



GVoltは、ボラティリティの高いXAUUSD市場において、安定性、精度、そしてインテリジェントな注文処理を求めるトレーダーのために設計された、高度な金取引エキスパートアドバイザーです。非マーチンゲールグリッドアーキテクチャを基盤とするGVoltは、高頻度の取引と独立した戦略実行を維持しながら、ボラティリティに対して制御された構造的なアプローチを提供します。

このEAは、金のボラティリティを解釈・管理し、市場の動きをよりスムーズで扱いやすくするという唯一の目的のために開発されました。その内部アーキテクチャは、長期的な方向性を示す機会と短期的な日中の動きの両方を捉えるように設計されており、マーチンゲール手法によってロットサイズを増やすことなく、規律あるグリッド構造を維持しています。













主なハイライト

2つのEAを1つに – 独立した戦略エンジン

GVolt は、完全に独立した 2 つの取引システムを同じ構造で組み合わせています。

トレンドフォローエンジン — より広範な方向性のフローを検知し、それに応じてポジションを取ります。

スキャルピングエンジン — トレンド内のマイクロリトレースメントと日中変動をターゲットにします。

これら2つのレイヤーは独立して動作するため、買いロジックと売りロジックが互いに干渉することはありません。実際には、

長期的な買いトレンドでは、買いシグナルを受信し続ける可能性があります。

EAは同時にリトレースメントを利用して、逆の動きをスキャルピングします。

その結果、トレンドEAとスキャルパーEAの両方の機能を同時に、そして調和的に発揮する戦略が生まれます。





非マーチンゲールグリッド - 制御され、組織化された、プロフェッショナルなリスク設計

GVolt は、マーチンゲールや積極的なロットエスカレーションなしで、固定ロットのグリッドロジックを使用します。

これにより、以下が作成されます。

構造化されたエクスポージャーパターン

予測可能なリスク行動

従来のグリッドシステムと比較して、ゴールドに対するはるかに穏やかなアプローチ

正確なエントリーを優先する内部シグナル エンジンのおかげで、約 90% の時間、取引は複数レベルのグリッドに頼るのではなく、単一の注文で完了します。





少額残高向けに設計 - 最低推奨入金額: 100ドル

GVolt は、グリッド間隔、信号精度、注文管理の徹底的な最適化を通じて、マイクロ アカウントでも強力な注文制御を維持します。

このエンジニアリングアプローチにより、次のことが可能になります。

高頻度運用

バランスの取れたエクスポージャー

ゴールドEAに特有の攻撃的な動きがなく、スムーズなグリッド進行





高頻度取引行為

GVoltは、通常の取引環境下において、モメンタムとマイクロリトレースメントの両方を捉え、積極的かつ一貫性を持って取引を行うように設計されています。

EAは、グリッドサイズ、シグナル頻度、リスクエクスポージャーのバランスを取りながら、1日あたりの取引機会を最大化するように最適化されています。





チャートのカスタマイズとUIの強化

GVolt には、視覚的な生活の質を向上させる機能が含まれています。

調整可能なチャートテーマ

カスタマイズ可能なカラープロファイル

モダンで美しいチャートレイアウトを好むトレーダーのための、すっきりとしたビジュアルオーバーレイ





バックテストの互換性

バックテスト中に問題が発生した場合:

MetaQuotesデモ版をご利用ください

100%リアルティックでテストを実行





ブローカーの互換性に関する注意事項

GVolt は Exness と互換性がありません。





内部構造：高度な内部アーキテクチャ

非マーチンゲールグリッド執行

独立した2つのエンジン（トレンド + スキャルパー）

スマートリトレースメントロジック

高頻度エントリー検出

独立した売買ロジック

ニュース保護機能搭載

チャートテーマのカスタマイズ

金価格のボラティリティ平滑化を最適化

多層安全フィルター

インテリジェントなグリッド間隔と安定性バランス調整





推奨される使用方法

シンボル: XAUUSD

入金額: 100ドルから

Marco temporal: backtest M30

Apalancamiento recomendado: al menos 1:300, se recomienda más