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创建一个基于布林带PIRANHA策略的MQL5 EA

创建一个基于布林带PIRANHA策略的MQL5 EA

MetaTrader 5交易系统 |
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Allan Munene Mutiiria
Allan Munene Mutiiria

引言

在本文中，我们将探讨如何基于 PIRANHA 策略，在MQL5中创建一款EA，并重点整合布林带。随着交易者对高效自动化方案的渴求，PIRANHA 策略应运而生——它以系统化方式捕捉市场波动，因而深受外汇玩家的青睐。

首先，我们将概述 PIRANHA 策略的核心理念，为自动化交易打下坚实基础。接着，深入剖析布林带这一经典指标：它通过度量市场波动，帮助我们锁定潜在进出场点。

随后，我们将引导您完成在 MQL5 中的编码过程，重点介绍推动该策略的核心函数和逻辑。此外，还会讨论 EA 的性能测试、参数优化，以及实盘部署的最佳实践。本文将涵盖以下主题：

  1. PIRANHA 策略概览
  2. 布林带深度解析
  3. 策略的具体实现
  4. 在MQL5中的实现
  5. 测试
  6. 结论

读完本文，您将具备开发 MQL5 EA 的完整知识体系，能够高效运用 PIRANHA 策略与布林带，全面提升交易表现。让我们开始吧。


PIRANHA 策略概览

PIRANHA 策略是一套动态交易系统，专为捕捉外汇市场波动而设。它以“快、准、狠”著称，正如其名称来源——水中迅捷的食人鲳，出手即中。核心技能：该策略以波动率为锚，通过高度相对化的方式，帮助交易者精准定位市场进出场点。

在本策略中，布林带为核心组件。作为衡量波动的常用指标，布林带可直观呈现市场的起伏。我们选用 12 周期布林带，经验证其结构能在长期内有效揭示价格行为。标准差倍数设为 2，在捕捉主要行情的同时，过滤掉微小波动干扰。上下轨形成“天花板”与“地板”，分别对应潜在的超买与超卖区。价格跌破下轨 → 视为极佳买入机会；价格突破上轨 → 提示可考虑卖出。示意图如下：

策略概览

风险管理同样是 PIRANHA 策略的核心环节。它强调通过明确的止损与止盈水平来保护本金。具体设定如下：做多时，止损放在入场价下方 100 点，止盈设在入场价上方 50 点。这套纪律性流程既控制潜在亏损，又锁定利润，使交易方法更具可持续性。

总而言之，PIRANHA 策略将技术分析与波动率捕捉、风险管理融为一体。理解这些原则与参数后，交易者即可更从容地在汇市航行，做出契合自身目标的理性决策。接下来，我们将在MQL5中把这一策略落地，让 PIRANHA 在自动化交易系统中真正“活”起来。


布林带深度解析

交易者可借助布林带这一稳健的技术分析工具，在剧烈波动的市场中捕捉潜在价格走向。John Bollinger于 20 世纪 80 年代提出该指标。它由三个部分组成：中轨（移动平均线）、上轨与下轨。通过计算，交易者可以衡量当前价格相对均值偏离了多少。

首先，我们计算中轨（即移动平均线），通常采用 20 周期的简单移动平均线（SMA）。SMA 的公式为：

SMA公式

其中 𝑃𝑖 为第 i 周期的收盘价，n 为周期数（此处为 20）。举例：若最近 20 个周期的收盘价如下：

周期 收盘价(𝑃𝑖)
1 1.1050
2 1.1070
3 1.1030
4 1.1080
5 1.1040
6 1.1100
7 1.1120
8 1.1150
9 1.1090
10 1.1060
11 1.1085
12 1.1105
13 1.1130
14  1.1110
15  1.1075
16  1.1055
17  1.1080
18  1.1095
19  1.1115
20  1.1120

我们把这些价格累加并除以20：

计算SMA

接下来，我们计算 标准差，用于衡量收盘价相对于简单移动平均线（SMA）的波动幅度。其 (𝜎) 公式为：

STD DEV FORMULA

以我们已算出的 SMA = 1.1080 为基准，先求出每个收盘价与该均值的差值平方，再取平均并开平方根即可得到标准差。例如，前几个差值平方的结果如下：

FIRST SQUARED DIFFERENCES

在计算了所有20个方差后，我们得到：

ALL DIFFERENCES

在已得出中轨（SMA）与标准差（σ）的基础上，我们现在可以计算布林带的上下轨：这些公式如下：

  • 上轨 = SMA + (k × σ)
  • 下轨 = SMA − (k × σ)

这里，我们一般设置k=2（代表两个标准差）。代入，得：

  1. 上轨 = 1.1080 + (2 × 0.0030) = 1.1140
  2. 下轨 = 1.1080 − (2 × 0.0030) = 1.1020

布林带计算结果如下：

  • 中轨（SMA）：1.1080
  • 上轨：1.1140
  • 下轨：1.1020

这三个轨道如下所示：

3 BANDS

两条轨道之间的空间会随着市况而动态变化。 当轨道扩张，意味着波动率上升——行情往往开始剧烈。当轨道收缩，则提示市场正进入盘整。交易者常关注价格与轨道的触碰或突破，以此生成信号。价格触及上轨 → 视为超买；价格触及下轨 → 视为超卖。

综上所述，布林带的计算围绕三个核心：SMA 中轨、标准差、上轨与下轨。掌握这些公式不仅是量化阅读的训练，更为交易者提供了做出明智决策的“弹药”——尤其在运用 PIRANHA 策略时尤为关键。


策略的具体实现

上轨：卖出条件

当价格向上穿越并收于布林带上轨之外时，即发出“市场可能超买”的信号。这表明涨势过度，后续很可能出现向下修正。因此，我们把该情形视为卖出信号。因此，若当前 K 线收盘价仍位于上轨之上，即开空仓。以期捕捉潜在反转或回撤。

上轨做空

下轨：买入条件

反之，当价格向下穿越并收于布林带下轨之外时，则暗示市场可能超卖。这代表跌幅已深，随时有望反弹。于是，我们把该情形视为买入信号。因此，若当前 K 线收盘价位于下轨之下，即开多仓，博弈向上反转。

下轨做多

这些策略的图形化表达，对我们在MQL5中实现这些交易条件时非常有帮助，可作为编写精确入场和出场规则的代码的参考。


在MQL5中的实现

在掌握了 PIRANHA 交易策略的全部理论之后，接下来我们把这套策略在MetaTrader 5 中自动化，打造一款EA。

要在MetaTrader 5终端中创建EA，请点击“工具”选项卡并选择“MetaQuotes语言编辑器”，或者简单地在键盘上按F4键。另外，您还可以点击工具栏上的IDE（集成开发环境）图标。这将打开MetaQuotes语言编辑器，允许您编写EA、技术指标、脚本和函数库。

打开编辑器

一旦MetaEditor被打开，在工具栏上，导航到“文件”选项卡并选择“新建文件”，或者简单地按CTRL + N，来创建一个新文档。另外，您也可以点击工具栏上的“新建”图标。这将弹出一个MQL向导（MQL Wizard）窗口。

创建一个新EA

在弹出的向导中，选择“Expert Advisor (template) ”并点击“下一步”。

MQL 向导

在EA的一般属性中，在名称部分，输入您的EA文件的名称。请注意，如果要指定或创建一个不存在的文件夹，您需要在EA名称前使用反斜杠。例如，这里我们默认有“Experts\”。这意味着我们的EA将被创建在Experts文件夹中，我们可以在那里找到它。其他部分都很容易理解，您也可以按照向导底部的链接去详细了解这一过程。

新EA的名称

在提供了您想要的EA文件名后，点击“下一步”，再点击“下一步”，然后点击“完成”。 完成这些步骤后，我们现在就可以开始编写和规划我们的策略了。

首先我们从定义EA的基础数据开始。这包括EA的名称、版本信息和MetaQuotes的网站链接。我们还将指定EA的版本号，设置为“1.00”。

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                      PIRANHA.mq5 |
//|                        Allan Munene Mutiiria, Forex Algo-Trader. |
//|                                     https://forexalgo-trader.com |
//+------------------------------------------------------------------+

//--- Properties to define metadata about the Expert Advisor (EA)
#property copyright "Allan Munene Mutiiria, Forex Algo-Trader."   //--- Copyright information
#property link      "https://forexalgo-trader.com"               //--- Link to the creator's website
#property version   "1.00"                                       //--- Version number of the EA

在加载程序时，会呈现出与下图类似的信息。

METADATA

首先，在源代码的开头使用#include包含一个交易实例。这样我们就能够访问CTrade类，并使用它来创建一个交易对象。这非常关键，因为我们需要用它来执行交易。

//--- Including the MQL5 trading library
#include <Trade/Trade.mqh>      //--- Import trading functionalities
CTrade obj_Trade;               //--- Creating an object of the CTrade class to handle trading operations

预处理器会用文件Trade.mqh的内容替换#include <Trade/Trade.mqh>这一行。尖括号表示Trade.mqh文件将从标准目录（通常是terminal_installation_directory\MQL5\Include）中获取。当前目录不会包含在搜索路径中。这行代码可以放在程序的任何位置，但通常，为了代码结构更好和引用更方便，所有的包含指令都放在源代码的开头。声明CTrade类的obj_Trade对象将使我们能够轻松访问该类中包含的方法，这得益于MQL5开发者的设计。

CTrade 类

我们需要先创建指标句柄（handle），以便在策略中调用所需的指标。

//--- Defining variables for Bollinger Bands indicator and price arrays
int handleBB = INVALID_HANDLE;  //--- Store Bollinger Bands handle; initialized as invalid
double bb_upper[], bb_lower[];  //--- Arrays to store upper and lower Bollinger Bands values

在这里，我们声明并初始化一个integer变量 handleBB，它将作为布林带指标在 EA 中的唯一句柄。在 MQL5 中，句柄 是系统分配给某个指标的唯一标识符，方便在整段代码中随时引用该指标。先把 handleBB 初始化为INVALID_HANDLE，可确保在真正创建指标前不会误用无效句柄，从而避免意外错误。除了句柄，我们还定义两个动态数组：bb_upper 和 bb_lower，分别用于存储布林带的上轨与下轨数值。借助这两个数组，我们可以实时捕获并分析指标状态，为基于布林带条件执行交易策略提供可靠依据。再次强调：我们将确保同一时刻仅保留一个方向的单一持仓。

//--- Flags to track if the last trade was a buy or sell
bool isPrevTradeBuy = false, isPrevTradeSell = false;  //--- Prevent consecutive trades in the same direction

在此，我们声明并初始化两个Boolean标志变量 isPrevTradeBuy 与 isPrevTradeSell，用于记录上一笔已执行交易的方向。两者均初始化为 false，表示尚未发生任何交易。这两个标志将在交易逻辑中发挥关键作用，保证EA不会在同一个方向上连续开仓。比如，若上一笔为买单，isPrevTradeBuy 置为 true，在新卖单出现前禁止再次开多；若上一笔为卖单，isPrevTradeSell 置为 true，在新买单出现前禁止再次开空。由此避免同方向冗余开仓，保持策略平衡。

接下来，我们需要实现OnInit事件处理函数。该函数会在 EA 挂载到图表时由系统自动调用，用于完成所有初始化工作。该函数负责初始化EA，包括创建指标句柄，初始化变量，预分配资源。简言之，OnInit 是 EA 开始处理市场数据前的“启动脚本”。它具体如下：

//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert initialization function                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit(){
   // OnInit is called when the EA is initialized on the chart
//...
}

在 OnInit 事件处理器中，我们需要先初始化指标句柄，以便为其分配数据值。

   //--- Create Bollinger Bands indicator handle with a period of 12, no shift, and a deviation of 2
   handleBB = iBands(_Symbol, _Period, 12, 0, 2, PRICE_CLOSE);  

这里，我们通过调用iBands函数来创建布林带指标的句柄，并按给定参数生成该指标。传入的参数包括：_Symbol当前图表的交易品种；_Period所用时间周期（可以是分钟、小时、日线等）。布林带的参数包括：周期设为 12，表示计算指标所用的 K 线根数；偏移设为 0，表示不对轨道进行前后平移；标准差设为 2，这决定轨道与移动平均值间的距离。PRICE_CLOSE表示以收盘价作为计算依据。若创建成功，句柄变量 handleBB 将保存一个有效的标识符，供后续获取数据和进行分析。因此，在继续之前必须先检查句柄是否创建成功。

   //--- Check if the Bollinger Bands handle was created successfully
   if (handleBB == INVALID_HANDLE){
      Print("ERROR: UNABLE TO CREATE THE BB HANDLE. REVERTING");  //--- Print error if handle creation fails
      return (INIT_FAILED);  //--- Return initialization failed
   }

在此，我们通过判断布林带指标的句柄是否等于INVALID_HANDLE来验证其创建是否成功。若句柄无效，我们即打印错误信息：“ERROR: UNABLE TO CREATE THE BB HANDLE. REVERTING”，以便在初始化阶段快速定位问题。随后返回INIT_FAILED，表明EA未能正常初始化。若检查通过，则继续将数据数组设为时间序列格式。

   //--- Set the arrays for the Bollinger Bands to be time-series based (most recent data at index 0)
   ArraySetAsSeries(bb_upper, true);  //--- Set upper band array as series
   ArraySetAsSeries(bb_lower, true);  //--- Set lower band array as series
   
   return(INIT_SUCCEEDED);  //--- Initialization successful

在此处，我们调用ArraySetAsSeries函数，并把第二个参数设为 true，从而将布林带数组 bb_upper 与 bb_lower 配置为时间序列格式。这样一来，最新数据被存放在索引 0 的位置，方便在分析行情时快速获取最新值。通过这种数组排布，我们的数据结构契合了交易算法中的常见做法——最新信息往往最为关键。最后，我们返回INIT_SUCCEEDED，表明初始化流程已全部成功完成，EA可以继续执行后续操作。

至此，初始化部分的每一步都运行无误。负责程序初始化的完整源代码如下：

//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert initialization function                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
   //--- Create Bollinger Bands indicator handle with a period of 12, no shift, and a deviation of 2
   handleBB = iBands(_Symbol, _Period, 12, 0, 2, PRICE_CLOSE);  
   
   //--- Check if the Bollinger Bands handle was created successfully
   if (handleBB == INVALID_HANDLE){
      Print("ERROR: UNABLE TO CREATE THE BB HANDLE. REVERTING");  //--- Print error if handle creation fails
      return (INIT_FAILED);  //--- Return initialization failed
   }
   
   //--- Set the arrays for the Bollinger Bands to be time-series based (most recent data at index 0)
   ArraySetAsSeries(bb_upper, true);  //--- Set upper band array as series
   ArraySetAsSeries(bb_lower, true);  //--- Set lower band array as series
   
   return(INIT_SUCCEEDED);  //--- Initialization successful
  }

接下来进入OnDeinit事件处理器——当程序被反初始化时自动调用的函数。

//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert deinitialization function                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnDeinit(const int reason){
   // OnDeinit is called when the EA is removed from the chart or terminated
//...
}

OnDeinit会在 EA 从图表移除或终端关闭时触发。我们必须利用此事件处理器，确保资源得到正确清理与管理。当 EA 终止时，需要释放在初始化阶段创建的所有指标句柄。若不释放，就可能留下已占用的内存地址，造成资源浪费；我们绝不想留下任何无用资源。正因如此，OnDeinit 至关重要，在任何编程环境中清理步骤都不可忽视。

IndicatorRelease(handleBB); //--- Release the indicator handle

此处，我们仅用一行代码调用 IndicatorRelease 并传入 handleBB，即可释放先前创建的布林带指标句柄。及时清理对于维持平台性能尤为关键，尤其当您同时运行多个EA或长时间开启终端时。因此，完整的资源释放源代码如下：

//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert deinitialization function                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnDeinit(const int reason)
  {
   //--- Function to handle cleanup when the EA is removed from the chart
   IndicatorRelease(handleBB); //--- Release the indicator handle
  }

接下来，每当行情更新时，我们都需要侦测交易机会。这通过 OnTick 事件处理器实现。

//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert tick function                                             |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick(){
   // OnTick is called whenever there is a new market tick (price update)

//...

}

事件处理函数 OnTick 会在每次出现新 tick 或市况变动时执行，处理最新价格信息。它是 EA 运行的核心：在这里执行交易逻辑，只要逻辑设计得当，就能带来盈利。每当行情变化，我们随即评估市场状态，决定是否开仓或平仓。该函数随市况实时触发，确保策略紧跟最新价格与指标数值。

为及时掌握最新市况，我们先获取当前报价。

   //--- Get current Ask and Bid prices
   double Ask = NormalizeDouble(SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_ASK), _Digits);  //--- Normalize Ask price to correct digits
   double Bid = NormalizeDouble(SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_BID), _Digits);  //--- Normalize Bid price to correct digits

此处使用Ask和Bid来取得交易品种的最新买卖价。要获取这些价格，我们使用SymbolInfoDouble函数。用SYMBOL_ASKSYMBOL_BID分别指定买价与卖价。随后用NormalizeDouble_Digits保留正确小数位。这步很关键，避免浮点误差导致下单价格偏差。如果我们不这么做，可能会导致价格计算错误。接着，我们复制指标值以供分析与下单。

   //--- Retrieve the most recent Bollinger Bands values (3 data points)
   if (CopyBuffer(handleBB, UPPER_BAND, 0, 3, bb_upper) < 3){
      Print("UNABLE TO GET UPPER BAND REQUESTED DATA. REVERTING NOW!");  //--- Error if data fetch fails
      return;
   }
   if (CopyBuffer(handleBB, LOWER_BAND, 0, 3, bb_lower) < 3){
      Print("UNABLE TO GET LOWER BAND REQUESTED DATA. REVERTING NOW!");  //--- Error if data fetch fails
      return;
   }

CopyBuffer用于获取最近 3 个周期的布林带上下轨值。首次调用 CopyBuffer 时，我们从上轨（upper band）获取数据，起始索引为 0，并将结果存入 bb_upper 数组。如果该函数返回值小于 3，说明数据拉取失败，于是输出错误信息： “UNABLE TO GET UPPER BAND REQUESTED DATA. REVERTING NOW!”随后立即退出函数，避免后续逻辑继续执行。对于下轨也采用同样的处理流程，以确保在获取下轨数据时同样能捕获并处理任何错误。需要指出的是，在引用缓冲区索引时，我们使用布林带指标允许的“指标线标识符”，而非直接使用缓冲区编号。这样做最简单，也能避免混淆，核心逻辑保持不变。下方是缓冲区编号的可视化示意图。

缓冲区可视化

为了将指标数值与价格进行比对，我们需要获取当前 K 线的关键价格——即最高价与最低价。

   //--- Get the low and high prices of the current bar
   double low0 = iLow(_Symbol, _Period, 0);    //--- Lowest price of the current bar
   double high0 = iHigh(_Symbol, _Period, 0);  //--- Highest price of the current bar

这里，我们通过调用iLowiHigh两个函数来获取当前 K 线的最低价与最高价。iLow 会返回指定品种（_Symbol）和周期（_Period）下，当前 K 线（索引 0）的最低价，并把该值存入变量 low0。iHigh 同理，返回当前 K 线的最高价，并存入变量 high0。接下来，我们还需确保在同一根 K 线内只触发一次信号。为此采用了以下逻辑代码。

   //--- Get the timestamp of the current bar
   datetime currTimeBar0 = iTime(_Symbol, _Period, 0);  //--- Time of the current bar
   static datetime signalTime = currTimeBar0;           //--- Static variable to store the signal time

在此，我们使用函数iTime获取当前 K 线的时间戳，该函数返回指定品种 (_Symbol) 和周期 (_Period) 下、索引为 0 的 K 线时间。该时间戳存入变量 currTimeBar0。随后，我们声明一个静态变量 signalTime，并用 currTimeBar0 的值为其初始化。由于 signalTime 被设为static，其值在函数调用之间保持不变，从而让我们能追踪最近一次产生交易信号的时间。这对策略至关重要，可防止在同一根 K 线内多次触发信号，确保每根 K 线仅执行一次信号操作。完成上述准备工作后，便可开始检测信号。首先检查买入信号。

   //--- Check for a buy signal when price crosses below the lower Bollinger Band
   if (low0 < bb_lower[0]){
      Print("BUY SIGNAL @ ", TimeCurrent());  //--- Log the buy signal with the current time

   }

在此，我们通过判断当前 K 线的最低价（变量 low0）是否低于最新下轨值（数组 bb_lower[0]）来检测潜在买入信号。若 low0 < bb_lower[0]，即价格已跌破下轨，暗示可能出现超卖，构成买入机会。一旦条件成立，程序便调用Print函数输出 “BUY SIGNAL @” 并附带TimeCurrent取得的当前时间，方便追踪 EA 的决策时点。这条提示让我们能够追踪何时捕捉到买入信号，为 EA 的决策过程提供透明度和可追溯性。运行后，我们得到如下输出。

买入信号1

从已有的输出可以看到，每当多头条件满足时，我们都会在每个 tick 打印一次信号。而我们希望在每根 K 线只打印一次信号，即使该 K 线内条件多次成立。为此，我们引入以下逻辑。

   //--- Check for a buy signal when price crosses below the lower Bollinger Band
   if (low0 < bb_lower[0] && signalTime != currTimeBar0){
      Print("BUY SIGNAL @ ", TimeCurrent());  //--- Log the buy signal with the current time
      signalTime = currTimeBar0;              //--- Update signal time to avoid duplicate trades
   }

这里，我们在原有条件上增加了一个额外检查，以避免在同一根 K 线内产生重复交易。最初，我们只验证了当前 K 线最低价 low0 是否低于最新下轨 bb_lower[0]。现在，我们加入第二个条件 signalTime != currTimeBar0，确保当前 K 线时间戳 currTimeBar0 与上一次记录的信号时间 signalTime 不同。随后，将 signalTime 更新为 currTimeBar0，从而确认每根 K 线仅处理一次买入信号，即使价格在该 K 线内多次跌破下轨。运行更新后的代码，我们得到如下输出。

BUY SINGLE BAR SIGNAL

成功了。现在我们看到每根K线只打印一次信号。接着我们就能根据信号进行开仓做多了。

      if (PositionsTotal() == 0 && !isPrevTradeBuy){
         obj_Trade.Buy(0.01, _Symbol, Ask, Ask - 100 * _Point, Ask + 50 * _Point);  //--- Open a buy position with predefined parameters
         isPrevTradeBuy = true; isPrevTradeSell = false;  //--- Update trade flags
      }

此处，我们进一步加入条件，确保仅在特定情况下才执行买入交易。先用函数PositionsTotal检查当前总持仓是否为 0，确保没有其它仓位存在。再验证上一笔交易不是买单，即 !isPrevTradeBuy。防止连续开多，并且确保我们的EA不会在已经存在多单的情况下再次下多单。

若两项条件同时满足，则调用 obj_Trade.Buy 开仓。我们将订单手数设为 0.01 手，交易品种为当前图表品种 (_Symbol)，入场价格使用 Ask。止损设置在当前 Ask 下方 100 点，止盈则设在 Ask 上方 50 点，从而形成完整的风险管理规则。成功开多后，立即更新交易方向标志：把 isPrevTradeBuy 设为 true，isPrevTradeSell 设为 false；这表示上一笔是买单，在出现卖出信号前不会再开新多单。卖出逻辑采用完全对称的方式，具体如下。

   //--- Check for a sell signal when price crosses above the upper Bollinger Band
   else if (high0 > bb_upper[0] && signalTime != currTimeBar0){
      Print("SELL SIGNAL @ ", TimeCurrent());  //--- Log the sell signal with the current time
      signalTime = currTimeBar0;               //--- Update signal time to avoid duplicate trades
      if (PositionsTotal() == 0 && !isPrevTradeSell){
         obj_Trade.Sell(0.01, _Symbol, Bid, Bid + 100 * _Point, Bid - 50 * _Point);  //--- Open a sell position with predefined parameters
         isPrevTradeBuy = false; isPrevTradeSell = true;  //--- Update trade flags
      }
   }

编译并运行程序，我们得到如下输出。

买入头寸

可以看到我们成功执行了买入操作。随着实现完成，我们已将基于布林带的 PIRANHA 策略整合完毕，并配置程序在符合既定条件时响应买卖信号。在下一部分，我们将专注于测试程序，评估其表现，并微调参数以获得最佳结果。


测试

在完成实现之后，下一步关键步骤是对EA进行彻底测试，以评估其性能并优化其参数。有效的测试可以确保该策略在各种市场条件下表现如预期，最小化交易过程中出现意外问题的风险。在这里，我们将使用MetaTrader 5策略测试器进行回测和优化，以找到策略的最佳输入参数。

首先，我们将为“止损（SL）”和“止盈（TP）”设定初始输入参数，这两个数值对策略的风险管理至关重要。在最初的实现中，SL 和 TP 是以固定点数写入的。然而，为了给策略留出更大的回旋空间，并更有效地捕捉市场波动，我们将把这两个输入参数改为可灵活调整的形式，并在测试阶段进行优化。现在对代码做如下更新：

//--- INPUTS
input int sl_points = 500;
input int tp_points = 250;

//---

   //--- Check for a buy signal when price crosses below the lower Bollinger Band
   if (low0 < bb_lower[0] && signalTime != currTimeBar0){
      Print("BUY SIGNAL @ ", TimeCurrent());  //--- Log the buy signal with the current time
      signalTime = currTimeBar0;              //--- Update signal time to avoid duplicate trades
      if (PositionsTotal() == 0 && !isPrevTradeBuy){
         obj_Trade.Buy(0.01, _Symbol, Ask, Ask - sl_points * _Point, Ask + tp_points * _Point);  //--- Open a buy position with predefined parameters
         isPrevTradeBuy = true; isPrevTradeSell = false;  //--- Update trade flags
      }
   }
   
   //--- Check for a sell signal when price crosses above the upper Bollinger Band
   else if (high0 > bb_upper[0] && signalTime != currTimeBar0){
      Print("SELL SIGNAL @ ", TimeCurrent());  //--- Log the sell signal with the current time
      signalTime = currTimeBar0;               //--- Update signal time to avoid duplicate trades
      if (PositionsTotal() == 0 && !isPrevTradeSell){
         obj_Trade.Sell(0.01, _Symbol, Bid, Bid + sl_points * _Point, Bid - tp_points * _Point);  //--- Open a sell position with predefined parameters
         isPrevTradeBuy = false; isPrevTradeSell = true;  //--- Update trade flags
      }
   }

输入参数使我们能够在不同的品种和商品上进行动态优化。我们运行这个程序，就可得到如下输出。

最终测试

成功了!我们的程序按预期执行。实现 PIRANHA 策略的完整源码片段如下：

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                      PIRANHA.mq5 |
//|                        Allan Munene Mutiiria, Forex Algo-Trader. |
//|                                     https://forexalgo-trader.com |
//+------------------------------------------------------------------+

//--- Properties to define metadata about the Expert Advisor (EA)
#property copyright "Allan Munene Mutiiria, Forex Algo-Trader."   //--- Copyright information
#property link      "https://forexalgo-trader.com"               //--- Link to the creator's website
#property version   "1.00"                                       //--- Version number of the EA

//--- Including the MQL5 trading library
#include <Trade/Trade.mqh>      //--- Import trading functionalities
CTrade obj_Trade;               //--- Creating an object of the CTrade class to handle trading operations

input int sl_points = 500;
input int tp_points = 250;

//--- Defining variables for Bollinger Bands indicator and price arrays
int handleBB = INVALID_HANDLE;  //--- Store Bollinger Bands handle; initialized as invalid
double bb_upper[], bb_lower[];  //--- Arrays to store upper and lower Bollinger Bands values

//--- Flags to track if the last trade was a buy or sell
bool isPrevTradeBuy = false, isPrevTradeSell = false;  //--- Prevent consecutive trades in the same direction

//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert initialization function                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
   //--- Create Bollinger Bands indicator handle with a period of 12, no shift, and a deviation of 2
   handleBB = iBands(_Symbol, _Period, 12, 0, 2, PRICE_CLOSE);  
   
   //--- Check if the Bollinger Bands handle was created successfully
   if (handleBB == INVALID_HANDLE){
      Print("ERROR: UNABLE TO CREATE THE BB HANDLE. REVERTING");  //--- Print error if handle creation fails
      return (INIT_FAILED);  //--- Return initialization failed
   }
   
   //--- Set the arrays for the Bollinger Bands to be time-series based (most recent data at index 0)
   ArraySetAsSeries(bb_upper, true);  //--- Set upper band array as series
   ArraySetAsSeries(bb_lower, true);  //--- Set lower band array as series
   
   return(INIT_SUCCEEDED);  //--- Initialization successful
  }

//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert deinitialization function                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnDeinit(const int reason)
  {
   //--- Function to handle cleanup when the EA is removed from the chart
   IndicatorRelease(handleBB); //--- Release the indicator handle
  }

//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert tick function                                             |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick()
  {
   //--- Retrieve the most recent Bollinger Bands values (3 data points)
   if (CopyBuffer(handleBB, UPPER_BAND, 0, 3, bb_upper) < 3){
      Print("UNABLE TO GET UPPER BAND REQUESTED DATA. REVERTING NOW!");  //--- Error if data fetch fails
      return;
   }
   if (CopyBuffer(handleBB, LOWER_BAND, 0, 3, bb_lower) < 3){
      Print("UNABLE TO GET LOWER BAND REQUESTED DATA. REVERTING NOW!");  //--- Error if data fetch fails
      return;
   }
   
   //--- Get current Ask and Bid prices
   double Ask = NormalizeDouble(SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_ASK), _Digits);  //--- Normalize Ask price to correct digits
   double Bid = NormalizeDouble(SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_BID), _Digits);  //--- Normalize Bid price to correct digits

   //--- Get the low and high prices of the current bar
   double low0 = iLow(_Symbol, _Period, 0);    //--- Lowest price of the current bar
   double high0 = iHigh(_Symbol, _Period, 0);  //--- Highest price of the current bar
   
   //--- Get the timestamp of the current bar
   datetime currTimeBar0 = iTime(_Symbol, _Period, 0);  //--- Time of the current bar
   static datetime signalTime = currTimeBar0;           //--- Static variable to store the signal time

   //--- Check for a buy signal when price crosses below the lower Bollinger Band
   if (low0 < bb_lower[0] && signalTime != currTimeBar0){
      Print("BUY SIGNAL @ ", TimeCurrent());  //--- Log the buy signal with the current time
      signalTime = currTimeBar0;              //--- Update signal time to avoid duplicate trades
      if (PositionsTotal() == 0 && !isPrevTradeBuy){
         obj_Trade.Buy(0.01, _Symbol, Ask, Ask - sl_points * _Point, Ask + tp_points * _Point);  //--- Open a buy position with predefined parameters
         isPrevTradeBuy = true; isPrevTradeSell = false;  //--- Update trade flags
      }
   }
   
   //--- Check for a sell signal when price crosses above the upper Bollinger Band
   else if (high0 > bb_upper[0] && signalTime != currTimeBar0){
      Print("SELL SIGNAL @ ", TimeCurrent());  //--- Log the sell signal with the current time
      signalTime = currTimeBar0;               //--- Update signal time to avoid duplicate trades
      if (PositionsTotal() == 0 && !isPrevTradeSell){
         obj_Trade.Sell(0.01, _Symbol, Bid, Bid + sl_points * _Point, Bid - tp_points * _Point);  //--- Open a sell position with predefined parameters
         isPrevTradeBuy = false; isPrevTradeSell = true;  //--- Update trade flags
      }
   }
  }
//+------------------------------------------------------------------+

回测结果：

回测结果

回测结果图形：

回测结果图形

在测试阶段，我们对输入参数进行了优化，并使用策略测试器验证了该策略的表现。通过对止损（SL）和止盈（TP）数值的调整，PIRANHA 策略获得了更大的灵活性。从而能够更好地应对市场波动。我们已经确认，在回测和优化该策略时，它能按照预期运行并取得良好的结果。


结论

在本文中，我们完整展示了如何基于 PIRANHA 策略，使用布林带在 MetaQuotes Language 5（MQL5）中开发一款 EA。我们首先，深入理解 PIRANHA 策略的核心思想；接着，系统梳理布林带的作用——捕捉市场波动并设定进出场点。

随后，逐步演示编码实现：配置指标句柄、构建交易逻辑。最后，通过 MetaTrader 5 的策略测试器，调整关键参数并验证策略在不同市场环境下的有效性。

免责声明：本文所提供的信息仅用于教育目的。本文旨在为基于 PIRANHA 策略开发EA提供思路与范例，并可作为后续进一步优化与测试、构建更高级系统的基石。本文所讨论的策略和方法并不保证任何交易结果，使用本文内容的风险由您自行承担。在应用任何自动化交易解决方案之前，请务必进行彻底测试，并考虑潜在的市场状况。

总体而言，本文旨在为您自动化 PIRANHA 策略并量身定制交易风格提供指引。我们希望它能带来有价值的见解，并激励您在 MQL5 中继续探索、构建更精妙的交易系统。祝编程愉快，交易成功！

本文由MetaQuotes Ltd译自英文
原文地址： https://www.mql5.com/en/articles/16034

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Allan Munene Mutiiria
Allan Munene Mutiiria
  • https://forexalgo-trader.com/

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    最近评论 | 前往讨论 (3)
    Roman Shiredchenko
    Roman Shiredchenko | 23 5月 2025 在 12:21

    非常感谢 - 非常有趣的文章和详细的条件。我将以此为基础，在自定义角色 上编写和测试我的机器人。

    Allan Munene Mutiiria
    Allan Munene Mutiiria | 23 5月 2025 在 13:28
    Roman Shiredchenko 自定义角色 上编写和测试我的机器人。

    当然，非常欢迎。

    Roman Shiredchenko
    Roman Shiredchenko | 28 11月 2025 在 12:59
    Allan Munene Mutiiria #:

    当然，这是一种享受。

    谢谢！今年，我将开始多符号投资组合交易方法的实现--如果有任何问题，我将在这里提供积极的反馈！

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