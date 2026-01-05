Eudora Euro
- Experts
- Gabriele Volpato
- Versione: 2.3
- Aggiornato: 5 gennaio 2026
- Attivazioni: 10
🏆 EUDORA EURO - Domina EUR/USD
Il sistema di trading che stavi cercando. Pronto all'uso. Zero configurazione.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
⚡ TECNOLOGIA EUDORA
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▸ ENTRY SYSTEM PROPRIETARIO
Algoritmo di ingresso sviluppato su anni di analisi. Entra solo quando le condizioni sono ottimali.
▸ SMART RECOVERY
Sistema di recupero intelligente. Trasforma le perdite in opportunità senza rischi eccessivi.
▸ SELF-HEALING TECHNOLOGY
I trade vincenti compensano automaticamente quelli in perdita. Il sistema si bilancia da solo.
▸ DYNAMIC PROTECTION
Trailing stop adattivo che protegge i profitti e lascia correre i winner.
▸ NEWS SHIELD
Filtro news integrato. Evita automaticamente i momenti di alta volatilità incontrollata.
▸ MULTI-PAIR VALIDATION
Conferma i segnali incrociando più coppie valutarie. Opera solo su setup ad alta probabilità.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
🚀 5 MODALITÀ - UN CLICK
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Scegli il tuo stile. Noi pensiamo al resto.
★ CONSERVATIVE - Crescita stabile ($2.000+)
★★ BALANCED - Equilibrio perfetto ($1.000+)
★★★ AGGRESSIVE - Accelera i profitti ($500+)
★★★★ TURBO - Alta velocità ($300+)
★★★★★ EXTREME - Massima potenza ($200+)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
📊 COMMAND CENTER
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Dashboard di controllo in tempo reale:
▸ Entry proximity indicator
▸ Conditions monitor
▸ Live P/L tracking
▸ Position status
▸ Visual chart overlay
Sai sempre cosa sta facendo e perché.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
🧪 BACKTEST REALISTICO
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Per risultati accurati:
▸ Usa "Every tick based on real ticks"
▸ Spread variabile (NO fisso)
▸ Almeno 12 mesi di dati
▸ Capitale adeguato al profilo scelto
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
🛡️ PROTEZIONE TOTALE
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▸ Spread filter
▸ Drawdown limiter
▸ News blackout automatico
▸ Capital guardian
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
⚙️ REQUISITI
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▸ EUR/USD | H1 | MetaTrader 5
▸ Leva 1:100+
▸ VPS consigliato
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
💎 INCLUSO
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▸ Eudora Euro EA v2.00
▸ 5 profili preconfigurati
▸ Dashboard integrata
▸ Supporto diretto
▸ Aggiornamenti lifetime
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
💰 PREZZO
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
🚀 Lancio: $399
📈 Aumenta ogni 10 vendite
🎯 Finale: $1.499
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
🌐 EUDORA
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
eudoralab.tech | info@eudoralab.tech
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
⚠️ RISK DISCLAIMER
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Trading involves risk. Past performance doesn't guarantee future results. Test on demo first.