 372 036 854 775 807

uint64_t

ulong

64

无符号

0

18 446 744 073 709 551 615

这些别名在将现有库和算法从 C/C++ 移植到 MQL5 时非常有用，特别是在具有高度平台兼容性的项目中。所有新名称都可以在脚本、EA 和指标中使用。

 

