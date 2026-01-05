Eudora Euro

🏆 EUDORA EURO - Доминируй на EUR/USD

Торговая система, которую вы искали. Готова к работе. Без настройки.

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
⚡ ТЕХНОЛОГИЯ EUDORA
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

▸ ПРОПРИЕТАРНАЯ СИСТЕМА ВХОДА
Алгоритм входа, разработанный на основе многолетнего анализа. Входит только при оптимальных условиях.

▸ SMART RECOVERY
Интеллектуальная система восстановления. Превращает убытки в возможности без чрезмерного риска.

▸ SELF-HEALING TECHNOLOGY
Прибыльные сделки автоматически компенсируют убыточные. Система балансирует себя сама.

▸ DYNAMIC PROTECTION
Адаптивный трейлинг-стоп, защищающий прибыль и позволяющий выигрышным сделкам расти.

▸ NEWS SHIELD
Встроенный фильтр новостей. Автоматически избегает моментов неконтролируемой высокой волатильности.

▸ MULTI-PAIR VALIDATION
Подтверждает сигналы, сверяя несколько валютных пар. Работает только на сетапах с высокой вероятностью.

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
🚀 5 РЕЖИМОВ - ОДИН КЛИК
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

Выберите свой стиль. Остальное - наша забота.

★ CONSERVATIVE - Стабильный рост ($2,000+)
★★ BALANCED - Идеальный баланс ($1,000+)
★★★ AGGRESSIVE - Ускоренная прибыль ($500+)
★★★★ TURBO - Высокая скорость ($300+)
★★★★★ EXTREME - Максимальная мощность ($200+)

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
📊 COMMAND CENTER
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

Панель управления в реальном времени:

▸ Индикатор близости входа
▸ Монитор условий
▸ Отслеживание P/L в реальном времени
▸ Статус позиции
▸ Визуальное наложение на график

Всегда знайте, что делает система и почему.

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
🧪 РЕАЛИСТИЧНЫЙ БЭКТЕСТ
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

Для точных результатов:

▸ Используйте "Every tick based on real ticks"
▸ Переменный спред (НЕ фиксированный)
▸ Минимум 12 месяцев данных
▸ Капитал, соответствующий выбранному профилю

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
🛡️ ПОЛНАЯ ЗАЩИТА
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

▸ Фильтр спреда
▸ Ограничитель просадки
▸ Автоматическая блокировка на новостях
▸ Защита капитала

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
⚙️ ТРЕБОВАНИЯ
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

▸ EUR/USD | H1 | MetaTrader 5
▸ Плечо 1:100+
▸ VPS рекомендуется

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
💎 ВКЛЮЧЕНО
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

▸ Eudora Euro EA v2.00
▸ 5 преднастроенных профилей
▸ Встроенная панель управления
▸ Прямая поддержка
▸ Пожизненные обновления

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
💰 ЦЕНА
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

🚀 Старт: $399
📈 Повышается каждые 10 продаж
🎯 Финал: $1,499

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
🌐 EUDORA
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

eudoralab.tech | info@eudoralab.tech

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
⚠️ ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

Торговля связана с риском. Прошлые результаты не гарантируют будущих. Сначала тестируйте на демо.
