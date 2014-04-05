Adaptive NeuroMatrix Trend

Adaptive NeuroMatrix Trend는 일반적인 MA/RSI/MACD 대신 적응형 행렬 모델을 사용하는 가격 방향 인디케이터입니다. 신호는 가격 움직임과 거래량의 정량적 특성에 기반해 생성됩니다. 차트에는 Buy / Flat / Sell 세 가지 상태가 표시되며, 신호는 봉 마감 시점에만 확정되고(리페인팅 없음), 이로 인해 신호 검증과 트레이드 분석이 쉬워집니다.

주요 기능

표준 인디케이터 묶음 대신 자체 적응형 모델을 사용합니다. 클래식 추세 지표, 오실레이터, 변동성 지표, 거래량 지표에 의존하지 않습니다. 방향과 신호는 여러 가지 적응형 시장 데이터 분석 방법을 기반으로 하는 행렬 모델로 계산되며, 일관된 단일 신호 소스를 제공합니다.

거래량 확인을 포함한 안티-임펄스 필터링. 가격과 거래량의 단발성 스파이크는 최종 신호가 생성되기 전에 필터링됩니다. 신호는 봉 마감 시에만 확정되고 다시 그려지지 않아(리페인트 없음), 진입/청산 규율을 강화하고 뉴스 “스파이크”의 영향을 줄여줍니다.

4단계 설정: 시간 스케일, 진입 민감도, 안티-임펄스 필터 강도, 예측 계수. 종목과 타임프레임에 빠르게 적응할 수 있습니다.

직관적인 분류. 파란색 = 매수, 회색 = 포지션 없음/청산, 빨간색 = 매도. 트렌드 라인에서는 임펄스 구간이 추가로 강조 표시됩니다. 인디케이터는 의사결정을 구조화하는 데 도움을 주어, 매수/매도 구간에서는 포지션을 유지하고 중립 구간에서는 진입을 피하도록 합니다. 명확한 마커와 종목별 통계로 규율 관리와 사후 분석이 쉬워집니다.

성과 기반 자동 적응. 인디케이터는 선택한 일 수 동안 자신의 신호 통계를 추적하며, 결과가 악화될 경우 내부 임계값을 약간 강화합니다. 이를 통해 시장 환경이 좋지 않은 구간에서 매개변수를 계속 손으로 “미세 조정”하지 않아도 거래 활동을 줄일 수 있습니다.

50개 이상의 언어를 지원하는 다국어 인터페이스를 제공하며, 터미널 언어를 자동으로 인식하여 메시지와 제목을 현지화합니다.

사용 팁

실거래에 적용하기 전에, 데모 계좌에서 인디케이터 설정과 신호를 반드시 테스트하십시오.

NFP, 금리 결정, GDP 발표 등 영향력이 큰 이벤트를 파악하기 위해 매일 경제 캘린더를 확인하십시오.

중요 뉴스 발표 전후 30분 동안의 거래는 피하여, 변동성 스파이크가 인디케이터 신호를 왜곡하지 않도록 하십시오.

여러 종목 또는 여러 타임프레임으로 분산 투자하여, 단일 시장 움직임에 대한 의존도를 낮추십시오.

과최적화에 주의하고, 단기 결과만 보고 너무 자주 설정을 변경하지 마십시오.

인디케이터의 안티-임펄스 필터가 이상 징후를 표시할 때는 거래량을 수동으로 분석하여 신호의 유효성을 한 번 더 확인하십시오.

중요 사항

이 인디케이터는 스스로 매매를 수행하지 않으며, 수익을 보장하지도 않습니다. 현재 시장 상태에 대한 분석 정보를 제공할 뿐이며, 결과는 종목, 타임프레임, 설정에 따라 달라집니다. 과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다.

설정값 설명

Time-scale — 시간/기간 스케일.
권장 범위: 0.5–3.0 (스텝 0.1).
역할: 모델의 “속도”와 평활도를 조절합니다.
1.0 미만 → 반응이 더 빠르고, 신호가 더 많습니다.
1.0 초과 → 더 부드럽고 엄격해져 신호가 줄어듭니다.

Entry sensitivity — 진입 민감도.
권장 범위: 0.5–2.0 (스텝 0.1).
역할: 진입 임계값과 오실레이터의 중립 구간 폭을 변경합니다.
1.0 미만 → 더 민감해져 트리거가 많이 발생합니다.
1.0 초과 → 더 엄격해져 트리거가 줄어듭니다.

Anti-impulse strength — 안티-임펄스 필터 강도.
권장 범위: 0.5–2.0 (스텝 0.1).
역할: 신호가 발생하기 전에 가격/거래량의 급격한 스파이크를 강하게 필터링합니다.
1.0 미만 → 임펄스에 대해 “관대”(반응은 빠르지만 다소 신경질적).
1.0 초과 → 임펄스에 더 엄격(더 안정적이지만 신호 수는 적음).

Predict layer strength — 예측 레이어 강도.
권장 범위: 0.5–2.0 (스텝 0.1).
역할: 적응형 예측 블록(SSA/칼만)의 기여도를 조절하여 신호 차단/확인에 영향을 줍니다.
1.0 미만 → 더 보수적: 개입 빈도가 낮고, 신호가 차단되지 않고 통과하는 경우가 많습니다.
1.0 초과 → 이상 징후와 잠재적인 추세 전환에 더 민감해져, 애매한 진입을 적극적으로 차단합니다.

Stats window — 통계 윈도우(일수).
역할: 현재 및 최근 종목에 대해 패널이 Profit/Loss(포인트)를 합산하는 기간을 설정합니다.
값이 작을수록 → 최근 결과에 더 집중: 통계와 자동 적응의 반응이 빠르지만, 다소 “톱니 모양”이 될 수 있습니다.
값이 클수록 → 더 부드러운 평가: 몇 주/몇 달 단위의 추세를 볼 수 있지만, 반응은 느려집니다.


