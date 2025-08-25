Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "InstaForex-Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

HTOTAL.RU-MT5 0.00 × 32 Alpari-MT5 0.00 × 2 InstaForex-Server 0.00 × 1 RoboForex-ECN 1.00 × 6 ICMarketsSC-MT5 1.11 × 322 Exness-MT5Real7 1.67 × 6 ActivTrades-Server 7.93 × 15 giriş yap veya kaydol Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfenveya