FastWay EA
- Uzman Danışmanlar
- PAVEL UDOVICHENKO
- Sürüm: 1.23
- Güncellendi: 8 Temmuz 2025
- Etkinleştirmeler: 7
Mevcut fiyat — sonraki 10 alıcı için sadece $1337.
Nihai fiyat: $2937 — fiyat her 10 satın alma sonrası $100 artar.
Gerçek “kur ve unut” felsefesiyle tasarlanmıştır; yıllarca minimum müdahale ile çalışabilir.
Tek başına veya çeşitlendirilmiş strateji portföyünüze değerli bir ek olarak kullanılabilir.
Grafiğe ekleyin ve gerisini EA’ya bırakın.
FastWay EA’nın temel özellikleri:
- Sadece fiyatları değil, aynı zamanda:
- Küresel hisse senedi piyasalarının volatilitesini
- İşlem yapılan kurlardaki faiz vadeli işlemlerinin volatilitesini
- İlgili döviz çiftlerinin opsiyon piyasası sinyallerini
- Grid sistemi kullanır ancak martingale kullanmaz.
- Uzun süreli çekilmelerde pozisyonları zararla kapatan akıllı çıkış mekanizması vardır.
Minimum gereksinimler ve öneriler (varsayılan ayarlar)
- Broker: düşük spread (IC Markets, IC Trading, Valutrades önerilir)
- Minimum başlangıç depozitosu: $1500
- Tavsiye edilen depozito: $2000
- Kaldıraç: 1:100 veya üzeri
- Hesap türü: Hedging
- EA’yı 24/7 çalıştırmak için VPS kullanın (zorunlu)
Kurulum talimatları
- Terminalde paveludoservice_com analiz sunucusundan veri alımına izin verin (ekran görüntüsü).
- Doğru yöntem: EA’yı varsayılan ayarlarla tek grafikte çalıştırın (ekran).
- Alternatif yöntem: sembol listesini kaldırın ve EA’yı 4 grafik AUDCAD, AUDNZD, NZDCAD, EURGBP üzerinde çalıştırın (ekran).
- Yanlış yöntem: varsayılan ayarlarla EA’yı 4 grafikte aynı anda çalıştırmak (ekran).
Alıcılar özel kullanıcı grubuna davetlidir. Erişim için ürün sayfasına yorum bırakın.
21 günlük ücretsiz deneme istiyorsanız, özel mesaj gönderin.
Ve çok önemli:
FastWay EA satın alan herkes LittleCrazy EA’yı ÜCRETSİZ alabilir!
Zaten satın aldınız mı? Nasıl alacağınızı öğrenmek için mesaj atın.
