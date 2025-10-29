MSB Pro Dynamic Risk EA

Sembol Altın (XAUUSD) Zaman Dilimi M15 Min. Önerilen Bakiye 1.000 USD (veya eşdeğeri) Risk Yönetimi Dinamik Lot / %30 Max DD Kill-Switch Çalışma Saatleri Sınırlı (02:00 - 15:00) Tek Emir Desteği EVET Broker Uyumluluğu Tüm Brokerlar Setup Yok Grafiğe sürükle bırak





🏆 MSB Pro Dynamic Gold EA: Yüksek İstikrar, Kanıtlanmış Kâr

"MSB Pro Dynamic Gold EA", MSB Pro markasının Altın (XAUUSD) piyasasında uyguladığı güçlü risk yönetimi ve kanıtlanmış kârlılık protokollerini deneyimlemeniz için sunulan ana üründür. Bu Expert Advisor, dinamik Stop Loss ve bakiye koruması üzerine inşa edilmiş, trend takibi ve kırılma (breakout) stratejisini kullanır.





⚠️ Önemli Not (Kullanmadan Önce Okuyun)

Bu temel strateji, piyasanın sürekli değişen yapısı nedeniyle güncel piyasa koşullarında kâr garantisi vermez.





🔒 Bu Uzman Danışmanın Temel Güvenlik Özellikleri

🛡️ Ultra Güvenlik (Drawdown Kill-Switch): Hesap özkaynak düşüşünüz ( Drawdown ) %30 'a (ayarlanabilir) ulaştığında, EA anında tüm pozisyonları kapatır ve kendisini durdurur.

✅ Kâr Koruma (Soft Exit): Kâr potansiyeli TP hedefine ulaşmadan %85 'ine ulaştığında, EA pozisyonu kapatarak kârın geri verilme riskini ortadan kaldırır.

🚫 Risk Yönetimi: Asla Martingale, Grid veya riskli lot katlama yöntemleri kullanmaz.

⏱️ Sınırlı Çalışma Saatleri: Yüksek volatiliteden kaçınmak için optimize edilmiş saat aralığında (02:00 - 15:00) çalışır.





⚙️ Çekirdek Parametreler (Kullanıma Hazır)

İşlem Riski: Güvenlik için, EA muhafazakar bir %0.5 risk ile ayarlanmıştır.

R:R Oranı: 1:2 olarak sabittir.

Magic Number: 123456





👑 Kanıtlanmış Performans İçin:

Bu model, ana stratejimizin performansını ve istikrarını tam lisans almadan önce doğrulamanız için düşük fiyatlı bir giriş noktasıdır.

Tam ve Sınırsız Lisansın İki Kritik Avantajı:

1. Ömür Boyu Güncellemeler ve Gelecek Stratejileri: Tam lisans ( 499 $ ), MSB Pro Dynamic Risk stratejisinin gelecekteki tüm profesyonel güncelleme ve optimizasyonlarına (V2.0, V3.0, vb.) ekstra maliyet olmadan erişim garantisi verir. Bir kez alın, ürünün geleceğine sahip olun.

2. Önemli Maliyet Tasarrufu: Tam lisansı satın almak, sürekli kiralamaktan çok daha ucuzdur (10 ay kiralamak 490 $ tutar, ancak ürüne sahip olamazsınız).





💰 Neden Bu Fiyatı ($499) Hak Ediyor?

Bu ürün, agresif fiyat etiketini, sıradan backtest sonuçlarıyla değil, gerçek güvenlik ve kanıtlanmış istikrarla hak eder.