🏆 EUDORA EURO - EUR/USD를 지배하라





당신이 찾던 트레이딩 시스템. 바로 사용 가능. 설정 불필요.





📡 라이브 시그널 - 실제 결과

🔴 실시간 트레이딩 보기:





▸ 실제 자금, 실제 거래

▸ MQL5 검증 완료

▸ 100% 투명한 성과

▸ 데모 속임수 없음, 가짜 결과 없음





구매 전에 확인하세요.





⚡ EUDORA 기술

▸ 독점 진입 시스템

수년간의 분석을 통해 개발된 진입 알고리즘. 조건이 최적일 때만 진입.





▸ 스마트 리커버리

지능형 회복 시스템. 과도한 위험 없이 손실을 기회로 전환.





▸ 셀프힐링 기술

수익 거래가 자동으로 손실 거래를 상쇄. 시스템이 스스로 균형 유지.





▸ 다이나믹 보호

이익을 보호하고 수익을 확대하는 적응형 트레일링 스탑.





▸ 뉴스 쉴드

내장 뉴스 필터. 통제 불능의 고변동성 순간을 자동 회피.





▸ 멀티페어 검증

여러 통화쌍을 교차 참조하여 시그널 확인. 높은 확률 설정에서만 거래.





🎯 성과 목표

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





▸ 터보 모드: 연간 +100% 목표

▸ 최대 드로다운: ≤15%

▸ 마틴게일 없음, 그리드 없음, 도박 없음





🚀 5가지 모드 - 원클릭

스타일을 선택하세요. 나머지는 저희가 처리합니다.





★ 보수적 - 안정적 성장 ($2,000+)

★★ 균형 - 완벽한 균형 ($1,000+)

★★★ 공격적 - 수익 가속 ($500+)

★★★★ 터보 - 고속 ($300+)

★★★★★ 익스트림 - 최대 파워 ($200+)





📊 커맨드 센터

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





실시간 제어 대시보드:





▸ 진입 근접 표시기

▸ 조건 모니터

▸ 실시간 P/L 추적

▸ 포지션 상태

▸ 비주얼 차트 오버레이





항상 무엇을 하고 있고 왜 하는지 파악.





🧪 현실적 백테스트

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





정확한 결과를 위해:





▸ "Every tick based on real ticks" 사용

▸ 가변 스프레드 (고정 아님)

▸ 최소 12개월 데이터

▸ 선택한 프로필에 적합한 자본





🛡️ 완전 보호

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





▸ 스프레드 필터

▸ 드로다운 제한기

▸ 자동 뉴스 블랙아웃

▸ 자본 수호자





⚙️ 요구사항

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





▸ EUR/USD | H1 | MetaTrader 5

▸ 레버리지 1:100+

▸ VPS 권장





💎 포함 사항

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





▸ Eudora Euro EA v2.00

▸ 5개 사전 구성 프로필

▸ 통합 대시보드

▸ 직접 지원

▸ 평생 업데이트





💰 가격

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





🚀 런칭: $399

📈 10판매마다 인상

🎯 최종: $1,499





🌐 EUDORA

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





eudoralab.tech | info@eudoralab.tech





⚠️ 위험 경고

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





트레이딩에는 위험이 따릅니다. 과거 결과가 미래 결과를 보장하지 않습니다. 연간 +100% 목표는 연구 목표이며 수익 보장이 아닙니다. 먼저 데모에서 테스트하세요.