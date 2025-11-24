Multi Currency Strength Dashboard PRO MT4

💡 MT5 버전을 찾고 계신가요? MetaTrader 5를 사용 중이라면, 여기를 클릭하여 네이티브 버전을 확인하세요: 👉 https://www.mql5.com/en/market/product/155546

Multi-Currency Strength Dashboard PRO — 전문가용 통화 강도 지표 (MT4)

Multi-Currency Strength Dashboard PRO는 MetaTrader 4를 위한 고급 지표로, 외환 시장 주요 통화의 상대적 강도를 실시간으로 측정합니다. 최대 28개의 주요 통화쌍을 분석하고, 8개 주요 통화의 정규화된 강도를 계산하여, 트레이딩하거나 피해야 할 통화쌍을 빠르게 식별할 수 있는 완벽한 대시보드를 제공합니다.

지표의 목적

통화의 강세와 약세를 명확하고 즉각적으로 시각화합니다.

"강세 vs 약세" 조합을 강조하여 강력한 추세를 포착하도록 돕습니다.

트레이딩할 통화쌍 선택을 개선하기 위한 필터 역할을 합니다.

여러 차트를 열지 않고도 외환 시장 분석을 종합적으로 수행할 수 있습니다.

주요 기능

다중 통화 분석 (Multi-Currency Analysis): 8개 주요 통화(USD, EUR, GBP, JPY, CHF, CAD, AUD, NZD)의 강도를 동시에 계산합니다.

최대 28개 통화쌍 분석: 브로커에서 제공하는 통화쌍을 자동으로 감지합니다.

완벽한 시각적 대시보드: 0–100% 강도 바, 동적 색상, 백분율 및 추세 표시.

최적의 통화쌍 (Best Pairs): 격차가 가장 큰(강세 vs 약세) 조합을 식별합니다.

피해야 할 통화쌍: 강도 차이가 적은(방향성 없는 횡보장) 교차 통화쌍을 감지합니다.

멀티 타임프레임 (Multi-timeframe): 안정성을 높이기 위해 여러 시간대를 평활화하거나 결합할 수 있습니다.

데이터 스무딩 (Smoothing): 시장 노이즈를 줄이기 위한 설정 가능한 평균화 기능.

내장 알림 (Alerts): 강한 통화, 약한 통화 또는 최적의 통화쌍 감지 시 알림 발송.

인터페이스 설정: 패널 위치, 색상, 너비 및 글꼴 설정 가능.

사용 방법

MT4 차트에 지표를 드래그 앤 드롭합니다. CalculationTimeframe 을 통해 계산할 시간대를 선택합니다. 분석 기간을 설정합니다 (예: 24 캔들). 전략에 따라 멀티 타임프레임 분석 및 스무딩 기능을 활성화/비활성화합니다. 임계값에 따라 "Best Pairs" 및 "Worst Pairs" 섹션을 구성합니다. 기회를 놓치지 않으려면 로컬 알림 또는 푸시 알림을 활성화하세요. 대시보드를 전략의 필터로 사용하거나 시장을 한눈에 분석하는 데 활용하세요.

주요 매개변수

CALCULATION SETTINGS (계산 설정) CalculationTimeframe , CalculationPeriod , UseMultiTimeframe , SmoothResults , SmoothingPeriod

VISUAL DASHBOARD (시각적 대시보드) ShowDashboard , PanelX , PanelY , PanelWidth , PanelBgColor , HeaderColor , StrongColor , MediumColor , WeakColor , BarWidth , FontSize

PAIR RECOMMENDATIONS (통화쌍 추천) ShowBestPairs , MinStrengthDiff , ShowWorstPairs

ALERTS & NOTIFICATIONS (알림 및 통지) EnableAlerts , AlertOnStrongCurrency , AlertOnWeakCurrency , AlertOnBestPair , EnablePushNotifications

ADVANCED OPTIONS (고급 옵션) ShowHistoricalTrend , ShowPercentageChange , Use28Pairs , ExcludeExoticPairs

사용 팁 (Best Practices)

한 통화가 다른 통화보다 훨씬 강한 교차(Crossover) 지점을 우선시하세요.

상대적 강도가 비슷한 통화쌍은 피하세요. 이러한 경우 움직임이 불규칙하거나 횡보할 가능성이 큽니다.

단기 트레이딩의 경우 더 짧은 기간을 사용하세요 (예: 12–24 캔들).

스윙 트레이딩의 경우 기간을 늘리거나 스무딩 기능을 활성화하세요.

통화 강도와 본인의 기술적 분석 전략을 결합하여 의사 결정을 개선하세요.

실계좌 사용 전 반드시 데모 계좌에서 설정을 테스트하세요.

호환성

플랫폼: MetaTrader 4 (Indicator).

심볼: 주요 외환 통화쌍 (브로커에 따라 최대 28개).

타임프레임: M1 ~ MN ( CalculationTimeframe 기준 계산).

계좌 유형: 헤징(Hedging) 및 네팅(Netting).

자주 묻는 질문 (FAQ)

이 지표가 자동으로 포지션을 진입하나요? 아니요. 분석 정보만 제공하며 주문을 실행하지는 않습니다.

왜 값이 실시간으로 변하나요? 통화 강도는 시장 변동에 따라 진화하며, 이는 동적 지표의 정상적인 특성입니다.

시스템이 리페인트(Repaint)하나요? 마지막 캔들(현재 봉)에서는 값이 변할 수 있지만, 지난 기록은 분석된 기간과 일치하게 유지됩니다.

브로커에 모든 통화쌍이 없으면 어떻게 되나요? 지표는 사용 가능한 심볼만 사용하며, 일부 통화쌍이 누락된 경우 경고 메시지를 표시합니다.

면책 조항

트레이딩은 높은 손실 위험을 수반합니다. 이 지표는 시장에 대한 종합적인 시각을 제공하지만 결과를 보장하지 않으며 투자 권유가 아닙니다. 실계좌 사용 전 항상 데모 계좌에서 설정을 테스트하십시오.

변경 내역 (Changelog)

v1.00 — 초기 릴리스: 다중 통화 대시보드, 베스트/워스트 통화쌍, 알림, 고급 옵션, 최대 28개 통화쌍 분석.

키워드

Currency Strength, Multi-Currency Dashboard, 통화 강도, 외환 지표, 추세 필터, 마켓 스캐너, 외환 통화쌍, MT4 지표.