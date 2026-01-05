🏆 EUDORA EURO - Domine EUR/USD





O sistema de trading que você procurava. Pronto para usar. Zero configuração.





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

⚡ TECNOLOGIA EUDORA

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





▸ SISTEMA DE ENTRADA PROPRIETÁRIO

Algoritmo de entrada desenvolvido com anos de análise. Entra apenas quando as condições são ideais.





▸ SMART RECOVERY

Sistema de recuperação inteligente. Transforma perdas em oportunidades sem risco excessivo.





▸ SELF-HEALING TECHNOLOGY

Trades vencedores compensam automaticamente os perdedores. O sistema se equilibra sozinho.





▸ DYNAMIC PROTECTION

Trailing stop adaptativo que protege lucros e deixa os vencedores correrem.





▸ NEWS SHIELD

Filtro de notícias integrado. Evita automaticamente momentos de alta volatilidade descontrolada.





▸ MULTI-PAIR VALIDATION

Confirma sinais cruzando múltiplos pares de moedas. Opera apenas em setups de alta probabilidade.





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

🚀 5 MODOS - UM CLIQUE

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





Escolha seu estilo. Nós cuidamos do resto.





★ CONSERVATIVE - Crescimento estável ($2,000+)

★★ BALANCED - Equilíbrio perfeito ($1,000+)

★★★ AGGRESSIVE - Acelere os lucros ($500+)

★★★★ TURBO - Alta velocidade ($300+)

★★★★★ EXTREME - Potência máxima ($200+)





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

📊 COMMAND CENTER

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





Painel de controle em tempo real:





▸ Indicador de proximidade de entrada

▸ Monitor de condições

▸ Rastreamento de P/L ao vivo

▸ Status da posição

▸ Sobreposição visual no gráfico





Sempre saiba o que está fazendo e por quê.





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

🧪 BACKTEST REALISTA

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





Para resultados precisos:





▸ Use "Every tick based on real ticks"

▸ Spread variável (NÃO fixo)

▸ Mínimo 12 meses de dados

▸ Capital adequado ao perfil escolhido





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

🛡️ PROTEÇÃO TOTAL

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





▸ Filtro de spread

▸ Limitador de drawdown

▸ Bloqueio automático em notícias

▸ Guardião do capital





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

⚙️ REQUISITOS

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





▸ EUR/USD | H1 | MetaTrader 5

▸ Alavancagem 1:100+

▸ VPS recomendado





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

💎 INCLUÍDO

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





▸ Eudora Euro EA v2.00

▸ 5 perfis pré-configurados

▸ Dashboard integrado

▸ Suporte direto

▸ Atualizações vitalícias





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

💰 PREÇO

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





🚀 Lançamento: $399

📈 Aumenta a cada 10 vendas

🎯 Final: $1,499





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

🌐 EUDORA

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





eudoralab.tech | info@eudoralab.tech





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

⚠️ AVISO DE RISCO

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





Trading envolve riscos. Resultados passados não garantem resultados futuros. Teste em demo primeiro.