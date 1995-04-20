Crypto_Forexインジケーター RVI FLAT Detectorは、取引における効率的な補助ツールです！リペイント不要。

このMT4対応の優れたインジケーターで、取引手法をアップグレードしましょう。





- このインジケーターは、チャート上の価格がフラットな領域を表示します。「フラット感度」パラメーターを搭載しており、フラットな領域を検知します。

- RVI FLAT Detectorは、プライスアクションエントリーの確認や、売られ過ぎ（-0.23未満）/買われ過ぎ（0.23以上）ゾーンからの取引に使用できます。

- トレンドフォローシステムでフラットゾーンを検出し、そこでの取引を回避するために使用できます。

- リバーサルスキャルピング（フラットな境界からの反転取引）にも使用できます。

- 標準的なRVIオシレーターの代わりに、RVI FLAT Detectorを使用する機会は数多くあります。

- Relative_Vigor_Index（RVI）自体は、トレンド市場で非常に有用なテクニカルモメンタムインジケーターです。





これは、このMQL5ウェブサイトでのみ提供されるオリジナル製品です。