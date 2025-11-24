💡 MT5版をお探しですか？ MetaTrader 5 をご使用の方は、こちらをクリックしてネイティブバージョンを入手してください： 👉 https://www.mql5.com/ja/market/product/155546

Multi-Currency Strength Dashboard PRO — プロフェッショナル通貨強弱インジケーター (MT4)

Multi-Currency Strength Dashboard PRO は、MetaTrader 4 向けの高度なインジケーターで、FX市場における主要通貨の相対的な強さをリアルタイムで測定します。最大28の主要ペアを分析し、8つの主要通貨の正規化された強さを計算し、監視すべきペアや避けるべきペアを素早く特定できる完全なダッシュボードを表示します。

インジケーターの目的

通貨の強弱を明確かつ即座に可視化する。

「強い vs 弱い」の組み合わせを強調し、強いトレンドを特定するのに役立つ。

トレードするペアの選定を改善するためのフィルターとして機能する。

複数のチャートを開くことなく、FX分析を効率化する。

主な機能

多通貨分析： 主要8通貨（USD, EUR, GBP, JPY, CHF, CAD, AUD, NZD）の強さを同時計算。

最大28ペアの分析： ブローカーで利用可能なペアを自動検出。

完全なビジュアルダッシュボード： 0–100% の強弱バー、動的な色、パーセンテージ、トレンド表示。

ベストペア (Best Pairs)： 最も乖離が大きい（強い vs 弱い）組み合わせを特定。

避けるべきペア： 差が小さい（方向感のない相場/レンジ）クロスを検出。

マルチタイムフレーム： 安定性を高めるために複数の時間枠を平滑化または組み合わせる機能。

データの平滑化： ノイズを減らすための設定可能な平均化機能。

アラート機能： 強い通貨、弱い通貨、またはベストペアの検出時に通知。

インターフェース設定： パネル位置、色、幅、フォント設定。

使用方法

MT4チャートにインジケーターをドラッグ＆ドロップします。 CalculationTimeframe で計算する時間足を選択します。 分析期間を設定します（例：24バー）。 戦略に応じて、マルチタイムフレーム分析や平滑化を有効/無効にします。 しきい値に基づいて「Best Pairs」と「Worst Pairs」セクションを設定します。 チャンスを通知させたい場合は、ローカルアラートまたはプッシュ通知を有効にします。 戦略のフィルターとして、または一目で市場を分析するためにダッシュボードを使用します。

主なパラメーター

CALCULATION SETTINGS (計算設定) CalculationTimeframe , CalculationPeriod , UseMultiTimeframe , SmoothResults , SmoothingPeriod

VISUAL DASHBOARD (ビジュアルダッシュボード) ShowDashboard , PanelX , PanelY , PanelWidth , PanelBgColor , HeaderColor , StrongColor , MediumColor , WeakColor , BarWidth , FontSize

PAIR RECOMMENDATIONS (ペアの推奨) ShowBestPairs , MinStrengthDiff , ShowWorstPairs

ALERTS & NOTIFICATIONS (アラートと通知) EnableAlerts , AlertOnStrongCurrency , AlertOnWeakCurrency , AlertOnBestPair , EnablePushNotifications

ADVANCED OPTIONS (詳細オプション) ShowHistoricalTrend , ShowPercentageChange , Use28Pairs , ExcludeExoticPairs

使用上のヒント

一方の通貨が他方よりも明らかに強いクロス（通貨ペア）を優先してください。

相対的な強さが似ているペアは避けてください。これらは動きが不規則またはレンジになりがちです。

短期トレードの場合、より短い期間を使用します（例：12–24バー）。

スイングトレードの場合、期間を長くするか、平滑化を有効にします。

通貨の強弱を自身のテクニカル戦略と組み合わせて、判断の精度を向上させます。

本番で使用する前に、必ずデモ口座で設定をテストしてください。

互換性

プラットフォーム： MetaTrader 4 (インジケーター)

シンボル： 主要FXペア（ブローカーにより最大28ペア）

時間足： M1 から MN（ CalculationTimeframe に基づく計算）

口座タイプ： ヘッジ (Hedging) および ネッティング (Netting)

よくある質問 (FAQ)

インジケーターはエントリーを行いますか？ いいえ。分析を提供するだけで、自動売買注文は行いません。

なぜ値はリアルタイムで変わるのですか？ 通貨の強さは市場の変動に応じて変化するため、動的なインジケーターとしては正常です。

リペイント（再描画）しますか？ 最新のバー（現在のローソク足）では値が動く可能性がありますが、過去の履歴は分析された期間と整合性を保ちます。

ブローカーにすべてのペアがない場合はどうなりますか？ インジケーターは利用可能なシンボルのみを使用し、一部のペアが不足している場合は警告メッセージを表示します。

免責事項

トレードには高い損失リスクが伴います。このインジケーターは市場の総合的なビューを提供しますが、結果を保証するものではなく、投資助言を構成するものでもありません。本番で使用する前に、必ずデモ口座で設定をテストしてください。

変更履歴 (Changelog)

v1.00 — 初期リリース：多通貨ダッシュボード、ベスト/ワーストペア、アラート、詳細オプション、最大28ペアの分析。

キーワード

Currency Strength, Multi-Currency Dashboard, 通貨強弱, FXインジケーター, トレンドフィルター, マーケットスキャナー, FXペア, MT4インジケーター.