Eudora Euro

🏆 EUDORA EURO - Domina EUR/USD

Il sistema di trading che stavi cercando. Pronto all'uso. Zero configurazione.

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
⚡ TECNOLOGIA EUDORA
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

▸ ENTRY SYSTEM PROPRIETARIO
Algoritmo di ingresso sviluppato su anni di analisi. Entra solo quando le condizioni sono ottimali.

▸ SMART RECOVERY
Sistema di recupero intelligente. Trasforma le perdite in opportunità senza rischi eccessivi.

▸ SELF-HEALING TECHNOLOGY
I trade vincenti compensano automaticamente quelli in perdita. Il sistema si bilancia da solo.

▸ DYNAMIC PROTECTION
Trailing stop adattivo che protegge i profitti e lascia correre i winner.

▸ NEWS SHIELD
Filtro news integrato. Evita automaticamente i momenti di alta volatilità incontrollata.

▸ MULTI-PAIR VALIDATION
Conferma i segnali incrociando più coppie valutarie. Opera solo su setup ad alta probabilità.

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
🚀 5 MODALITÀ - UN CLICK
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

Scegli il tuo stile. Noi pensiamo al resto.

★ CONSERVATIVE - Crescita stabile ($2.000+)
★★ BALANCED - Equilibrio perfetto ($1.000+)
★★★ AGGRESSIVE - Accelera i profitti ($500+)
★★★★ TURBO - Alta velocità ($300+)
★★★★★ EXTREME - Massima potenza ($200+)

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
📊 COMMAND CENTER
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

Dashboard di controllo in tempo reale:

▸ Entry proximity indicator
▸ Conditions monitor
▸ Live P/L tracking
▸ Position status
▸ Visual chart overlay

Sai sempre cosa sta facendo e perché.

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
🧪 BACKTEST REALISTICO
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

Per risultati accurati:

▸ Usa "Every tick based on real ticks"
▸ Spread variabile (NO fisso)
▸ Almeno 12 mesi di dati
▸ Capitale adeguato al profilo scelto

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
🛡️ PROTEZIONE TOTALE
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

▸ Spread filter
▸ Drawdown limiter
▸ News blackout automatico
▸ Capital guardian

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
⚙️ REQUISITI
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

▸ EUR/USD | H1 | MetaTrader 5
▸ Leva 1:100+
▸ VPS consigliato

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
💎 INCLUSO
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

▸ Eudora Euro EA v2.00
▸ 5 profili preconfigurati
▸ Dashboard integrata
▸ Supporto diretto
▸ Aggiornamenti lifetime

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
💰 PREZZO
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

🚀 Lancio: $399
📈 Aumenta ogni 10 vendite
🎯 Finale: $1.499

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
🌐 EUDORA
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

eudoralab.tech | info@eudoralab.tech

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
⚠️ RISK DISCLAIMER
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

Trading involves risk. Past performance doesn't guarantee future results. Test on demo first.
Filtro:
Nessuna recensione
Rispondi alla recensione