Eudora Euro

🏆 EUDORA EURO - Dominez EUR/USD

Le système de trading que vous cherchiez. Prêt à l'emploi. Zéro configuration.

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
⚡ TECHNOLOGIE EUDORA
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

▸ SYSTÈME D'ENTRÉE PROPRIÉTAIRE
Algorithme d'entrée développé sur des années d'analyse. Entre uniquement quand les conditions sont optimales.

▸ SMART RECOVERY
Système de récupération intelligent. Transforme les pertes en opportunités sans risque excessif.

▸ SELF-HEALING TECHNOLOGY
Les trades gagnants compensent automatiquement les perdants. Le système s'équilibre tout seul.

▸ DYNAMIC PROTECTION
Trailing stop adaptatif qui protège les profits et laisse courir les gagnants.

▸ NEWS SHIELD
Filtre de news intégré. Évite automatiquement les moments de haute volatilité incontrôlée.

▸ MULTI-PAIR VALIDATION
Confirme les signaux en croisant plusieurs paires de devises. Opère uniquement sur les setups à haute probabilité.

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
🚀 5 MODES - UN CLIC
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

Choisissez votre style. On s'occupe du reste.

★ CONSERVATIVE - Croissance stable ($2,000+)
★★ BALANCED - Équilibre parfait ($1,000+)
★★★ AGGRESSIVE - Accélérez les profits ($500+)
★★★★ TURBO - Haute vitesse ($300+)
★★★★★ EXTREME - Puissance maximale ($200+)

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
📊 COMMAND CENTER
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

Tableau de bord en temps réel :

▸ Indicateur de proximité d'entrée
▸ Moniteur de conditions
▸ Suivi P/L en direct
▸ Statut de position
▸ Superposition visuelle sur graphique

Sachez toujours ce qu'il fait et pourquoi.

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
🧪 BACKTEST RÉALISTE
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

Pour des résultats précis :

▸ Utilisez "Every tick based on real ticks"
▸ Spread variable (PAS fixe)
▸ Minimum 12 mois de données
▸ Capital adapté au profil choisi

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
🛡️ PROTECTION TOTALE
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

▸ Filtre de spread
▸ Limiteur de drawdown
▸ Blackout news automatique
▸ Gardien du capital

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
⚙️ PRÉREQUIS
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

▸ EUR/USD | H1 | MetaTrader 5
▸ Levier 1:100+
▸ VPS recommandé

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
💎 INCLUS
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

▸ Eudora Euro EA v2.00
▸ 5 profils préconfigurés
▸ Dashboard intégré
▸ Support direct
▸ Mises à jour à vie

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
💰 PRIX
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

🚀 Lancement : $399
📈 Augmente toutes les 10 ventes
🎯 Final : $1,499

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
🌐 EUDORA
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

eudoralab.tech | info@eudoralab.tech

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
⚠️ AVERTISSEMENT SUR LES RISQUES
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

Le trading comporte des risques. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. Testez d'abord en démo.
