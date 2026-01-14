Gold AI Thor

GOLD_AI_THOR, yalnızca Altın (XAUUSD) işlemleri için geliştirilmiş profesyonel bir MetaTrader 5 Uzman Danışmandır.

EA, agresif veya yüksek riskli yöntemler yerine disiplinli işlem yürütme, risk kontrolü ve sermaye korunmasına odaklanır.

Her işlemden önce, piyasa koşullarının uygun olup olmadığını belirlemek için birden fazla dahili mantık koşulu değerlendirilir.

İşlem Kuralları

  • Sadece XAUUSD (Altın) işlemleri

  • Önerilen zaman dilimi: M5 veya üzeri

  • Martingale yok

  • Grid trading yok

  • Hedge suistimali yok

Para Yönetimi

  • Sabit 1:3 risk-ödül yapısı

  • Tüm işlemler Stop Loss ve Take Profit ile açılır

  • Pozisyon büyüklüğü dahili risk koşullarına göre dinamik olarak ayarlanır

Hesap Koruma Özellikleri

  • Yapılandırılmış kâr veya düşüş seviyelerine ulaşıldığında işlem kısıtlaması

  • Ardışık kayıplardan sonra geçici duraklama

  • İşlemlere devam etmeden önce piyasa yeniden değerlendirilir

Dahili Mantık Modülleri

  • Piyasa duygu analizi

  • Güven ve risk değerlendirmesi

  • Olumsuz saatler filtresi

  • İşlem karar kontrolü

  • Haber zamanı koruma mantığı (gelecek sürümler için ayrılmıştır)

Uyarlanabilir Davranış

  • Son işlem sonuçlarına göre dahili mantık ayarlanır

  • Tekrarlanan olumsuz kararları azaltmak için kural tabanlı analiz kullanılır

  • Harici veri kaynakları kullanılmaz

Önerilen Ayarlar

  • Sembol: XAUUSD

  • Zaman Dilimi: M5 veya üzeri

  • Broker: düşük spread ve hızlı yürütme önerilir

⚠️ Risk Uyarısı
Finansal işlemler risk içerir.
Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Canlı hesapta kullanmadan önce mutlaka demo hesapta test ediniz.

