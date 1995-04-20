RVI Flat Detector mr

Indicador Crypto_Forex RVI FLAT Detector - é uma ferramenta auxiliar eficiente na negociação! Sem necessidade de repintura.

Eu ofereço a você a oportunidade de atualizar seus métodos de negociação com este ótimo indicador para MT4.





- O indicador mostra áreas de preço planas no gráfico. Possui o parâmetro "Sensibilidade de planas" - responsável pela detecção de planas.

- O RVI FLAT Detector pode ser usado para confirmação de entradas de Ação de Preço ou para negociações em zonas de Sobrevenda (abaixo de -0,23) / Sobrecompra (acima de 0,23).

- Você pode usá-lo para sistemas de acompanhamento de tendências para detectar zonas de planas e evitar negociações nessas zonas.

- Você pode usá-lo para scalping de reversão - para negociar reversões a partir de bordas planas.

- Há muitas oportunidades para usar o RVI FLAT Detector em vez do oscilador RVI padrão.

- O Relative_Vigor_Index (RVI) é um indicador técnico de momentum muito útil em mercados de tendência.





Este é um produto original oferecido apenas neste site MQL5.