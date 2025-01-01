整型数据
在MQL5中整数有11个类型，如果逻辑程序需要，一些类型能与另一些类型一起使用，但是在此种情况下，要记住类型转换 规则。
下面列表中显示了每一类型的特性，此外，每一类型的最后一列均与C++程序类型相同。
|
类型
|
字节大小
|
最小值
|
最大值
|
C++ 类比
|
1
|
-128
|
127
|
char
|
1
|
0
|
255
|
unsigned char, BYTE
|
1
|
0(false)
|
1(true)
|
bool
|
2
|
-32 768
|
32 767
|
short, wchar_t
|
2
|
0
|
65 535
|
unsigned short, WORD
|
4
|
- 2 147 483 648
|
2 147 483 647
|
int
|
4
|
0
|
4 294 967 295
|
unsigned int, DWORD
|
4
|
-1
|
16 777 215
|
int, COLORREF
|
8
|
-9 223 372 036 854 775 808
|
9 223 372 036 854 775 807
|
__int64
|
8
|
0
|
18 446 744 073 709 551 615
|
unsigned __int64
|
8
|
0 (1970.01.01 0:00:00)
|
32 535 244 799 (3000.12.31 23:59:59)
|
__time64_t
整型值也可视为数字常数，颜色值和，日期-时间值，字符常量 和计数 。
其他整数类型别名（用于 C/C++ 兼容性）
为了简化从其他语言（如 C 和 C++）移植代码，MQL5 语言中添加了标准整数类型的别名。这些别名不会引入新类型，而是 MQL5 中现有类型的替代名称。它们可以在所有适用于基础类型的情况下使用。
|
类型
|
对应于 MQL5 类型
|
大小（字节）
|
符号
|
最小值
|
最大值
|
int8_t
|
8
|
有符号
|
-128
|
127
|
uint8_t
|
8
|
无符号
|
0
|
255
|
int16_t
|
16
|
有符号
|
-32 768
|
32 767
|
uint16_t
|
16
|
无符号
|
0
|
65 535
|
int32_t
|
32
|
有符号
|
- 2 147 483 648
|
2 147 483 647
|
uint32_t
|
32
|
无符号
|
0
|
4 294 967 295
|
int64_t
|
64
|
有符号
|
-9 223 372 036 854 775 808
|
9 223 372 036 854 775 807
|
uint64_t
|
64
|
无符号
|
0
|
18 446 744 073 709 551 615
这些别名在将现有库和算法从 C/C++ 移植到 MQL5 时非常有用，特别是在具有高度平台兼容性的项目中。所有新名称都可以在脚本、EA 和指标中使用。
