Currency Trade MT4

Teknik olarak karmaşık ama kullanımı basit olan bir ürün, portföy yaklaşımını makine öğrenmesi ile birleştiriyor. Bu avantaj sayesinde danışmanın, genişleme, kalite geliştirme ve maksimum uzun süreli ve garantili desteğe sahip olma olasılığı neredeyse sınırsızdır. Ana hedef, kullanıcının küçük ama güvenli bir gelir elde etmesidir.

# Çalışma prensibi: Birçok döviz çift ve periyot, sunucularım ve algoritmalar aracılığıyla bağımsız olarak öğretilir ve bunların en iyileri seçilir ve tek bir danışmanda birleştirilir. Temelde, fiyatın dönüş olasılıklarının araştırılmasıdır.

# Bonus: Bu danışmanın periyodik güncellemelerinin yanı sıra, bileşen parçaları da sizin için ayrı ve türünün ilk Telegram kanalında ücretsiz danışmanlar olarak otomatik olarak yayınlanır. Kullanın ve arkadaşlarınızla paylaşın!

# Tüm sorularınız için: Telegram'daki topluluğumuz.


1) Minimum depozito: Cent hesap için 500$, normal hesap için 50.000$, kaldıraç 1/30'dan daha az olmamalı

2) Kurulum: Herhangi bir grafik üzerinde (bir grafik seç ve yalnızca bir tane as)

3) Öneri: Ticaret yaparken, SAFE_REPURCHASE etkisini Linearization = true ve Trade In Plus Swaps Direction = true ile birlikte kullanın (Bu, az sayıda ticaret ve uzun süreli tutma sağlar, ancak maksimum güvenli ticareti garanti eder ve hedef, uzun vadede gelir elde etmektir, gerçekçi oranlara odaklanarak istekler yerine)


# Danışman sektörel olarak faaliyet gösterir, benzer özelliklere sahip bir portföyü ticarete tabi tutar. Fikrin temeli - makine öğrenimi yapan sunucular. Makine öğrenimi sonrası ayarlar genel bir şablona gömülür, bu şablonda yalnızca seçilen sektöre göre ticaret gerçekleştirilir. Bu durumda sektör - Normal döviz çiftleri. Bu sektörle çalışan bir broker örneği - RoboForex

# Dönemsel olarak danışmanı yeniden eğitecek ve mevcut piyasa durumuna daha yeni ve güncel yapıları yayınlayacağım.

# Her brokerının envanterinde normal para birimleri dışında bir veya başka bir sektörden araçları var, bu nedenle danışmanı bir strateji testinde test etmenizi ve bu sektörün mevcut olduğunu ve danışmanın karlı ve etkili işlemler yaptığını kontrol etmenizi şiddetle öneririm.

# Bu sektörden araçlarınız olduğunu biliyorsanız, brokerınız tarafından araçlara naming yapma adaptasyonunu doğru bir şekilde ayarlamayı unutmayın.


Danışman giriş parametreleri 

Enstrümantasyon isimlendirme kurallarına uyum ayarları:
  • To Lower Symbol - enstrümanın adlandırılması alt / üst kasa 
  • Symbol Postfix - her enstrüman adının bittiği string.
  • Symbol Prefix - her enstrüman adının başladığı string.
Bu blok çok önemlidir, çünkü danışman başlangıçta mesela RoboForex brokerında olan klasik isimlendirme düzenini kullanan araçlarla çalışacak şekilde ayarlanmıştır. Yani tüm enstrümanlar büyük harflerle yazılır ve isimlerinde özel semboller (postfix ve prefix) bulunmaz. Örnek - "EURUSD". Ama bazı brokerlar vardır ki onları şöyle adlandırır - "EURUSD!" veya ".eurusd_".

Zaman dilimleri:
  • Source Shift Hours - makine öğrenimimi geçerli kıldığım fiyatların kaynağındaki zaman penceresinin kayması (RoboForex brokerı)
Sunucularım, optimalleştirmek ve zaman pencerelerini bulmak için fiyat tekliflerinin sunucu saatini kullanır. Bu, RoboForex brokerının saatiyle bağlı olduğumuz anlamına gelir. Aslında tüm ana brokerlerin saati RoboForex brokerı ile uyumludur.

Giriş miktarları ve mevduata otomatik adaptasyon:
  • Auto Lot - Mevduata otomatik adaptaşyonun etkinleştirilmesi (kapatılırsa, sabit lot modunu kullanmaya benzer bir etkisi olacaktır)
  • Middle % of Delta Equity Per M1 Bar (For ONE! Symbol) - riski kontrol eden değişken (lot kullanımına benzer, daha büyükse ticaretlerdeki miktarımız daha büyük olur)
  • Deposit For ONE! Symbol - risklerin ayarlandığı mevduat miktarı (bu, mevduata otomatik adaptasyonun kapatıldığı zaman kullanılır)
  • Deposit Percent [1...100] - mevduatın ne kadarını danışmanımızın kullanımı için ayırdığımız. (diğer danışmanlarıyla birlikte kullanım için, yalnızca otomatik lot modunda çalışır)

Martingale:

  • Lot Mode - "SIMPLE_LOT" (varsayılan) ve martingale modu "MARTINGALE" olmak üzere iki pozisyona sahiptir.
  • Martin Multiplier Steps Max - ticaret geçmişinden alabileceğimiz zararlı işlem sayısı, bunların lotlarını topladığımız yeni pozisyonun hacmine eklemek için kullanılır. Bu sayı ne kadar yüksekse, aşırı durumlarda riskler o kadar fazladır; ancak risklerle birlikte kar elde etme şansı da artar.

Zararları çekme modu:

  • Linearization - zararlı bir pozisyonun artıda kapanması bekleniyor.
  • Minutes Hold For Linearization - zararlı bir pozisyonda kaç dakika artı bekliyoruz (süre dolduysa, pozisyon ters sinyal gönderildiğinde kapatılabilir)

Ayarların geçerliliğini yitirme ile mücadele:

  • Days To Future - ne kadar günün optimizasyon döneminin sonundan itibaren pozisyon açmaya izin verilir (bu, kapanışı etkilemez)

En yeni optimizasyon tarihini ve gelecekte kaç gün ticaret yapabileceğinizi, danışmanın grafik arayüzünde görebilirsiniz.

Etkiler:

  • Effect - özel çalışma modlarının etkinleştirme olasılığı (portföy veya sinyal girişlerinin filtrelenmesi)
  • First % Of Price Step — Tekrar satın alma (repurchase) modunun herhangi bir seçeneği kullanılırken ardışık işlemler arasındaki mesafeyi ayarlama imkânı vardır. Bu fonksiyonun amacı, aynı yönde (alım veya satım) yapılan işlemler arasındaki minimum mesafeyi belirlemektir. Giriş noktaları arasındaki mesafeyi akıllıca ayarlayarak giriş noktalarını esnek şekilde yapılandırabilir ve yaklaşık aynı fiyat bölgelerinde pozisyon açmaktan kaçınabiliriz. Başlangıçta bir sonraki pozisyonun açılma noktasına olan minimum mesafe, açılış için gerekli olan minimum fiyat değişimini (delta) yüzde cinsinden ifade eder.

Bir sonraki değişkeni kullanarak, bir sonraki pozisyonun açılması için gerekli minimum adım artırılabilir veya azaltılabilir. (Strateji testerinde deneyin, mantığı hemen anlayacaksınız.) (Yalnızca tekrar satın alma etkilerine uygulanır.)

  • Next Step Multiplier — Kullanıcı ayarlarına göre, ek alım/ek satım adımlarının minimum mesafesini artırır veya azaltır. (Yalnızca tekrar satın alma etkilerine uygulanır.) 1.0 — adım mesafesi sabit kalır.

Etki türleri:

  1. NO_EFFECT - etkilerin olmaması, normal ticaret
  2. WEAKENING_OF_THE_CURRENCIES - belirli para birimlerinin etkisinin zayıflaması (aynı yönde aynı para birimlerini içeren pozisyonların açılmasını engeller, çekilmeleri azaltmak için tasarlanmıştır)
  3. COLLECTIVE_REINFORCEMENT - öncekinden farklı bir etki
  4. SAFE_REPURCHASE - Hibrid ortalama, tek bir enstrümanın farklı zaman aralıklarında, riskleri artırmadan (karlı pozisyonları tek başına veya seri halinde kapatır)
  5. CLASSIC_REPURCHASE - Klasik ortalama, tek bir enstrümanın farklı zaman aralıklarında, riskleri artırmadan (tüm pozisyonları seri halinde artıya kapatır)
  6. SAFE_REPURCHASE_WEAKENING - WEAKENING_OF_THE_CURRENCIES + SAFE_REPURCHASE
  7. SAFE_REPURCHASE_REINFORCEMENT - COLLECTIVE_REINFORCEMENT + SAFE_REPURCHASE
  8. CLASSIC_REPURCHASE_WEAKENING - WEAKENING_OF_THE_CURRENCIES + CLASSIC_REPURCHASE
  9. CLASSIC_REPURCHASE_REINFORCEMENT - COLLECTIVE_REINFORCEMENT + CLASSIC_REPURCHASE
  10. COST_MINIMIZATION - NETTING ve HEDGING hesaplarında aynı şekilde çalışır çünkü her enstrüman için yalnızca bir pozisyon açar ve bu pozisyonu kapatmak amacıyla tüm zaman dilimlerinden gelen sinyalleri kullanır. Sonuç olarak, başka bir zaman diliminden sinyal geldiğinde pozisyon daha erken kapanabilir. Bu kipin iki amacı vardır: birincisi, hesap türüne bakılmaksızın işlem yapma evrenselliğini sağlamak; ikincisi, giriş ve çıkışların kalitesini ek filtreleme yoluyla iyileştirmeye çalışmaktır.

Diğer:

  • Stop Loss % Of Average M1 - tüm araçlar için durdurma kayıpları, şu anki yapılandırmada ticarete konu olan (pips değil). Değeri "0" olarak ayarlarsanız, stop-loss kullanılmadan işlem yapılır.
  • Take Profit % Of Average M1 - kâr al, şu anki konfigürasyonda ticaret yapan tüm araçlar için (pips değil). Değeri "0" olarak ayarlarsanız, take-profit kullanılmadan işlem yapılır.
  • MAX Spread % Of Average M1 - pozisyonlar açılmaz ve kapanmaz, spread (pips değil).
  • Swaps - sadece artı takas veren araçlara ve yönde işlem yapmaya izin ver (bu, durumun kapanmasını beklerken kazandığımız anlamına gelir)
  • History Days Window - bu değişkeni değiştirmemeniz en iyisidir, bu değişken bazı hesaplamalarda, örneğin en yüksek bakiye veya martingale'nin ne kadar sipariş geçmişi kullanıldığını belirler.
  • Additional Profit Per Lot - Linearization ve tüm REPURCHASE etkilerine uygulanır (komisyon gibi hesaba katılmamış maliyetleri karşılamak amacıyla tasarlanmıştır ve kârda kapatılması gereken pozisyona zorunlu ek kâr ekler).

Ticaret sisteminin stiline göre, stop-loss'lar rastgele devre dışı bırakılmadı ve yayılma, giriş ve çıkışları kaçırmamak için biraz daha büyük olması gerekiyordu. Ancak bu ayarların varlığı kullanıcılar için önemlidir.

Temel listelere dayalı portföyden enstrümanların çıkarılması:

  • Include Instruments [EURUSD,GBPCHF ... vb] - sadece belirtilen araçları ticaret yapın (pasif hale getirilen araçlar işlemlerini kapatır ve çalışmayı durdurur)
  • Exclude Instruments [EURUSD, GBPCHF ... vb.] - belirtilen enstrümanları hariç tutma (pasif enstrümanlar işlemlerini kapatır ve çalışmayı durdurur)
  • Exclude Currencies [EUR, JPY ... vb.] - isimlerinde belirtilen para birimlerini içeren araçları hariç tutma (pasif araçlar işlemlerini kapatır ve çalışmayı durdururlar)

Enstrüman ve para birimi adlarını virgülle veya noktayla, herhangi bir registrede listeleyebilirsiniz. Enstrüman adlarından önek ve son ekler temizlenmelidir. Örneğin, "EURUSD.p" enstrümanını hariç tutmak istiyorsanız, "EURUSD" veya "eurusd" olarak yazmalısınız ve eklemeyi göz ardı etmelisiniz. Aynı kurallar para birimlerinin listesine de uygulanır.


# MetaTrader Strateji Testeri'nde danışmanın tüm yeteneklerini araştırmanız şiddetle önerilir. #

Önerilen ürünler
Stocks Trade MT4
Evgeniy Ilin
Uzman Danışmanlar
Teknik olarak karmaşık ama kullanımı basit olan bir ürün, portföy yaklaşımını makine öğrenmesi ile birleştiriyor. Bu avantaj sayesinde danışmanın, genişleme, kalite geliştirme ve maksimum uzun süreli ve garantili desteğe sahip olma olasılığı neredeyse sınırsızdır. Ana hedef, kullanıcının küçük ama güvenli bir gelir elde etmesidir. # Çalışma prensibi: Birçok döviz çift ve periyot, sunucularım ve algoritmalar aracılığıyla bağımsız olarak öğretilir ve bunların en iyileri seçilir ve tek bir danışma
Ocean State EA
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Uzman Danışmanlar
Ocean State EA - A Customizable SAR-Based Trading System Ocean State EA is a fully automated trading system designed to help traders optimize and fine-tune their strategies. This Expert Advisor is not pre-optimized, giving you full control to adjust its parameters according to your trading style and risk appetite. How It Works: Ocean State EA is built around the Parabolic SAR (Stop and Reverse) indicator, which identifies potential trend reversals based on consistent price movements. The EA det
Scalping from levels
Roman Lomaev
Uzman Danışmanlar
Danışman "Scalping from Levels"   Strateji Açıklaması "Scalping from Levels" danışmanı, destek ve direnç seviyelerinden ileri düzey bir alım satım stratejisi uygular . Fiyat kilit seviyelere dokunduğunda, akıllı koruyucu emir yerleştirme ile trendi takip eden işlemler açılır . ️   Ayar Parametreleri   Seviye Parametreleri Parametre Açıklama LevelPeriod İşlem seviyelerini hesaplama periyodu (bar cinsinden) LevelDistance Giriş için seviyeden mesafe (puan cinsinden) ExitLev
Market Maker Expert
Oon Kar Lee
Uzman Danışmanlar
MARKET MAKER EXPERT is an customizable advanced, fully automated Grid Trading Expert Advisor developed to trade on MULTIPAIR MODE ( EURUSD,USDJPY,USDCHF,USDCAD,EURCHF ), by spreading out risks. Expanding Grid is its speciality. It focuses on opening a large number of orders. The currency pairs have been chosen carefully to run this system. Once it analyze the market, it does a hedge order immediately, (so margin levels are not affected on the initial trade) Starts grid when the price move aga
Candle Pattern Master
Hong Ling Mu
Uzman Danışmanlar
<EA main logic> 1. EA reads candle pattern for most profitable of BUY & SELL. 2. If these pattern matches , then EA places the order. 3. If the order was closed with stoploss, then EA should stop trade on that day. 4. Next day EA will re-start again with increasing lot size to recover the loss. <INPUT parameters> Slippage 3 pips MaxPosition 1 BaseLots 0,01 takeprofit 10pips stoploss 20pips Martingale True/False Max martingale 2 (times) Multiplier (lot size) 2,5 <Best pair & time frame>
FREE
Crypto Trade MT4
Evgeniy Ilin
Uzman Danışmanlar
Teknik olarak karmaşık ama kullanımı basit olan bir ürün, portföy yaklaşımını makine öğrenmesi ile birleştiriyor. Bu avantaj sayesinde danışmanın, genişleme, kalite geliştirme ve maksimum uzun süreli ve garantili desteğe sahip olma olasılığı neredeyse sınırsızdır. Ana hedef, kullanıcının küçük ama güvenli bir gelir elde etmesidir. # Çalışma prensibi: Birçok döviz çift ve periyot, sunucularım ve algoritmalar aracılığıyla bağımsız olarak öğretilir ve bunların en iyileri seçilir ve tek bir danışma
PipFinite EA Breakout EDGE
Karlo Wilson Vendiola
5 (5)
Uzman Danışmanlar
The Official Automated Version of the Reliable Indicator PipFinite Breakout EDGE EA Breakout EDGE takes the signal of PipFinite Breakout EDGE indicator and manages the trade for you. Because of numerous financial instruments to consider, many traders want the signals to be fully automated. The EA will make sure all your trades are executed from entry to exit. Saving you time and effort while maximizing your profits. The Edge of Automation Effortless price action trading is now possible acros
Classic Market Surfer EA MT4
Buti Andy Moeng
5 (1)
Uzman Danışmanlar
Classic Market Surfer EA - A Timeless, Proven Strategy for Gold Trading For years, this powerful trading strategy has been hidden from the public-reserved for a select few. Now, for the first time, the Classic Market Surfer EA is available to traders like you.   Built on pure, time-tested trading principles, this EA doesn't rely on trendy gimmicks like AI or machine learning. Instead, it harnesses a classic, robust strategy that has consistently delivered results over the years. This is not a "g
Trend Candle Pumper
Murad Nagiev
Uzman Danışmanlar
Welcome to the trading world with Trend Candle Pumper – your reliable buddy in the financial markets! Trend Candle Pumper is a smart trading bot designed for those who want to dive into the investment scene without being experts in trading. How it Works: Trend Candle Pumper uses advanced artificial intelligence algorithms to analyze trends in financial markets. But what's a trend? Simply put, a trend is the overall direction an asset's price is moving. Our bot keeps an eye on this direction and
Monkey EA
Vojtech Svobodnik
Uzman Danışmanlar
Monkey EA is fully automatic Expert Advisor for trading on GBPUSD . It based on Exponential Moving Average and Bollinger Bands. Monkey EA has been tested from year 2003 to March 2021 . You can download the demo and test it yourself. My test used the real tick data with 99,90% accuracy. I made Monte Carlo test with 200 simulations used too. Monkey EA offers hight profit factor  and small drawndown . All trades are covers by TakeProfit  and StopLoss ! Doesn't use Martingale or other dangerous star
SR Doji EurUsd
Catalin Zachiu
Uzman Danışmanlar
This expert uses suport and resistance in combination with ATR to place pending orders at those levels . For closing it uses Doji candle pattern or the closing at the end of the day . It is mainly built for the EUR/USD pair , M 15 Timeframe . Every position has Stop Loss and Take Profit , does not use grid , martingale or other dangerous trading methods . The expert also has Trail Stop and Breakeven functions for users who want to use them .  Recommended on : EUR/USD only - M 15  Timeframe .
FREE
Project Tiptop Premium
Joel Protusada
Uzman Danışmanlar
T I P T O P   P R E M I U M    Tiptop is an Expert Advisor that runs its own proprietary analysis & algorithm. No indicator is used to analyze the entry point. It based it only with each price bar movement & closing price. Same logic w/ Volatility Watcher. For the exit plan, it uses the proprietary Sequence Method & implement the cutlosses-let-profit-run strategy. You will be surprised that at the closing of all trades, almost most of them are having a positive profit and almost ha
ForexXcelerator
Andrey Kozak
Uzman Danışmanlar
Robot, Bollinger Bantları göstergesinin çizgilerini kırma ticaret stratejisini kullanır. Bu stratejinin özü, gösterge çizgilerinin sürekli analizinde ve çizgileri için en etkili kırılma noktalarının aranmasında yatmaktadır. Fiyat, yönlerden birinde gösterge çizgisini geçtiğinde, robot o yönde bir ticaret açar ve onu takip etmeye başlar, ancak robot, gösterge çizgilerinin her kırılmasında değil, sadece kırıldığı yerlerde işlem açar. en etkili olduğunu düşünür. Bu, dünya çapında binlerce tüccar t
True HFT Passing
Benbyaanda Silvere Henri Sedric Kabore
Uzman Danışmanlar
True HFT Passing is a fully automated High Frequency scalping robot that is  specially designed to help you pass your prop firm (proprietary trading firm) challenges and evaluations. You can see in the description the proof that True HFT Passing has passed Infinity Forex Fund, Quantec and the Social Trading Club challenges.  You can find some presets accordingly to your account size in the Comments section. This Ea Is Designed To Pass The HFT Challenges Of Prop Firms That Allow Its Use. Do Not U
Binary hma levels
Roman Lomaev
Göstergeler
MT4 için Binary HMA Levels göstergesi özellikle ikili opsiyonlar için tasarlanmış olup, Forex ticareti için de mükemmel bir şekilde uygundur. Gösterge, önemli bir seviyeden fiyatın geri dönüşünü onaylayarak, mevcut mum kapanmadan önce ok şeklinde sinyaller verir. Göstergenin düzgün çalışabilmesi için "MQL5" klasörünü terminal dizininize indirip kurmanız gerekmektedir. Klasörü bu bağlantıdan indirebilirsiniz:  https://disk.yandex.ru/d/DPyo0ntaevi_2A Gösterge evrenseldir ve herhangi bir zaman dili
PipFinite Trend Grid EA
Karlo Wilson Vendiola
4.67 (36)
Uzman Danışmanlar
The Official "GRID EA" Using  PipFinite Trend PRO A Smart Trend Following EA Using Trend PRO Indicator Signals In a Unique Grid Strategy. Trend Grid EA takes the signal of Trend PRO Indicator on the first trade then builds succeeding trades if the move goes against it. The innovative grid algorithm manages each position to ensure every basket is closed in a net positive profit. LIVE ACCOUNT MONITORING Real account monitoring   https://t.me/pipfinite/997 Settings Used & Input Descriptions I
Oil Wti Trader M30
Marek Kupka
Uzman Danışmanlar
This EA has been developed for LIGHT CRUDE OIL (WTI) M30 timeframe. Everything is tested and ready for immediate use on real account. This Expert Advisor is based on   BREAKOUT of the KELTNER CHANNEL   after some time of consolidation   .  It uses   STOP  pending orders with    FIXED STOP LOSS . To catch more profit there is also a    TRAILING PROFIT  function provided. At 9:00 pm we are closing trading every Friday to prevent from weekly gaps. !!!Adjust these times to your broker time. Preset
Gold Tiger PRT
Irina Cherkashina
Uzman Danışmanlar
Gold Tiger based on a unique algorithm that will allow you to receive constant profit from binary options trading and scalping, as well as from conservative trading of several instruments simultaneously. This Expert Advisor can be used to trade all instruments without exception on all markets and on any timeframes. The download version uses our standard panel with a black background for the black terminal color. If you want to get an EA with a panel for a white or other color theme, contact us
Set Back
Ibrahim Fathallah Abdel Halim Abdel Khaleq
Uzman Danışmanlar
Set Back Is an advanced automated trading expert advisor (EA) designed for precision scalping in volatile markets. Leveraging a robust strategy based on Fair Value Gaps (FVG), MACD confirmation, and Moving Average crossovers, this EA identifies high-probability trade setups with exceptional accuracy. Key Features: FVG Detection : Pinpoints bullish or bearish fair value gaps for optimal entry points. MACD Integration : Confirms market momentum with fast, slow, and signal line analysis. Moving Av
Special Scalpel
Ivan Simonika
Uzman Danışmanlar
Special Scalpel is an Expert Advisor that provides automatic trading. Special Scalpel is a program that fully or partially automates the process of opening, tracking and closing deals. The main issue, after installing the adviser, becomes its proper installation and configuration. Indeed, the further success of trade, and, as a result, the well-being of the trader depends on the quality of these actions. To avoid errors in this matter, optimal default parameters have been selected. If necessar
Ict Gold Scalper
Alex Amuyunzu Raymond
Uzman Danışmanlar
ICTVALID EA – Smart Money Concepts Automated Trading The ICTVALID EA is a professional trading system built on Smart Money Concepts (ICT methodology) . It automatically detects and trades institutional setups, allowing you to follow market structure with precision and consistency.  Key Features Dual Trading Modes – Choose between Scalping (short-term precision entries) or Swing Trading (longer-term trends). Smart Money Logic – Incorporates Change of Character (CHoCH), Break of Structure (BoS),
Trend Magnete
Evgenii Kuznetsov
3.75 (4)
Uzman Danışmanlar
The Expert Advisor tries to enter the market at the beginning of a trend. If the price moves in the unfavorable direction, the EA hedges the deal by placing an opposite order with a larger volume. The EA will change direction in the course of the trend until it is captured. The minimum distance for changing direction is specified by the Min Turn Step parameter, the actual distance can be longer and depends on the current volatility, it is controlled by the Mult Factor Next Orders parameter. The
BlueSwift Grid Rescue MT4
Duc Anh Le
Uzman Danışmanlar
Make grid trading safe again | Built by a grid trader >> for grid traders.    Walkthrough Video  <== Get Grid Rescue up and running in 5 minutes  This is MT4 version, click  here  for  BlueSwift GridRescue MT5  (settings and logics are same in both versions) BlueSwift Grid Rescue MT4  is a risk management utility  EA  (used together with other grid trading experts) that can help you trade aggressive grid systems with manageable drawdown, therefore reduce substanstially margin call risk as we
OtmScalpHedge
Otmane Achandir
Uzman Danışmanlar
OtmScalp EA V1 - EUR, Altın & BTC için Yapay Zeka Destekli Scalping Robotu OtmScalp EA V1 - EUR, Altın ve BTC için Yapay Zeka Destekli Ultimate Scalping Robotu Sınırlı Teklif: Sadece 499$ (Orijinal Fiyat 1200$ - Yakında Zam Geliyor!) Neden OtmScalp EA V1'i Seçmelisiniz? Günlük sabit kazanç - Kontrollü ama agresif scalping için tasarlandı 3 özelleştirilmiş versiyon - EUR çiftleri, altın (XAU/USD) ve Bitcoin (BTC/USD) için optimize edildi %100 otomatik trading - Müdahale olmadan 24/5 çalışır Akıll
Felicity Bot
Yeo Yew Boon Gary
Uzman Danışmanlar
Felicity Bot  is GBPUSD Specialist trading Robot that designed to work on the GBPUSD only. The basic strategy is based on pullbacks in the direction of trend from both the daily and chart entry timeframe. It is highly accurate with up to over 90% win-rates. The l10% times when it is wrong, the Expert Advisor (EA) will use an   imbalanced hedging strategy to hedge its way out of loses. This EA is one of the few gems in the market that survived 11years of in-and-out of sample of backtest. It is b
AFM Trade
Vladimir Pavlov
5 (1)
Uzman Danışmanlar
Compatible with the rules of the NFA, CFTC and FCA regulators. Principle of operation The EA's algorithms are based on the method of amplitude-phase modulation of signals of different timeframes. The EA has a block structure and the ability to add an unlimited number of algorithms for open and close. Main advantages Attention! Before starting, be sure to download the preset files - given at the end of the description.   Advisor Launch it works in the mode of opening minute candles, which allo
Metusha
Sergey Likho
5 (5)
Uzman Danışmanlar
Metusha is a grid trading system, that can trade on buy and sell. Profitable trades the advisor pyramids, to increase profits, unprofitable orders it averages and closes quickly in parts.   Main advantages: Automatic market analysis by author's indicators Non-linear algorithm of money management Averaging and pyramiding of deals Various algorithms for capital protection Application in combination with other Expert Advisors Multiple parameters allow to make flexible settings for any financial
TrendLines And Volumes
Alexander Nikolaev
Uzman Danışmanlar
This Expert Advisor trades based on trend lines, as well as on the basis of volume analysis. Volumes are calculated using minute bars, in order to determine if they were ascending or descending. The trend lines are drawn based on High and Lows in the trade history. There are also additional indicators. Buy or sell signals depend on all those factors. This allows the EA to enter the market with more accuracy and to perform more deals. Input parameters Lots - lot size (if 0, a lot is calculated b
Reversepro Smartsma ea mt4
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Uzman Danışmanlar
ReversePro SmartSMA EA – A Fully Customizable Moving Average Strategy ReversePro SmartSMA EA is an advanced yet fully customizable trading tool designed for traders who prefer to fine-tune their strategies. This Expert Advisor (EA) is not pre-optimized, allowing you the flexibility to adjust its settings to fit your trading style, risk management preferences, and market conditions. How It Works This EA is based on the well-known Simple Moving Average (SMA) crossover strategy, enhanced with addi
Forex Daemon
Raphael Schwietering
5 (1)
Uzman Danışmanlar
FOREX DAEMON akıllı, otomatikleştirilmiş bir Uzman Danışmandır. Kendi karmaşık algoritması ile çalışmaktadır. Giriş ve çıkış mantığı sadece Çubuk Kapat üzerinde çalışır.Bu, piyasa gürültüsünü filtreler, optimizasyonları önemli ölçüde hızlandırır, kayıp durdurma avını önler ve makul bir yayılma ile herhangi bir komisyoncuda düzgün çalışmayı sağlar. EA, giriş noktalarını bulmak için gelişmiş bir algoritmanın yanı sıra pazara giriş ve çıkış için birkaç ek filtre kullanır. Expert, olağanüstü sonuçl
Bu ürünün alıcıları ayrıca şunları da satın alıyor
Goldex AI
Mateo Perez Perez
4.76 (21)
Uzman Danışmanlar
Goldex AI: Bugünün başarısı yarının meyvesi olacak SINIRLI SÜRE IÇIN SÜPER INDIRIM! FİYAT ARTMADAN ÖNCE SON 2 KOPYA 299 USD. Canlı Sinyal > IC Markets Real: Goldex AI Yüksek riskli set Kılavuz ve yapılandırma dosyaları: Satın aldıktan sonra kılavuz ve yapılandırma dosyalarını almak için benimle iletişime geçin. Fiyat: Başlangıç fiyatı 899$'dır ve her on satıştan sonra 199$ artacaktır. Mevcut kopya sayısı: 2 Goldex AI - Sinir ağları, trend ve fiyat hareketi ile gelişmiş ticaret robotu. Goldex
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (170)
Uzman Danışmanlar
Tanıtımı       Quantum Emperor EA   , prestijli GBPUSD çiftinde işlem yapma şeklinizi değiştiren çığır açan MQL5 uzman danışmanı! 13 yılı aşkın ticaret tecrübesine sahip deneyimli yatırımcılardan oluşan bir ekip tarafından geliştirilmiştir. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Quantum Emperor EA satın alın ve  Quantum StarMan  ücretsiz edinin!*** Daha fazla ayrıntı için özelden sorun Büyüme Doğrulandı
Scalp Unscalp MT4
Connor Michael Woodson
4 (4)
Uzman Danışmanlar
Scalp Unscalp, son derece hassas girişlerle hızlı kâr elde etmeyi amaçlayan kısa vadeli çift yönlü bir scalping sistemidir. Scalp Unscalp canlı sinyali yakında geliyor! Mevcut fiyat artırılacak. Sınırlı süreli fiyat 99 USD Grid yok, martingale yok. Her işlem kendi başına girilir Sanal dinamik takipli stop sistemi ile sabit stop loss mevcut Etkileşimli işlem paneli ve hassas lot büyüklüğü ayarları Önerilen Grafik: EURUSD, GBPUSD, USDCHF, AUDUSD Zaman dilimi: H1 Girdiler Lot Boyutu Hesaplama Yönt
Big Forex Players MT4
MQL TOOLS SL
4.8 (41)
Uzman Danışmanlar
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database
Trend AI EA
Ramil Minniakhmetov
4.9 (20)
Uzman Danışmanlar
Trend Ai EA, trend tanımlamayı eyleme geçirilebilir giriş noktaları ve geri dönüş uyarılarıyla birleştirerek kendi piyasa analizini yapan ve göstergenin tüm sinyallerini otomatik olarak devralan Trend Ai indikatörüyle çalışmak üzere tasarlanmıştır! EA, tamamen ayarlanabilir bir dizi harici parametre içerir ve yatırımcının uzmanını kendi tercihine göre özelleştirmesine olanak tanır. Yeşil nokta belirir belirmez EA, alım işlemine hazır hale gelir. Yükseliş trendi mavi okla onaylandığı anda EA, b
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
Uzman Danışmanlar
PROP FİRMASI HAZIR!   (   SETFILE'ı indirin   ) PROMO BAŞLAT: Mevcut fiyata yalnızca birkaç kopya kaldı! Son fiyat: 990$ 1 EA'yı ücretsiz alın (2 ticari hesap için) -> satın aldıktan sonra benimle iletişime geçin Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Altın Reaper'a hoş geldiniz! Çok başarılı Goldtrade Pro'yu temel alan bu EA, aynı anda birden fazla zaman diliminde çalışacak şekilde tasarlanmıştır ve ticaret sıklığını çok muhafazakardan aşırı değişke
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.39 (36)
Uzman Danışmanlar
The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (4)
Uzman Danışmanlar
Vortex - geleceğe yatırımınız Vortex Gold EA uzman Danışmanı, Metatrader platformunda altın ticareti (XAU / USD) için özel olarak yapılmıştır. Tescilli göstergeler ve gizli yazarın algoritmaları kullanılarak oluşturulan bu EA, altın piyasasındaki karlı hareketleri yakalamak için tasarlanmış kapsamlı bir ticaret stratejisi kullanır. Stratejisinin temel bileşenleri, ideal giriş ve çıkış noktalarını doğru bir şekilde işaret etmek için birlikte çalışan CCI ve Parabolik Gösterge gibi klasik gösterge
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.37 (19)
Uzman Danışmanlar
Aura Black Edition, yalnızca ALTIN ​​ticareti yapmak için tasarlanmış tamamen otomatik bir EA'dır. Uzmanlar, 2011-2020 döneminde XAUUSD'de istikrarlı sonuçlar gösterdi. Hiçbir tehlikeli para yönetimi yöntemi kullanılmadı, martingale yok, grid veya scalp yok. Herhangi bir broker koşulu için uygundur. Çok katmanlı bir algılayıcı ile eğitilen EA Sinir Ağı (MLP), ileri beslemeli yapay sinir ağı (ANN) sınıfıdır. MLP terimi belirsiz bir şekilde kullanılır, bazen gevşek bir şekilde herhangi bir ileri b
Diamond PRO
Fanur Galamov
4.85 (60)
Uzman Danışmanlar
Only 1 copy left for $199 Tomorrow price  --> $249  Diamond PRO is enhanced powerful version of Diamond for advanced traders. Pro version includes optimized cores, new impoved entry points filters, new multistage profit closure algorithm and сontains number of external control parameter that allows build and fine tune own tradind decisions and algorithms. The system provides more accurate market entries, analyzes and filters upcoming economic news, contains spread protection and an advanced pos
Dynamic Pips MT4
Thi Thu Ha Hoang
5 (1)
Uzman Danışmanlar
️ Zaten Boring Pips EA sahibisiniz? Ekstra %30 indirim hakkınız var! Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçin: Geri ödemenizi (rebate) nasıl alırsınız Trump’ın ikinci dönemi , küresel piyasaları sarsan kapsamlı gümrük tarifelerinin geri dönüşüyle birlikte, agresif ticaret politikalarında yeni bir dalgayı ateşledi. Orta Doğu’daki gerilimler , özellikle son zamanlarda İsrail ile İran arasında artış gösterdi — bu da petrol fiyatları üzerinde potansiyel bir baskı yaratıyor. Rusya–Uk
Capybara
Sergey Kasirenko
5 (28)
Uzman Danışmanlar
Capybara EA, Hama göstergesini temel alan gelişmiş bir otomatik trend takip sistemidir. Piyasanın düşüş eğilimi göstermesi ve göstergenin kırmızıya dönmesi durumunda EA satış yapacak, piyasa yükselişe geçip göstergenin maviye dönmesi durumunda EA satın alma yapacaktır. EA, yükseliş ve düşüş trendlerinin başlangıcını doğru bir şekilde tespit edebilir ve TP'ye ulaşana kadar açık işlemleri martingale/grid tarzında kontrol edecektir. Önerilen çiftler: Eurosd gibi tüm önemli çiftler; audusd; GBpusD;
Bitcoin Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.69 (64)
Uzman Danışmanlar
The Bitcoin Robot  MT4 is engineered to execute Bitcoin trades with unparalleled   efficiency and precision . Developed by a team of experienced traders and developers, our   Bitcoin Robot   employs a sophisticated algorithmic approach (price action, trend as well as two personalized indicators) to analyze market and execute trades swiftly with   M5 timeframe , ensuring that you never miss out on lucrative opportunities.   No grid, no martingale, no hedging,   EA only open one position at the sa
GbpUsd Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.75 (91)
Uzman Danışmanlar
The GBPUSD Robot MT4 is an advanced automated trading system meticulously designed for the specific dynamics of the  GBP/USD  currency pair. Utilizing advanced technical analysis, the robot assesses historical and real-time data to  identify potential trends , key support and resistance levels, and other relevant market signals specific to GBP/USD. The Robot opens positions  every day,  from Monday to Friday, and  all positions are secured  with Take Profit, Stop Loss, Trailing Stop, Break-Even
DS Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.43 (7)
Uzman Danışmanlar
Introducing the DS Gold Robot, your ultimate companion in navigating the intricate world of XAUUSD trading. Developed with precision and powered by cutting-edge algorithms, DS Gold is a forex robot meticulously crafted to optimize your trading performance with  XAUUSD pairs . With its advanced analytical capabilities,  DS Gold  Robot   constantly monitors the gold market, identifying key trends , patterns, and price movements with lightning speed. The DS Gold Robot opens positions every day from
AI Gold Sniper
Ho Tuan Thang
Uzman Danışmanlar
Forex EA Trading Channel on MQL5:  Join my MQL5 channel to update the latest news from me.  My community of over 14,000 members on MQL5 . ONLY 3 COPIES OUT OF 10 LEFT AT $399! After that, the price will be raised to $499. EA will be sold in limited quantities to ensure the rights of all customers who have purchased. - REAL SIGNAL  Default Setting:  https://www.mql5.com/en/signals/2329380 AI Gold Sniper applies the latest GPT-4o model (GPT-4o by OpenAI) in XAU/USD trading designed based on a
Daytrade Pro Algo
Profalgo Limited
5 (5)
Uzman Danışmanlar
Lansman Promosyonu: Mevcut fiyattan sınırlı sayıda kopya mevcuttur Son fiyat: 990$ YENİ: 1 EA'yı ücretsiz alın!   (2 ticaret hesabı için) Ultimate Combo Deal   ->   click here LIVE RESULTS:   https://www.mql5.com/en/signals/1949810 JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Set Files DayTrade Pro Algo'ya hoş geldiniz!   Yıllarca piyasaları inceledikten ve farklı stratejiler programladıktan sonra, iyi bir ticaret sisteminin ihtiyaç duyduğu her şeye sahip bir algoritma buldum: Broker bağımsızdır Bağımsız y
Gold Trend Scalping MT4
Lo Thi Mai Loan
5 (4)
Uzman Danışmanlar
Gold Trend Scalping'e Hoş Geldiniz LANS MANİPÜLASYONU: Sonraki fiyat: 899$ Son fiyat: 1999$   Gold Trend Scalping, özellikle altın için tasarladığım ilk EA'dir. EA, daha büyük zaman dilimlerine dayanan bir trend takip stratejisi kullanır. Büyük zaman dilimindeki ana trendi tespit etmek için süper trend kullanır ve ardından daha küçük zaman dilimlerinde işlemler açar. EA, her işlem için her zaman 100 pip olarak belirlenmiş sabit bir stop loss kullanır. Ayrıca karı güvence altına almak için bir
HFT Fast M1 Gold Scalper V8 EA
Martin Alejandro Bamonte
5 (1)
Uzman Danışmanlar
ULTRA-OPTİMİZE EDİLMİŞ SÜRÜM – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2 , MT4 versiyonunda şimdiye kadarki en güçlü, en kararlı ve en rafine sürümdür. HFT, yalnızca Altın (XAUUSD) üzerinde M1 zaman diliminde işlem yapan yüksek frekanslı bir scalping uzman danışmandır. Günlük olarak çok sayıda işlem gerçekleştirir. Gerçek bir scalping stratejisi için çok makul lot büyüklükleriyle çalışır ve bu nedenle özel scalping hesapları (RAW veya ECN) gerektirir. ICMarkets , özellikle düşük spread ve daha az slippa
Gold Trade Pro
Profalgo Limited
4.61 (23)
Uzman Danışmanlar
Tanıtımı başlat! 449$'dan sadece birkaç kopya kaldı! Sonraki fiyat: 599$ Son fiyat: 999$ 1 EA'yı ücretsiz alın (2 ticari hesap için) -> satın aldıktan sonra benimle iletişime geçin Ultimate Combo Deal   ->   click here New live signal:   https://www.mql5.com/en/signals/2084890 Live Signal high risk :  https://www.mql5.com/en/signals/2242498 Live Signal Set Prop Firm Set JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Parameter overview Gold Trade Pro, Altın ticareti EA'ları kulübüne katılıyor, ancak büyük
Dark Gold
Marco Solito
4.73 (90)
Uzman Danışmanlar
Dark Gold  is a fully automatic Expert Advisor for  Scalping   Trading on Gold , Bitcoin , Eurusd and Gbpusd. This Expert Advisor needs attention, in fact presents highly customizable. Dark Gold is based on   Dark Support Resistance indicator   (owning it is not necessary) , these Trades can be manage with some strategies. If you   Buy this Expert   Advisor you can   write a feedback   at market and   get Dark Support Resistance indicator for Free , for More info contact me The basic strategy st
Bitcoin Robot Grid MT4
MQL TOOLS SL
5 (17)
Uzman Danışmanlar
Bitcoin Robot Grid MT4 is an intelligent trading system designed to automate BTCUSD trading using the grid trading strategy. This method takes advantage of market fluctuations by placing a structured series of buy and sell orders at predefined price levels. The robot   continuously monitors market   conditions and executes trades according to its preset parameters, allowing for consistent market engagement without the need for manual intervention. Bitcoin Robot Grid is the   perfect solution  
Waka Waka EA
Valeriia Mishchenko
4.31 (48)
Uzman Danışmanlar
EA has a live track record with 4.5 years of stable trading with low drawdown: Live performance MT5 version can be found here Waka Waka is the advanced grid system which already works on real accounts for years. Instead of fitting the system to reflect historical data (like most people do) it was designed to exploit existing market inefficiencies. Therefore it is not a simple "hit and miss" system which only survives by using grid. Instead it uses real market mechanics to its advantage to make p
GOLD Dahab MT4
Ebrahim Mohamed Ahmed Maiyas
Uzman Danışmanlar
An advanced Expert Advisor powered by artificial intelligence and machine learning, specifically designed for analyzing Gold (XAU/USD). It adapts to price movements and market fluctuations to detect potential trading opportunities. Special launch offer – limited time only. A tiered pricing model applies: Every 5th purchase increases the price by $50. With each new buyer, the next price level gets closer – making your entry more expensive. Secure GOLD Dahab at the current price before the next
Stock Indexes EA MT4
MQL TOOLS SL
5 (4)
Uzman Danışmanlar
Stock Indexes EA is a sophisticated trading robot meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the US30 . This expert advisor employs advanced algorithms and technical indicators to analyze market trends, identify potential entry and exit points, and execute trades with precision. A news filter has also been added to the robot, which prevents it from opening a position during important economic news , minimizing the risk. In robot, you can also specify the days and hours when the EA
AW Recovery EA
AW Trading Software Limited
4.39 (84)
Uzman Danışmanlar
Expert Advisor, kârsız pozisyonları kurtarmak için tasarlanmış bir sistemdir.   Yazarın algoritması kaybeden bir pozisyonu kilitler, onu birçok ayrı parçaya böler ve her birini ayrı ayrı kapatır. Kolay kurulum, düşüş durumunda gecikmeli başlatma, kilitleme, diğer Uzman Danışmanları devre dışı bırakma, trend filtreleme ile ortalama alma ve kaybedilen bir pozisyonun kısmi kapanması tek bir araçta yerleşiktir. Sadece tüm gruplarda siparişleri kapatan şebeke stratejilerinin aksine, kayıplarla daha g
Croesus Gold EA MT4
Lin Lin Ma
3.43 (7)
Uzman Danışmanlar
Product Introduction to Croesus Gold EA   Croesus Gold EA is a professional automated trading tool developed specifically for the MetaTrader 4 (MT4) trading platform. It focuses primarily on the XAUUSD (gold) trading instrument and is highly optimized for 5-minute (M5) chart scenarios, aiming to provide traders with efficient and precise automated trading solutions. Given the characteristics of gold’s frequent short-term price fluctuations and fast market rhythm, this EA replaces manual monitor
M1 Gold Scalper
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Uzman Danışmanlar
"M1 Gold Scalper" is a high frequency scalper trading exclusively gold (XAUUSD) on the M1 time frame, performing many trades daily. It works with very reasonable lot sizes, consistent with a true scalping strategy. the full list for your convenience is available https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller This strategy is designed to profit from small fluctuations in the gold price, using micro trends and short-term impulses. The algorithm carefully analyzes market data, including price act
Three Little Birds
Ahmad Aan Isnain Shofwan
Uzman Danışmanlar
️ ÜÇ KÜÇÜK KUŞ EA Kayıptan yaratıldı. Acıyla mükemmelleştirildi. Amaçla serbest bırakıldı. ️ YAPI. SPEKÜLASYON DEĞİL. Üç Küçük Kuş EA sıradan bir ticaret robotu değil. Yıllarca süren gerçek başarısızlıklarla yaratılmış ve tek bir görev için tasarlanmış, savaşta yaratılmış bir motordur:   Piyasa acımasızlaştığında sermayenizi korumak, kurtarmak ve büyütmek.   Üç güçlü stratejiyi   mükemmel bir senkronizasyonla birleştirir : Martingale ile Kayıplara İlişkin Izgara   : Kayıpları ab
Infinity Trader EA
Lachezar Krastev
5 (13)
Uzman Danışmanlar
LIMITED TIME OFFER! ->> Buy Infinity Trader EA with -60% OFF! NOTE: Promo price: $197 (Regular Price: $497) - The offer ends soon! Infinity Trader EA Live Results:  https://www.mql5.com/en/signals/2290275 Infinity Trader EA seamlessly integrates the strengths of Chat GPT and Gemini AI, providing unparalleled market insights and in-depth fundamental analysis. It actively adapts to ever-changing market conditions, identifying statistically significant price patterns with remarkable predictive pow
Yazarın diğer ürünleri
Neon Shadow MT5
Evgeniy Ilin
4.85 (34)
Uzman Danışmanlar
Sadece bir danışmana bakmıyorsunuz, aynı zamanda ana hedefi uzun vadeli ve gerçekçi kazançlar sağlamak olan, trader için minimum risk ile bütünsel bir yaklaşımın parçasısınız. Bu yaklaşımın temeli, birbirini etkili bir şekilde güçlendiren gelişmiş ticaret kavramları ile makine öğrenimini birleştirmektedir. Ayrıca, sistemin optimize edilmesine gerek olmadığı, çünkü bu işlevin benim sunucularım tarafından yönetildiği de belirtilmiştir. Güncellenmiş ayarlar, sistemin güncelliğini yüksek seviyede t
FREE
Neon Trade MT4
Evgeniy Ilin
5 (1)
Uzman Danışmanlar
Tüccar için minimum riskle, uzun vadeli ve gerçekçi kazanç sağlamayı amaçlayan karmaşık bir yaklaşımın özü. Temelde, birbirini etkili bir şekilde güçlendiren ileri seviyedeki ticaret konseptleri ve makine öğrenimi bulunmaktadır. Bir diğer benzersiz özellik ise sistemi optimize etmeye gerek olmamasıdır, çünkü bu işlev benim sunucularıma yüklenmiştir. Sistem, minimum kayıplarla ve uzun süreli pozisyon koruma ile muhafazakar ve uzun vadeli ticaret gerçekleştirir. ÜCRETSİZ DENEMEK .SET dosyaları ti
Neon Trade MT5
Evgeniy Ilin
4.33 (12)
Uzman Danışmanlar
Tüccar için minimum riskle, uzun vadeli ve gerçekçi kazanç sağlamayı amaçlayan karmaşık bir yaklaşımın özü. Temelde, birbirini etkili bir şekilde güçlendiren ileri seviyedeki ticaret konseptleri ve makine öğrenimi bulunmaktadır. Bir diğer benzersiz özellik ise sistemi optimize etmeye gerek olmamasıdır, çünkü bu işlev benim sunucularıma yüklenmiştir. Sistem, minimum kayıplarla ve uzun süreli pozisyon koruma ile muhafazakar ve uzun vadeli ticaret gerçekleştirir. ÜCRETSİZ DENEMEK .SET dosyaları ti
Neon Shadow MT4
Evgeniy Ilin
4.64 (11)
Uzman Danışmanlar
Sadece bir danışmana bakmıyorsunuz, aynı zamanda ana hedefi uzun vadeli ve gerçekçi kazançlar sağlamak olan, trader için minimum risk ile bütünsel bir yaklaşımın parçasısınız. Bu yaklaşımın temeli, birbirini etkili bir şekilde güçlendiren gelişmiş ticaret kavramları ile makine öğrenimini birleştirmektedir. Ayrıca, sistemin optimize edilmesine gerek olmadığı, çünkü bu işlevin benim sunucularım tarafından yönetildiği de belirtilmiştir. Güncellenmiş ayarlar, sistemin güncelliğini yüksek seviyede t
FREE
Crypto Trade MT5
Evgeniy Ilin
Uzman Danışmanlar
Teknik olarak karmaşık ama kullanımı basit olan bir ürün, portföy yaklaşımını makine öğrenmesi ile birleştiriyor. Bu avantaj sayesinde danışmanın, genişleme, kalite geliştirme ve maksimum uzun süreli ve garantili desteğe sahip olma olasılığı neredeyse sınırsızdır. Ana hedef, kullanıcının küçük ama güvenli bir gelir elde etmesidir. # Çalışma prensibi: Birçok döviz çift ve periyot, sunucularım ve algoritmalar aracılığıyla bağımsız olarak öğretilir ve bunların en iyileri seçilir ve tek bir danışma
Crypto Trade MT4
Evgeniy Ilin
Uzman Danışmanlar
Teknik olarak karmaşık ama kullanımı basit olan bir ürün, portföy yaklaşımını makine öğrenmesi ile birleştiriyor. Bu avantaj sayesinde danışmanın, genişleme, kalite geliştirme ve maksimum uzun süreli ve garantili desteğe sahip olma olasılığı neredeyse sınırsızdır. Ana hedef, kullanıcının küçük ama güvenli bir gelir elde etmesidir. # Çalışma prensibi: Birçok döviz çift ve periyot, sunucularım ve algoritmalar aracılığıyla bağımsız olarak öğretilir ve bunların en iyileri seçilir ve tek bir danışma
Stocks Trade MT4
Evgeniy Ilin
Uzman Danışmanlar
Teknik olarak karmaşık ama kullanımı basit olan bir ürün, portföy yaklaşımını makine öğrenmesi ile birleştiriyor. Bu avantaj sayesinde danışmanın, genişleme, kalite geliştirme ve maksimum uzun süreli ve garantili desteğe sahip olma olasılığı neredeyse sınırsızdır. Ana hedef, kullanıcının küçük ama güvenli bir gelir elde etmesidir. # Çalışma prensibi: Birçok döviz çift ve periyot, sunucularım ve algoritmalar aracılığıyla bağımsız olarak öğretilir ve bunların en iyileri seçilir ve tek bir danışma
Currency Trade MT5
Evgeniy Ilin
Uzman Danışmanlar
Teknik olarak karmaşık ama kullanımı basit olan bir ürün, portföy yaklaşımını makine öğrenmesi ile birleştiriyor. Bu avantaj sayesinde danışmanın, genişleme, kalite geliştirme ve maksimum uzun süreli ve garantili desteğe sahip olma olasılığı neredeyse sınırsızdır. Ana hedef, kullanıcının küçük ama güvenli bir gelir elde etmesidir. # Çalışma prensibi: Birçok döviz çift ve periyot, sunucularım ve algoritmalar aracılığıyla bağımsız olarak öğretilir ve bunların en iyileri seçilir ve tek bir danışma
Stocks Trade MT5
Evgeniy Ilin
Uzman Danışmanlar
Teknik olarak karmaşık ama kullanımı basit olan bir ürün, portföy yaklaşımını makine öğrenmesi ile birleştiriyor. Bu avantaj sayesinde danışmanın, genişleme, kalite geliştirme ve maksimum uzun süreli ve garantili desteğe sahip olma olasılığı neredeyse sınırsızdır. Ana hedef, kullanıcının küçük ama güvenli bir gelir elde etmesidir. # Çalışma prensibi: Birçok döviz çift ve periyot, sunucularım ve algoritmalar aracılığıyla bağımsız olarak öğretilir ve bunların en iyileri seçilir ve tek bir danışma
Filtrele:
İnceleme yok
İncelemeye yanıt