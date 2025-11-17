GVolt MT4

GVolt — Motore a griglia d'oro di precisione (non Martingale)


GVolt è un Expert Advisor avanzato per il trading sull'oro, progettato per i trader che necessitano di stabilità, precisione e gestione intelligente degli ordini nel mercato altamente volatile XAUUSD. Basato su un'architettura a griglia non-martingala, GVolt offre un approccio controllato e strutturato alla volatilità, mantenendo al contempo un'attività di trading frequente e un'esecuzione indipendente della strategia.

Questo EA è stato creato con un unico scopo: interpretare e gestire la volatilità dell'oro in modo da rendere i movimenti di mercato più fluidi e gestibili. La sua architettura interna è progettata per cogliere sia le opportunità direzionali a lungo termine che i movimenti intraday a breve termine, il tutto mantenendo una struttura a griglia disciplinata senza aumentare le dimensioni dei lotti attraverso tecniche di martingala.


Punti salienti

Due EA in uno: motori strategici indipendenti

GVolt combina due sistemi di trading completamente indipendenti sotto la stessa struttura:

  • Motore di Trend Following: rileva flussi direzionali più ampi e si posiziona di conseguenza.

  • Motore di Scalping: individua micro-ritracciamenti e impulsi intraday all'interno del trend.

Questi due livelli operano in modo indipendente, quindi le logiche di acquisto e vendita non interferiscono mai tra loro. In pratica:

  • Un trend di acquisto a lungo termine può continuare a ricevere segnali di acquisto.

  • Mentre l'EA utilizza simultaneamente i ritracciamenti per scalpare le contromosse.

  • Risultando in una strategia che si comporta sia come un EA di tendenza che come un EA scalper, simultaneamente e armoniosamente.


Griglia non-martingala: progettazione del rischio controllata, organizzata e professionale

GVolt utilizza una logica di rete a lotti fissi, senza alcuna martingala o escalation aggressiva dei lotti.

Questo crea:

  • Un modello di esposizione strutturato

  • Comportamento di rischio prevedibile

  • Un approccio all'oro significativamente meno aggressivo rispetto ai sistemi di griglia tradizionali

Circa il 90% delle volte, le negoziazioni vengono completate con un singolo ordine anziché affidarsi a griglie multilivello, grazie al motore di segnale interno che dà priorità a voci precise.


Progettato per piccoli saldi: deposito minimo consigliato: $ 100

Grazie all'ampia ottimizzazione della spaziatura della griglia, della precisione del segnale e della gestione degli ordini, GVolt mantiene un forte controllo degli ordini anche sui microconti.

Questo approccio ingegneristico consente:

  • Funzionamento ad alta frequenza

  • Esposizione bilanciata

  • Progressione della griglia fluida senza la tipica aggressività associata agli EA Gold


Comportamento del trading ad alta frequenza

GVolt è progettato per operare in modo attivo e costante, catturando sia lo slancio che i micro-ritracciamenti in tutte le normali condizioni di trading.

L'EA è ottimizzato per massimizzare le opportunità di trading giornaliere, bilanciando al contempo le dimensioni della griglia, la frequenza del segnale e l'esposizione al rischio.


Protezione intelligente delle notizie

È incluso un filtro notizie integrato che automaticamente:

  • Sospende le contrattazioni 60 minuti prima di un evento di cronaca di grande impatto

  • Riprende le contrattazioni 120 minuti dopo l'evento

In questo modo si evita un'esposizione non necessaria durante i picchi imprevedibili del mercato.


Personalizzazione dei grafici e miglioramenti dell'interfaccia utente

GVolt include funzionalità visive per la qualità della vita:

  • Temi grafici regolabili

  • Profili colore personalizzabili

  • Sovrapposizioni visive pulite per i trader che preferiscono un layout grafico moderno ed estetico


Compatibilità del backtest

Se si verificano problemi durante il backtesting:

  • Utilizza la demo di MetaQuotes

  • Esegui test con tick reali al 100%


Nota di compatibilità del broker

GVolt non è compatibile con Exness.


Cosa c'è dentro: architettura interna avanzata

  • Esecuzione della griglia senza martingala

  • Due motori indipendenti (Trend + Scalper)

  • Logica di ritracciamento intelligente

  • Rilevamento degli ingressi ad alta frequenza

  • Logica di acquisto/vendita indipendente

  • Protezione delle notizie integrata

  • Personalizzazione del tema del grafico

  • Livellamento della volatilità ottimizzato per l'oro

  • Filtri di sicurezza multilivello

  • Spaziatura intelligente della griglia e bilanciamento della stabilità


Uso consigliato

  • Simbolo: XAUUSD

  • Deposito: A partire da $100

  • Timeframe: M30

  • VPS: È possibile utilizzare un VPS, ma non è necessario

