Adaptive NeuroMatrix Trend é um indicador de direção de preço que utiliza um modelo matricial adaptativo em vez dos tradicionais MA/RSI/MACD. Os sinais são formados com base nas características quantitativas do movimento de preço e do volume. No gráfico existem três estados: Buy / Flat / Sell; a fixação do sinal ocorre no fechamento da barra (sem repaint), o que simplifica a verificação e a análise das operações.

Principais recursos

Modelo adaptativo próprio em vez de pacotes padrão de indicadores. Não depende de indicadores clássicos de tendência, osciladores, volatilidade ou volume. A direção e os sinais são calculados pelo modelo matricial com base em vários métodos adaptativos de análise de dados de mercado — uma única fonte lógica de sinais.

Filtragem anti-impulso com verificação pelo volume. Picos isolados de preço e volume são filtrados antes da formação do sinal final. Os sinais são confirmados apenas no fechamento da barra e não são repintados, o que disciplina as entradas/saídas e reduz a influência dos “spikes” de notícias.

Configuração em quatro etapas: escala de tempo, sensibilidade de entrada, força do filtro anti-impulso e coeficiente de predição. Adaptação rápida ao ativo e ao timeframe.

Classificação visual clara. Azul = compra, cinza = fora de posição/saída, vermelho = venda; trechos impulsivos são destacados adicionalmente na linha de tendência. O indicador ajuda a estruturar as decisões: manter a posição na fase de compra/venda e evitar entradas na zona neutra. Marcas visuais claras e estatísticas por símbolo facilitam o controle da disciplina e a análise posterior.

Auto-adaptação baseada em resultados. O indicador acompanha as estatísticas de seus próprios sinais em uma janela de dias selecionada e, quando o desempenho piora, endurece levemente os limiares internos. Isso ajuda a reduzir a atividade em fases desfavoráveis do mercado, sem necessidade de “ajustar” os parâmetros manualmente o tempo todo.

Interface multilíngue suportando mais de 50 idiomas, com detecção automática do idioma do terminal para a localização de mensagens e títulos.

Dicas de uso

Use uma conta demo para testar as configurações do indicador e os sinais antes de aplicá-los em conta real.

Verifique diariamente o calendário econômico para identificar eventos de alto impacto, como Payroll (NFP), decisões de taxa de juros ou divulgações de PIB.

Evite operar nos 30 minutos anteriores e posteriores à divulgação de notícias importantes, para que picos de volatilidade não distorçam os sinais do indicador.

Diversifique entre vários ativos ou timeframes para reduzir a dependência do comportamento de um único mercado.

Fique atento à sobre-otimização; não altere os parâmetros com muita frequência com base apenas em resultados de curto prazo.

Faça uma análise manual de volume sempre que o filtro anti-impulso do indicador apontar anomalias, para uma dupla verificação da validade do sinal.

Avisos importantes

O indicador não opera sozinho e não garante lucro. Ele fornece informação analítica sobre o estado atual do mercado; os resultados dependem do ativo, do timeframe e das configurações. Resultados passados não garantem resultados futuros.

Parâmetros

Time-scale — escala de tempo/períodos.

Faixa recomendada: 0,5–3,0 (passo 0,1).

Função: ajusta a “velocidade”/suavização do modelo.

Abaixo de 1,0 → reage mais rápido, mais sinais.

Acima de 1,0 → mais suave e rigoroso, menos sinais.

Entry sensitivity — sensibilidade de entrada.

Faixa recomendada: 0,5–2,0 (passo 0,1).

Função: altera os limiares de entrada e a largura da zona neutra do oscilador.

Abaixo de 1,0 → mais sensível, mais ativações.

Acima de 1,0 → mais rigoroso, menos ativações.

Anti-impulse strength — força do filtro anti-impulso.

Faixa recomendada: 0,5–2,0 (passo 0,1).

Função: reforça a filtragem de picos bruscos (preço/volume) antes da emissão do sinal.

Abaixo de 1,0 → mais tolerante a impulsos (reação mais rápida, porém mais “nervosa”).

Acima de 1,0 → mais rigoroso com impulsos (mais estável, porém com menos sinais).

Predict layer strength — força da camada preditiva.

Faixa recomendada: 0,5–2,0 (passo 0,1).

Função: ajusta a contribuição do bloco preditivo adaptativo (SSA/Kalman) no bloqueio/confirmação dos sinais.

Abaixo de 1,0 → mais conservador: intervém com menos frequência, os sinais passam com mais facilidade.

Acima de 1,0 → mais sensível a anomalias e possíveis reversões, bloqueia com mais força entradas duvidosas.

Stats window — janela de estatísticas (dias).

Função: define o período sobre o qual o painel soma o Profit/Loss (em pontos) para o símbolo atual e os últimos símbolos.

Valor menor → foco maior em resultados recentes: estatísticas e auto-adaptação reagem mais rapidamente, mas podem ficar “serrilhadas”.

Valor maior → avaliação mais suave: permite ver a tendência de semanas/meses, com reação mais lenta.