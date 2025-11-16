Adaptive NeuroMatrix Trend, klasik MA/RSI/MACD yerine adaptif matris modeli kullanan bir fiyat yönü göstergesidir. Sinyaller, fiyat hareketi ve hacmin niceliksel özelliklerine göre üretilir. Grafikte üç durum görüntülenir: Buy / Flat / Sell; sinyaller mum kapanışında sabitlenir (repaint yoktur), bu da sinyallerin doğrulanmasını ve işlemlerin analizini kolaylaştırır.

Temel özellikler

Standart indikatör paketleri yerine özel adaptif model. Klasik trend, osilatör, volatilite veya hacim indikatörlerine dayanmaz. Yön ve sinyaller, birden fazla adaptif piyasa veri analiz yöntemine dayanan matris modeliyle hesaplanır; böylece tek, mantıksal olarak tutarlı bir sinyal kaynağı elde edilir.

Hacim kontrolüyle birlikte anti-impuls filtreleme. Fiyat ve hacimdeki tekil sıçramalar, nihai sinyal oluşmadan önce süzülür. Sinyaller yalnızca mum kapanışında onaylanır ve yeniden çizilmez; bu da giriş/çıkış disiplinini güçlendirir ve haber kaynaklı “spike”ların etkisini azaltır.

Dört adımlı ayar: zaman ölçeği, giriş hassasiyeti, anti-impuls filtre gücü ve prediksiyon katsayısı. Enstrüman ve zaman dilimine hızlı uyum sağlar.

Görsel olarak net sınıflandırma. Mavi = alış, gri = pozisyon yok/çıkış, kırmızı = satış; trend çizgisi üzerinde impuls bölgeleri ayrıca vurgulanır. Gösterge, kararları yapılandırmaya yardımcı olur: alış/satış fazında pozisyonu korumayı ve nötr bölgede girişten kaçınmayı teşvik eder. Net işaretler ve sembol bazlı istatistikler, disiplin takibini ve sonradan yapılan analizi kolaylaştırır.

Sonuçlara dayalı otomatik adaptasyon. Gösterge, belirlenen gün penceresinde kendi sinyallerine ait istatistikleri izler ve sonuçlar kötüleştiğinde iç eşikleri hafifçe sıkılaştırır. Bu, parametreleri sürekli elle “kurcalamaya” gerek kalmadan, piyasanın elverişsiz olduğu dönemlerde işlem aktivitesini azaltmaya yardımcı olur.

50’den fazla dili destekleyen çok dilli arayüz mevcuttur; terminal dili otomatik algılanarak mesajlar ve başlıklar yerelleştirilir.

Göstergeyi kullanma önerileri

Gerçek hesapta kullanmadan önce, gösterge ayarlarını ve sinyallerini mutlaka demo hesapta test edin.

NFP, faiz kararı, GSYİH verisi gibi yüksek etkili olayları tespit etmek için ekonomik takvimi her gün kontrol edin.

Önemli haberlerin açıklanmasından 30 dakika önce ve sonra işlem yapmaktan kaçının; böylece volatilite sıçramalarının gösterge sinyallerini bozmasını önlemiş olursunuz.

Tek bir piyasaya bağımlılığı azaltmak için birden fazla enstrümana veya zaman dilimine yayarak çeşitlendirme yapın.

Aşırı optimizasyona dikkat edin; sadece kısa vadeli sonuçlara bakarak ayarları çok sık değiştirmeyin.

Gösterge içindeki anti-impuls filtresi anormallik işaret ettiğinde, sinyalin geçerliliğini tekrar kontrol etmek için hacmi manuel olarak analiz edin.

Önemli notlar

Gösterge kendi başına işlem açıp kapatmaz ve kâr garantisi vermez. Mevcut piyasa durumu hakkında analitik bilgi sağlar; sonuçlar kullanılan enstrümana, zaman dilimine ve ayarlara bağlıdır. Geçmiş performans, gelecekteki sonuçların garantisi değildir.

Parametreler

Time-scale — zaman/dönem ölçeği.

Önerilen aralık: 0.5–3.0 (adım 0.1).

Görevi: modelin “hızını” ve yumuşaklığını ayarlar.

1.0’ın altında → daha hızlı tepki, daha fazla sinyal.

1.0’ın üzerinde → daha yumuşak ve katı, daha az sinyal.

Entry sensitivity — giriş hassasiyeti.

Önerilen aralık: 0.5–2.0 (adım 0.1).

Görevi: giriş eşiklerini ve osilatörün nötr bölge genişliğini değiştirir.

1.0’ın altında → daha hassas, daha fazla tetikleme.

1.0’ın üzerinde → daha katı, daha az tetikleme.

Anti-impulse strength — anti-impuls filtre gücü.

Önerilen aralık: 0.5–2.0 (adım 0.1).

Görevi: sinyal üretilmeden önce fiyat/hacim tarafındaki ani sıçramaların filtrelenmesini güçlendirir.

1.0’ın altında → impuls’lara karşı daha “yumuşak” (tepki daha hızlı ama daha sinirli).

1.0’ın üzerinde → impuls’lara karşı daha katı (daha sakin, ama daha az sinyal).

Predict layer strength — tahmin katmanı gücü.

Önerilen aralık: 0.5–2.0 (adım 0.1).

Görevi: adaptif tahmin bloğunun (SSA/Kalman) sinyal engelleme/onaylama sürecine katkısını ayarlar.

1.0’ın altında → daha muhafazakâr: daha seyrek müdahale, sinyaller daha sık engellenmeden geçer.

1.0’ın üzerinde → anormalliklere ve olası dönüşlere daha duyarlı, tartışmalı girişleri daha aktif şekilde engeller.

Stats window — istatistik penceresi (gün).

Görevi: panelin, mevcut ve son semboller için Profit/Loss’u (puan cinsinden) topladığı süreyi belirler.

Daha küçük değer → yakın dönem sonuçlarına odak: istatistikler ve otomatik adaptasyon daha hızlı tepki verir, ancak “testere” benzeri dalgalanma oluşabilir.

Daha büyük değer → daha dengeli değerlendirme: haftalar/aylar düzeyindeki trend netleşir, tepki daha yavaştır.