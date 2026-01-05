Eudora Euro
- エキスパート
- Gabriele Volpato
- バージョン: 2.3
- アップデート済み: 5 1月 2026
- アクティベーション: 10
🏆 EUDORA EURO - EUR/USDを支配する
あなたが探していたトレーディングシステム。すぐに使える。設定不要。
⚡ EUDORA テクノロジー
▸ 独自のエントリーシステム
長年の分析に基づいて開発されたエントリーアルゴリズム。最適な条件でのみエントリー。
▸ スマートリカバリー
インテリジェントな回復システム。過度なリスクなしに損失をチャンスに変える。
▸ セルフヒーリングテクノロジー
勝ちトレードが負けトレードを自動的に相殺。システムが自己バランス。
▸ ダイナミックプロテクション
利益を保護し、勝者を伸ばす適応型トレーリングストップ。
▸ ニュースシールド
内蔵ニュースフィルター。制御不能な高ボラティリティの瞬間を自動的に回避。
▸ マルチペア検証
複数の通貨ペアをクロスリファレンスしてシグナルを確認。高確率セットアップでのみ取引。
🚀 5モード - ワンクリック
スタイルを選択。残りは私たちにお任せ。
★ CONSERVATIVE - 安定成長 ($2,000+)
★★ BALANCED - 完璧なバランス ($1,000+)
★★★ AGGRESSIVE - 利益を加速 ($500+)
★★★★ TURBO - 高速モード ($300+)
★★★★★ EXTREME - 最大パワー ($200+)
📊 コマンドセンター
リアルタイムコントロールダッシュボード：
▸ エントリー接近インジケーター
▸ 条件モニター
▸ ライブP/Lトラッキング
▸ ポジションステータス
▸ ビジュアルチャートオーバーレイ
常に何をしているか、なぜかを把握。
🧪 リアルなバックテスト
正確な結果のために：
▸ 「Every tick based on real ticks」を使用
▸ 変動スプレッド（固定ではない）
▸ 最低12ヶ月のデータ
▸ 選択したプロファイルに適した資金
🛡️ 完全保護
▸ スプレッドフィルター
▸ ドローダウンリミッター
▸ ニュース自動ブラックアウト
▸ 資本ガーディアン
⚙️ 要件
▸ EUR/USD | H1 | MetaTrader 5
▸ レバレッジ 1:100+
▸ VPS推奨
💎 含まれるもの
▸ Eudora Euro EA v2.00
▸ 5つの事前設定プロファイル
▸ 統合ダッシュボード
▸ 直接サポート
▸ 生涯アップデート
💰 価格
🚀 発売: $399
📈 10販売ごとに上昇
🎯 最終: $1,499
🌐 EUDORA
eudoralab.tech | info@eudoralab.tech
⚠️ リスク免責事項
取引にはリスクが伴います。過去の実績は将来の結果を保証しません。まずデモでテストしてください。