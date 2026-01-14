Gold AI Thor
GOLD_AI_THOR, yalnızca Altın (XAUUSD) işlemleri için geliştirilmiş profesyonel bir MetaTrader 5 Uzman Danışmandır.
EA, agresif veya yüksek riskli yöntemler yerine disiplinli işlem yürütme, risk kontrolü ve sermaye korunmasına odaklanır.
Her işlemden önce, piyasa koşullarının uygun olup olmadığını belirlemek için birden fazla dahili mantık koşulu değerlendirilir.
İşlem Kuralları
Sadece XAUUSD (Altın) işlemleri
Önerilen zaman dilimi: M5 veya üzeri
Martingale yok
Grid trading yok
Hedge suistimali yok
Para Yönetimi
Sabit 1:3 risk-ödül yapısı
Tüm işlemler Stop Loss ve Take Profit ile açılır
Pozisyon büyüklüğü dahili risk koşullarına göre dinamik olarak ayarlanır
Hesap Koruma Özellikleri
Yapılandırılmış kâr veya düşüş seviyelerine ulaşıldığında işlem kısıtlaması
Ardışık kayıplardan sonra geçici duraklama
İşlemlere devam etmeden önce piyasa yeniden değerlendirilir
Dahili Mantık Modülleri
Piyasa duygu analizi
Güven ve risk değerlendirmesi
Olumsuz saatler filtresi
İşlem karar kontrolü
Haber zamanı koruma mantığı (gelecek sürümler için ayrılmıştır)
Uyarlanabilir Davranış
Son işlem sonuçlarına göre dahili mantık ayarlanır
Tekrarlanan olumsuz kararları azaltmak için kural tabanlı analiz kullanılır
Harici veri kaynakları kullanılmaz
Önerilen Ayarlar
Sembol: XAUUSD
Zaman Dilimi: M5 veya üzeri
Broker: düşük spread ve hızlı yürütme önerilir
⚠️ Risk Uyarısı
Finansal işlemler risk içerir.
Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Canlı hesapta kullanmadan önce mutlaka demo hesapta test ediniz.