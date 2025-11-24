Multi Currency Strength Dashboard PRO MT4

💡 MT5 버전을 찾고 계신가요? MetaTrader 5를 사용 중이라면, 여기를 클릭하여 네이티브 버전을 확인하세요: 👉 https://www.mql5.com/en/market/product/155546

Multi-Currency Strength Dashboard PRO — 전문가용 통화 강도 지표 (MT4)

Multi-Currency Strength Dashboard PRO는 MetaTrader 4를 위한 고급 지표로, 외환 시장 주요 통화의 상대적 강도를 실시간으로 측정합니다. 최대 28개의 주요 통화쌍을 분석하고, 8개 주요 통화의 정규화된 강도를 계산하여, 트레이딩하거나 피해야 할 통화쌍을 빠르게 식별할 수 있는 완벽한 대시보드를 제공합니다.

지표의 목적

  • 통화의 강세와 약세를 명확하고 즉각적으로 시각화합니다.

  • "강세 vs 약세" 조합을 강조하여 강력한 추세를 포착하도록 돕습니다.

  • 트레이딩할 통화쌍 선택을 개선하기 위한 필터 역할을 합니다.

  • 여러 차트를 열지 않고도 외환 시장 분석을 종합적으로 수행할 수 있습니다.

주요 기능

  • 다중 통화 분석 (Multi-Currency Analysis): 8개 주요 통화(USD, EUR, GBP, JPY, CHF, CAD, AUD, NZD)의 강도를 동시에 계산합니다.

  • 최대 28개 통화쌍 분석: 브로커에서 제공하는 통화쌍을 자동으로 감지합니다.

  • 완벽한 시각적 대시보드: 0–100% 강도 바, 동적 색상, 백분율 및 추세 표시.

  • 최적의 통화쌍 (Best Pairs): 격차가 가장 큰(강세 vs 약세) 조합을 식별합니다.

  • 피해야 할 통화쌍: 강도 차이가 적은(방향성 없는 횡보장) 교차 통화쌍을 감지합니다.

  • 멀티 타임프레임 (Multi-timeframe): 안정성을 높이기 위해 여러 시간대를 평활화하거나 결합할 수 있습니다.

  • 데이터 스무딩 (Smoothing): 시장 노이즈를 줄이기 위한 설정 가능한 평균화 기능.

  • 내장 알림 (Alerts): 강한 통화, 약한 통화 또는 최적의 통화쌍 감지 시 알림 발송.

  • 인터페이스 설정: 패널 위치, 색상, 너비 및 글꼴 설정 가능.

사용 방법

  1. MT4 차트에 지표를 드래그 앤 드롭합니다.

  2. CalculationTimeframe 을 통해 계산할 시간대를 선택합니다.

  3. 분석 기간을 설정합니다 (예: 24 캔들).

  4. 전략에 따라 멀티 타임프레임 분석 및 스무딩 기능을 활성화/비활성화합니다.

  5. 임계값에 따라 "Best Pairs" 및 "Worst Pairs" 섹션을 구성합니다.

  6. 기회를 놓치지 않으려면 로컬 알림 또는 푸시 알림을 활성화하세요.

  7. 대시보드를 전략의 필터로 사용하거나 시장을 한눈에 분석하는 데 활용하세요.

주요 매개변수

CALCULATION SETTINGS (계산 설정) CalculationTimeframe , CalculationPeriod , UseMultiTimeframe , SmoothResults , SmoothingPeriod

VISUAL DASHBOARD (시각적 대시보드) ShowDashboard , PanelX , PanelY , PanelWidth , PanelBgColor , HeaderColor , StrongColor , MediumColor , WeakColor , BarWidth , FontSize

PAIR RECOMMENDATIONS (통화쌍 추천) ShowBestPairs , MinStrengthDiff , ShowWorstPairs

ALERTS & NOTIFICATIONS (알림 및 통지) EnableAlerts , AlertOnStrongCurrency , AlertOnWeakCurrency , AlertOnBestPair , EnablePushNotifications

ADVANCED OPTIONS (고급 옵션) ShowHistoricalTrend , ShowPercentageChange , Use28Pairs , ExcludeExoticPairs

사용 팁 (Best Practices)

  • 한 통화가 다른 통화보다 훨씬 강한 교차(Crossover) 지점을 우선시하세요.

  • 상대적 강도가 비슷한 통화쌍은 피하세요. 이러한 경우 움직임이 불규칙하거나 횡보할 가능성이 큽니다.

  • 단기 트레이딩의 경우 더 짧은 기간을 사용하세요 (예: 12–24 캔들).

  • 스윙 트레이딩의 경우 기간을 늘리거나 스무딩 기능을 활성화하세요.

  • 통화 강도와 본인의 기술적 분석 전략을 결합하여 의사 결정을 개선하세요.

  • 실계좌 사용 전 반드시 데모 계좌에서 설정을 테스트하세요.

호환성

  • 플랫폼: MetaTrader 4 (Indicator).

  • 심볼: 주요 외환 통화쌍 (브로커에 따라 최대 28개).

  • 타임프레임: M1 ~ MN ( CalculationTimeframe 기준 계산).

  • 계좌 유형: 헤징(Hedging) 및 네팅(Netting).

자주 묻는 질문 (FAQ)

이 지표가 자동으로 포지션을 진입하나요? 아니요. 분석 정보만 제공하며 주문을 실행하지는 않습니다.

왜 값이 실시간으로 변하나요? 통화 강도는 시장 변동에 따라 진화하며, 이는 동적 지표의 정상적인 특성입니다.

시스템이 리페인트(Repaint)하나요? 마지막 캔들(현재 봉)에서는 값이 변할 수 있지만, 지난 기록은 분석된 기간과 일치하게 유지됩니다.

브로커에 모든 통화쌍이 없으면 어떻게 되나요? 지표는 사용 가능한 심볼만 사용하며, 일부 통화쌍이 누락된 경우 경고 메시지를 표시합니다.

면책 조항

트레이딩은 높은 손실 위험을 수반합니다. 이 지표는 시장에 대한 종합적인 시각을 제공하지만 결과를 보장하지 않으며 투자 권유가 아닙니다. 실계좌 사용 전 항상 데모 계좌에서 설정을 테스트하십시오.

변경 내역 (Changelog)

v1.00 — 초기 릴리스: 다중 통화 대시보드, 베스트/워스트 통화쌍, 알림, 고급 옵션, 최대 28개 통화쌍 분석.

키워드

Currency Strength, Multi-Currency Dashboard, 통화 강도, 외환 지표, 추세 필터, 마켓 스캐너, 외환 통화쌍, MT4 지표.


추천 제품
Market Monitor
Rodrigo Rethka Goncalves
유틸리티
Market Monitor – Smart Asset Performance Dashboard for MT4 Turn your MetaTrader 4 into a professional trading intelligence center! Market Monitor is a powerful monitoring tool that displays, in real time, the most relevant performance metrics of each symbol being traded — helping you make faster, smarter, and more strategic decisions. What Does This Indicator Do? Market Monitor scans all open and historical orders, consolidates the data by symbol, and displays everything in visual pa
QuickClose
Daying Cao
유틸리티
QuickClose: Instant Order Management Made Simple QuickClose   allows you to instantly close all orders with a single click. It operates at high speed, giving you the flexibility to close orders for a specific symbol or all symbols at once. This makes trade management significantly faster and more efficient. This   Expert Advisor can swiftly close all buy and sell orders either for a selected symbol or across all trades. The   SymbolButton is specifically designed for order closure, featuring bo
Stoploss Supporter
Ugur Oezcan
5 (1)
유틸리티
This tool monitors your current Expert Advisors and manages stop losses and take profits. You can customize which EAs and/or which currencies to monitor. It is primarily meant for EAs that you feel manage stop losses and/or take profits poorly. If you want this tool to be able to monitor manual trades, please use '0' (zero) as the magic number. Supports hidden stoploss and take profit Supports ATR-calculated dynamic stoploss Supports Breakeven for individual trades Supports Trailing stop Lower r
Ichimoku Waves Meter vm EN
Ichimoku sp z o.o.
유틸리티
The professional utilities "Ichimoku Waves Meter" to analyse graphs using the correct interpretation of Ichimoku kinkōhyō! Is a graphic program that allows traders to quickly and easily measure the proportions between the indicated points on the price graph. This time and price indicator is a basic tool for analysing the chart according to the Ichimoku strategy on the MT4 platform. Using this tool allows an insightful and complete analysis of time waves as well as price waves in a very short ti
Trade History MT4 to Excel xls
Lorenzo Coletta
5 (2)
유틸리티
Hello Traders! Version 3.0 of the script has been released!  What's new?  Thanks to your suggestions I have inserted these changes to the tool: 1 - Data input are now date picker, it will be easier and faster to set the data export period; 2 - A message box will check that there is not a file with the same name in your folder; 3 - Error message to check that data insert are correct. If you like this product, take a look to the FULL INTERFACE!   MT4 To Excel Interface This script is a very usefu
History Capturer and Writer x IoTraders
Dennis Christian
유틸리티
A tool for logging personal and downloaded MQL5 trade history data  between specified date range into a CSV file and capturing open trade and close trade chart pictures This History Capturer and Writer tool is an Indicator, so it works well in coexistence with other expert advisor on the same chart $30  for the next 25 downloaders, next price: $30 Try Free Trial Version Here:   Download Free Trial Features: Trade History Chart Screenshot : Capture the opening and closing charts for each hist
Transitions between levels Stats
Roman Salivon
유틸리티
Скрипт используется для сбора статистики по переходам цены между уровнями сетки, размер которой задается в настройках (смотрите индикатор Transitions between levels ). Данные записываются в CSV файл. Есть два режима сбора статистики: SeparateTransition - учитывается каждый отдельный переход (смотрите скриншот 2). Время перехода - время, когда цена коснулась нового уровня. Accumulation - в файл записывается количество однонаправленных переходов  (смотрите скриншот 4). Например, -7 - семь пеерех
Forward Alert To Telegram
Trinh Dat
4.73 (11)
유틸리티
The Expert Advisor will help you forward all pop-up alert with screenshot from  MetaTrader 4 to Telegram channel/ group, also forward all notifications to Telegram. Parameters  -  Telegram Bot Token - create bot on Telegram and get token.  -  Telegram Chat ID  - input your Telegram user ID,  group / channel ID  -  Forward Alert - default true, to forward alert.  -  Send message as caption of Screenshot - default false, set true to send message below Screenshot  How to setup and guide  - Telegram
Copy Trader MT4
Denis Luchinkin
5 (1)
유틸리티
Copy Trader is a convenient and fast order copier for MetaTrader4. The EA performs the copying of orders from the server terminal to one or several client terminals. It monitors opening/closing, StopLoss and TakeProfit, and also pending orders. It uses a magic number for its orders, which allows to open other orders in the client terminal both manually and using other experts; It has a minimum of settings. Install the Expert Advisor in two terminals: Choose MODE - SERVER on the terminal to copy
Close all EURUSD profit positions
Leonid Basis
유틸리티
The script allows you to close all opened positions for a given currency pair ( EURUSD by default, but it can be changed to any existing currency pair) when Sum of Profit from all opened positions (by chosen currency pair) is equal or greater than value of the input parameter: SumProfit . Input Parameters sSymbol = EURUSD SumProfit  = 100 Slippage = 2 You can change SumProfit  to any positive value ( in dollars , not in points!). This script closes all positions for a given currency pair only.
Guard channel
Alexandr Gershkevich
유틸리티
This is a semi-automatic Expert Advisor. A user draws a support or a resistance line in the form of a horizontal line or a trendline on a chart. A command in the format of UP|DN_xxxx:yyyy is specified in the line name; the Expert Advisor understands it as a signal to buy or sell setting a stop loss and a take profit. EA settings include a parameter with a lot size and a value for moving stop loss to breakeven. If stop loss = 0, the EA does not use breakeven. If this parameter is greater than zer
Simple Automatic TP SL And BE
Michal Herda
4.5 (2)
유틸리티
Program for automatic placement of stop loss and take profit orders. Values are calculated as points distance from open price. BreakEven option is also included. all options could be applied to BUY, SELL separately or together. Enter values ​​in points in the fields on the right side of the menu and press dedicated button to aplly your settings. If in doubt, The instruction is displayed in the tooltip.
FREE
Clos Profit
Ivan Petrov
유틸리티
close all profitable orders The set contains scripts for different purposes, facilitating work in the MetaTrader 4 terminal. If necessary, a screen is provided for some scripts. Before working on a real account, check (on a demo account) whether the required script responds to your tasks (for example, there is a script for opening five orders at the same time, by default the lot is set to 10; so that you do not accidentally open five positions with a total volume of 50 lots - be attentive))) Use
Rosy Pro Panel MT4
Theresia Yovitha Herwanda
5 (1)
유틸리티
Download DEMO here:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/759769   An ultimate panel you've never seen before.  Compact and nice Trade panel with large Total P/L and it's percentage display. Groups for trades summary available: Ticket, Symbol, Type, Category, and Magic. Average price field helps you know your trading average price and direction. Set magic and comment of your trading in a very easy way. Group closing by symbol, type, category or magic - only by one click. Close All button for a qu
Trade History Exporter
Stefan Ferreira
유틸리티
Trade History Exporter automatically exports trade history to a CSV (comma separated values) file. Trade History Exporter: - automatically exports trade history every time a trade is closed - allows you to manually force an export by using the "W" key on your keyboard - can use Order Comments as Magic Numbers - useful for instance when using a Trade Copier - calculates the Net Profit per trade
Three Hedging
Haimin Li
유틸리티
This EA is based on the relationship between the three currencies, interaction, and thus hedging, I now find the most ideal pair of currencies is the default parameter of the three pairs of currencies, On the parameters Parameter setting is very simple, "Huoli" is profitable n USD. Users can determine the number of orders according to the funds of the account.
Heaven Assistent Easy Managment EA
Nicolae Stelian Raiu
유틸리티
Heaven Assistant: MT4 관리 단순화 Heaven Assistant를 통해 MetaTrader 4 (MT4) 플랫폼 관리를 단순화하세요. 이 전문가 어드바이저(EA)는 효과적이고 사용자 친화적인 방식으로 거래 환경을 제어하고 사용자 정의 할 수 있게 해주는 견고한 도구입니다. 핵심 기능: 다수의 페어 열기: 주요 및 마이너 통화 쌍뿐만 아니라 이국적인 통화 쌍에 대한 빠른 액세스. 한 번의 클릭으로 지수, 금속 및 암호화폐를 열 수 있습니다. 템플릿 변경: 모든 열린 페어에 대해 좋아하는 템플릿을 적용하여 차트 뷰를 쉽게 사용자 정의 할 수 있습니다. 시간프레임 변경: 모든 열린 차트의 시간프레임을 변경하여 거래 스타일에 적응하십시오. 이점: 쉬운 사용: 입력 패널을 통한 쉬우면서 빠른 설정. 특정 차트에만 동작을 적용하는 필터링 옵션. 시간 절약: 여러 페어와 설정을 쉽게 관리하여 소중한 시간을 절약하십시오. 사용자 정의 가능: 주요, 마이너, 이국적인 페어, 지수,
One Click Trader Real
Andrzej Pierz
유틸리티
One Click Trader is a tool designed for MetaTrader 4 platform, which enables you to take your trading to the next level. It enables you to open, manage and close your trades in simple an efficient way by just one click of your mouse button. Up arrow minimizes the OCT panel Down arrow maximizes the OCT panel Right arrow displays the next panel with additional features Left arrow hides the panel with additional features Red SELL button enables you to open short market orders Red SELL STOP button e
ARM View Lots
Aleksandr Ryzhkov
유틸리티
Утилита для подсчета лотов в закрытых сделках прямо на графике, чтобы не вести подсчеты на бумаге, в таблице или в уме, была разработана данная программа которая будет считать за вас! Очень удобно для торговли, где необходим постоянный контроль количества лотов закрытых позиций, для подсчета комиссионных с комиссий и спреда которые как раз и начисляются за это количество лотов.
Double Win
Yu Zheng Wang
유틸리티
Introducing the OrderManager: A Revolutionary Utility for MT4 Manage your trades like a pro with the all-new Order Manager utility for MetaTrader 4. Designed with simplicity and ease-of-use in mind, the Order Manager allows you to effortlessly define and visualize the risk associated with each trade, enabling you to make informed decisions and optimize your trading strategy.  Key Features: Risk Management: Define the risk of your trades quickly and easily, allowing you to make better decisio
MT4 Reinvented
Francis Bouchard
유틸리티
Welcome guys !  I offer to you this MT4 project I've been working on for the last 2 years ( roughly over 900h of work.. ).  This is a complete tool that will change the way you see MT4, because I almost recoded it entirely ! It will provides you a solid base for risk management, order positionning, hedging, account preservation and journaling. I wanted an all-in-one panel that covers both scalping and swing trading and that suits every type of trader.       Main goal was : NO INPUTS. Never
The Phoenix Program EA
Gregory Sajous
유틸리티
PLEASE NOTE:   The "AUTO" function of the EA has NOT yet been activated . It's still ongoing testing. Once it becomes available, clients will get a free upgrade to EA 2.0                        Also .... PLEASE follow the instructions below in order for the functions to work properly. Introduction: The Phoenix Project (EA) Our Expert Advisor is both refined and practical. It is geared towards helping the traders be constantly aware of their risk PER trade while it helps them manage that risk.
Replicator
Aleksej Shcherbak
유틸리티
The program is designed for copying your successful orders. The price is often fluctuates within a channel. But there is no time to monitor the terminal and place the next orders, especially if it happens at night. Place an order, when it closed with profit, the program repeats your order as a pending limit order. This will continue until the order closes with a loss, or the price goes too far away and the pending order will not trigger. An offset is provided for inclined channels. The order wil
Easy Chart Navigate
Yevhenii Levchenko
유틸리티
This indicator will allow you to quickly go to the chart section that interests you, without unnecessary time costs. pt_shift - step of vertical scrolling; ButtonsHeight - button height; ButtonsWidth - button width; ButtonsColor - color of buttons; ButtonsBordersColor - button border color; Font - font; TextColor - button text color; TextSize - button text size; ButtonsBack - buttons in the background; ButtonsSelection - select buttons for movements; ButtonsHidden - hide buttons in
Smart EA Summary MT4
Abderrahmane Benali
유틸리티
Smart EA Summary MT4 – EA Profit Panel by Magic Number Do you run multiple Expert Advisors and want to track their individual performance? Smart EA Summary is a smart visual tool that displays the net profit/loss of all closed trades, grouped by Magic Number and Symbol, directly on your chart in a clean. Click Here for MT5 Version * Introductory Offer : the current price is only   49 USD   After the first 10 purchases, the price will increase to   75 USD , and gradually up to  99  USD   with up
RSI Dashboard Multi Overbought Oversold Analyzer
Dominik Mandok
4.86 (7)
유틸리티
RSI Dashboard is a great tool for quickest possible analysis of multiple currency pairs  at the same time in terms of Oversold or Overbought . All displayed and used by indicator symbols are freely to choose and are specified using a space separated list in parameters you're able to analyze not only predetermined ones, but everything that your broker offers, also commodities, equities, indices, ones with prefixes, suffixes etc. There are 3 types of alerts: alert notifications in the MT4 termin
Trade Copier for VPS on MT4
Cj Elijah Garay
유틸리티
MT4 Local Trade Copier A file-based trade copying system for MetaTrader 4 that synchronizes trades between Master and Client terminals on the same computer or network. Key Features Master/Client Architecture : One Master terminal broadcasts trades, multiple Client terminals can receive and replicate them File-Based Communication : Uses shared folder system for reliable inter-terminal communication Flexible Lot Management : Copy exact lot sizes or use fixed lot sizes on client accounts Customizab
Copy Mt4 to Mt4 and Mt5
Mikhail Mitin
2.6 (5)
유틸리티
Excellent   Multiplatform   Copier of deals. I use it regularly on VPS (copy from Mt5 to Mt4). Multiplatform : copying from MetaTrader 4 to MetaTrader 4; copying from   MetaTrader 4 to MetaTrader 5; copying from   MetaTrader 5 to MetaTrader 4; copying from   MetaTrader 5 to MetaTrader 5. Modes: master   - the current terminal is   source   of trades (deals are copied from it); slave   - the current terminal is the   receiver   of trades (trades are copied to it). from myself  - mode "deals mu
Equity and Balance in Real Time
Alessio Erbeia
유틸리티
This indicator is useful for monitoring the performance of individual strategies or even everything of the entire portfolio of strategies directly on your MT4. In this way you can view the equity line and the balance line directly on the chart. In addition, you can set a line based on the percentage number of DD Max that the individual strategy can reach. Try it.
Chart Refresher
Lubomir Stamenov
유틸리티
Chart Refresher EA is a simple yet powerful tool for many traders struggling with repainting EAs and indicators. These tools often recalculate and change their visualized graphics upon chart refresh or timeframe switching, leading to misleading trading signals. The Chart Refresher EA is designed to periodically switch between chart timeframes in the blink of an eye, ensuring that all attached indicators and EA graphics remain currently fresh and recalculated. This allows the trading tools to fu
이 제품의 구매자들이 또한 구매함
Local Trade Copier EA MT4
Juvenille Emperor Limited
4.96 (104)
유틸리티
Local Trade Copier EA MT4 를 사용하여 매우 빠른 거래 복사 경험을 해보세요. 1분 안에 간편하게 설정할 수 있으며, 이 거래 복사기를 사용하면 Windows 컴퓨터 또는 Windows VPS에서 여러 개의 MetaTrader 터미널 간에 거래를 0.5초 미만의 초고속 복사 속도로 복사할 수 있습니다. 초보자든 전문가든 Local Trade Copier EA MT4 는 다양한 옵션을 제공하여 사용자의 특정 요구에 맞게 맞춤 설정할 수 있습니다. 이는 수익 잠재력을 높이려는 모든 사람을 위한 최고의 솔루션입니다. 지금 사용해보시고 이것이 왜 시장에서 가장 빠르고 쉬운 무역용 복사기인지 알아보세요! 팁: 여기 에서 데모 계정에서 Local Trade Copier EA MT4 데모 버전을 다운로드하여 사용해 볼 수 있습니다. 다운로드한 무료 데모 파일을 MT4 >> File >> Open Data Folder >> MQL4 >> Experts 폴더에 붙여넣고 터미널
Trade Assistant MT4
Evgeniy Kravchenko
4.42 (192)
유틸리티
거래당 위험 계산, 라인을 사용한 손쉬운 신규 주문, 부분 청산 기능을 통한 주문 관리, 7가지 유형의 트레일링 스탑 및 기타 유용한 기능을 제공합니다. 추가 자료 및 지침 설치 지침 - 애플리케이션 지침 - 데모 계정용 애플리케이션 평가판 라인 기능       - 차트에 개시선, 손절매, 차익실현을 표시합니다. 이 기능을 사용하면 새로운 주문을 쉽게 하고 개봉 전에 추가 특성을 볼 수 있습니다. 위기 관리       -       위험 계산 기능은 설정된 위험과 손절매 주문의 크기를 고려하여 새 주문의 볼륨을 계산합니다. 이를 통해 손절매 크기를 설정하고 동시에 설정된 위험을 존중할 수 있습니다. 로트 계산 버튼 - 위험 계산을 활성화/비활성화합니다. 필요한 위험 값은 위험 필드에 0에서 100 사이의 백분율 또는 예금 통화로 설정됩니다. 설정 탭에서 위험 계산 옵션을 선택합니다. $ 통화, % 잔액, % 지분, % 자유 마진, % 사용자 정의, % AB 이전 일, % AB
Forex Trade Manager MT4
InvestSoft
4.98 (424)
유틸리티
Trade Manager EA에 오신 것을 환영합니다. 이 도구는 거래를 보다 직관적이고 정확하며 효율적으로 만들기 위해 설계된 궁극적인 리스크 관리 도구 입니다. 단순한 주문 실행 도구가 아닌, 원활한 거래 계획, 포지션 관리 및 리스크 제어를 위한 종합 솔루션입니다. 초보자부터 고급 트레이더, 빠른 실행이 필요한 스캘퍼에 이르기까지 Trade Manager EA는 외환, 지수, 상품, 암호화폐 등 다양한 시장에서 유연성을 제공합니다. Trade Manager EA를 사용하면 복잡한 계산은 이제 과거의 일이 됩니다. 시장을 분석하고 진입, 손절 및 익절 수준을 차트의 수평선으로 표시한 후 리스크를 설정하면, Trade Manager가 이상적인 포지션 크기를 즉시 계산하고 SL 및 TP 값을 실시간으로 표시합니다. 모든 거래가 간편하게 관리됩니다. 주요 기능: 포지션 크기 계산기 : 정의된 리스크에 따라 거래 크기를 즉시 결정합니다. 간단한 거래 계획 : 진입, 손절, 익절을 위한
Telegram To MT4 Copier
Trinh Dat
4.95 (40)
유틸리티
The product will copy all telegram signal to MT4   ( which you are member  ) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal, s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to
Ultimate Extractor MT4
Clifton Creath
유틸리티
Ultimate Extractor - Professional Trading Analytics for MT4 Ultimate Extractor transforms your MetaTrader 4 trading history into actionable insights with comprehensive analytics, interactive charts, and real-time performance tracking. Ability to combine multiple accounts and MT4 and MT5 into a single dashboard. What It Does Automatically analyzes your MT4 trading history across all Expert Advisors and generates detailed HTML reports with interactive visualizations. Tracks live performance metric
Fast Copy For Multi Plattform Multi Account MT4
Kaijun Wang
5 (11)
유틸리티
복사기->편리하고 빠른 인터페이스 상호작용으로 사용자가 바로 사용 가능       ->>>> Windows 컴퓨터 또는 VPS Windows에서 사용하는 것이 좋습니다. 특징: 다양하고 개인화된 복사 거래 설정: 1. 다양한 신호 소스에 대해 다양한 로트 모드를 설정할 수 있습니다. 2. 다양한 신호 소스를 포워드 및 리버스 복사 거래에 대해 설정할 수 있습니다. 3. 신호는 주석으로 설정할 수 있습니다. 4. 계약 로트에 따라 로트를 교정할지 여부 다양하고 개인화된 복사 주문 설정 2: 1. 다양한 품종에 대해 다양한 로트 모드를 설정할 수 있습니다. 2. 정방향 및 역방향 복사 주문에 대해 다양한 품종을 설정할 수 있습니다. 3. 주석으로 신호를 설정할 수 있습니다. 4. 계약 로트에 따라 로트를 교정할지 여부 댓글 필터링, MAGIC 필터링, 시그널 로트 필터링, 로컬 제품 필터링 근무시간 설정 역동기화 SLAVE 닫힘 주문 바인딩 기능: 모든 주문은 설정된 신호 소스 주문
TradePanel MT4
Alfiya Fazylova
4.84 (89)
유틸리티
Trade Panel은 다기능 거래 보조원입니다. 이 애플리케이션에는 수동 거래를 위한 50개 이상의 거래 기능이 포함되어 있으며 대부분의 거래 작업을 자동화할 수 있습니다. 전략 테스터에서는 애플리케이션이 작동하지 않습니다. 구매하기 전에 데모 계정에서 데모 버전을 테스트할 수 있습니다. 데모 버전 여기 . 전체 지침 여기 . 거래. 한 번의 클릭으로 거래 작업을 수행할 수 있습니다: 자동 위험 계산을 통해 지정가 주문 및 포지션을 엽니다. 한 번의 클릭으로 여러 주문과 포지션을 열 수 있습니다. 주문 그리드를 엽니다. 그룹별 대기 주문 및 포지션을 마감합니다. 포지션 반전(매수 청산 후 매도 개시 또는 매도 청산 후 매수 개시). 포지션 고정(매수 포지션과 매도 포지션의 양을 동일하게 하는 추가 포지션 개설). 한 번의 클릭으로 모든 포지션을 부분 청산합니다. 모든 포지션의 이익실현과 손절매를 동일한 가격 수준으로 설정합니다. 모든 포지션에 대한 손절매를 해당 포지션의 손익 분기
MT4 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.88 (41)
유틸리티
MT4 to Telegram Signal Provider 는 사용하기 쉽고 완전히 사용자 정의가 가능한 도구로, 텔레그램으로 신호를 보내어 계정을 신호 제공자로 변환할 수 있습니다. 메시지 형식은 완전히 사용자 정의가 가능합니다! 그러나 간단한 사용을 위해 미리 정의된 템플릿을 선택하고 메시지의 특정 부분을 활성화하거나 비활성화할 수도 있습니다. [ 데모 ]  [ 매뉴얼 ] [ MT5 버전 ] [ 디스코드 버전 ] [ 텔레그램 채널 ]  New: [ Telegram To MT5 ] 설정 단계별 사용자 가이드 가 제공됩니다. 텔레그램 API에 대한 지식이 필요 없으며, 개발자가 필요한 모든 것을 제공합니다. 주요 기능 구독자에게 보낸 주문 세부 정보를 사용자 정의할 수 있는 기능 예를 들어 브론즈, 실버, 골드와 같은 계층 구독 모델을 만들 수 있습니다. 골드 구독은 모든 신호 등을 받게 됩니다. ID, 심볼 또는 코멘트별 주문 필터링 주문이 실행된 차트의 스크린샷을 포함 보낸
Exp COPYLOT CLIENT for MT4
Vladislav Andruschenko
4.69 (65)
유틸리티
MetaTrader 4용 트레이드 복사기.       모든 계정의 외환 거래, 포지션, 주문을 복사합니다. 그것은 최고의 무역 복사기 중 하나입니다       MT4 - MT4, MT5 - MT4       위해       카피롯 MT4       버전(또는       MT4 -  MT5   MT5 - MT5       위해       카피롯 MT5       버전). MT5 버전 전체 설명   +DEMO +PDF 구입 방법 설치하는 방법     로그 파일을 얻는 방법     테스트 및 최적화 방법     Expforex의 모든 제품 복사기   버전         MetaTrader 5   터미널 (   МТ5 - МТ5, МТ4 - МТ5   ) -   Copylot Client MT5 고유한 복사 알고리즘은 마스터 계정에서 고객 계정으로 모든 거래를 정확하게 복사합니다. 이 제품은 또한 높은 작동 속도에서 높은 오류 처리로 유명합니다. 강력한 기능 세트. 프로그램은 여러 터
Copy Cat More Trade Copier MT4
Dilwyn Tng
5 (3)
유틸리티
Copy Cat More Trade Copier MT4 (복사 고양이 MT4) 는 단순한 로컬 트레이드 카피어가 아니라, 오늘날의 거래 환경을 위해 설계된 완전한 리스크 관리 및 실행 프레임워크입니다. Prop Firm 챌린지부터 개인 계좌 관리까지, 강력한 실행력, 자본 보호, 유연한 설정, 고급 거래 처리 기능을 통해 모든 상황에 적응합니다. 이 카피어는 Master(송신자) 와 Slave(수신자) 모드 모두에서 작동하며, 실시간으로 시장가/지정가 주문, 거래 수정, 부분 청산, Close By 작업을 동기화합니다. 데모 및 실계좌 모두 호환되며, 거래용 비밀번호 또는 투자자 비밀번호로도 사용할 수 있습니다. Persistent Trade Memory 기술을 통해 EA, 터미널, VPS가 재시작되더라도 거래가 복원됩니다. 여러 Master와 Slave를 동시에 관리할 수 있으며, 브로커 간 차이는 접두사/접미사 자동 감지 또는 심볼 매핑으로 처리됩니다. 매뉴얼/설정: Copy C
News Filter EA MT4
Rashed Samir
5 (9)
유틸리티
News Filter EA: Advanced Algo Trading Assistant News Filter EA is an advanced algo trading assistant designed to enhance your trading experience. By using the   News Filter EA , you can integrate a Forex economic news filter into your existing expert advisor, even if you do not have access to its source code. In addition to the news filter, you can also specify   trading days   and   hours   for your expert. The News Filter EA also includes   risk management   and   equity protection   features
Trade Dashboard MT4
Fatemeh Ameri
4.96 (53)
유틸리티
Tired of complex order placement and manual calculations? Trade Dashboard is your solution. With its user-friendly interface, placing orders becomes effortless, by a single click, you can open trades, set stop loss and take profit levels, manage trade lot size, and calculate risk to reward ratios, allowing you to only focus on your strategy. Say goodbye to manual calculations and streamline your trading experience with Trade Dashboard. Download  Demo Version  right now. You can find  Details of
Risk Calculator Fast Trade Management Buttons
LEE SAMSON
유틸리티
Risk/Reward Tool은 MetaTrader 4에서 거래를 계획, 시각화 및 실행하는 방식을 혁신하도록 설계된 전문가급 Expert Advisor입니다. 정밀한 리스크 관리를 중시하는 재량 트레이더이든, 거래 설정을 시각적으로 테스트해야 하는 전략 개발자이든, 이 도구는 우아하고 직관적인 인터페이스에서 필요한 모든 것을 제공합니다. 기본적인 포지션 계산기와 달리, Risk/Reward Tool은 시각적 거래 계획을 즉각적인 실행 기능, 실시간 손익 모니터링 및 포괄적인 거래 관리 기능과 결합합니다. 이 도구는 MT4 전략 테스터와 완전히 호환되어 실제 자본을 위험에 빠뜨리지 않고 거래 전략을 연습하고 접근 방식을 개선할 수 있습니다. 도구의 전체 매뉴얼은 여기에서 확인할 수 있습니다: https://www.mql5.com/en/blogs/post/766244 MT5 version:  https://www.mql5.com/en/market/product/158601 주요 기능
Draw Agent
Omar Alkassar
유틸리티
Draw Agent는 모든 차트 분석, 낙서, 메모 등을 만들고 관리할 수 있는 아름답고 혁신적인 방법으로 설계되었습니다. 이 도구는 차트 공간을 칠판으로 취급하고 손으로 그리는 자유 그리기 방법을 제공합니다. 이 자유형 그리기 도구를 사용하면 차트에서 이벤트를 표시하거나 강조 표시하기 위해 MT4/MT5 차트에 그릴 수 있습니다. Elliott 파동을 손으로 작성하거나, 차트에 선을 긋거나, 차트에 아이디어를 설명하려는 경우   유용한 도구입니다. 클라이언트를 위한 라이브 웨비나를 실행하거나 사람들에게 스크린샷 또는 차트 파일을 배포하는 경우 특히 유용합니다. 또한. Draw Agent 설치 및 입력 가이드 EA 추가 URL(   http://autofxhub.com   ) MT4/MT5 터미널(스크린샷 참조)   에 대한 알림을 받으려면   . MT4 버전   https://www.mql5.com/en/market/product/14929 MT5 버전   https://www.
TPSpro Trade PRO
Roman Podpora
4.67 (6)
유틸리티
주어진 손절매 수준에 따라 포지션 규모 또는 위험을 즉시 계산할 수 있는 도구는 전문 트레이더와 초보 트레이더 모두에게 필수적입니다. TRADE PRO 거래 유틸리티는 빠르고 정확한 계산을 제공하여 시간적 제약이 있고 변동성이 큰 시장 상황에서 의사 결정을 내리는 데 도움을 줍니다. MT5 버전        /   추가 설치 자재 주요 기능: 독창적이고, 간결하며, 효과적입니다. 메인 거래 패널을 여는 독특하고 편리한 방법: 차트 오른쪽에 마우스 커서를 올려놓고 원하는 방향을 클릭하여 선물 주문을 하세요. 시장가 주문을 빠르게 설정할 수 있습니다. TRADE PRO를 사용하여 잔액 또는 자본 대비 백분율로 위험 수준을 설정하거나 특정 위험 금액을 지정할 수 있습니다. 차트에서 손절매 수준을 시각적으로 정의하면 도구가 각 통화 쌍에 대한 최적의 포지션 크기를 자동으로 계산합니다. 또한 지정된 위험-보상 비율을 기반으로 목표 수익(익절)을 자동으로 설정할 수 있습니다. 총 위험을 분
Fast Trade MT4
Alexey Valeev
4.8 (5)
유틸리티
This trading panel has been developed for fast and comfortable operation of the financial markets. It is equipped with the necessary functions for manual and semi-automated trading. Due to the presence of the order trailing feature, trailing stop and automatic closure by equity, profit, time. You can use it to automate your trading system. All you have to do is open a position and set the parameters for maintenance, everything else will be handled by the EA. If you want to limit your losses, set
DFGX Dashboard
Tsvetan Tsvetanov
5 (2)
유틸리티
Take your trading to the next level with DFGX - our second generation Dynamic Fibonacci Grid. This new, powerful and easy to use application is specially designed and optimized for contrarian intraday trading, scalping and news trading on the Forex market. This system is the ideal solution for active professional traders and scalpers who are looking for innovative ways to optimize their strategy. The system also provides excellent opportunity for new traders who want to learn to trade in a syste
Take a Break
Eric Emmrich
5 (31)
유틸리티
The most advanced news filter on MQL market - free demo available Take a Break has transformed from a basic news filter into a comprehensive account protection solution. It seamlessly pauses any other Expert Advisors during news events or based on your custom filters, all while safeguarding your EA settings - restoring them automatically when trading resumes for complete peace of mind. Typical use cases: A single news filter for all your EAs. Stop trading during news/high volatility (+ close all
Multi Copy
Kaijun Wang
5 (1)
유틸리티
복사기->편리하고 빠른 인터페이스 상호작용으로 사용자가 바로 사용 가능       ->>>> Windows 컴퓨터 또는 VPS Windows에서 사용하는 것이 좋습니다. 기본 기능: 복사 거래의 일반적인 상호작용 속도는 0.5초 미만입니다. 신호 소스를 자동으로 감지하고 신호 소스 계정 목록을 표시합니다. 심볼 자동 매칭, 다양한 플랫폼에서 일반적으로 사용되는 거래 심볼의 95%(다른 접미사와 같은 특수한 경우)가 자동으로 매칭되며, 기본적으로 수동 설정이 필요하지 않으며 심볼 매핑 테이블을 두 번 클릭하여 해당 심볼을 변경할 수 있습니다. (매핑 테이블에는 빠른 심볼 검색 기능이 있습니다) 4가지 lot 계산 모드(1. 승수 2. 고정 lot 3. 적응형 위험 4. 신호   적응형 위험   ) 특수 로트 모드: 로트 크기는 손절매 자본 위험에 따라 계산될 수 있습니다.(손절매가 너무 작을 수 있고 계산된 로트 크기가 너무 클 수 있으므로 주의해서 사용하세요) 다중 플랫폼, 다중 신
News Dashboard MT4
Taras Slobodyanik
4.5 (8)
유틸리티
This dashboard displaying current news from ForexFactory.com (calendar FFC) and from the Investing.com website . You can sort news by impact and by country, and display them on the chart with one click. By holding down the 'Ctrl' key, you can select several different 'currencies' or 'impacts' to sort. Also, this utility shows not only the forecast, but also the actual values ​​after they appear on the site. You can set a separate notification for each news. You can read the news using your EA
Trading History MT4
Siarhei Vashchylka
5 (9)
유틸리티
Trading History - A program for trading and money management on the history of quotes in stratagy tester. It can work with pending and immediate orders, and is equipped with trailing stop, breakeven and take profit functions. Very good for training and testing different strategies. Manual (Be sure to read before purchasing) Advantages 1. Allows you to test any trading strategy in the shortest possible time 2. An excellent simulator for trading training. You can gain months of trading experience
Averaging Helper
Sergey Batudayev
5 (2)
유틸리티
평균화 도우미 - 이러한 종류의 거래 도우미 도구는 두 가지 기술을 사용하여 이전에는 수익성이 없었던 포지션의 평균을 맞추는 데 도움이 됩니다. 표준 평균화 추세에 따라 포지션을 이후 오픈하여 헤지 이 유틸리티는 매수 및 매도 포지션 모두 여러 방향의 여러 미결제 포지션을 한 번에 정리할 수 있습니다   . 예를 들어, 하나는 매도 포지션이고 다른 하나는 매수 포지션인데, 두 포지션 모두 수익이 없거나, 하나는 수익이 없고 하나는 수익이지만 수익이 충분하지 않은 경우, 두 포지션의 평균을 계산하여 더 높은 수익률로 거래를 마감하려는 경우, 이 유틸리티는 평균화 도우미(Averaging Helper)를 사용하는 데 도움이 될 것입니다. 평균화 도우미 유틸리티를 사용하면 다음 포지션의 크기, 주문 가격, 포지션을 평균화하고 지정한 이익 실현 크기에 맞춰 포지션을 마감하는 방향을 자동으로 계산할 수 있습니다. 이 유틸리티는 매수 및 매도 버튼을 사용하여 포지션을 오픈할 수 있도록 지원합니
Profrobotrading Channel EA
Irina Cherkashina
유틸리티
With this Expert Advisor, you can seamlessly integrate various channel, arrow, and reversal indicators. It offers the flexibility to use all popular channel trading strategies, while also providing powerful tools to customize your trading conditions and risk management system.   The Expert Advisor opens orders when the price crosses the channel boundaries. Multiple crossing conditions are available for customization: Price touches boundary on re-entry into the channel Price touches boundary on
Basket EA MT4
Juvenille Emperor Limited
5 (5)
유틸리티
Basket EA MT4 는 강력한 수익 실현 도구이자 종합적인 계좌 보호 시스템을 하나의 간편하고 사용하기 쉬운 솔루션으로 결합한 제품입니다. 이 EA의 핵심 목적은 계좌 내 모든 개별 포지션을 묶음(Basket) 단위로 관리하여, 계좌 전체의 손익을 완전히 통제할 수 있도록 하는 것입니다. Take Profit, Stop Loss, Break Even(손익분기점), Trailing Stop과 같은 묶음(purpose) 수준의 기능을 제공하며, 이를 계좌 잔고의 퍼센트, 고정 통화 금액 또는 해당 거래들의 평균 포인트로 설정할 수 있습니다. 이러한 유연성은 트레이더가 자신만의 리스크 및 수익 전략을 맞춤 설정할 수 있도록 해줍니다. 또한 Basket EA MT4 는 Magic Number, 심볼, 또는 댓글 등을 기반으로 특정 거래를 관리 대상에서 제외하거나 포함시키는 지능형 거래 필터링을 지원합니다. 이를 통해 원하는 거래만 EA의 관리 대상이 되도록 보장할 수 있습니다. 추가
VirtualTradePad mt4 Extra
Vladislav Andruschenko
4.86 (58)
유틸리티
한 번의 클릭으로 거래할 수 있는 거래 패널.   위치 및 주문 작업!   차트 또는 키보드에서 거래. 거래 패널을 사용하면 차트에서 클릭 한 번으로 거래하고 표준 MetaTrader 컨트롤보다 30배 빠르게 거래 작업을 수행할 수 있습니다. 거래자의 삶을 더 쉽게 만들고 거래자가 훨씬 빠르고 편리하게 거래 활동을 수행할 수 있도록 도와주는 매개변수 및 기능의 자동 계산. 차트의 무역 거래에 대한 그래픽 팁 및 전체 정보. MT5 버전 전체 설명   +DEMO +PDF 구입 방법 설치하는 방법     로그 파일을 얻는 방법     테스트 및 최적화 방법     Expforex의 모든 제품 열기 및 닫기, 반전 및 잠금, 부분 닫기/오토로트. 가상/실제 손절매/이익 실현/후행 정지/손익분기점, 주문 그리드 .... MetaТrader 4   의 주요 요청 거래 제어판   : 구매, 판매, 구매 중지, 구매 제한, 판매 중지, 판매 제한, 닫기, 삭제, 수정, 후행 중지, 손절매,
Auto Martingale Trade Manager
DADALI ARWALY
5 (1)
유틸리티
DESCRIPTION: The EA is a trade manager for managing manual or other trades by EA. It can place Stoploss, Takeprofit, Trailing, and Martingale/Average all open positions. Make sure to just place 1 type of open orders for each symbols   (Examples: 1 Buy or 1 Sell). The EA will not open the initial trades, but can be backtested to see how it works. FEATURES: Multicurrency or Single Pair Mode. Placing Stoploss / Takeprofit. Auto Martingale / Average Positions. Trailing for All Open Positions (Singl
Custom Alerts AIO MT4
Daniel Stein
유틸리티
Custom Alerts AIO: 다중 시장을 동시에 모니터링 – 설정 없이 즉시 사용 가능 개요 Custom Alerts AIO 는 복잡한 설정 없이 즉시 사용할 수 있는 통합 시장 모니터링 도구입니다. FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels, IX Power 등 필요한 모든 지표가 내장되어 있어 별도의 설치나 구성 없이 알림 기능을 바로 사용할 수 있습니다. 차트 그래픽 없이 작동하며, Forex, 금속, 지수, 암호화폐 등 주요 자산군을 모두 지원합니다. 주식(Symbols)은 별도로 입력하여 추가할 수 있으나, MetaTrader에서는 일반적으로 제한적으로만 사용됩니다. 1. 왜 Custom Alerts AIO를 선택해야 하나요? 추가 라이선스가 필요 없습니다 • 모든 Stein Investments 지표가 내장되어 있어 별도 구매가 필요 없습니다. • 즉시 알림 기능을 시작할 수 있어 빠르고 간편합니다. 모든 시장을 하나의 도구로
Trade Portfolio Dashboard
LEE SAMSON
유틸리티
일별 및 주별 마감 거래 내역, 현재 진행 중인 거래, 외환 노출을 한 차트에서 즉시 확인하세요! 히트맵을 사용하여 수익성 있는 거래와 거래 포트폴리오 내에서 현재 하락이 있는 위치를 파악하세요. 빠른 마감 버튼 빠른 마감 버튼을 사용하여 단일 심볼에 대한 모든 거래를 마감하거나, 개별 거래를 전체적으로 마감하거나, 버튼을 클릭하여 일부 수익 또는 손실을 실현하세요. 더 이상 목록에서 거래를 찾아 거래의 일부를 마감하는 방법을 알아낼 필요가 없습니다. 대시보드는 외환 쌍을 거래하는 동안 각 통화 심볼에 대한 현재 노출도 표시하므로 주요 뉴스 이벤트에 앞서 과도하게 노출될 수 있는 영역을 파악하는 데 도움이 됩니다. 버튼을 사용하여 뉴스가 나오기 전에 노출을 즉시 빠르게 줄이거나, 이미 뉴스가 발생하여 수익을 창출한 경우 클릭 한 번으로 빠르게 수익을 확보할 수 있습니다! 진행 중인 거래 히트맵 거래 히트맵은 달러 비용 평균화를 사용하여 거래의 확장 및 축소를 수행하는 포지션 거
Zone Trader MT4
LEE SAMSON
5 (1)
유틸리티
거래하고자 하는 주요 영역을 파악한 후 자동으로 거래 지원 및 저항 또는 공급 및 수요 구역을 설정합니다. 이 EA를 사용하면 한 번의 클릭으로 매수 및 매도 구역을 그린 다음 가격이 바뀔 것으로 예상되는 정확한 위치에 배치할 수 있습니다. 그런 다음 EA는 해당 구역을 모니터링하고 구역에 대해 지정한 가격 액션에 따라 자동으로 거래를 수행합니다. 초기 거래가 수행되면 EA는 대상 구역이 되는 반대 구역에서 이익을 얻습니다. 그런 다음 거래를 종료하고 진입할 새 구역을 그리거나 이익을 얻고 즉시 반대 방향으로 거래를 역전하여 "항상 시장" 스타일 전략을 만드는 두 가지 선택이 있습니다. 입력 및 전략이 포함된 전체 매뉴얼은 여기에 있습니다: https://www.mql5.com/en/blogs/post/760256 이 EA는 시장에서 고정 또는 하드 스톱 로스를 사용하지 않는 포지션 트레이더 또는 달러 비용 평균 거래 전략을 위해 설계되었습니다. 대신, 다음에 가능한 지지 또는
Trade Manager MT4 DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.09 (11)
유틸리티
거래 관리자는 위험을 자동으로 계산하는 동시에 거래를 빠르게 시작하고 종료하는 데 도움을 줍니다. 과잉 거래, 복수 거래 및 감정 거래를 방지하는 데 도움이 되는 기능이 포함되어 있습니다. 거래를 자동으로 관리할 수 있으며 계정 성과 지표를 그래프로 시각화할 수 있습니다. 이러한 기능은 이 패널을 모든 수동 거래자에게 이상적으로 만들고 MetaTrader 4 플랫폼을 향상시키는 데 도움이 됩니다. 다중 언어 지원. MT5 버전  |  사용자 가이드 + 데모 트레이드 매니저는 전략 테스터에서 작동하지 않습니다. 데모를 보려면 사용자 가이드로 이동하세요. 위기 관리 % 또는 $를 기준으로 위험 자동 조정 고정 로트 크기 또는 거래량과 핍을 기반으로 한 자동 로트 크기 계산을 사용하는 옵션 RR, Pips 또는 Price를 사용한 손익분기점 손실 설정 추적 중지 손실 설정 목표 달성 시 모든 거래를 자동으로 마감하는 최대 일일 손실률(%)입니다. 과도한 손실로부터 계정을 보호하고 과도한
제작자의 제품 더 보기
Market Structure Order Block Dashboard MT5
Prime Horizon
5 (3)
지표
Market Structure Order Block Dashboard MT5 Market Structure Order Block Dashboard MT5 는 MetaTrader 5용 인디케이터로, 시장 구조 및 ICT / Smart Money 개념 분석을 자동화합니다. 이 제품은 포지션을 열지 않으며 주문을 관리하지도 않습니다. 즉, 자동매매 로봇이 아니라 시각적 분석 도구 입니다. 인디케이터가 표시하는 내용 인디케이터는 차트를 스캔하여 다음 정보를 강조 표시합니다 : 시장 구조 : 주요 스윙, HH, HL, LH, LL 구조 돌파 : Break of Structure (BOS) 및 Change of Character (ChoCH) 상승(demand) / 하락(supply) Order Blocks, 강도 표시 포함 유효한 Fair Value Gaps (FVG) 유동성 구간(equal highs / equal lows) 및 스윕(sweeps) 아시아, 런던, 뉴욕 세션 및 Kill
Trendline Targets Dashboard MT5
Prime Horizon
지표
Trendline Targets Dashboard MT5 Trendline Targets Dashboard MT5 는 메타트레이더 5(MT5) 전용 지표로, 신호(Signal) , 진입가(Entry) , 손절가(Stop Loss) , 익절가(Take Profit) 를 리스크 배수 R 에 따라 자동으로 계산하여 시각적인 매매 계획을 보여줍니다. 이 도구는 직접 주문을 실행하지 않습니다. 이는 매매 자동화 로봇이 아닌, 시각적 분석 및 관리를 위한 전문 도구입니다. 출시 기념 이벤트: 구매 시마다 내 MQL5 프로필에 있는 다른 지표 1개를 무료 로 드립니다. 예외: Market Structure Order Block Dashboard MT5 는 보너스 대상에서 제외됩니다. 보너스를 받으시려면 구매 후 MQL5 메시지를 통해 원하시는 제품명을 보내주시기 바랍니다. 주요 기능 네온 효과가 적용된 추세선 (상승/하락) 캔들 종가 기준 추세 반전 시 BUY/SELL 신호 발생 리스크(1R)
Position Size Calculator ATR
Prime Horizon
지표
Position Size Calculator Lite MT5 – 무료 리스크 관리 인디케이터 중요: 차트에서 드래그 앤 드롭으로 조정 가능한 Stop Loss / Take Profit 인터랙티브 존, 마진 정보가 포함된 확장 패널, 상세 리스크 지표가 필요하다면 Market에서 “Position Size Calculator PRO MT5” 를 검색하세요. Lite 버전은 포지션 사이즈 계산에 집중한 무료 간소화 버전입니다. 피드백 이 인디케이터는 무료이며, 제 개인 시간에 유지·관리됩니다. 시간을 절약하거나 일관된 리스크 관리에 도움이 되었다면 “Reviews” 탭에 솔직한 리뷰를 남겨주세요. 여러분의 피드백은 개선과 업데이트를 지속하는 데 큰 도움이 됩니다. 개요 Position Size Calculator Lite MT5 는 각 트레이드에 대해 최적의 로트 크기(lot size) 를 계산하는 무료 인디케이터입니다. 계산은 다음 요소를 기반으로 합니다: 계좌 잔고 대비 고정 리스크
FREE
Position Size Calculator PRO MT5
Prime Horizon
지표
Position Size Calculator PRO MT5 (v2.1) Position Size Calculator PRO 는 MetaTrader 5용 리스크 관리 지표로, 1회 트레이드 리스크, Stop Loss 거리, 그리고 심볼 사양(tick value, tick size, 최소/최대/스텝 거래량, 증거금)을 기반으로 최적의 포지션 사이즈(lot size) 를 자동 계산합니다. 본 제품은 주문을 실행하지 않으며 포지션을 관리하지 않습니다. 진입 전 계산 실수를 줄이고 money management를 표준화하기 위한 의사결정 보조 도구 입니다. 차트에 표시되는 내용 리스크 설정에 따른 추천 lot size Entry / Stop Loss / Take Profit 레벨 및 pips/points 거리 추정 리스크(계좌 통화 및 %)와 SL 도달 시 잠재 손실 Take Profit 및 잠재 수익, Risk/Reward(R:R) 비율 필요 증거금 및 증거금 수준(브로커 제공 여부에 따
Market Structure Order Block Dashboard MT4
Prime Horizon
지표
Market Structure Order Block Dashboard MT4 – MetaTrader 4용 ICT / Smart Money Concepts 인디케이터 Market Structure Order Block Dashboard MT4 는 Smart Money Concepts (SMC) 와 ICT 접근법을 사용하는 트레이더를 위해 설계된 고급 MetaTrader 4 인디케이터입니다. 시장 구조, Order Blocks , BOS / ChoCH , Fair Value Gaps (FVG) , 유동성 구역 (Liquidity Zones) , Kill Zones(세션) , Volume Profile 까지 하나의 시각적 대시보드에 모두 담았습니다. 이 도구는 EA가 아니며 자동으로 포지션을 열거나 관리하지 않습니다. 순수 기술적 분석용 인디케이터 로서, Forex , 지수 , 골드(XAUUSD 등) 에서 가격 구조를 읽고 트레이딩 아이디어와 시나리오를 만드는 데 도움을 줍니다. 주요 기
Multi Currency Strength Dashboard Mini
Prime Horizon
지표
Multi Currency Strength Dashboard Mini (무료) – MetaTrader 5 통화 강도(Strength) 지표 Multi Currency Strength Dashboard Mini 는 MetaTrader 5 용 무료 인디케이터로, 8개 주요 통화 (USD, EUR, GBP, JPY, CHF, CAD, AUD, NZD)의 상대적인 강도를 실시간으로 대시보드 형태로 표시합니다. 목적: 몇 초 만에 강한 통화 와 약한 통화 를 파악하여 워치리스트를 효율적으로 구성하고, 강세 vs 약세 조합의 통화쌍을 더 빠르게 선택하도록 돕습니다. 주요 기능 (Mini 무료 버전) 8개 주요 통화 강도를 한 패널에서 확인. 강도 바(Bar) + 퍼센트 값으로 시각화. 자동 실시간 업데이트(가벼운 갱신). 모든 타임프레임 에서 사용 가능(계산은 선택한 타임프레임 기준). 대부분의 브로커와 호환(일반적인 심볼 접미사 지원). 작동 방식 Market Watch 에서 사용 가능한 주
FREE
Multi Currency Strength Dashboard PRO
Prime Horizon
지표
Multi-Currency Strength Dashboard PRO MT5 (v2.6) – 시각적 대시보드를 포함한 통화 강도 지표 Multi-Currency Strength Dashboard PRO 는 MetaTrader 5 용 지표로, 8개 주요 통화 (USD, EUR, GBP, JPY, CHF, CAD, AUD, NZD)의 상대적 강도를 실시간으로 계산하며, 최대 28개 Forex 통화쌍 (브로커에서 제공하는 심볼에 따라 다름)을 분석합니다. 이 도구의 목적은 통화 강도/약세를 빠르고 구조적으로 보여주어, 분석할 통화쌍 선택 (강한 통화 vs 약한 통화)에 도움을 주고, 강도 차이가 작은 조합을 필터링하기 쉽게 만드는 것입니다. 주요 기능 차트 내 시각적 대시보드 (0–100 정규화 스케일의 강도 바 표시). 최대 28개 통화쌍 분석 (자동 리스트 생성, 필요 시 브로커 접미사 지원). Best Pairs (주목 페어) : 설정 가능한 최소 강도 차이를 기준으로 표시. Wors
Position Size Calculator PRO MT4
Prime Horizon
지표
Position Size Calculator PRO MT4 V2.0 – 로트 계산 + 차트 SL/TP 시각화 영역(드래그 & 드롭)으로 빠르고 정확한 리스크 관리 Position Size Calculator PRO MT4 V2.0 는 MetaTrader 4용 포지션 사이징 (자금/리스크 관리, Money Management) 인디케이터입니다. 거래당 리스크 , Stop Loss 거리, 그리고 종목 사양(tick value, tick size, 증거금, 레버리지 등)을 기반으로 최적의 로트(LOT) 사이즈 를 자동 계산합니다. V2.0은 대규모 업그레이드입니다. 단순히 패널을 “읽는” 수준을 넘어, 차트에서 직접 트레이드를 컨트롤 할 수 있도록 SL/TP 시각화 영역 , BUY/SELL 모드 , 그리고 원클릭 조정 버튼 (Risk %, R:R, ATR)을 제공합니다. V2.0 핵심 업데이트 BUY & SELL 완전 지원 (1클릭 방향 전환). 차트에 새로운 인터랙티브 영역 추가: St
Trailing Stop Manager PRO
Prime Horizon
유틸리티
Trailing Stop Manager PRO — 전문적인 트레일링 스톱 관리 (MT5) Trailing Stop Manager PRO는 MetaTrader 5용 전문가 조언자(Expert Advisor)로, 보유 중인 포지션에 대한 트레일링 스톱 관리를 자동화합니다. 계좌의 모든 포지션을 관리할 수도 있고, 심볼 및/또는 MagicNumber로 필터링된 포지션만 선택적으로 관리할 수도 있습니다. 이 EA는 고정 pips 기반 트레일링, ATR 기반 트레일링, 자동 브레이크이븐, 부분 청산 및 시각적 대시보드 기능을 제공합니다. 도구의 목적 모든 포지션에 대한 트레일링 스톱 관리를 표준화합니다. 브레이크이븐과 시장 상황에 맞는 트레일링을 통해 이익을 보호합니다. 심볼 및 MagicNumber 필터를 통해 수동 매매와 다른 EA 전략의 포지션을 함께 관리할 수 있습니다. 통합 대시보드를 통해 포지션 상태를 실시간으로 모니터링할 수 있습니다. 주요 기능 pips 기반 트레일링 스톱 :
Prop Firm Guardian
Prime Horizon
유틸리티
Prop Firm Guardian PRO - 에쿼티 프로텍터 Prop Firm 챌린지를 규율(디스플린)을 자동화해서 성공적으로 통과하세요. 자금 지원(펀디드) 트레이딩에서 실패하는 주된 이유는 전략이 아니라 리스크 관리 입니다. 실수나 감정적인 트레이딩으로 일일 최대 손실(Daily Drawdown)에 도달하는 순간, 이미 치명적입니다. Prop Firm Guardian PRO 는 당신의 자동 안전망 입니다. 계좌의 에쿼티를 실시간으로 모니터링하고, 제한에 도달하기 전에 미리 모든 것을 정리합니다. ️ FONCTIONNEMENT 이 유틸리티는 MT5 터미널에서 동작하며, 떠 있는 손익(P&L)을 감시합니다. 포지션을 새로 열지 않고, 오직 당신의 자본을 보호하는 데 집중합니다. 자본 보호 : 일일 손실 한도에 도달하면 모든 포지션을 청산 하고 모든 주문을 삭제합니다. 이익 보호 : 일일 이익 목표에 도달하면, 그날의 거래를 자동으로 종료합니다. 안티 오버트레이딩 : 설정한 한도
필터:
리뷰 없음
리뷰 답변