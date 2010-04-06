RVI Flat Detector mr
- Göstergeler
- DMITRII GRIDASOV
- Sürüm: 1.55
- Etkinleştirmeler: 10
Crypto_Forex Göstergesi RVI FLAT Dedektörü - alım satımda etkili bir yardımcı araçtır! Yeniden Boyama Yok.
MT4 için bu harika göstergeyle alım satım yöntemlerinizi geliştirmenizi öneriyorum.
- Gösterge, grafikte fiyatın düz alanlarını gösterir. "Düz duyarlılık" parametresi, düz alanların tespitinden sorumludur.
- RVI FLAT Dedektörü, Fiyat Hareketi girişlerinin onaylanması veya Aşırı Satış (-0,23'ün altında) / Aşırı Alım (0,23'ün üzerinde) bölgelerindeki işlemler için kullanılabilir.
- Trend takip sistemlerinde düz alanları tespit etmek ve buralarda işlem yapmaktan kaçınmak için kullanabilirsiniz.
- Ters scalping için kullanabilirsiniz - düz sınırlardan ters dönüşlerde işlem yapmak için.
- Standart RVI osilatörü yerine RVI FLAT Dedektörü'nü kullanmak için birçok fırsat vardır.
- Relative_Vigor_Index (RVI), trend piyasalarında oldukça faydalı olan teknik bir momentum göstergesidir.
Bu, yalnızca bu MQL5 web sitesinde sunulan orijinal bir üründür.