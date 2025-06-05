FastWay EA

5
FastWay EA, güçlü bir ortalamaya dönüş stratejisine dayanan akıllı ve verimli bir otomatik işlem sistemidir. AUDCAD, AUDNZD, NZDCAD ve EURGBP gibi korelasyonlu döviz çiftlerinde işlem yaparak, fiyatların sert hareketler sonrası ortalamaya dönüşünden yararlanır.
Satin aldıktan sonra tam kurulum talimatları için lütfen bana özel mesaj gönderin.

Canlı sinyal:  BURAYA TIKLAYIN

Mevcut fiyat — sonraki 10 alıcı için sadece $1337.

Nihai fiyat: $2937 — fiyat her 10 satın alma sonrası $100 artar.

FastWay EA, karmaşık kurulum olmadan esnek para yönetimi ve risk kontrolü sunarken sadelik ve stabilite arayanlar için idealdir.

Gerçek “kur ve unut” felsefesiyle tasarlanmıştır; yıllarca minimum müdahale ile çalışabilir.

Tek başına veya çeşitlendirilmiş strateji portföyünüze değerli bir ek olarak kullanılabilir.

Grafiğe ekleyin ve gerisini EA’ya bırakın.

FastWay EA’nın temel özellikleri:

  • Sadece fiyatları değil, aynı zamanda:
    • Küresel hisse senedi piyasalarının volatilitesini
    • İşlem yapılan kurlardaki faiz vadeli işlemlerinin volatilitesini
    • İlgili döviz çiftlerinin opsiyon piyasası sinyallerini
  • Grid sistemi kullanır ancak martingale kullanmaz.
  • Uzun süreli çekilmelerde pozisyonları zararla kapatan akıllı çıkış mekanizması vardır.


Minimum gereksinimler ve öneriler (varsayılan ayarlar)

  • Broker: düşük spread (IC Markets, IC Trading, Valutrades önerilir)
  • Minimum başlangıç depozitosu: $1500
  • Tavsiye edilen depozito: $2000
  • Kaldıraç: 1:100 veya üzeri
  • Hesap türü: Hedging
  • EA’yı 24/7 çalıştırmak için VPS kullanın (zorunlu)


Kurulum talimatları

  • Terminalde paveludoservice_com analiz sunucusundan veri alımına izin verin (ekran görüntüsü).
  • Doğru yöntem: EA’yı varsayılan ayarlarla tek grafikte çalıştırın (ekran).
  • Alternatif yöntem: sembol listesini kaldırın ve EA’yı 4 grafik AUDCAD, AUDNZD, NZDCAD, EURGBP üzerinde çalıştırın (ekran).
  • Yanlış yöntem: varsayılan ayarlarla EA’yı 4 grafikte aynı anda çalıştırmak (ekran).


Alıcılar özel kullanıcı grubuna davetlidir. Erişim için ürün sayfasına yorum bırakın.

21 günlük ücretsiz deneme istiyorsanız, özel mesaj gönderin.

Ve çok önemli:  

FastWay EA satın alan herkes LittleCrazy EA’yı ÜCRETSİZ alabilir!

Zaten satın aldınız mı? Nasıl alacağınızı öğrenmek için mesaj atın.


İncelemeler 8
CasaHun
46
CasaHun 2025.07.13 11:40 
 

FastWay EA is a very useful tool for who want an alternative long term investment plan.

goebao
64
goebao 2025.06.27 10:55 
 

From NorthEastWay to LittleCrazy to FastWay EA, from MT4 to MT5, I have been buying and following them all the time, and I have made profits all the way. Every question I ask can be answered in time. This time, I tried the latest FastWay EA for 21 days and extended it for another 15 days. I think it is very good and will continue to support it.

Savell Martin
1440
Savell Martin 2025.06.19 14:04 
 

So far so good! Pavel is a long term developer on MQL with some great EA's. I'll report back as time goes on.

Anton Uralskii
Uzman Danışmanlar
Hello! Extreme prediction 2 is an expert advisor for Metatrader 5. There are big changes compared to the first version. It works best with EURUSD 4H price period. Firstly, there is huge optimization and fewer input parameters that make tuning easy and fast.  Secondly, this expert advisor now includes well known indicators such as: trend recognition using moving average, resistance and support levels and also Fibonacci levels to palace stop-loss and take-profits.  Thirdly, we have updated the neu
Nexus Alpha Engine
Krasimir Borislavov Petrov
Uzman Danışmanlar
Automation with Precision. No Surprises. Nexus Alpha Engine   delivers a new standard of trading precision.   Meet NexusEA —the foundational expert advisor in this framework, built for traders who demand absolute transparency and full control over their automated strategies. With   NexusEA , you're not just buying an EA; you're acquiring a powerful   "strategy skeleton builder."   We provide the robust, deterministic framework—you   integrate   your unique market insights and precise rules. Aut
Libim
Tai Fung Pontus To
Uzman Danışmanlar
Libim - Breakout Trading Robot for MetaTrader 5 Unlock the power of breakout trading with   Libim , a cutting-edge Forex trading robot designed for MetaTrader 5 platform. Libim specializes in identifying and capitalizing on breakout opportunities, ensuring you never miss a potential market move. Whether you're a seasoned trader or just starting, Libim offers a reliable, automated solution to enhance your trading performance. Key Features: Breakout Trading Strategy:   Libim is engineered to detec
Quantum Pips AI MT5
Rodrigo Arana Garcia
5 (2)
Uzman Danışmanlar
Yeni nesil bir uzman danışman olan Quantum Pips AI'ya hoş geldiniz! Bu fiyattan sadece 2/5 kopya satılacaktır. Bundan sonra otomatik olarak fiyat, robotun performansının gerçek hesaplar için yeterli olduğundan emin olmak için yükselecektir. Satın aldıktan sonra benimle iletişime geçin ve   ücretsiz bir gösterge alın   (65$ 'dan fazla değerde) Quantum Pips AI, forex piyasasından kar elde etmek için titizlikle tasarlanmış son teknoloji bir Uzman Danışmandır. Bu akıllı sistem, birden fazla zaman di
VIX 75 Momentum EA Pro
Joshua Adeyemo
Uzman Danışmanlar
VIX Momentum Pro EA - Ürün açıklaması Genel bakış VIX Momentum Pro, VIX75 Sentetik Endeksleri için özel olarak tasarlanmış sofistike bir algoritmik ticaret sistemidir. Algoritma, sentetik volatilite piyasasında yüksek olasılıklı ticaret fırsatlarını tanımlamak için özel momentum tespit teknikleri ile birleştirilmiş gelişmiş çoklu zaman dilimi analizi kullanır. Ticaret stratejisi Expert Advisor, birden fazla zaman diliminde fiyat hareketlerini analiz eden kapsamlı momentum tabanlı bir yaklaşımla
Gold Pulse MT5
Sangeeta Pal Lodh
Uzman Danışmanlar
Introducing "Gold Pulse MT5" – Your Trusted Partner for Profitable XAU/USD Trend Trading! Are you seeking a reliable solution tailored specifically for trading the XAU/USD pair? Look no further than Gold Pulse – the epitome of stability, transparency, and proven performance in the world of automated trading. Gold Pulse is meticulously crafted to excel in capturing the nuances of the XAU/USD market, offering traders a straightforward yet powerful tool for navigating the dynamics of this popular c
Gold Wave Rider
Banafsheh Dastafshan
Uzman Danışmanlar
Gold Wave Rider EA has been written for gold trades.  Obviously you can find your settings for other symbols. You will have the bet results on 5M Timeframe.   The default settings are the best for normal traders, however if you want you can manage the risk of high profit and loss. The EA trades the trend using several MAs, price action and RSI confirmations through identified candle numbers. Limited copies of FREE version finished. The price is 30$ and will be raised 10$ by every 5 purchases. La
