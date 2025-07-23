如何将“聪明钱”概念（OB）与斐波那契指标相结合，实现最优进场策略

引言

“聪明钱”的概念（SMC）与订单块是图表上机构交易者通常执行大额买卖指令的核心区域。这些区域往往标志着重要价格波动的起点，对于希望与机构资金行为保持一致的交易者至关重要。理解这些关键价位如何影响价格走势，可为散户提供更深入的市场洞察，帮助他们预判高概率行情。

若将订单块与斐波那契回撤工具结合，交易者可进一步优化进场策略。斐波那契回撤可测量近期波段高点与低点之间的潜在回调位，判断价格在延续趋势前可能回撤的幅度。通过把机构订单流与市场关注区域对齐，该方法帮助交易者精确定位最佳进场点，提高交易准确度。





EA的逻辑



看涨订单块：

在图表上，当一根看跌K线之后出现一根看涨K线，且该看涨K线完全吞没前一根看跌K线，即构成看涨订单块，标志着强劲看涨动能的起点。要确认为有效看涨订单块，看跌K线之后必须至少出现两根或更多连续看涨K线。正确交易看涨订单块的策略是：等待价格回撤并重新进入已识别的看涨订单块区域，再执行买入。

看涨斐波那契回撤：

在确认看涨订单块后，使用斐波那契回撤工具寻找最佳做多入场点。先定位该订单块对应的近期波段高点与波段低点。然后从“低点→高点”绘制斐波那契回撤。若订单块位于或低于 61.8% 回撤位，即与机构买盘区域重合，视为高概率买入机会。

看跌订单块：

当一根看涨 K 线被随后一根看跌 K 线完全吞没，标志强烈下行动量开始。且后续至少出现两根（或一连串）看跌 K 线，即构成看跌订单块。交易时应等待价格回测该看跌订单块区域，再执行卖出。

看跌斐波那契回撤：

对于看跌订单块，同样用斐波那契回撤寻找最佳做空入场点。在定位看跌订单块后，先找出对应波段高点与低点。在此情况下，由于目标为卖出订单，斐波那契回撤应从波段高点画至波段低点。若订单块位于或高于 61.8% 回撤位，即为高概率做空入场区。

让我们开始：

#property copyright "Copyright 2024, MetaQuotes Ltd." #property link "https://www.mql5.com" #property version "1.00" #include <Trade/Trade.mqh> CTrade trade; #define BullOB clrLime #define BearOB clrRed

#include <Trade/Trade.mqh> 这行代码引入了 MQL5 的交易库，它内建了管理交易、订单与持仓的函数。文件 Trade.mqh 中预定义了一系列类和函数，可大幅简化开仓、平仓、修改订单等操作。我们创建了一个名为 trade 的 CTrade 实例。CTrade 类封装了所有交易动作（下买单、卖单、平仓、改单等）。通过该对象，即可在EA中以面向对象的方式轻松管理交易。

随后，我们定义两个颜色常量，用于在图表上可视化看涨订单块与看跌订单块。BullOB 设为 clrLime（绿色），标记看涨订单块，暗示机构买盘可能介入的区域；BearOB 设为 clrRed（红色），标记看跌订单块，暗示机构卖盘可能介入的区域。

double Lots = 0.01 ; int takeProfit = 170 ; int length = 100 ; input double stopLoss = 350 ; input double Mgtn = 00.85 ; bool isBullishOB = false ; bool isBearishOB = false ; input int Time1Hstrt = 3 ; input int Time1Hend = 4 ;

isBullishOB 与 isBearishOB 是两个布尔标志，用于追踪是否已检测到看涨或看跌的订单块（OB）。在全局变量中，我们还定义了时间设置相关的输入参数 Time1Hstrt 与 Time2Hend。Time1Hstrt：指定交易时段的起始小时，本例中对应纽约交易时段的开始时间；Time1Hend：指定该交易时段的结束小时。

class COrderBlock : public CObject { public : int direction; datetime time; double high; double low; void draw( datetime tmS, datetime tmE, color clr){ string objOB = " OB REC" + TimeToString (time); ObjectCreate ( 0 , objOB, OBJ_RECTANGLE , 0 , time, low, tmS, high); ObjectSetInteger ( 0 , objOB, OBJPROP_FILL , true ); ObjectSetInteger ( 0 , objOB, OBJPROP_COLOR , clr); string objtrade = " OB trade" + TimeToString (time); ObjectCreate ( 0 , objtrade, OBJ_RECTANGLE , 0 , tmS, high, tmE, low); ObjectSetInteger ( 0 , objtrade, OBJPROP_FILL , true ); ObjectSetInteger ( 0 , objtrade, OBJPROP_COLOR , clr); } };

我们定义一个名为 COrderBlock 的类，用来在交易图表中建模“订单块”（Order Block，OB）。该类包含方向、时间、最高价、最低价等属性，以及一个 draw 方法，用于在图表上绘制订单块。COrderBlock 继承自 MQL5 的通用基类 CObject，CObject是MQL5中用于创建对象的通用类。因此可以直接使用 CObject 的所有方法与属性。

成员变量（属性）direction（int）：订单块方向。1 表示看涨订单块（bullish），-1 表示看跌订单块（bearish）。time（datetime）：订单块形成或被检测到的时间。它存储订单块事件的时间戳。high（double）：订单块最高价（区域上边界）。low（double）：订单块最低价（区域下边界）。这四个变量是订单块的核心属性。

字符串变量 objOB 用于保存将在图表上表示订单块的矩形对象的唯一名称。名称由前缀 "OB_REC" 与订单块时间（用 TimeToString() 转换）拼接而成。ObjectCreate() 函数负责在图表上创建矩形对象（OBJ_RECTANGLE）。参数 0 代表当前图表；objOB 是矩形对象的名称。time, low：矩形左下角坐标（起始时间与最低价）。tmS, high：矩形右上角坐标（结束时间与最高价）。

COrderBlock* OB; color OBClr; datetime T1; datetime T2;

COrderBlock* OB：指向“订单块”对象的指针，用于在图表上管理与绘制订单块。

color OBClr：存储订单块颜色的变量，根据检测到的是看涨还是看跌订单块来决定具体颜色。

datetime T1：表示订单块起始时间的变量。

datetime T2：表示订单块结束时间的变量。

int OnInit (){ trade.SetExpertMagicNumber(MagicNumber); return ( INIT_SUCCEEDED ); }

OnInit() 函数在 EA 首次加载到图表时被调用。在此函数里，我们只设置 EA 的 Magic 数字，作为该 EA 所有订单的唯一标识。

const int len = 5 ; int left_bars, right_bars; int bar_Now = len; bool isSwingH = true , isSwingL = true ;

len：设定左右两侧各需比较的 K 线根数。

left_bars, right_bars：用于存储当前 K 线左右两侧 K 线的索引。

bar_Now = len：当前被分析的 K 线索引设为 len（即 5 根 K 线前）。

isSwingH, isSwingL：布尔变量，初始为 true，用于判断当前 K 线是否为波段高点或波段低点。

for ( int i = 1 ; i <= len; i++){ right_bars = bar_Now - i; left_bars = bar_Now + i;

for 循环遍历 len（5）根 K 线，分别检查当前 K 线（bar_Now）左右两侧的价格。

right_bars = bar_Now - i：指向当前 K 线右侧第 i 根 K 线。

left_bars = bar_Now + i：指向当前 K 线左侧第 i 根 K 线。

if ((getHigh(bar_Now) <= getHigh(right_bars)) ||(getHigh(bar_Now) < getHigh(left_bars))){ isSwingH = false ; }

此条件检查当前 K 线高点是否小于或等于左右两侧任意一根 K 线的高点。若任意一侧出现更高或相等的高点，则当前 K 线不是波段高点，将 isSwingH 设为 false。

if ((getLow(bar_Now) >= getLow(right_bars)) || getLow(bar_Now) > getLow(left_bars)){ isSwingL = false ; }

与波段高点逻辑类似，此条件检查当前 K 线低点是否大于或等于左右两侧任意一根 K 线的低点。若任意一侧出现更低或相等的低点，则当前 K 线不是波段低点，将 isSwingL 设为 false。

if (isSwingH){ Print ( "We have a swing high at index: " , bar_Now, "at price: " , getHigh(bar_Now)); fib_high = getHigh(bar_Now); fib_t1 = getTime(bar_Now); }

若 isSwingH 仍为 true，说明检测到波段高点。函数打印该 K 线索引及波段高点价格。并将波段高点价存入全局变量 fib_high，对应时间存入 fib_t1。这些值稍后作为斐波那契对象的参数。

if (isSwingL){ Print ( "We have a swing low at index: " , bar_Now, " at price: " , getLow(bar_Now)); fib_low = getLow(bar_Now); fib_t2 = getTime(bar_Now); }

同理，若 isSwingL 仍为 true，说明检测到波段低点。函数打印该 K 线索引及波段低点价格。并将波段低点价存入全局变量 fib_low，对应时间存入 fib_t2。这些值稍后作为斐波那契对象的参数。

void getOrderB(){ static int prevDay = 0 ; MqlDateTime structTime; TimeCurrent (structTime); structTime.min = 0 ; structTime.sec = 0 ; structTime.hour = Time1Hstrt; datetime timestrt = StructToTime (structTime); structTime.hour = Time1Hend; datetime timend = StructToTime (structTime); if ( TimeCurrent () >= timestrt && TimeCurrent () < timend){ if (prevDay != structTime.day_of_year){ delete OB; for ( int i = 1 ; i < 100 ; i++){ if (getOpen(i) < getClose(i)){ if (getOpen(i + 2 ) < getClose(i + 2 )){ if (getOpen(i + 3 ) > getClose(i + 3 ) && getOpen(i + 3 ) < getClose(i + 2 )){ Print ( "Bullish Order Block confirmed at: " , TimeToString (getTime(i + 2 ), TIME_DATE || TIME_MINUTES )); OB = new COrderBlock(); OB.direction = 1 ; OB.time = getTime(i + 3 ); OB.high = getHigh(i + 3 ); OB.low = getLow(i + 3 ); isBullishOB = true ; OBClr = isBullishOB ? BullOB : BearOB; T1 = OB.time; isBullishOB = false ; prevDay = structTime.day_of_year; break ; delete OB; } } } if (getOpen(i) > getClose(i)){ if (getOpen(i + 2 ) > getClose(i + 2 )){ if (getOpen(i + 3 ) < getClose(i + 3 ) && getOpen(i + 3 ) < getClose(i + 2 )){ Print ( "Bearish Order Block confirmed at: " , TimeToString (getTime(i + 2 ), TIME_DATE || TIME_MINUTES )); OB = new COrderBlock(); OB.direction = - 1 ; OB.time = getTime(i + 3 ); OB.high = getHigh(i + 3 ); OB.low = getLow(i + 3 ); isBearishOB = true ; OBClr = isBearishOB ? BearOB : BullOB; T1 = OB.time; isBearishOB = false ; prevDay = structTime.day_of_year; break ; delete OB; } } } } } } }

该函数在指定时间段（由 Time1Hstrt 至 Time1end 限定）的价格数据中查找看涨与看跌订单块（Order Block）。一旦识别成功，便创建一个 COrderBlock 对象，并赋予方向、时间、最高价、最低价等属性。随后设置颜色与标志以便可视化及后续处理。prevDay 是一个静态变量，其值在函数调用间保持不变。确保每日仅执行一次订单块检测。

若当前日期已被处理过（prevDay 已记录），则直接跳过检测，避免重复计算。当日期更替时自动重置。函数通过以下价格行为规则判断订单块：

看涨订单块的一系列条件：第一根 K 线为阳线（开盘价 < 收盘价）。第二根 K 线亦为阳线，作为确认。第三根 K 线为阴线，且其开盘价低于第二根 K 线的收盘价。

若上述条件全部满足，则确认看涨订单块。

随即创建新的 COrderBlock 对象，设置方向为看涨、记录时间与高低价等。

同样，看跌订单块条件：第一根 K 线为阴线（开盘价 > 收盘价）。第二根 K 线亦为阴线，作为确认。第三根 K 线为阳线，且其开盘价低于第二根 K 线的收盘价。

满足条件后确认看跌订单块，并创建对应对象。

处理完毕后，删除 OB 对象释放内存。

最后更新 prevDay，确保函数每日仅运行一次。

bool isNewBar() { static datetime last_time = 0 ; datetime lastbar_time = ( datetime ) SeriesInfoInteger ( Symbol (), Period (), SERIES_LASTBAR_DATE ); if (last_time == 0 ) { last_time = lastbar_time; return false ; } if (last_time != lastbar_time) { last_time = lastbar_time; return true ; } return false ; }

该函数用于检测图表上是否出现了新的 K 线，以便“每根 K 线仅执行一次”相关操作。

double getHigh( int index) { return iHigh ( _Symbol , _Period , index); } double getLow( int index) { return iLow ( _Symbol , _Period , index); } double getOpen( int index){ return iOpen ( _Symbol , _Period , index); } double getClose( int index){ return iClose ( _Symbol , _Period , index); } datetime getTime( int index) { return iTime ( _Symbol , _Period , index); }

本节代码提供了一组工具函数，用于根据给定 index 获取单根 K 线的具体价格数据与时间信息。每个函数均通过 MQL5 内置的 iHigh()、iLow()、iOpen()、iClose() 与 iTime() 等接口，访问指定品种和周期的对应值。

void OnTick (){ if (isNewBar()){ getOrderB(); getSwings(); double Bid = SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_BID ); double Ask = SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_ASK ); if ( CheckPointer (OB) != POINTER_INVALID && OB.direction > 0 && Ask < OB.high){ double entry = Ask; double tp = getHigh( iHighest ( _Symbol , PERIOD_CURRENT , MODE_HIGH , iBarShift ( _Symbol , PERIOD_CURRENT , OB.time))); double sl = NormalizeDouble (OB.low - Mgtn, _Digits ); ObjectCreate ( 0 , FIBO_OBJ, OBJ_FIBO , 0 , fib_t1, fib_low, fib_t2, fib_high); double entLvl = fib_high - (fib_high - fib_low) * Fib_Trade_lvls / 100 ; if (OB.high <= entLvl){ T2 = getTime( 0 ); OB.draw(T1, T2, OBClr); trade.Buy(Lots, _Symbol , entry, sl, tp, "OB buy" ); delete OB; } else { delete OB; } } if ( CheckPointer (OB) != POINTER_INVALID && OB.direction < 0 && Bid > OB.low){ double entry = Bid; double tp = getLow( iLowest ( _Symbol , PERIOD_CURRENT , MODE_LOW , iBarShift ( _Symbol , PERIOD_CURRENT , OB.time))); double sl = NormalizeDouble (OB.high + Mgtn, _Digits ); ObjectCreate ( 0 , FIBO_OBJ, OBJ_FIBO , 0 , fib_t2, fib_high, fib_t1, fib_low); double entLvl = fib_low + (fib_low - fib_high) * Fib_Trade_lvls / 100 ; if (OB.low >= entLvl){ T2 = getTime( 0 ); OB.draw(T1, T2, OBClr); trade.Sell(Lots, _Symbol , entry, sl, tp, "OB sell" ); delete OB; } else { delete OB; } } ObjectSetInteger ( 0 , FIBO_OBJ, OBJPROP_COLOR , clrBlack ); for ( int i = 0 ; i < ObjectGetInteger ( 0 , FIBO_OBJ, OBJPROP_LEVELS ); i++){ ObjectSetInteger ( 0 , FIBO_OBJ, OBJPROP_LEVELCOLOR , i, clrBlack ); } } }

由于 OnTick() 在每次新报价（tick）到来时都会被执行，我们通过 isNewBar() 函数来确认是否已生成新的 K 线。getOrderB() 函数负责识别潜在的看涨或看跌订单块（机构大单集中的区域）。getSwing() 函数则找出价格运行中的波段高低点，用于绘制斐波那契回撤位。

当订单块被确认且价格回撤到该区间内时，首先判断现价是否位于该订单块区域。若位于其中，再进一步校验价格是否恰好落在 61.8% 斐波那契回撤位附近。该水平在机构策略中常被视为强劲反转点。只有当两个条件同时满足，即：价格处于订单块内部；与 61.8% 斐波那契回撤位对齐； 才执行开仓（买入或卖出）。若任一条件不满足，则删除该订单块并放弃此次交易。

看涨订单块确认后：

看跌订单块确认后：

系统的核心逻辑建立在“订单块”与斐波那契回撤水平之间的依存关系之上。当检测到订单块时，系统会验证其是否与 61.8% 斐波那契回撤位对齐：对于看涨订单块，价格须跌破 61.8% 回撤位；对于看跌订单块，价格须高于 61.8% 回撤位。若订单块未达到上述斐波那契条件，则不会开仓。即便如此，斐波那契对象仍会被绘制在图表上，以便交易者可视化回撤位，并持续监控潜在机会，直至条件完全满足再行入场。





结论

总而言之，我们将订单块、波段高低点与斐波那契回撤等核心技术概念整合，实现了自动化的交易决策。通过自定义函数识别看涨与看跌订单块——这些区域通常对应机构大单介入的关键价位。借助斐波那契水平，EA 在开仓前进一步确认价格回撤是否落在高概率区域。OnTick() 函数持续监控市场，每当新 K 线形成即评估是否满足开仓条件，并依据实时价格行为自动设定入场、止损与止盈。

最终，这款EA帮助散户交易者与机构资金流保持一致，提供系统化的高概率进场方案。通过识别并响应订单块与价格回撤等关键市场结构，EA 让交易者能够“镜像”大型金融机构的战略动作。从而提升交易准确度、减少情绪干扰，并最终增强盈利能力。