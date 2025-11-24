Multi Currency Strength Dashboard PRO MT4
- 유틸리티
- Prime Horizon
- 버전: 1.0
- 활성화: 10
💡 MT5 버전을 찾고 계신가요? MetaTrader 5를 사용 중이라면, 여기를 클릭하여 네이티브 버전을 확인하세요: 👉 https://www.mql5.com/en/market/product/155546
Multi-Currency Strength Dashboard PRO — 전문가용 통화 강도 지표 (MT4)
Multi-Currency Strength Dashboard PRO는 MetaTrader 4를 위한 고급 지표로, 외환 시장 주요 통화의 상대적 강도를 실시간으로 측정합니다. 최대 28개의 주요 통화쌍을 분석하고, 8개 주요 통화의 정규화된 강도를 계산하여, 트레이딩하거나 피해야 할 통화쌍을 빠르게 식별할 수 있는 완벽한 대시보드를 제공합니다.
지표의 목적
-
통화의 강세와 약세를 명확하고 즉각적으로 시각화합니다.
-
"강세 vs 약세" 조합을 강조하여 강력한 추세를 포착하도록 돕습니다.
-
트레이딩할 통화쌍 선택을 개선하기 위한 필터 역할을 합니다.
-
여러 차트를 열지 않고도 외환 시장 분석을 종합적으로 수행할 수 있습니다.
주요 기능
-
다중 통화 분석 (Multi-Currency Analysis): 8개 주요 통화(USD, EUR, GBP, JPY, CHF, CAD, AUD, NZD)의 강도를 동시에 계산합니다.
-
최대 28개 통화쌍 분석: 브로커에서 제공하는 통화쌍을 자동으로 감지합니다.
-
완벽한 시각적 대시보드: 0–100% 강도 바, 동적 색상, 백분율 및 추세 표시.
-
최적의 통화쌍 (Best Pairs): 격차가 가장 큰(강세 vs 약세) 조합을 식별합니다.
-
피해야 할 통화쌍: 강도 차이가 적은(방향성 없는 횡보장) 교차 통화쌍을 감지합니다.
-
멀티 타임프레임 (Multi-timeframe): 안정성을 높이기 위해 여러 시간대를 평활화하거나 결합할 수 있습니다.
-
데이터 스무딩 (Smoothing): 시장 노이즈를 줄이기 위한 설정 가능한 평균화 기능.
-
내장 알림 (Alerts): 강한 통화, 약한 통화 또는 최적의 통화쌍 감지 시 알림 발송.
-
인터페이스 설정: 패널 위치, 색상, 너비 및 글꼴 설정 가능.
사용 방법
-
MT4 차트에 지표를 드래그 앤 드롭합니다.
-
CalculationTimeframe 을 통해 계산할 시간대를 선택합니다.
-
분석 기간을 설정합니다 (예: 24 캔들).
-
전략에 따라 멀티 타임프레임 분석 및 스무딩 기능을 활성화/비활성화합니다.
-
임계값에 따라 "Best Pairs" 및 "Worst Pairs" 섹션을 구성합니다.
-
기회를 놓치지 않으려면 로컬 알림 또는 푸시 알림을 활성화하세요.
-
대시보드를 전략의 필터로 사용하거나 시장을 한눈에 분석하는 데 활용하세요.
주요 매개변수
CALCULATION SETTINGS (계산 설정) CalculationTimeframe , CalculationPeriod , UseMultiTimeframe , SmoothResults , SmoothingPeriod
VISUAL DASHBOARD (시각적 대시보드) ShowDashboard , PanelX , PanelY , PanelWidth , PanelBgColor , HeaderColor , StrongColor , MediumColor , WeakColor , BarWidth , FontSize
PAIR RECOMMENDATIONS (통화쌍 추천) ShowBestPairs , MinStrengthDiff , ShowWorstPairs
ALERTS & NOTIFICATIONS (알림 및 통지) EnableAlerts , AlertOnStrongCurrency , AlertOnWeakCurrency , AlertOnBestPair , EnablePushNotifications
ADVANCED OPTIONS (고급 옵션) ShowHistoricalTrend , ShowPercentageChange , Use28Pairs , ExcludeExoticPairs
사용 팁 (Best Practices)
-
한 통화가 다른 통화보다 훨씬 강한 교차(Crossover) 지점을 우선시하세요.
-
상대적 강도가 비슷한 통화쌍은 피하세요. 이러한 경우 움직임이 불규칙하거나 횡보할 가능성이 큽니다.
-
단기 트레이딩의 경우 더 짧은 기간을 사용하세요 (예: 12–24 캔들).
-
스윙 트레이딩의 경우 기간을 늘리거나 스무딩 기능을 활성화하세요.
-
통화 강도와 본인의 기술적 분석 전략을 결합하여 의사 결정을 개선하세요.
-
실계좌 사용 전 반드시 데모 계좌에서 설정을 테스트하세요.
호환성
-
플랫폼: MetaTrader 4 (Indicator).
-
심볼: 주요 외환 통화쌍 (브로커에 따라 최대 28개).
-
타임프레임: M1 ~ MN ( CalculationTimeframe 기준 계산).
-
계좌 유형: 헤징(Hedging) 및 네팅(Netting).
자주 묻는 질문 (FAQ)
이 지표가 자동으로 포지션을 진입하나요? 아니요. 분석 정보만 제공하며 주문을 실행하지는 않습니다.
왜 값이 실시간으로 변하나요? 통화 강도는 시장 변동에 따라 진화하며, 이는 동적 지표의 정상적인 특성입니다.
시스템이 리페인트(Repaint)하나요? 마지막 캔들(현재 봉)에서는 값이 변할 수 있지만, 지난 기록은 분석된 기간과 일치하게 유지됩니다.
브로커에 모든 통화쌍이 없으면 어떻게 되나요? 지표는 사용 가능한 심볼만 사용하며, 일부 통화쌍이 누락된 경우 경고 메시지를 표시합니다.
면책 조항
트레이딩은 높은 손실 위험을 수반합니다. 이 지표는 시장에 대한 종합적인 시각을 제공하지만 결과를 보장하지 않으며 투자 권유가 아닙니다. 실계좌 사용 전 항상 데모 계좌에서 설정을 테스트하십시오.
변경 내역 (Changelog)
v1.00 — 초기 릴리스: 다중 통화 대시보드, 베스트/워스트 통화쌍, 알림, 고급 옵션, 최대 28개 통화쌍 분석.
