



GVolt est un Expert Advisor (EA) avancé pour le trading de l'or, conçu pour les traders exigeant stabilité, précision et gestion intelligente des ordres sur le marché XAUUSD, caractérisé par une forte volatilité. Basé sur une architecture de grille sans martingale, GVolt offre une approche structurée et maîtrisée de la volatilité, tout en maintenant une activité de trading fréquente et une exécution de stratégie indépendante.

Cet EA a été créé dans un but précis : interpréter et gérer la volatilité de l'or afin de rendre les mouvements du marché plus fluides et plus faciles à appréhender. Son architecture interne est conçue pour exploiter les opportunités directionnelles à long terme et les mouvements intraday à court terme, tout en conservant une structure de grille rigoureuse sans augmenter la taille des lots grâce à des techniques de martingale.





Points saillants

Deux EA en un – Moteurs de stratégie indépendants

GVolt combine deux systèmes de trading totalement indépendants au sein d'une même structure :

Moteur de suivi de tendance : détecte les grandes orientations et se positionne en conséquence.

Moteur de scalping : cible les micro-retracements et les fluctuations intraday au sein de la tendance.

Ces deux couches fonctionnent indépendamment, de sorte que la logique d'achat et de vente n'interfère jamais l'une avec l'autre. En pratique :

Une tendance haussière de long terme peut continuer à générer des signaux d'achat.

Simultanément, le robot de trading exploite les retracements pour réaliser des scalps.

Il en résulte une stratégie qui combine harmonieusement les caractéristiques d'un robot de trading de tendance et d'un robot de scalping.





Grille non martingale — Conception de risques contrôlée, organisée et professionnelle

GVolt utilise une logique de grille à lots fixes sans martingale ni augmentation agressive des lots.

Cela crée :

Un modèle d'exposition structuré

Un comportement de risque prévisible

Une approche nettement moins agressive vis-à-vis de l'or par rapport aux systèmes de grille traditionnels

Dans environ 90 % des cas, les transactions sont effectuées avec un seul ordre plutôt qu'avec des grilles à plusieurs niveaux, grâce au moteur de signaux interne qui privilégie les entrées précises.





Conçu pour les petits soldes — Dépôt minimum recommandé : 100 $

Grâce à une optimisation poussée de l'espacement de la grille, de la précision du signal et de la gestion des ordres, GVolt maintient un contrôle rigoureux des ordres, même sur les micro-comptes.

Cette approche d'ingénierie permet :

Fonctionnement à haute fréquence

Exposition équilibrée

Progression fluide de la grille, sans l'agressivité typique des Expert Advisors (EA) sur l'or





Comportement de trading à haute fréquence

GVolt est conçu pour trader activement et de manière constante, en exploitant la dynamique et les micro-retracements dans toutes les conditions de marché normales.

Ce robot de trading est optimisé pour maximiser les opportunités de trading quotidiennes tout en équilibrant la taille de la grille, la fréquence des signaux et l'exposition au risque.





Protection intelligente des actualités

Il inclut un filtre d'actualités intégré qui fonctionne automatiquement :

Suspension des échanges 60 minutes avant un événement d'actualité majeur

Reprise des échanges 120 minutes après l'événement

Cela permet d'éviter une exposition inutile lors de fluctuations imprévisibles du marché.





Personnalisation des graphiques et améliorations de l'interface utilisateur

GVolt intègre des fonctionnalités améliorant la qualité de vie visuelle :

Thèmes de graphiques personnalisables

Profils de couleurs personnalisables

Superpositions visuelles épurées pour les traders qui privilégient une présentation de graphiques moderne et esthétique





Compatibilité avec les tests de validation

En cas de problème lors des tests de validation :

Utiliser la démo de MetaQuotes

Effectuer des tests avec des ticks 100 % réels





Note sur la compatibilité des courtiers

GVolt n'est pas compatible avec Exness.





Contenu : Architecture interne avancée

Exécution sur grille sans martingale

Deux moteurs indépendants (Tendance + Scalper)

Logique de retracement intelligente

Détection d'entrée haute fréquence

Logique d'achat/vente indépendante

Protection intégrée contre les annonces économiques

Personnalisation du thème graphique

Lissage de la volatilité optimisé pour l'or

Filtres de sécurité multicouches

Espacement intelligent de la grille et équilibrage de la stabilité





Utilisation recommandée

Symbole : XAUUSD

Dépôt : À partir de 100 $

Unité de temps : 30 jours