Adaptive NeuroMatrix Trend

Adaptive NeuroMatrix Trend は、一般的な MA/RSI/MACD の代わりに自適応マトリックスモデルを使用する価格方向インジケーターです。シグナルは、価格変動と出来高の定量的な特徴に基づいて生成されます。チャート上には Buy / Flat / Sell の 3 つの状態が表示されます。シグナルはバーのクローズでのみ確定し（リペイントなし）、検証やトレードの振り返りを容易にします。

主な機能

標準的なインジケーターパックではなく、独自の自適応モデルを採用。従来のトレンド系、オシレーター系、ボラティリティ系、出来高系インジケーターに依存しません。方向とシグナルは、複数の自適応型マーケットデータ分析手法に基づくマトリックスモデルで計算され、論理的に一貫した単一のシグナル源を提供します。

出来高チェック付きのアンチインパルス・フィルタリング。価格や出来高の単発スパイクは、最終シグナルが形成される前に除去されます。シグナルはバーのクローズでのみ確定し、リペイントされないため、エントリー／エグジットのルールを守りやすくなり、ニュースによる急激な「ヒゲ」の影響が抑えられます。

4 ステップ設定：タイムスケール、エントリー感度、アンチインパルスフィルター強度、予測係数。銘柄や時間足に素早く適合させることができます。

視覚的に分かりやすい分類。青 = 買い、灰色 = ノーポジション／手仕舞い、赤 = 売り。トレンドライン上では、インパルス区間が追加でハイライトされます。インジケーターは意思決定を整理するのに役立ち、買い／売りフェーズではポジションを維持し、中立ゾーンでのエントリーを避けるように促します。明確なマーカーとシンボル別の統計により、ルール遵守の管理と事後分析が容易になります。

結果に基づく自動適応。インジケーターは指定した日数ウィンドウ内で自身のシグナル統計を監視し、成績が悪化した場合には内部の閾値をわずかに厳しくします。これにより、市場環境が不利な局面では、パラメーターを頻繁に手動調整しなくても自然と取引頻度が抑えられます。

50 を超える言語に対応した多言語インターフェースを備え、ターミナル言語を自動認識してメッセージやタイトルをローカライズします。

インジケーター使用のヒント

リアル口座で使う前に、デモ口座でインジケーター設定とシグナルを必ずテストしてください。

NFP、金利決定、GDP 発表など、高インパクトイベントを把握するために、毎日経済カレンダーを確認しましょう。

重要指標の発表前後 30 分の取引は避け、ボラティリティの急変によるシグナルの歪みを防ぎます。

複数の銘柄や時間足に分散し、特定の市場の値動きへの依存度を下げましょう。

オーバー・オプティマイゼーション（過剰最適化）に注意し、短期的な結果だけを見て頻繁に設定を変更しないようにします。

インジケーターのアンチインパルスフィルターが異常を示した場合は、出来高の手動分析を行い、シグナルの妥当性を二重チェックしてください。

重要な注意事項

インジケーターは自動で売買を行わず、利益を保証するものではありません。現在の相場状況に関する分析情報を提供するものであり、結果は銘柄、時間足、設定に依存します。過去の成績は将来の結果を保証しません。

パラメーター

Time-scale — 時間／期間スケール。
推奨範囲：0.5～3.0（ステップ 0.1）。
役割：モデルの「スピード」や平滑度を調整します。
1.0 未満 → 反応が速くなり、シグナル数が増えます。
1.0 超 → より滑らかで厳格になり、シグナル数が減ります。

Entry sensitivity — エントリー感度。
推奨範囲：0.5～2.0（ステップ 0.1）。
役割：エントリー閾値とオシレーターのニュートラルゾーンの幅を変更します。
1.0 未満 → 感度が高くなり、シグナル発生が増えます。
1.0 超 → より厳格になり、シグナル発生が減ります。

Anti-impulse strength — アンチインパルスフィルター強度。
推奨範囲：0.5～2.0（ステップ 0.1）。
役割：シグナル出力前に、価格／出来高の急激なスパイクをより強くフィルタリングします。
1.0 未満 → インパルスに対して「寛容」（反応は速いが、やや神経質）。
1.0 超 → インパルスに対して厳格（より落ち着くが、シグナルは少なめ）。

Predict layer strength — 予測レイヤー強度。
推奨範囲：0.5～2.0（ステップ 0.1）。
役割：自適応予測ブロック（SSA／カルマン）の寄与度を調整し、シグナルのブロック／確認に影響します。
1.0 未満 → より保守的：介入頻度が低く、シグナルはブロックされにくい。
1.0 超 → 異常や転換の可能性により敏感になり、境界的なエントリーを積極的にブロックします。

Stats window — 統計ウィンドウ（日数）。
役割：現在および直近のシンボルについて、パネルが Profit/Loss（ポイント単位）を集計する期間を設定します。
値が小さい → 直近の結果を重視：統計と自動適応の反応は速いが、変動が大きくなることがあります。
値が大きい → 評価がより滑らか：数週間～数か月単位のトレンドが見えますが、反応は遅くなります。


作者のその他のプロダクト
Tick Flow
Konstantin Chechnev
5 (1)
インディケータ
TickFlow   はティックデータを解析し、チャート上で重要なゾーンを視覚的に強調するツールです。現在および過去のティックを集計し、買い/売りの比率を表示し、サポート/レジスタンスレベルやクラスター領域の把握に役立ちます。 MetaTrader 4 用バージョンです。 動作概要（簡潔） TickFlow はティックデータを収集し、価格ステップとローソク足（キャンドル）ごとに集計します。 蓄積されたデータに基づいて、アップ/ダウンのティックカウンター、買い/売り比率、履歴レベル、クラスターといった可視化を構築します。 ユーザーは設定で感度や分析期間を調整できます。本ツールはトレードの判断を行うものではなく、分析用のデータを提供します。 特長 ローソク足ごとのティック活動表示（tick counters） 買い/売りの割合（パーセンテージ表示） ティック出来高に基づく履歴のサポート/レジスタンスレベル構築 価格領域のクラスター分析（cluster analysis） スキャルピング、デイトレード、中期取引など用途に応じた柔軟な感度設定 チャートの煩雑化を抑えるためのティック履歴の表示
Arrow Strategy Builder
Konstantin Chechnev
エキスパート
Arrow Strategy Builder —— ユーザーがチャート上に配置した上向き/下向きの矢印を記録し、同じ条件が再現されたときに取引シグナルを生成するエキスパートアドバイザー（EA）です。初心者から上級トレーダーまで利用可能で、直感的なインターフェースと自動取引機能を備え、あらゆる金融商品に対応しています。 Metatraider5のためのマルチ通貨取引アドバイザーのフルバージョンはこちらです。 主な特徴 簡単な戦略作成： チャートに矢印（買い/売り）を配置してエントリーポイントを指定し、取引戦略を構築できます。 インジケーターベースのシグナル： RSI、CCI、DeMarker、WPR の 4 つの人気インジケーターを使用し、ユーザーが定義したパターンに基づいて取引シグナルを記録・再現します。 多言語サポート： EA のインターフェースはターミナルの言語（英語、ロシア語、ドイツ語、日本語、中国語）に対応し、世界中のユーザーに利便性を提供します。 柔軟なシグナル一致： 現在の市場状況が記録されたシグナルと指定された最小一致率で一致すると、取引が開始されます。 EA の動作
FREE
Signal Option
Konstantin Chechnev
インディケータ
バイナリーオプション用のシグナルインジケーターであり、FX やその他の市場でも効果的に利用できます。M1～M5 の短期グリッドトレードに適しており、ポジションを段階的に積み増していくためのシグナルを含みます。 無料版は XAUUSD ペアでのみ動作します。MetaTrader 5 用のフルバージョンはこちらです。 https://www.mql5.com/en/market/product/156185 インジケーターは 2 段階の適応機構を使用します。1 つ目は基本スピードプロファイル（スタート時点から「高速／スムーズ」を選択）、2 つ目はトレード結果に基づく自動適応で、勝ちトレードと負けトレードの連続を考慮しながら、現在の相場に合わせてフィルターを調整します。 モデルはチャート上の短い方向性のあるインパルスを検出し、バー確定時に CALL（買い）と PUT（売り）の矢印で表示します。リペイントは行いません。クラシックな Forex/CFD 口座でも利用できますが、取引期間が短いため、スプレッドと手数料を管理し、コストが値動きの大部分を「食い尽くさない」ようにすることが重要です。 動
FREE
Correlation Monitor
Konstantin Chechnev
インディケータ
Correlation Monitor は銘柄間の関係を素早く検出するためのインジケーターです。強い正 / 負の相関を持つペアの発見、ダイバージェンスの把握、ヘッジ・ペアトレード・バスケット取引における判断をより確かなものにします。 Meta traider 4. 主な機能 • 相関マトリクスとコンパクトなリスト：選択したシンボル間の関係強度を即座に表示し、色分けで読み取りやすくします。 • 相関銘柄のミニチャート：メインチャートの可視範囲と同期し、動きの比較を直感的に行えます。 • Top‑5 モード：最も強い正相関と負相関を強調表示し、素早く注目できます。 • マルチタイムフレーム：期間別に評価でき、計算ウィンドウ（バー数）を設定可能。 • 「気配値表示（ Market Watch ）」の任意のシンボルに対応（カスタム銘柄も可）。 • リソース最適化：シンボル数が多い場合でも余計な負荷をかけずに丁寧に更新します。 • 50 以上の言語に対応する多言語インターフェース。端末の言語を自動検出してメッセージや見出しをローカライズします。 • チャート変更時はデータを迅速に更新。 Corr
FREE
PurrTradeX Signals
Konstantin Chechnev
エキスパート
PurrTradeX は、ユーザーが自分のインジケーターシグナルに基づいてカスタム取引戦略を作成・テストできるエキスパートアドバイザー（EA）です。EAは、チャート上に手動で配置された矢印や自動生成された矢印のシグナルを記録し、それを使って取引機会を検出します。 主な機能 シグナル記録：チャートに矢印を置いて売買シグナルをマークします。EAはその周囲の統合インジケーター（RSI、CCI、DeMarker、WPR）の値を記録します。 自動矢印配置：ZigZagインジケーターを使用して価格の極値に自動的に矢印を配置。深さ、偏差、最小長さを設定可能。 取引モード：買いのみ、売りのみ、または両方向に対応。損失後にロットをマーチンゲールで倍増可能。グリッド取引モード（注文間に一時停止あり）をサポート。 リスク管理：固定ロット、リスク％に基づくロット計算、ストップロス、テイクプロフィット、エクイティレベルによるポジション決済。 トレンドフィルター：MACDを使用して取引をフィルタリング（MACD > 0 のとき買い、MACD < 0 のとき売り）。 コントロールパネル：シ
Tick Flow MT4
Konstantin Chechnev
インディケータ
TickFlow はティックデータを解析し、チャート上で重要なゾーンを視覚的に強調するツールです。現在および過去のティックを集計し、買い/売りの比率を表示し、サポート/レジスタンスレベルやクラスター領域の把握に役立ちます。 MetaTrader 5 用バージョンです。 動作概要（簡潔） TickFlow はティックデータを収集し、価格ステップとローソク足（キャンドル）ごとに集計します。 蓄積されたデータに基づいて、アップ/ダウンのティックカウンター、買い/売り比率、履歴レベル、クラスターといった可視化を構築します。 ユーザーは設定で感度や分析期間を調整できます。本ツールはトレードの判断を行うものではなく、分析用のデータを提供します。 特長 ローソク足ごとのティック活動表示（tick counters） 買い/売りの割合（パーセンテージ表示） ティック出来高に基づく履歴のサポート/レジスタンスレベル構築 価格領域のクラスター分析（cluster analysis） スキャルピング、デイトレード、中期取引など用途に応じた柔軟な感度設定 チャートの煩雑化を抑えるためのティック履歴の表示・非表
Fibonacci MT5
Konstantin Chechnev
エキスパート
Fibonacci MT5 は、フィボナッチレベルに基づく自動取引のエキスパートアドバイザーです。指定されたバー数で価格の最安値と最高値を判定し、フィボナッチレベルを描画し、現在価格が選択されたレベルに達すると取引を開始します。EA はトレンド方向、または逆張りで取引することが可能で、設定パラメータに従います。また、決済レベル、リスク管理、時間フィルターも設定できます。 特徴 ローカル極端の自動検出およびフィボナッチのレベルの構造。   フィボナッチレベルに基づいて取引を開始および終了するためのカスタマイズ可能な条件。  柔軟なリスク管理オプション：損失を停止し、利益を得る、注文の量と数を制限します。 一般設定 Lot Size：取引開始ロット数。 Max Open Buy Orders：最大買いポジション数。 Max Open Sell Orders：最大売りポジション数。 Magic Number：EA取引の一意の識別番号。 リスク管理 Use Stop Loss：ストップロス有効化。 Stop Loss (pips)：ストップロス幅（pips）。 Use Take Pro
Signal Binary Option
Konstantin Chechnev
インディケータ
バイナリーオプション用のシグナルインジケーターであり、同時に FX やその他の市場でも効果的に利用できます。M1〜M5 の短期グリッドトレードに適しており、段階的なポジション積み増しシグナルを含みます。 インジケーターは 2 段階の適応機構を使用します。1 つは基本スピードプロファイル（スタート時から「高速/スムーズ」を選択可能）、もう 1 つはトレード結果に基づく自動適応で、連勝・連敗のシーケンスを考慮しながら、現在の市場に合わせてフィルターを調整します。 モデルはチャート上の短い方向性インパルスを検出し、バーのクローズ時に CALL（買い）と PUT（売り）の矢印で表示します。リペイントはありません。インジケーターは通常の Forex/CFD 口座でも利用できますが、取引の時間軸が短いため、スプレッドと手数料をしっかり管理しないと、コストが値動きの大部分を「食ってしまう」可能性があります。 動作原理 標準的なクラシック指標の組み合わせではなく、独自の多段階アダプティブ予測モデルを使用； 価格の動きの形状と傾き、トレンド、局所的なボラティリティを分析； ノイズや異常スパイクを複数レ
Correlation Monitor MT4
Konstantin Chechnev
インディケータ
Correlation Monitor   は銘柄間の関係を素早く検出するためのインジケーターです。強い正 / 負の相関を持つペアの発見、ダイバージェンスの把握、ヘッジ・ペアトレード・バスケット取引における判断をより確かなものにします。 Meta traider 5. 主な機能 •   相関マトリクスとコンパクトなリスト：選択したシンボル間の関係強度を即座に表示し、色分けで読み取りやすくします。 •   相関銘柄のミニチャート：メインチャートの可視範囲と同期し、動きの比較を直感的に行えます。 • Top‑5   モード：最も強い正相関と負相関を強調表示し、素早く注目できます。 •   マルチタイムフレーム：期間別に評価でき、計算ウィンドウ（バー数）を設定可能。 •   「気配値表示（ Market Watch ）」の任意のシンボルに対応（カスタム銘柄も可）。 •   リソース最適化：シンボル数が多い場合でも余計な負荷をかけずに丁寧に更新します。 • 50   以上の言語に対応する多言語インターフェース。端末の言語を自動検出してメッセージや見出しをローカライズします。 •   チャート
FREE
Arrow Strategy Builder Pro
Konstantin Chechnev
エキスパート
Arrow Strategy Builder Pro is an MT5 Expert Advisor that automatically collects signals at ZigZag pivot points and compares them with previously saved readings of up to four user indicators. When the specified match percentage is reached, it opens a trade in the chosen direction. It supports manual “training” and automatic updates of the signal base. Suitable for scalping and for calmer trading. Capabilities — Automate your indicator strategy without constant re‑optimization; — Scale the same s
Direction Oscillator Pro
Konstantin Chechnev
インディケータ
Direction Oscillator — 標準の MA/RSI/MACD の挙動を継承しません。独自の価格動きモデルに アンチインパルス・フィルタ と 出来高チェック を組み合わせてシグナルを生成します。チャートには Buy / Flat / Sell の3状態を表示。シグナルはバー確定時に固定され（ 再描画なし ）、検証やトレード振り返りが容易です。 主な特長 標準指標の寄せ集めではない独自モデル。 トレンド系・オシレーター系・ボラティリティ・出来高系に依存せず、整合的な単一ソースでシグナルを提示。 アンチインパルス＋出来高確認 で単発スパイクの影響を低減。再描画なしでエントリー/イグジットを規律化。 3ステップ設定。 時間スケール、エントリー感度、アンチインパルス強度を数分で調整可能。 チャート矢印と結果ラベル。 事象バーに矢印、損益（ポイント）を簡潔表示。記録と分析に便利。 明快な分類。 青＝買い、灰＝フラット/手仕舞い、赤＝売り。 買い/売りフェーズでは保有し、中立域ではエントリーを避ける——意思決定を体系化します。明確なマークとシンボル別集計で規律管理と事後分析が楽になり
