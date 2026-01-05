Eudora Euro
- Experts
- Gabriele Volpato
- 버전: 2.3
- 업데이트됨: 5 1월 2026
- 활성화: 10
🏆 EUDORA EURO - EUR/USD를 지배하라
당신이 찾던 트레이딩 시스템. 바로 사용 가능. 설정 불필요.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
📡 라이브 시그널 - 실제 결과
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
🔴 실시간 트레이딩 보기:
▸ 실제 자금, 실제 거래
▸ MQL5 검증 완료
▸ 100% 투명한 성과
▸ 데모 속임수 없음, 가짜 결과 없음
구매 전에 확인하세요.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
⚡ EUDORA 기술
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▸ 독점 진입 시스템
수년간의 분석을 통해 개발된 진입 알고리즘. 조건이 최적일 때만 진입.
▸ 스마트 리커버리
지능형 회복 시스템. 과도한 위험 없이 손실을 기회로 전환.
▸ 셀프힐링 기술
수익 거래가 자동으로 손실 거래를 상쇄. 시스템이 스스로 균형 유지.
▸ 다이나믹 보호
이익을 보호하고 수익을 확대하는 적응형 트레일링 스탑.
▸ 뉴스 쉴드
내장 뉴스 필터. 통제 불능의 고변동성 순간을 자동 회피.
▸ 멀티페어 검증
여러 통화쌍을 교차 참조하여 시그널 확인. 높은 확률 설정에서만 거래.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
🎯 성과 목표
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▸ 터보 모드: 연간 +100% 목표
▸ 최대 드로다운: ≤15%
▸ 마틴게일 없음, 그리드 없음, 도박 없음
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
🚀 5가지 모드 - 원클릭
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
스타일을 선택하세요. 나머지는 저희가 처리합니다.
★ 보수적 - 안정적 성장 ($2,000+)
★★ 균형 - 완벽한 균형 ($1,000+)
★★★ 공격적 - 수익 가속 ($500+)
★★★★ 터보 - 고속 ($300+)
★★★★★ 익스트림 - 최대 파워 ($200+)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
📊 커맨드 센터
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
실시간 제어 대시보드:
▸ 진입 근접 표시기
▸ 조건 모니터
▸ 실시간 P/L 추적
▸ 포지션 상태
▸ 비주얼 차트 오버레이
항상 무엇을 하고 있고 왜 하는지 파악.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
🧪 현실적 백테스트
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
정확한 결과를 위해:
▸ "Every tick based on real ticks" 사용
▸ 가변 스프레드 (고정 아님)
▸ 최소 12개월 데이터
▸ 선택한 프로필에 적합한 자본
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
🛡️ 완전 보호
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▸ 스프레드 필터
▸ 드로다운 제한기
▸ 자동 뉴스 블랙아웃
▸ 자본 수호자
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
⚙️ 요구사항
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▸ EUR/USD | H1 | MetaTrader 5
▸ 레버리지 1:100+
▸ VPS 권장
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
💎 포함 사항
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▸ Eudora Euro EA v2.00
▸ 5개 사전 구성 프로필
▸ 통합 대시보드
▸ 직접 지원
▸ 평생 업데이트
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
💰 가격
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
🚀 런칭: $399
📈 10판매마다 인상
🎯 최종: $1,499
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
🌐 EUDORA
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
eudoralab.tech | info@eudoralab.tech
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
⚠️ 위험 경고
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
트레이딩에는 위험이 따릅니다. 과거 결과가 미래 결과를 보장하지 않습니다. 연간 +100% 목표는 연구 목표이며 수익 보장이 아닙니다. 먼저 데모에서 테스트하세요.