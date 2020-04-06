



GVolt 是一款先进的黄金交易智能交易系统 (EA)，专为在波动剧烈的 XAUUSD 市场中追求稳定性、精准度和智能订单处理的交易者而设计。GVolt 基于非马丁格尔网格架构，在保持频繁交易活动和独立策略执行的同时，提供了一种可控且结构化的波动管理方法。

这款 EA 的创建目标只有一个：以一种使市场走势看起来更平滑、更易于掌控的方式来解读和管理黄金的波动性。其内部架构旨在捕捉长期方向性交易机会和短期日内波动——所有这一切都在保持严谨的网格结构的同时完成，而无需通过马丁格尔策略来增加交易手数。





主要亮点

一个EA，两种功能——独立策略引擎

GVolt 将两个完全独立的交易系统整合到同一架构下：

趋势跟踪引擎——检测整体趋势走向并据此建仓。

超短线交易引擎——瞄准趋势内的微小回调和日内波动。

这两层逻辑独立运行，因此买卖逻辑互不干扰。实际操作中：

长期买入趋势可以持续接收买入信号

同时，EA 会利用回调进行短线反向交易

最终形成一种策略，它既像趋势 EA，又像短线 EA——两者协同运作，和谐共存。





非鞅网格——可控、有序、专业的风险设计

GVolt 使用固定批次的电网逻辑，没有任何鞅或激进的批次升级机制。

这将创建：

结构化的敞口模式

可预测的风险行为

与传统网格系统相比，对黄金的投资策略更为温和。

大约 90% 的情况下，交易只需一个订单即可完成，无需依赖多级网格，这得益于内部信号引擎优先考虑精确的入场点。





专为小额资金设计——最低建议存款额：100美元

通过对网格间距、信号精度和订单管理的广泛优化，GVolt 即使在微型账户上也能保持强大的订单控制能力。

这种工程方法可以实现：

高频操作

均衡的持仓

平滑的网格推进，避免了黄金EA交易策略中常见的激进操作





高频交易行为

GVolt 旨在积极、持续地进行交易，在所有正常交易条件下都能捕捉动量和微幅回调。

该 EA 经过优化，可在平衡网格大小、信号频率和风险敞口的同时，最大限度地提高每日交易机会。





图表定制和用户界面增强

GVolt包含提升视觉体验的功能：

可调节的图表主题

可自定义的颜色配置文件

简洁的视觉叠加层，适合偏爱现代美观图表布局的交易者





回测兼容性

如果在回测过程中出现任何问题：

使用 MetaQuotes 模拟账户

使用 100% 真实价格变动单位进行测试





经纪商兼容性说明

GVolt 与 Exness 不兼容。





内部结构：先进的内部架构

非马丁格尔网格交易执行

双引擎独立运行（趋势引擎 + 超短线引擎）

智能回撤逻辑

高频入场检测

独立买卖逻辑

内置新闻保护

图表主题自定义

针对黄金优化的波动率平滑

多层安全过滤器

智能网格间距和稳定性平衡





推荐用途

交易品种：XAUUSD

最低存款额：100 美元起