Adaptive NeuroMatrix Trend は、一般的な MA/RSI/MACD の代わりに自適応マトリックスモデルを使用する価格方向インジケーターです。シグナルは、価格変動と出来高の定量的な特徴に基づいて生成されます。チャート上には Buy / Flat / Sell の 3 つの状態が表示されます。シグナルはバーのクローズでのみ確定し（リペイントなし）、検証やトレードの振り返りを容易にします。

主な機能

標準的なインジケーターパックではなく、独自の自適応モデルを採用。従来のトレンド系、オシレーター系、ボラティリティ系、出来高系インジケーターに依存しません。方向とシグナルは、複数の自適応型マーケットデータ分析手法に基づくマトリックスモデルで計算され、論理的に一貫した単一のシグナル源を提供します。

出来高チェック付きのアンチインパルス・フィルタリング。価格や出来高の単発スパイクは、最終シグナルが形成される前に除去されます。シグナルはバーのクローズでのみ確定し、リペイントされないため、エントリー／エグジットのルールを守りやすくなり、ニュースによる急激な「ヒゲ」の影響が抑えられます。

4 ステップ設定：タイムスケール、エントリー感度、アンチインパルスフィルター強度、予測係数。銘柄や時間足に素早く適合させることができます。

視覚的に分かりやすい分類。青 = 買い、灰色 = ノーポジション／手仕舞い、赤 = 売り。トレンドライン上では、インパルス区間が追加でハイライトされます。インジケーターは意思決定を整理するのに役立ち、買い／売りフェーズではポジションを維持し、中立ゾーンでのエントリーを避けるように促します。明確なマーカーとシンボル別の統計により、ルール遵守の管理と事後分析が容易になります。

結果に基づく自動適応。インジケーターは指定した日数ウィンドウ内で自身のシグナル統計を監視し、成績が悪化した場合には内部の閾値をわずかに厳しくします。これにより、市場環境が不利な局面では、パラメーターを頻繁に手動調整しなくても自然と取引頻度が抑えられます。

50 を超える言語に対応した多言語インターフェースを備え、ターミナル言語を自動認識してメッセージやタイトルをローカライズします。

インジケーター使用のヒント

リアル口座で使う前に、デモ口座でインジケーター設定とシグナルを必ずテストしてください。

NFP、金利決定、GDP 発表など、高インパクトイベントを把握するために、毎日経済カレンダーを確認しましょう。

重要指標の発表前後 30 分の取引は避け、ボラティリティの急変によるシグナルの歪みを防ぎます。

複数の銘柄や時間足に分散し、特定の市場の値動きへの依存度を下げましょう。

オーバー・オプティマイゼーション（過剰最適化）に注意し、短期的な結果だけを見て頻繁に設定を変更しないようにします。

インジケーターのアンチインパルスフィルターが異常を示した場合は、出来高の手動分析を行い、シグナルの妥当性を二重チェックしてください。

重要な注意事項

インジケーターは自動で売買を行わず、利益を保証するものではありません。現在の相場状況に関する分析情報を提供するものであり、結果は銘柄、時間足、設定に依存します。過去の成績は将来の結果を保証しません。

パラメーター

Time-scale — 時間／期間スケール。

推奨範囲：0.5～3.0（ステップ 0.1）。

役割：モデルの「スピード」や平滑度を調整します。

1.0 未満 → 反応が速くなり、シグナル数が増えます。

1.0 超 → より滑らかで厳格になり、シグナル数が減ります。

Entry sensitivity — エントリー感度。

推奨範囲：0.5～2.0（ステップ 0.1）。

役割：エントリー閾値とオシレーターのニュートラルゾーンの幅を変更します。

1.0 未満 → 感度が高くなり、シグナル発生が増えます。

1.0 超 → より厳格になり、シグナル発生が減ります。

Anti-impulse strength — アンチインパルスフィルター強度。

推奨範囲：0.5～2.0（ステップ 0.1）。

役割：シグナル出力前に、価格／出来高の急激なスパイクをより強くフィルタリングします。

1.0 未満 → インパルスに対して「寛容」（反応は速いが、やや神経質）。

1.0 超 → インパルスに対して厳格（より落ち着くが、シグナルは少なめ）。

Predict layer strength — 予測レイヤー強度。

推奨範囲：0.5～2.0（ステップ 0.1）。

役割：自適応予測ブロック（SSA／カルマン）の寄与度を調整し、シグナルのブロック／確認に影響します。

1.0 未満 → より保守的：介入頻度が低く、シグナルはブロックされにくい。

1.0 超 → 異常や転換の可能性により敏感になり、境界的なエントリーを積極的にブロックします。

Stats window — 統計ウィンドウ（日数）。

役割：現在および直近のシンボルについて、パネルが Profit/Loss（ポイント単位）を集計する期間を設定します。

値が小さい → 直近の結果を重視：統計と自動適応の反応は速いが、変動が大きくなることがあります。

値が大きい → 評価がより滑らか：数週間～数か月単位のトレンドが見えますが、反応は遅くなります。