Moving Spread

Hareketli Spread göstergesi, piyasa spreadinin zaman içindeki hareketini gösterir. Bu bilgiyle, belirli bir zaman dilimi için işlemlerin karlı olup olmadığını belirleyebiliriz. Bu, işlem yaparken hesabınızdaki yükü azaltacaktır.



Bu göstergeyi diğer göstergelerle birleştirerek, müzakerelerimizde daha fazla avantaj elde edebilir ve hangi zaman diliminin en karlı olduğunu görebiliriz. İşlem yapmadan önce, piyasayı dikkatlice gözlemlemeniz, aracı kurumunuzda geçerli spread'i öğrenmeniz ve potansiyel kazanç veya kayıpları incelemek ve scalping, günlük işlem, swing işlemi veya pozisyon işlemi arasında seçim yapmak için göstergeyle karşılaştırmanız önemlidir.