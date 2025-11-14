TIME WIZARD : Zamanı Ustalaşmak

"Time Wizard", piyasa açılışına veya haber bültenine yaklaşan yüksek oynaklıktan yararlanmak isteyen yatırımcılar için özel olarak tasarlanmış bir Uzman Danışmandır (EA). Bu EA, belirtilen zamana göre Bekleyen Emirleri (Buy Stop, Sell Stop, Buy Limit, Sell Limit) otomatik olarak yerleştirir ve işlem yürütmede esneklik ve verimlilik sağlar.





Öne Çıkan Özellikler:

Zaman Tabanlı Bekleyen Emirler – EA'nın bekleyen emirleri otomatik olarak açmaya başladığı zamanı ayarlayın.

Buy Stop, Sell Stop, Buy Limit, Sell Limit desteği – Bekleyen emir stratejilerinde tam esneklik. Emir Mesafesi Ayarı (Aralık) – Risk ve potansiyel kar seviyesini belirlemek için emirler arasındaki mesafeyi ayarlayın.

Çok Katmanlı Emir – Bir seansta açmak istediğiniz bekleyen emir sayısını belirleyin.

Açık Piyasa ve Haber Ticareti için Mükemmel – Hızlı fiyat hareketlerinden yararlanmak için idealdir.

Bekleyen Emri Otomatik Sil – İlgisiz girişleri önlemek için belirli bir süre içinde dokunulmayan bekleyen emirleri silin.

Otomatik Zarar Durdurma ve Kar Alma – Stratejiye göre ayarlanabilen SL ve TP ile risk yönetimini sürdürün.

Zaman ve İşlem Günü Filtresi – İstenmeyen zamanlarda girmekten kaçının.

Paradaki TP – Piplerle değil, istenen miktarda parayla Kar Alma'yı ayarlama seçeneği.

Maksimum Spread – EA'nın yalnızca spread belirtilen sınırı aşmazsa bekleyen emirleri açması için maksimum spread sınırını belirleyin.

Karşı Bekleyen Emri Kapat – Pozisyon zaten açıksa karşı bekleyen emri otomatik olarak kapatır ve çift risk maruziyetini önler.





Nasıl Çalışır:

Uygulama Zamanını Ayarla – EA'nın bekleyen emirleri açmaya başlayacağı saati ve dakikayı belirle.

Bekleyen Emir Türünü Seç – Buy Stop, Sell Stop, Buy Limit veya Sell Limit.

Katman ve Mesafe Yapılandırması – Optimum istifleme stratejisi için emir sayısını ve emirler arasındaki mesafeyi belirle.

Risk Yönetimi – Stop Loss, Take Profit ve Bekleyen Emirleri Otomatik Sil'i Ayarla.

Spread Limit – Emirlerin yalnızca iyi piyasa koşullarında verilmesini sağlamak için maksimum spread limitini belirle.

TP in Money – Take Profit'i piplere değil, kazanmak istediğiniz para miktarına göre belirle.

Bekleyen Emri Kapat – Pozisyon zaten açıksa, EA otomatik olarak bekleyen ters emri kapatacaktır.

EA'nın Çalışmasına İzin Ver – Belirtilen zaman geldiğinde, EA ayarlarınıza göre bekleyen emirleri otomatik olarak yerleştirecektir.





Giriş Parametreleri:

Zaman Başlangıcı – Bekleyen emirleri açmaya başlama zamanı.

Emir Türü – Buy Stop, Sell Stop, Buy Limit, Sell Limit arasında seçim yap. Katman Emirleri – Yerleştirmek istediğiniz bekleyen emirlerin sayısı.

Emirler Arası Mesafe – Bekleyen emirler arasındaki mesafe pip cinsinden.

Zararı Durdur ve Kar Al – SL ve TP'yi otomatik olarak ayarla.

Bekleyen Emri X Dakikadan Sonra Sil – Belirli bir zamandan sonra dokunulmayan bekleyen emirleri sil.

İşlem Günleri Filtresi – EA'yı yalnızca belirli günlerde çalışacak şekilde sınırla.

Maksimum Spread – Bekleyen emirleri açmak için kabul edilen maksimum spread sınırını (pip cinsinden) ayarla.

Paradaki TP – Kar Al'ı pip cinsinden değil para cinsinden ayarla.

Karşı Bekleyen Emri Kapat – Bir pozisyon açıldıktan sonra karşı bekleyen emirleri otomatik olarak kapat.





Neden "Zaman Sihirbazı"nı Seçmelisiniz?

Zaman kazandıran ve tamamen otomatik – Bekleyen emirleri manuel olarak yerleştirmeye gerek yok.

Haberler ve açık piyasa için uygundur – Fiyat artışlarından kar elde edin.

Yüksek esneklik – Çeşitli bekleyen emir stratejileri için kullanılabilir.

Sıkı risk yönetimi – ​​SL, TP, Maksimum Spread ve Karşı Bekleyen Emri Kapat ile. Para sonuçlarına odaklanın – TP in Money özelliğiyle daha somut para cinsinden karları belirleyin.





"Time Wizard" ile daha verimli bir yatırımcı olun! Bekleyen emir stratejinizi otomatikleştirin ve piyasa oynaklığından daha akıllıca yararlanın!