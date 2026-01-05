🏆 EUDORA EURO - 主宰 EUR/USD





您一直在寻找的交易系统。即用型。零配置。





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

⚡ EUDORA 技术

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





▸ 专有入场系统

基于多年分析开发的入场算法。仅在最佳条件下入场。





▸ 智能恢复系统

智能恢复系统。将亏损转化为机会，无过度风险。





▸ 自愈技术

盈利交易自动补偿亏损交易。系统自我平衡。





▸ 动态保护

自适应追踪止损，保护利润并让盈利奔跑。





▸ 新闻防护

内置新闻过滤器。自动避开不可控的高波动时刻。





▸ 多货币对验证

通过交叉参考多个货币对确认信号。仅在高概率设置上操作。





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

🚀 5种模式 - 一键启动

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





选择您的风格。其余的交给我们。





★ CONSERVATIVE - 稳定增长 ($2,000+)

★★ BALANCED - 完美平衡 ($1,000+)

★★★ AGGRESSIVE - 加速盈利 ($500+)

★★★★ TURBO - 高速模式 ($300+)

★★★★★ EXTREME - 最大功率 ($200+)





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

📊 控制中心

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





实时控制面板：





▸ 入场接近指示器

▸ 条件监控

▸ 实时盈亏追踪

▸ 持仓状态

▸ 图表可视化叠加





始终了解系统在做什么以及为什么。





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

🧪 真实回测

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





获得准确结果：





▸ 使用 "Every tick based on real ticks"

▸ 浮动点差（非固定）

▸ 至少12个月数据

▸ 与所选配置相匹配的资金





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

🛡️ 全面保护

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





▸ 点差过滤

▸ 回撤限制

▸ 新闻自动屏蔽

▸ 资金保护





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

⚙️ 要求

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





▸ EUR/USD | H1 | MetaTrader 5

▸ 杠杆 1:100+

▸ 建议使用VPS





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

💎 包含内容

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





▸ Eudora Euro EA v2.00

▸ 5个预配置文件

▸ 集成仪表板

▸ 直接支持

▸ 终身更新





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

💰 价格

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





🚀 发布价: $399

📈 每10次销售上涨

🎯 最终价: $1,499





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

🌐 EUDORA

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





eudoralab.tech | info@eudoralab.tech





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

⚠️ 风险声明

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





交易涉及风险。过去的业绩不保证未来的结果。请先在模拟账户上测试。