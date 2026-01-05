Eudora Euro
- Asesores Expertos
- Gabriele Volpato
- Versión: 2.3
- Actualizado: 5 enero 2026
- Activaciones: 10
🏆 EUDORA EURO - Domina EUR/USD
El sistema de trading que estabas buscando. Listo para usar. Cero configuración.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
⚡ TECNOLOGÍA EUDORA
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▸ SISTEMA DE ENTRADA PROPIETARIO
Algoritmo de entrada desarrollado tras años de análisis. Entra solo cuando las condiciones son óptimas.
▸ SMART RECOVERY
Sistema de recuperación inteligente. Convierte las pérdidas en oportunidades sin riesgo excesivo.
▸ SELF-HEALING TECHNOLOGY
Las operaciones ganadoras compensan automáticamente las perdedoras. El sistema se equilibra solo.
▸ DYNAMIC PROTECTION
Trailing stop adaptativo que protege beneficios y deja correr los ganadores.
▸ NEWS SHIELD
Filtro de noticias integrado. Evita automáticamente momentos de alta volatilidad incontrolada.
▸ MULTI-PAIR VALIDATION
Confirma señales cruzando múltiples pares de divisas. Opera solo en setups de alta probabilidad.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
🚀 5 MODOS - UN CLICK
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Elige tu estilo. Nosotros nos encargamos del resto.
★ CONSERVATIVE - Crecimiento estable ($2,000+)
★★ BALANCED - Equilibrio perfecto ($1,000+)
★★★ AGGRESSIVE - Acelera beneficios ($500+)
★★★★ TURBO - Alta velocidad ($300+)
★★★★★ EXTREME - Máxima potencia ($200+)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
📊 COMMAND CENTER
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Panel de control en tiempo real:
▸ Indicador de proximidad de entrada
▸ Monitor de condiciones
▸ Seguimiento de P/L en vivo
▸ Estado de posición
▸ Superposición visual en gráfico
Siempre sabrás qué está haciendo y por qué.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
🧪 BACKTEST REALISTA
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Para resultados precisos:
▸ Usa "Every tick based on real ticks"
▸ Spread variable (NO fijo)
▸ Mínimo 12 meses de datos
▸ Capital adecuado al perfil elegido
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
🛡️ PROTECCIÓN TOTAL
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▸ Filtro de spread
▸ Limitador de drawdown
▸ Bloqueo automático en noticias
▸ Guardián del capital
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
⚙️ REQUISITOS
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▸ EUR/USD | H1 | MetaTrader 5
▸ Apalancamiento 1:100+
▸ VPS recomendado
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
💎 INCLUIDO
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▸ Eudora Euro EA v2.00
▸ 5 perfiles preconfigurados
▸ Dashboard integrado
▸ Soporte directo
▸ Actualizaciones de por vida
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
💰 PRECIO
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
🚀 Lanzamiento: $399
📈 Sube cada 10 ventas
🎯 Final: $1,499
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
🌐 EUDORA
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
eudoralab.tech | info@eudoralab.tech
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
⚠️ AVISO DE RIESGO
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
El trading conlleva riesgos. Los resultados pasados no garantizan resultados futuros. Prueba primero en demo.