RS Trade Copier

Terminaller Arasında İşlem Kopyalama İçin Profesyonel Çözüm.

RS Trade Copier, MetaTrader 4 terminalleri arasında işlemleri kopyalamak için güvenilir ve esnek bir sistemdir. Program hem profesyonel yatırımcılar, sinyal sağlayıcıları hem de bireysel yatırımcılar için uygundur. Bir veya birkaç sağlayıcıdan gelen sinyalleri tek veya birden fazla alıcıya yüksek doğruluk ve minimum gecikmeyle iletir. Basit otomatik ayarları desteklediği gibi, gelişmiş manuel yapılandırmaya da izin verir. Elle açılan ya da başka uzman danışmanlar tarafından açılan emirlerle müdahale etmez. Tüm işlemler MT4 içinde yerel olarak gerçekleşir, üçüncü taraf sunucular kullanılmaz.

2008'den beri geliştirilmekte olup, gerçek işlemlerde test edilmiş ve kullanılmaktadır.

Temel Özellikler

  • İki mod: Sağlayıcı ve Alıcı.

  • Aktif sağlayıcıların otomatik algılanması.

  • Her sembol için esnek kopyalama kuralları.

  • Pozisyonların kısmi kapanışının tam desteği.

  • Ters işlem: işlemleri tersine çevirme imkânı.

  • Sembol otomatik düzeltme: Farklı brokerlere otomatik uyum.

  • Minimum gecikme: İşlemler saniyenin kesirlerinde gerçekleşir.

  • Çoklu terminal yapılandırmalarına destek.

Kullanım Örnekleri

  • Birden fazla hesaba kopyalama
    Bir sağlayıcı ve sınırsız sayıda alıcı.

  • Sinyallerin birleştirilmesi
    Birden fazla sağlayıcı ve bir alıcı.

Bu çözüm kimler için?

  • Müşteri hesaplarını yöneten yatırımcılar.

  • Sinyal sağlayıcıları ve arbitraj sistemleri.

  • Birden fazla terminal kullanan yatırımcılar.

  • İşlemlerini birden fazla hesaba kopyalayan algoritmik yatırımcılar.


RS Trade Copier Kurulum Kılavuzu

Set TP & SL by Price – Auto Order Modifier for MT4 Her emir için kesin TP ve SL seviyelerini otomatik olarak ayarlar ️ Tüm semboller ve EA’lerle uyumludur, sembole veya sihirli numaraya göre filtrelenebilir Bu Uzman Danışman (EA), kesin fiyat değerleri kullanarak (örneğin EURUSD için 1.12345 ) Take Profit (TP) ve Stop Loss (SL) seviyelerini belirlemenize olanak tanır. Pip yok, nokta yok — sadece kesin fiyat kontrolü. Tüm emirlerde veya belirli grafik/magic number’a göre uygulanabilir. T
Noize Absorption Index MT4
Ekaterina Saltykova
5 (1)
Göstergeler
Noize Absorption Index - is the manual trading system that measures the difference of pressure between bears forces and bulls forces. Green line - is a noize free index that showing curent situation. Zero value of index shows totally choppy/flat market.Values above zero level shows how powerfull bullish wave is and values below zero measures bearish forces.Up arrow appears on bearish market when it's ready to reverse, dn arrow appears on weak bullish market, as a result of reverse expectation. S
SSL Hybrid MT4
Rashed Samir
Göstergeler
This indicator is the mql4 version of the   SSLHybrid   indicator. MT5 Version Find out more here:  https://www.mql5.com/en/users/rashedsamir/seller Description of TradingView version: This script is designed for the NNFX Method, so it is recommended for Daily charts only. Tried to implement a few VP NNFX Rules This script has a SSL / Baseline (you can choose between the SSL or MA), a secondary SSL for continiuation trades and a third SSL for exit trades. Alerts added for Baseline entries, SSL2
Daily Candle Predictor
Oleg Rodin
5 (11)
Göstergeler
Bu, bir mumun kapanış fiyatını tahmin eden bir göstergedir. Gösterge öncelikle D1 çizelgelerinde kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Bu gösterge hem geleneksel forex ticareti hem de ikili opsiyon ticareti için uygundur. Gösterge, bağımsız bir ticaret sistemi olarak kullanılabilir veya mevcut ticaret sisteminize ek olarak hareket edebilir. Bu gösterge, mevcut mumu analiz ederek mumun gövdesi içindeki belirli güç faktörlerini ve önceki mumun parametrelerini hesaplar. Böylece gösterge, piyasa hareket
Semi Auto Recovery Zone
Sirinya Pakkaman
5 (1)
Yardımcı programlar
Details of each condition Type 1. Set no use Hedging Martingale, to open the order by yourself only through the push button. TP and SL follow setting. Set Setting_Hedging =false;     Use_Signal =false;  Type 2. Semi Auto Recovery Zone You have to open the order by yourself only through the push button. If in the wrong direction and Set true on Hedging Martingale, EA will fix the order with the zone system by use Hedging Martingale Set Setting_Hedging =true;     Use_Signal =false;  Type 3. Use
TakeProfit Catcher
Mikhail Kontsevoy
Yardımcı programlar
It is so very disappointing when the price does not have enough points to achieve Take Profit and makes a reversal. This EA sets virtual levels near the TakeProfit levels. This EA sets virtual levels next to TakeProfit orders. If these levels are reached by price, breakeven or trailing stop is applied for an order. Features This EA does not set new orders. The aim of this EA is to manage stop losses of existing orders that are set by another EA or manually (magic number equals 0). For correct w
Trade Auto Close
Makarii Gubaydullin
Yardımcı programlar
Otomatik Trade Kapatma: zamana göre veya Kâr / Zarar tetikleyicisi Bu araçla, belirli bir koşul altında trade'leri otomatik olarak kapatabilirsiniz. Çok fonksiyonlu araç : 66+ özellik, bu araç dahil  |   Sorularınız için iletişime geçin   |   MT5 versiyonu Otomatik Kapatmayı etkinleştirmek için aşağıdaki parametreleri ayarlamanız gerekir (panelde): 1. Sembol   fonksiyonun uygulanacağı: belirli bir   [Symbol]   / veya   [ALL]   tüm semboller. 2.   Koşul,   ne zaman kapatılacağı: [if total] / [if
Master scalping M1
Nataliia Marchuk
Göstergeler
Master Scalping M1 , trendi hızlı ve doğru bir şekilde belirlemek için bir algoritma kullanan yenilikçi bir göstergedir. Gösterge, pozisyonların açılış ve kapanış zamanını hesaplar, gösterge algoritmaları, bir ticarete girmek (bir varlık satın almak veya satmak) için ideal anları bulmanızı sağlar, bu da çoğu tüccar için işlemlerin başarısını artırır. Göstergenin faydaları: Kullanımı kolaydır, çizelgeyi gereksiz bilgilerle aşırı yüklemez. Herhangi bir strateji için bir filtre olarak kullanılabili
AutoOrderModifyEAPro
Hajime Tsuro
Yardımcı programlar
AutoOrderModifyEAPro: A Vital Aid for Forex Traders, Both Manual and System-based Catering to the diverse needs of forex traders, whether engaged in manual or system-based trading, AutoOrderModifyEAPro emerges as a pivotal tool in this intricate landscape. The tool's efficacy is most evident in scenarios such as: Enhancing EA Strategies: Addressing the common dilemma of lacking Trailing and/or Break Even mechanisms in otherwise promising EAs. Streamlining Position Management: Overcoming the hass
Prop Firm Close All Orders
Christian Paul Anasco
Yardımcı programlar
Now, you have your very own   PROP FIRM AUTO-CLOSER   program! Once your account target or drawdown hits, all open orders will close automatically. ========================================== INPUTS: Account target (exact amount):   Put the exact account target. Once the equity hits your specied account balance target, all open orders will close. Make sure to add some buffer to consider slippage. Use fixed value or dynamic value:   Choose whether you will need a fixed value or dynamic value for
History Pattern Search
Yevhenii Levchenko
Göstergeler
Gösterge, tarihsel olanlarla karşılaştırılabilecek güncel teklifler oluşturur ve bu temelde bir fiyat hareketi tahmini yapar. Gösterge, istenen tarihe hızlı navigasyon için bir metin alanına sahiptir. Seçenekler: Sembol - göstergenin göstereceği sembolün seçimi; SymbolPeriod - göstergenin veri alacağı dönemin seçimi; GöstergeRenk - gösterge rengi; Ters - doğru tırnakları tersine çevirir, yanlış - orijinal görünüm; Sonraki, tarihi girebileceğiniz ve 'enter' tuşuna basarak hemen atlayab
Granite Anvil NQ MT4
Marco Mendez Antuña
Uzman Danışmanlar
This system was created for the NASDAQ-100 (NQ) in intraday trading (H1). Its logic is based on detecting breakouts after phases of relative calm and riding the momentum with risk management defined from the very start.The design was validated over 10 years of historical data, using in-sample/out-of-sample analysis, Walk Forward, and various robustness tests.It’s a slow, low-frequency bot that tends to trigger about ~9 times per month on average. It is aimed at experienced algorithmic traders w
Volume Compair
Thiago Pereira Pinho
Göstergeler
Professional Cumulative Delta & Volume Median Indicator Track   real buying/selling pressure   with this powerful volume analysis tool. The   Volume Compare Indicator   combines   Cumulative Delta   and   Volume Medians   to help you identify institutional activity, imbalances, and potential reversals. Key Features:   Cumulative Delta Histogram   – Visualizes net buying vs. selling volume in real-time.   Buy/Sell Volume Medians   – Horizontal lines showing average buy & sell volume lev
Wooo7o9klW
48
Wooo7o9klW 2025.08.08 09:33 
 

Kullanıcı incelemeye herhangi bir yorum bırakmadı

Boris Sedov
10103
Geliştiriciden yanıt Boris Sedov 2025.08.08 09:48
Thank you so much for your feedback! I’m thrilled to hear you enjoyed the setup process, the dark theme, and the pop-up tips. It’s great to know my efforts to make the interface intuitive and user-friendly are making a difference. I hope you enjoy using RS Trade Copier, and I wish you successful trading!
İncelemeye yanıt