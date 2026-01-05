Eudora Euro
- 专家
- Gabriele Volpato
- 版本: 2.3
- 更新: 5 一月 2026
- 激活: 10
🏆 EUDORA EURO - 主宰 EUR/USD
您一直在寻找的交易系统。即用型。零配置。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
⚡ EUDORA 技术
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▸ 专有入场系统
基于多年分析开发的入场算法。仅在最佳条件下入场。
▸ 智能恢复系统
智能恢复系统。将亏损转化为机会，无过度风险。
▸ 自愈技术
盈利交易自动补偿亏损交易。系统自我平衡。
▸ 动态保护
自适应追踪止损，保护利润并让盈利奔跑。
▸ 新闻防护
内置新闻过滤器。自动避开不可控的高波动时刻。
▸ 多货币对验证
通过交叉参考多个货币对确认信号。仅在高概率设置上操作。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
🚀 5种模式 - 一键启动
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
选择您的风格。其余的交给我们。
★ CONSERVATIVE - 稳定增长 ($2,000+)
★★ BALANCED - 完美平衡 ($1,000+)
★★★ AGGRESSIVE - 加速盈利 ($500+)
★★★★ TURBO - 高速模式 ($300+)
★★★★★ EXTREME - 最大功率 ($200+)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
📊 控制中心
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
实时控制面板：
▸ 入场接近指示器
▸ 条件监控
▸ 实时盈亏追踪
▸ 持仓状态
▸ 图表可视化叠加
始终了解系统在做什么以及为什么。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
🧪 真实回测
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
获得准确结果：
▸ 使用 "Every tick based on real ticks"
▸ 浮动点差（非固定）
▸ 至少12个月数据
▸ 与所选配置相匹配的资金
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
🛡️ 全面保护
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▸ 点差过滤
▸ 回撤限制
▸ 新闻自动屏蔽
▸ 资金保护
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
⚙️ 要求
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▸ EUR/USD | H1 | MetaTrader 5
▸ 杠杆 1:100+
▸ 建议使用VPS
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
💎 包含内容
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▸ Eudora Euro EA v2.00
▸ 5个预配置文件
▸ 集成仪表板
▸ 直接支持
▸ 终身更新
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
💰 价格
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
🚀 发布价: $399
📈 每10次销售上涨
🎯 最终价: $1,499
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
🌐 EUDORA
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
eudoralab.tech | info@eudoralab.tech
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
⚠️ 风险声明
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
交易涉及风险。过去的业绩不保证未来的结果。请先在模拟账户上测试。