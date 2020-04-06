GVolt — это продвинутый советник для торговли золотом, разработанный для трейдеров, которым требуется стабильность, точность и интеллектуальная обработка ордеров на высоковолатильном рынке XAUUSD. GVolt, построенный на архитектуре без мартингейла, обеспечивает контролируемый, структурированный подход к волатильности, поддерживая при этом частую торговую активность и независимое исполнение стратегий.

Этот советник был создан с единственной целью: интерпретировать и управлять волатильностью золота таким образом, чтобы движения рынка выглядели более плавными и управляемыми. Его внутренняя архитектура разработана для отслеживания как долгосрочных трендовых возможностей, так и краткосрочных внутридневных движений, сохраняя при этом четкую структуру сетки без увеличения размера лотов с помощью методов мартингейла.





Ключевые моменты

Два советника в одном — независимые стратегические движки

GVolt объединяет две полностью независимые торговые системы в рамках одной структуры:

Механизм следования за трендом — выявляет более широкие направленные потоки и занимает соответствующие позиции.

Скальпинговый механизм — нацеливается на микрокоррекции и внутридневные импульсы внутри тренда.

Эти два слоя работают независимо, поэтому логика покупки и продажи никогда не мешает друг другу. На практике:

Долгосрочный тренд на покупку может продолжать получать сигналы на покупку.

При этом советник одновременно использует коррекции для скальпинга контрмер.

В результате получается стратегия, которая одновременно и гармонично работает как трендовый советник, и как скальпер.





Сетка без мартингейла — контролируемое, организованное, профессиональное проектирование рисков

GVolt использует логику сетки с фиксированным лотом без какого-либо мартингейла или агрессивного увеличения лота.

Это создает:

Структурированная модель экспозиции

Предсказуемое поведение риска

Значительно менее агрессивный подход к золоту по сравнению с традиционными сетевыми системами

Примерно в 90% случаев сделки завершаются одним ордером, а не полагаясь на многоуровневые сетки, благодаря внутреннему механизму сигналов, отдающему приоритет точным записям.





Разработано для небольших балансов — минимальный рекомендуемый депозит: 100 долларов США

Благодаря обширной оптимизации шага сетки, точности сигналов и управления заказами GVolt обеспечивает строгий контроль заказов даже на микросчетах.

Данный инженерный подход позволяет:

Высокочастотная работа

Сбалансированное воздействие

Плавное изменение сетки без типичной агрессии, присущей золотым советникам





Поведение высокочастотной торговли

GVolt разработан для активной и стабильной торговли, улавливая как импульс, так и микрокоррекцию при любых нормальных торговых условиях.

Советник оптимизирован для максимального количества торговых возможностей в день, обеспечивая баланс между размером сетки, частотой сигналов и уровнем риска.





Настройка диаграмм и улучшения пользовательского интерфейса

GVolt включает в себя функции визуального повышения качества жизни:

Настраиваемые темы графиков

Настраиваемые цветовые профили

Чистые визуальные наложения для трейдеров, предпочитающих современный и эстетичный дизайн графиков





Совместимость с бэктестом

Если во время бэктестинга возникли какие-либо проблемы:

Используйте демо-версию MetaQuotes

Проводите тесты со 100% реальными тиками





Примечание о совместимости брокера

GVolt несовместим с Exness.





Что внутри: усовершенствованная внутренняя архитектура

Исполнение сетки без мартингейла

Два независимых движка (трендовый + скальперский)

Умная логика коррекции

Высокочастотное обнаружение входов

Независимая логика покупки/продажи

Встроенная защита от новостей

Настройка темы графика

Оптимизированное сглаживание волатильности для золота

Многослойные фильтры безопасности

Интеллектуальное расположение сетки и балансировка стабильности





Рекомендуемое использование

Символ: XAUUSD

Депозит: от 100 долларов США