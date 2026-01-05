Eudora Euro
- Experts
- Gabriele Volpato
- Versão: 2.3
- Atualizado: 5 janeiro 2026
- Ativações: 10
🏆 EUDORA EURO - Domine EUR/USD
O sistema de trading que você procurava. Pronto para usar. Zero configuração.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
⚡ TECNOLOGIA EUDORA
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▸ SISTEMA DE ENTRADA PROPRIETÁRIO
Algoritmo de entrada desenvolvido com anos de análise. Entra apenas quando as condições são ideais.
▸ SMART RECOVERY
Sistema de recuperação inteligente. Transforma perdas em oportunidades sem risco excessivo.
▸ SELF-HEALING TECHNOLOGY
Trades vencedores compensam automaticamente os perdedores. O sistema se equilibra sozinho.
▸ DYNAMIC PROTECTION
Trailing stop adaptativo que protege lucros e deixa os vencedores correrem.
▸ NEWS SHIELD
Filtro de notícias integrado. Evita automaticamente momentos de alta volatilidade descontrolada.
▸ MULTI-PAIR VALIDATION
Confirma sinais cruzando múltiplos pares de moedas. Opera apenas em setups de alta probabilidade.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
🚀 5 MODOS - UM CLIQUE
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Escolha seu estilo. Nós cuidamos do resto.
★ CONSERVATIVE - Crescimento estável ($2,000+)
★★ BALANCED - Equilíbrio perfeito ($1,000+)
★★★ AGGRESSIVE - Acelere os lucros ($500+)
★★★★ TURBO - Alta velocidade ($300+)
★★★★★ EXTREME - Potência máxima ($200+)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
📊 COMMAND CENTER
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Painel de controle em tempo real:
▸ Indicador de proximidade de entrada
▸ Monitor de condições
▸ Rastreamento de P/L ao vivo
▸ Status da posição
▸ Sobreposição visual no gráfico
Sempre saiba o que está fazendo e por quê.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
🧪 BACKTEST REALISTA
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Para resultados precisos:
▸ Use "Every tick based on real ticks"
▸ Spread variável (NÃO fixo)
▸ Mínimo 12 meses de dados
▸ Capital adequado ao perfil escolhido
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
🛡️ PROTEÇÃO TOTAL
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▸ Filtro de spread
▸ Limitador de drawdown
▸ Bloqueio automático em notícias
▸ Guardião do capital
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
⚙️ REQUISITOS
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▸ EUR/USD | H1 | MetaTrader 5
▸ Alavancagem 1:100+
▸ VPS recomendado
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
💎 INCLUÍDO
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▸ Eudora Euro EA v2.00
▸ 5 perfis pré-configurados
▸ Dashboard integrado
▸ Suporte direto
▸ Atualizações vitalícias
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
💰 PREÇO
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
🚀 Lançamento: $399
📈 Aumenta a cada 10 vendas
🎯 Final: $1,499
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
🌐 EUDORA
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
eudoralab.tech | info@eudoralab.tech
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
⚠️ AVISO DE RISCO
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Trading envolve riscos. Resultados passados não garantem resultados futuros. Teste em demo primeiro.