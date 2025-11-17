GVolt MT4
- Uzman Danışmanlar
- DRT Circle
- Sürüm: 2.1
- Etkinleştirmeler: 15
GVolt — Hassas Altın Izgara Motoru (Martingale Olmayan)
GVolt, oldukça değişken XAUUSD piyasasında istikrar, hassasiyet ve akıllı emir yönetimi arayan yatırımcılar için tasarlanmış gelişmiş bir Altın Ticaret Uzman Danışmanıdır. Martingale olmayan bir grid mimarisi üzerine kurulu olan GVolt, volatiliteye kontrollü ve yapılandırılmış bir yaklaşım sunarken, sık işlem aktivitesi ve bağımsız strateji yürütmeyi de sürdürür.
Bu EA, tek bir amaçla oluşturulmuştur: Altının volatilitesini, piyasa hareketlerini daha akıcı ve yönetilebilir kılacak şekilde yorumlamak ve yönetmek. İç mimarisi, hem uzun vadeli yön fırsatlarını hem de kısa vadeli gün içi hareketleri yakalamak üzere tasarlanmıştır; tüm bunları yaparken, martingale teknikleriyle lot büyüklüklerini artırmadan disiplinli bir grid yapısı korur.
Önemli Noktalar
İki EA Bir Arada – Bağımsız Strateji Motorları
GVolt, aynı yapı altında iki tamamen bağımsız işlem sistemini birleştiriyor:
- Trend Takip Motoru — Daha geniş yönlü akışları algılar ve buna göre pozisyon alır.
- Scalping Motoru — Trend içindeki mikro geri çekilmeleri ve gün içi dalgalanmaları hedefler.
Bu iki katman bağımsız olarak çalıştığı için, Alım ve Satım mantığı asla birbiriyle çakışmaz. Pratikte:
- Uzun vadeli bir Alım trendi, Alım sinyalleri almaya devam edebilir.
- Ekonomik danışman, karşıt hareketleri değerlendirmek için geri çekilmeleri eş zamanlı olarak kullanırken.
- Bu, hem bir trend danışmanı hem de bir spekülatör danışmanı gibi davranan bir stratejiyle sonuçlanır; eş zamanlı ve uyumlu bir şekilde.
Martingale Olmayan Şebeke — Kontrollü, Organize, Profesyonel Risk Tasarımı
GVolt, herhangi bir martingale veya agresif lot artışı olmadan sabit lotlu grid mantığını kullanır.
Bu şunu yaratır:
- Yapılandırılmış bir maruz kalma modeli
- Öngörülebilir risk davranışı
- Altın'a yönelik geleneksel şebeke sistemlerine kıyasla önemli ölçüde daha az agresif bir yaklaşım
Dahili sinyal motorunun hassas girişlere öncelik vermesi sayesinde, işlemlerin yaklaşık %90'ı çok seviyeli ızgaralara güvenmek yerine tek bir emirle tamamlanıyor.
Küçük Bakiyeler İçin Tasarlandı — Önerilen Minimum Mevduat: 100$
GVolt, ızgara aralığının, sinyal hassasiyetinin ve sipariş yönetiminin kapsamlı optimizasyonu sayesinde mikro hesaplarda bile güçlü sipariş kontrolü sağlar.
Bu mühendislik yaklaşımı şunları sağlar:
- Yüksek frekanslı çalışma
- Dengeli pozlama
- Altın EA'larla ilişkilendirilen tipik saldırganlık olmadan sorunsuz şebeke ilerlemesi
Yüksek Frekanslı İşlem Davranışı
GVolt, tüm normal işlem koşullarında hem momentumu hem de mikro geri çekilmeleri yakalayarak aktif ve istikrarlı bir şekilde işlem yapmak üzere tasarlanmıştır.
EA, şebeke boyutunu, sinyal frekansını ve risk maruziyetini dengeleyerek günlük işlem fırsatlarını en üst düzeye çıkarmak için optimize edilmiştir.
Akıllı Haber Koruması
Dahili Haber Filtresi otomatik olarak şunları yapar:
- Yüksek etkili bir haber olayından 60 dakika önce işlemleri durdurur
- Olaydan 120 dakika sonra işlemlere devam eder
Bu, öngörülemeyen piyasa dalgalanmaları sırasında gereksiz maruziyeti önler.
Grafik Özelleştirme ve Kullanıcı Arayüzü Geliştirmeleri
GVolt görsel yaşam kalitesi özelliklerini içerir:
- Ayarlanabilir grafik temaları
- Özelleştirilebilir renk profilleri
- Modern ve estetik bir grafik düzeni tercih eden yatırımcılar için temiz görsel katmanlar
Backtest Uyumluluğu
Geriye dönük test sırasında herhangi bir sorun ortaya çıkarsa:
- MetaQuotes Demo'yu kullanın
- %100 gerçek tıklamalarla testler çalıştırın
Broker Uyumluluk Notu
GVolt, Exness ile uyumlu değildir.
İçerisinde Neler Var: Gelişmiş Dahili Mimari
- Martingale Olmayan Izgara Uygulaması
- Çift Bağımsız Motor (Trend + Scalper)
- Akıllı Geri Çekilme Mantığı
- Yüksek Frekanslı Giriş Tespiti
- Bağımsız Alım/Satım Mantığı
- Yerleşik Haber Koruması
- Grafik Tema Özelleştirme
- Altın için Optimize Edilmiş Volatilite Düzeltme
- Çok Katmanlı Güvenlik Filtreleri
- Akıllı Izgara Aralığı ve Stabilite Dengeleme
Önerilen Kullanım
- Sembol: XAUUSD
- Yatırılan Tutar: 100$'dan Başlayan Fiyatlarla
- Süre: 30 M
- VPS: VPS kullanılabilir, ancak zorunlu değildir