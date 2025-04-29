Terminaller Arasında İşlem Kopyalama İçin Profesyonel Çözüm.

RS Trade Copier, MetaTrader 4 terminalleri arasında işlemleri kopyalamak için güvenilir ve esnek bir sistemdir. Program hem profesyonel yatırımcılar, sinyal sağlayıcıları hem de bireysel yatırımcılar için uygundur. Bir veya birkaç sağlayıcıdan gelen sinyalleri tek veya birden fazla alıcıya yüksek doğruluk ve minimum gecikmeyle iletir. Basit otomatik ayarları desteklediği gibi, gelişmiş manuel yapılandırmaya da izin verir. Elle açılan ya da başka uzman danışmanlar tarafından açılan emirlerle müdahale etmez. Tüm işlemler MT4 içinde yerel olarak gerçekleşir, üçüncü taraf sunucular kullanılmaz.

2008'den beri geliştirilmekte olup, gerçek işlemlerde test edilmiş ve kullanılmaktadır.

Temel Özellikler

İki mod: Sağlayıcı ve Alıcı .

Aktif sağlayıcıların otomatik algılanması .

Her sembol için esnek kopyalama kuralları .

Pozisyonların kısmi kapanışının tam desteği .

Ters işlem : işlemleri tersine çevirme imkânı.

Sembol otomatik düzeltme : Farklı brokerlere otomatik uyum.

Minimum gecikme : İşlemler saniyenin kesirlerinde gerçekleşir.

Çoklu terminal yapılandırmalarına destek.

Kullanım Örnekleri

Birden fazla hesaba kopyalama

Bir sağlayıcı ve sınırsız sayıda alıcı.

Sinyallerin birleştirilmesi

Birden fazla sağlayıcı ve bir alıcı.

Bu çözüm kimler için?

Müşteri hesaplarını yöneten yatırımcılar.

Sinyal sağlayıcıları ve arbitraj sistemleri.

Birden fazla terminal kullanan yatırımcılar.

İşlemlerini birden fazla hesaba kopyalayan algoritmik yatırımcılar.



RS Trade Copier Kurulum Kılavuzu





