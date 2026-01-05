🏆 EUDORA EURO - Доминируй на EUR/USD





Торговая система, которую вы искали. Готова к работе. Без настройки.





⚡ ТЕХНОЛОГИЯ EUDORA

▸ ПРОПРИЕТАРНАЯ СИСТЕМА ВХОДА

Алгоритм входа, разработанный на основе многолетнего анализа. Входит только при оптимальных условиях.





▸ SMART RECOVERY

Интеллектуальная система восстановления. Превращает убытки в возможности без чрезмерного риска.





▸ SELF-HEALING TECHNOLOGY

Прибыльные сделки автоматически компенсируют убыточные. Система балансирует себя сама.





▸ DYNAMIC PROTECTION

Адаптивный трейлинг-стоп, защищающий прибыль и позволяющий выигрышным сделкам расти.





▸ NEWS SHIELD

Встроенный фильтр новостей. Автоматически избегает моментов неконтролируемой высокой волатильности.





▸ MULTI-PAIR VALIDATION

Подтверждает сигналы, сверяя несколько валютных пар. Работает только на сетапах с высокой вероятностью.





🚀 5 РЕЖИМОВ - ОДИН КЛИК

Выберите свой стиль. Остальное - наша забота.





★ CONSERVATIVE - Стабильный рост ($2,000+)

★★ BALANCED - Идеальный баланс ($1,000+)

★★★ AGGRESSIVE - Ускоренная прибыль ($500+)

★★★★ TURBO - Высокая скорость ($300+)

★★★★★ EXTREME - Максимальная мощность ($200+)





📊 COMMAND CENTER

Панель управления в реальном времени:





▸ Индикатор близости входа

▸ Монитор условий

▸ Отслеживание P/L в реальном времени

▸ Статус позиции

▸ Визуальное наложение на график





Всегда знайте, что делает система и почему.





🧪 РЕАЛИСТИЧНЫЙ БЭКТЕСТ

Для точных результатов:





▸ Используйте "Every tick based on real ticks"

▸ Переменный спред (НЕ фиксированный)

▸ Минимум 12 месяцев данных

▸ Капитал, соответствующий выбранному профилю





🛡️ ПОЛНАЯ ЗАЩИТА

▸ Фильтр спреда

▸ Ограничитель просадки

▸ Автоматическая блокировка на новостях

▸ Защита капитала





⚙️ ТРЕБОВАНИЯ

▸ EUR/USD | H1 | MetaTrader 5

▸ Плечо 1:100+

▸ VPS рекомендуется





💎 ВКЛЮЧЕНО

▸ Eudora Euro EA v2.00

▸ 5 преднастроенных профилей

▸ Встроенная панель управления

▸ Прямая поддержка

▸ Пожизненные обновления





💰 ЦЕНА

🚀 Старт: $399

📈 Повышается каждые 10 продаж

🎯 Финал: $1,499





🌐 EUDORA

eudoralab.tech | info@eudoralab.tech





⚠️ ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Торговля связана с риском. Прошлые результаты не гарантируют будущих. Сначала тестируйте на демо.