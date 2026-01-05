Eudora Euro
- Experts
- Gabriele Volpato
- Version: 2.3
- Mise à jour: 5 janvier 2026
- Activations: 10
🏆 EUDORA EURO - Dominez EUR/USD
Le système de trading que vous cherchiez. Prêt à l'emploi. Zéro configuration.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
⚡ TECHNOLOGIE EUDORA
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▸ SYSTÈME D'ENTRÉE PROPRIÉTAIRE
Algorithme d'entrée développé sur des années d'analyse. Entre uniquement quand les conditions sont optimales.
▸ SMART RECOVERY
Système de récupération intelligent. Transforme les pertes en opportunités sans risque excessif.
▸ SELF-HEALING TECHNOLOGY
Les trades gagnants compensent automatiquement les perdants. Le système s'équilibre tout seul.
▸ DYNAMIC PROTECTION
Trailing stop adaptatif qui protège les profits et laisse courir les gagnants.
▸ NEWS SHIELD
Filtre de news intégré. Évite automatiquement les moments de haute volatilité incontrôlée.
▸ MULTI-PAIR VALIDATION
Confirme les signaux en croisant plusieurs paires de devises. Opère uniquement sur les setups à haute probabilité.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
🚀 5 MODES - UN CLIC
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Choisissez votre style. On s'occupe du reste.
★ CONSERVATIVE - Croissance stable ($2,000+)
★★ BALANCED - Équilibre parfait ($1,000+)
★★★ AGGRESSIVE - Accélérez les profits ($500+)
★★★★ TURBO - Haute vitesse ($300+)
★★★★★ EXTREME - Puissance maximale ($200+)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
📊 COMMAND CENTER
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Tableau de bord en temps réel :
▸ Indicateur de proximité d'entrée
▸ Moniteur de conditions
▸ Suivi P/L en direct
▸ Statut de position
▸ Superposition visuelle sur graphique
Sachez toujours ce qu'il fait et pourquoi.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
🧪 BACKTEST RÉALISTE
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Pour des résultats précis :
▸ Utilisez "Every tick based on real ticks"
▸ Spread variable (PAS fixe)
▸ Minimum 12 mois de données
▸ Capital adapté au profil choisi
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
🛡️ PROTECTION TOTALE
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▸ Filtre de spread
▸ Limiteur de drawdown
▸ Blackout news automatique
▸ Gardien du capital
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
⚙️ PRÉREQUIS
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▸ EUR/USD | H1 | MetaTrader 5
▸ Levier 1:100+
▸ VPS recommandé
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
💎 INCLUS
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▸ Eudora Euro EA v2.00
▸ 5 profils préconfigurés
▸ Dashboard intégré
▸ Support direct
▸ Mises à jour à vie
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
💰 PRIX
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
🚀 Lancement : $399
📈 Augmente toutes les 10 ventes
🎯 Final : $1,499
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
🌐 EUDORA
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
eudoralab.tech | info@eudoralab.tech
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
⚠️ AVERTISSEMENT SUR LES RISQUES
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Le trading comporte des risques. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. Testez d'abord en démo.