Multi Currency Strength Dashboard PRO MT4

💡 PROCURANDO A VERSÃO PARA MT5? Se você usa MetaTrader 5, clique aqui para obter a versão nativa: 👉 https://www.mql5.com/pt/market/product/155546

Multi-Currency Strength Dashboard PRO — Indicador Profissional de Força das Moedas (MT4)

Multi-Currency Strength Dashboard PRO é um indicador avançado para MetaTrader 4 que mede em tempo real a força relativa das principais moedas do mercado Forex. Ele analisa até 28 pares principais, calcula a força normalizada das 8 moedas principais e exibe um painel de controle (dashboard) completo que permite identificar rapidamente os pares mais relevantes para monitorar ou evitar.

Objetivo do indicador

  • Fornecer uma visão clara e imediata da força e fraqueza das moedas.

  • Ajudar a identificar tendências fortes destacando combinações "forte vs fraco".

  • Servir como filtro para melhorar a seleção de pares para operar.

  • Sintetizar a análise Forex sem a necessidade de abrir múltiplos gráficos.

Principais Funcionalidades

  • Análise Multimoeda: cálculo simultâneo da força das 8 moedas principais (USD, EUR, GBP, JPY, CHF, CAD, AUD, NZD).

  • Análise de até 28 pares: detecção automática dos pares disponíveis na sua corretora.

  • Dashboard Visual Completo: barras de força 0–100%, cores dinâmicas, porcentagens e tendências.

  • Melhores Pares (Best Pairs): identificação das combinações com maior divergência (forte vs fraco).

  • Pares a Evitar: detecção de cruzamentos com diferencial baixo (mercado sem direção/lateral).

  • Multi-timeframe: possibilidade de suavizar ou combinar vários horizontes temporais para maior estabilidade.

  • Suavização de Dados: média configurável para reduzir o ruído do mercado.

  • Alertas Integrados: notificação de moeda forte, moeda fraca ou melhor par detectado.

  • Interface Configurável: posição do painel, cores, largura e fontes.

Como Usar

  1. Arraste o indicador para qualquer gráfico do MT4.

  2. Escolha o tempo gráfico (timeframe) do cálculo através de CalculationTimeframe .

  3. Ajuste o período de análise (por exemplo, 24 barras).

  4. Ative ou não a análise multi-timeframe e a suavização conforme sua estratégia.

  5. Configure as seções "Best Pairs" e "Worst Pairs" de acordo com seus limites.

  6. Ative alertas locais ou notificações push se desejar ser avisado de oportunidades.

  7. Use o dashboard como filtro para suas estratégias ou para analisar o mercado rapidamente.

Parâmetros Principais

CALCULATION SETTINGS (Configurações de Cálculo) CalculationTimeframe , CalculationPeriod , UseMultiTimeframe , SmoothResults , SmoothingPeriod

VISUAL DASHBOARD (Painel Visual) ShowDashboard , PanelX , PanelY , PanelWidth , PanelBgColor , HeaderColor , StrongColor , MediumColor , WeakColor , BarWidth , FontSize

PAIR RECOMMENDATIONS (Recomendações de Pares) ShowBestPairs , MinStrengthDiff , ShowWorstPairs

ALERTS & NOTIFICATIONS (Alertas e Notificações) EnableAlerts , AlertOnStrongCurrency , AlertOnWeakCurrency , AlertOnBestPair , EnablePushNotifications

ADVANCED OPTIONS (Opções Avançadas) ShowHistoricalTrend , ShowPercentageChange , Use28Pairs , ExcludeExoticPairs

Boas Práticas de Uso

  • Priorize os cruzamentos onde uma moeda é significativamente mais forte que a outra.

  • Evite pares cuja força relativa é similar: os movimentos costumam ser irregulares ou laterais.

  • Para trading de curto prazo, use períodos mais curtos (ex: 12–24 barras).

  • Para swing trading, aumente o período ou ative a suavização.

  • Combine a força das moedas com sua estratégia técnica para melhorar suas decisões.

  • Teste sempre suas configurações em conta demo antes de usar em conta real.

Compatibilidade

  • Plataforma: MetaTrader 4 (Indicador).

  • Símbolos: Pares Forex principais (até 28 pares dependendo da corretora).

  • Timeframes: M1 a MN (cálculo baseado em CalculationTimeframe ).

  • Contas: Hedging e Netting.

FAQ (Perguntas Frequentes)

O indicador abre posições? Não. Ele fornece uma análise, mas não envia ordens de compra ou venda.

Por que os valores mudam em tempo real? A força das moedas evolui conforme as variações do mercado, o que é normal para um indicador dinâmico.

O sistema repinta (repaint)? Os valores podem mudar na última barra (vela atual), mas o histórico permanece consistente com os períodos analisados.

E se minha corretora não tiver todos os pares? O indicador usa apenas os símbolos disponíveis, exibindo uma mensagem de aviso se alguns pares estiverem faltando.

Aviso Legal

O trading envolve um alto risco de perda. Este indicador fornece uma visão sintética do mercado, mas não garante resultados e não constitui uma recomendação de investimento. Teste sempre suas configurações em conta demo antes do uso real.

Histórico de Mudanças (Changelog)

v1.00 — Versão inicial: dashboard multimoeda, melhores/piores pares, alertas, opções avançadas, análise de até 28 pares.

Palavras-chave

Currency Strength, Multi-Currency Dashboard, Força das Moedas, Indicador Forex, Trend Filter, Market Scanner, Pares Forex, MT4 Indicator.


