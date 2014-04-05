Adaptive NeuroMatrix Trend

Adaptive NeuroMatrix Trend 是一个价格方向指标，使用自适应矩阵模型，而不是传统的 MA/RSI/MACD。信号基于价格波动和成交量的定量特征生成。图表上显示三种状态：Buy / Flat / Sell；信号只在 K 线收盘时固定（不重绘），这简化了信号验证和交易分析。

主要功能

自有的自适应模型，替代标准指标组合。不依赖传统趋势、振荡、波动率或成交量指标。方向和信号由矩阵模型计算，基于多种自适应市场数据分析方法——提供单一、逻辑一致的信号来源。

带成交量确认的反冲击过滤。价格或成交量的单次尖峰在生成最终信号前会被过滤掉。信号只在 K 线收盘时确认且不重绘，有助于保持进出场纪律，并减弱新闻“尖刺”对信号的影响。

四步设置：时间尺度、入场敏感度、反冲击过滤强度以及预测系数。可以快速适配不同品种和周期。

直观的状态分类。蓝色 = 买入，灰色 = 空仓/平仓，红色 = 卖出；趋势线上额外高亮冲击性区段。指标帮助结构化决策：在买/卖阶段持有仓位，避免在中性区域入场。直观的标记和按品种统计，简化纪律控制和事后复盘。

基于结果的自动自适应。指标会在所选天数窗口内跟踪自身信号的统计表现，一旦效果变差，会轻微收紧内部阈值。这有助于在市场不利阶段自动降低交易频率，无需频繁手工“微调”参数。

支持 50 多种语言的多语言界面，可自动识别终端语言，用于本地化消息和标题。

使用建议

在真实交易前，请先在模拟账户上测试指标参数和信号。

每天查看经济日历，关注 NFP、利率决议、GDP 报告等高影响事件。

重要新闻公布前后 30 分钟内尽量避免交易，以免波动率尖峰扭曲指标信号。

通过多个品种或多个周期进行分散化，降低对单一市场行为的依赖。

注意防止过度优化；不要只根据短期结果频繁修改参数。

当指标的反冲击过滤标记出异常时，进行手工的成交量分析，以再次确认信号的有效性。

重要说明

指标本身不会自动交易，也不保证盈利。它只提供当前市场状态的分析信息；结果取决于交易品种、周期和参数设置。历史表现不代表未来结果。

参数说明

Time-scale —— 时间/周期尺度。
推荐范围：0.5–3.0（步长 0.1）。
作用：调节模型的“速度”与平滑度。
小于 1.0 → 反应更快，信号更多。
大于 1.0 → 更平滑、更严格，信号更少。

Entry sensitivity —— 入场敏感度。
推荐范围：0.5–2.0（步长 0.1）。
作用：改变入场阈值以及振荡指标零值区域的宽度。
小于 1.0 → 更敏感，触发更多。
大于 1.0 → 更严格，触发更少。

Anti-impulse strength —— 反冲击过滤强度。
推荐范围：0.5–2.0（步长 0.1）。
作用：在给出信号之前，加强对价格/成交量尖峰的过滤。
小于 1.0 → 对冲击更“宽松”（反应更快，但更“神经质”）。
大于 1.0 → 对冲击更严格（更平稳，但信号更少）。

Predict layer strength —— 预测层强度。
推荐范围：0.5–2.0（步长 0.1）。
作用：调节自适应预测模块（SSA/卡尔曼）在阻止/确认信号中的权重。
小于 1.0 → 更保守：干预更少，信号更容易通过。
大于 1.0 → 对异常和潜在反转更敏感，更积极地阻止争议性入场。

Stats window —— 统计窗口（天）。
作用：设定统计面板汇总当前及最近品种点数盈亏（Profit/Loss）的时间跨度。
值越小 → 更关注近期结果：统计和自适应反应更快，但可能更“锯齿化”。
值越大 → 评估更平滑：可以看到数周/月的整体趋势，但反应更慢。


推荐产品
ATrend
Zaha Feiz
4.82 (17)
指标
ATREND： 工作原理及使用方法 工作原理 “ATREND”指标针对MT5平台设计，旨在通过结合多种技术分析方法为交易者提供强有力的买卖信号。该指标主要利用平均真实波幅（ATR）来测量波动性，并结合趋势检测算法来识别潜在的市场动向。 购买后请留言，您将获得特别的赠品。 主要特点： - 动态趋势检测：该指标评估市场趋势并相应调整信号，帮助交易者与当前市场条件对齐策略。 - 波动性测量：通过使用ATR，该指标衡量市场波动性，这对于确定最佳止损（SL）和止盈（TP）水平至关重要。 - 信号可视化：该指标在图表上直观地表示买卖信号，增强交易者的决策能力。 操作步骤 输入和设置： - 时间框架：此输入允许您设置指标计算的主要时间框架，默认值为15分钟。 - 时间框架2：此输入可用于定义额外分析的辅助时间框架，默认值为1分钟。 - 移动：此参数允许您将指标的计算向回移动，默认值为0。 - SLATR：此输入定义用于根据ATR计算止损水平的乘数，默认值为2.56。 - TPATR：此输入定义用于根据ATR计算止盈水平的乘数，默认值也为2.56。 - AlertsOn：启用或禁用交易信号的警报，
TrendDetect
Pavel Gotkevitch
指标
The Trend Detect indicator combines the features of both trend indicators and oscillators. This indicator is a convenient tool for detecting short-term market cycles and identifying overbought and oversold levels. A long position can be opened when the indicator starts leaving the oversold area and breaks the zero level from below. A short position can be opened when the indicator starts leaving the overbought area and breaks the zero level from above. An opposite signal of the indicator can b
Gekko RSI Plus
Rodrigo Galeote
指标
This is Gekko's Cutomized Relative Strength Index (RSI), a customized version of the famous RSI indicator. Use the regular RSI and take advantage two entry signals calculations and different ways of being alerted whenever there is potential entry or exit point. Inputs Period: Period for the RSI calculation; How will the indicator calculate entry (swing) signals: 1- Produces Exit Signals for Swings based on RSI entering and leaving Upper and Lower Levels Zones; 2- Produces Entry/Exit Signals for
Owl Smart Levels MT5
Sergey Ermolov
4.03 (32)
指标
MT4版本  |   FAQ Owl Smart Levels Indicator 是一個完整的交易系統，包含 Bill Williams 的高級分形、構建正確的市場波浪結構的 Valable ZigZag 以及標記準確入場水平的斐波那契水平等流行的市場分析工具 進入市場和地方獲利。 策略的详细说明 指示灯使用说明 顾问-贸易猫头鹰助手助理 私人用户聊天 ->购买后写信给我，我会将您添加到私人聊天中，您可以在那里下载所有奖金 力量在於簡單！ Owl Smart Levels 交易系統非常易於使用，因此適合專業人士和剛開始研究市場並為自己選擇交易策略的人。 策略和指標中沒有隱藏的秘密公式和計算方法，所有策略指標都是公開的。 Owl Smart Levels 允許您快速查看進入交易的信號，突出顯示下訂單的水平並向您發送有關已出現信號的通知。 優點很明顯： 清楚地顯示主要和更高時間框架的趨勢方向。 指示儀器信號的出現。 標記開單、止損設置和固定利潤的水平。 沒有多餘的，只有必要的結構！ ZigZag 表示全球趨勢的方向，因此也表示貿易方向。 市場反轉點的短線清楚地表明在什麼水平上構建斐波那
Maximum Trend Arrows OT MT5
Mulweli Valdaz Makulana
指标
STRICTLY FOR BOOM INDEX ONLY!!!!! Here I bring the Maximum Trend Arrows OT1.0 MT5 indicator. This indicator is made up of a combination of different trend indicators for entries and exits, for entries an orange arrow will paint on the chart below the current market and a red flag for closing of trades and it produces buy arrows only. When the orange arrow appears, it will appear along with it's sound to notify you. The 1H timeframe is recommended, don't use it anywhere else than on the 1H timefr
TRI Visualizer
Yoshimi Mon 三 Ura
指标
TRI Visualizer MT5 – Thermodynamic Market Analysis Overview The TRI (Thermal Range Indicator) Visualizer Enhanced is a rare market analysis indicator that goes beyond conventional technical analysis, applying principles of thermodynamics from physics. It interprets market price fluctuations as “thermodynamic energy,” enabling the highly accurate detection of subtle market changes that are often overlooked. Innovative Mechanisms 1. Dual Calculation Engines Classic TRI Mode Formula: |Close
PipFinite Trend PRO MT5
Karlo Wilson Vendiola
4.84 (558)
指标
Breakthrough Solution For Trend Trading And Filtering With All Important Features Built Inside One Tool! Trend PRO's smart algorithm detects the trend, filters out market noise and gives entry signals with exit levels. The new features with enhanced rules for statistical calculation improved the overall performance of this indicator. Important Information Revealed Maximize the potential of Trend Pro, please visit www.mql5.com/en/blogs/post/713938 The Powerful Expert Advisor Version Automatin
ML Price Target Prediction
Nguyen Huu Chung
指标
Introducing the Machine Learning Price Target Predictions, a cutting-edge trading tool that leverages kernel regression to provide accurate price targets and enhance your trading strategy. This indicator combines trend-based signals with advanced machine learning techniques, offering predictive insights into potential price movements. Perfect for traders looking to make data-driven decisions with confidence. What is Kernel Regression and How It Works Kernel regression is a non-parametric mach
Trend Duration Forecast MT5
Cao Minh Quang
指标
The Trend Duration Forecast MT5 indicator is designed to estimate the probable lifespan of a bullish or bearish trend. Using a Hull Moving Average (HMA) to detect directional shifts, it tracks the duration of each historical trend and calculates an average to forecast how long the current trend is statistically likely to continue. This allows traders to visualize both real-time trend strength and potential exhaustion zones with exceptional clarity. KEY FEATURES Dynamic Trend Detection:   Utiliz
PipFinite Exit EDGE MT5
Karlo Wilson Vendiola
4.87 (31)
指标
Did You Have A Profitable Trade But Suddenly Reversed? In a solid strategy, exiting a trade is equally important as entering. Exit EDGE helps maximize your current trade profit and avoid turning winning trades to losers. Never Miss An Exit Signal Again Monitor all pairs and timeframes in just 1 chart www.mql5.com/en/blogs/post/726558 How To Trade You can close your open trades as soon as you receive a signal Close your Buy orders if you receive an Exit Buy Signal. Close your Sell orders if
Trend Monitor MT5
Pavel Zamoshnikov
4.5 (2)
指标
The indicator generates early signals basing on ADX reading data combined with elements of price patterns. Works on all symbols and timeframes. The indicator does not redraw its signals. You see the same things on history and in real time. For better visual perception signals are displayed as arrows (in order not to overload the chart). Features The best results are obtained when the indicator works on two timeframes. For example: M30 – the indicator shows the main trend; M5 – the indicator gen
Visual Range Directional Force Indicator
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
指标
Range Directional Force Indicator – Designed for You to Optimize! The Range Directional Force Indicator is a cutting-edge tool designed to empower traders by visualizing market dynamics and directional strength. Built to offer insights into market trends and reversals, this indicator is an invaluable asset for traders seeking precision in their strategies. However, it is important to note that this indicator is not optimized, leaving room for you to tailor it to your unique trading preferences.
Buy Sell Chill Indicator
Santino Emanuele Ventre
指标
Take the stress out of trading with the Buy Sell Chill Indicator —your ultimate companion for effortless trend identification. This easy-to-use tool gives you a clear visual arrow to show the direction the market is about to take, making trading decisions as simple and "chill" as possible. Why Choose the Buy Sell Chill Indicator? Relaxed and Intuitive : Designed to make trading less stressful and more enjoyable by giving you straightforward signals with no clutter. Customizable Features : ATR Pe
Terra Infinity
Ivan Simonika
指标
Terra Infinity is a flat indicator. This improved version of the CalcFlat indicator has three additional lines that significantly increase its effectiveness. Unlike its predecessor with two static levels, Terra Infinity adds three dynamic lines above the main histogram, which are interpreted as follows: base signal line, minimum signal line, maximum signal line. These lines are formed using the additional parameter Avg, which is the average value of the histogram. Averaging produces a line cl
Alpha Trend MT5
Evgeny Belyaev
指标
Alpha Trend MT5 is a trend indicator for the MetaTrader 5 platform; it has been developed by a group of professional traders. The Alpha Trend MT5 indicator finds the most probable tendency reversal points, which allows making trades at the very beginning of a trend. This indicator features notifications, which are generated whenever a new signal appears (alert, email, push-notification). This allows you to open a position in a timely manner. Alpha Trend does not redraw, which makes it possible t
Surf Board
Mohammadal Alizadehmadani
指标
Benefits of the Surfboard indicator : Entry signals without repainting If a signal appears and is confirmed, it does NOT disappear anymore, unlike indicators with repainting, which lead to major financial losses because they can show a signal and then remove it. perfect opening of trades The indicator algorithms allow you to find the Peak and floor position to enter a deal (buy or sell an asset), which increases the success rate for each and every trader using it. Surfboard works with any asset
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
指标
可以说，这是您可以为MetaTrader平台找到的最完整的谐波价格形成自动识别指标。它检测19种不同的模式，像您一样认真对待斐波那契投影，显示潜在的反转区域（PRZ），并找到合适的止损和获利水平。 [ 安装指南 | 更新指南 | 故障排除 | 常见问题 | 所有产品 ] 它检测19种不同的谐波价格形态 它绘制了主要，衍生和互补的斐波那契投影（PRZ） 它评估过去的价格走势并显示每个过去的形态 该指标分析其自身的质量和性能 它显示合适的止损和获利水平 它使用突破来表明合适的交易 它在图表上绘制所有样式比率 它实现了电子邮件/声音/视觉警报 受斯科特·M·卡尼（Scott M. Carney）的书的启发，该指标旨在满足最纯粹和最熟练的交易者的需求。但是，它采取了一种使交易更容易的方式：在向交易发出信号之前，它会等待Donchian朝正确方向突破，从而使交易信号非常可靠。 斐波那契投影与向量无关 它实现了电子邮件/声音/推送警报 它绘制了ABCD投影 重要提示： 为了符合 Scott M. Carney先生 的商标申诉，某些图案名称已重命名为不言自明的替代方式， Scott M.
PZ ABCD Retracement MT5
PZ TRADING SLU
指标
该指标找到AB = CD回撤形态。 AB = CD回调模式是一种4点价格结构，其中初始价格区间被部分回调，然后与回调完成后等距移动，这是所有谐波模式的基本基础。 [ 安装指南 | 更新指南 | 故障排除 | 常见问题 | 所有产品 ] 可定制的图案尺寸 可定制的AC和BD比率 可定制的突破时间 可定制的线条，颜色和大小 它根据CD纤维水平显示SL和TP水平 视觉/声音/推送/邮件警报，用于模式和突破 AB = CD Retracements可以扩展和重新绘制很多内容。为了使事情变得更容易，该指标实施了一个转折：它在向交易发出信号之前等待正确方向的Donchian突破。最终结果是带有非常可靠的交易信号的重新粉刷指示器。输入donchian突破时段作为输入。 看涨回撤是蓝色的 空头回撤是红色的 请注意，价格模式（例如AB = CD）可以扩展，指标必须重新绘制以跟随该模式的扩展。如果图案重涂超出了参数中输入的AC / BD / AB = CD比率，则该图案将消失，因为它将不再有效。要交易这些模式，请求助于donchian突破信号。 输入参数 幅度：AB = CD模式的大小 突围
Gekko MACD Plus
Rodrigo Galeote
3 (3)
指标
Type: Oscillator This is Gekko's Cutomized Moving Average Convergence/Divergence (MACD), a customized version of the famous MACD indicator. Use the regular MACD and take advantage of several entry signals calculations and different ways of being alerted whenever there is potential entry point. Inputs Fast MA Period: Period for the MACD's Fast Moving Average (default 12); Slow MA Period: Period for the MACD's Slow Moving Average (default 26); Signal Average Offset Period: Period for the Signal A
Day Trading Indicator MT5
Yan Zhen Du
指标
This trading indicator is non-repainting, non-redrawing, and non-lagging, making it an ideal choice for both manual and automated trading. It is a Price Action–based system that leverages price strength and momentum to give traders a real edge in the market. With advanced filtering techniques to eliminate noise and false signals, it enhances trading accuracy and potential. By combining multiple layers of sophisticated algorithms, the indicator scans the chart in real-time and translates comple
Double HMA MTF for MT5
Pavel Zamoshnikov
4 (4)
指标
This is an advanced multi-timeframe version of the popular Hull Moving Average (HMA) Features Two lines of the Hull indicator of different timeframes on the same chart. The HMA line of the higher timeframe defines the trend, and the HMA line of the current timeframe defines the short-term price movements. A graphical panel with HMA indicator data from all timeframes at the same time . If the HMA switched its direction on any timeframe, the panel displays a question or exclamation mark with a tex
Banana Binary MT5 Signal
Nirundorn Promphao
1 (1)
指标
Promotion $66 lifetime for you. The principle of this indicator is very simple: detecting the trend with Moving Average, then monitoring the return point of graph by using the crossing of Stochastic Oscillator and finally predicting BUY and SELL signal with arrows, alerts and notifications. The parameters are fixed and automatically calculated on each time frame. Example: If you install indicator on EURUSD, timeframe M5: the indicator will detect the main trend with the Moving Average on this ti
PZ Support Resistance MT5
PZ TRADING SLU
3.71 (7)
指标
厌倦了绘制支撑线和阻力线？ 支撑阻力 是一个多时间指标，可以自动检测并绘制图表中的支撑线和阻力线，并具有非常有趣的变化：随着时间的推移测试价格水平及其重要性的提高，线变得越来越粗。 [ 安装指南 | 更新指南 | 故障排除 | 常见问题 | 所有产品 ] 一夜之间增强您的技术分析 无需浏览图表即可检测重要的价格水平 一目了然地识别所有价格水平的相对优势 每次交易最多可节省半小时的绘图线 指标显示所有价格水平的期限 指示器不重涂 过去和现在的价格水平因接近程度而崩溃，并根据当前的市场行为进行了调整。在动作发生的地方绘制了线条，而不一定在峰值处绘制了线条。 价格水平随着时间的推移而被拒绝，变得越来越暗 定期清除不重要的价格水平以避免噪音 可自定义的时间范围选择和崩溃因子 它实现了电子邮件/声音/推送警报的突破 输入参数 指标设置：指标将从当前时间段读取价格，但您可以选择另一个。例如，您可以在H4图表中显示D1支撑线和阻力线。您还可以使用 价格水平密度 参数选择在图表上显示多少价格水平。 颜色设置：根据重要性输入所需的支撑线和阻力线颜色。 标签设置：（可选）可以在指示器中显示用于
OptiPro Buy Sell Arrow MT5
Andrei Gerasimenko
指标
This MT5 version indicator is a unique, high quality and affordable trading tool. The calculation is made according to the author's formula for the beginning of a possible trend. MT4 version is here  https://www.mql5.com/ru/market/product/98041 An accurate   MT5   indicator that gives signals to enter trades without redrawing! Ideal trade entry points for currencies, cryptocurrencies, metals, stocks, indices! The indicator builds   buy/sell   arrows and generates an alert. Use the standart   B
Trend Wave MT5
Mehrnaz Eshaghzadehal
指标
The Trend Wave indicator for MetaTrader 5 ( MT5 ) is a reliable tool designed to help traders effectively identify market trends and potential reversals . By utilizing oscillating wave patterns, this indicator provides clear visual signals, enabling traders to capitalize on price movements . Whether you are a day trader or a swing trader , this indicator is a versatile addition to your trading toolkit, simplifying complex market analysis.
Mercaria Pattern 1 2 3
Anton Serozhkin
指标
MercariaPattern1-2-3 відстежує рух ціни, знаходить трьоххвильові структури 1-2-3 та підсвічує момент, коли сценарій підтверджується пробоєм ключового рівня. MercariaPattern1-2-3 tracks price movement, detects three-leg 1-2-3 structures and highlights the moment when the scenario is confirmed by a key level breakout. Індикатор збирає локальні свінги в компактну фігуру 0–1–2–3 , чекає підтвердженого пробою та будує стрілку входу з готовими рівнями SL/TP. The indicator combines local swings into a
RSI Divergence with FVG Signal
Cao Minh Quang
指标
The RSI Divergence + FVG Signal indicator combines Relative Strength Index (RSI) Divergence with Fair Value Gap (FVG) detection to generate high-probability buy and sell signals based on both momentum shifts and institutional imbalance zones. Core Features: RSI Divergence Detection : Identifies both regular and hidden bullish/bearish divergences between price and RSI. Divergences indicate potential trend reversals or continuation. FVG Zone Recognition : Detects Fair Value Gaps (imbalances caused
Naturu
Ivan Stefanov
5 (1)
指标
“Naturu” 是一个使用大自然对称性作为算法的手动指标。 用简单策略和隐藏智慧，掌控市场！ 加载指标后，您会看到两条线——上线（Top）和下线（Bottom）。 单击一次即可激活某条线。要移动，只需点击您想放置该线的那根K线。 您设定一个高点和一个低点，指标会自动计算： 洋红色区域，显示多空双方兴趣最接近之处，也就是最有可能成为支撑/阻力的区域。 灰色区域，标示下一层次的关注区。 青绿色线条，表示多方的目标价位。 金色线条，表示空方的目标价位。 手动指标赋予您完全的控制和灵活性，让您根据实时市场环境和个人直觉调整级别。它们迫使您更深入地亲自分析价格走势，帮助您真正理解支撑、阻力和形态是如何形成的。依靠人工判断，可以过滤掉自动系统常常误判的大量“噪音”，减少错误信号。而且，因您亲自设定每个级别，可在突发新闻或极端行情时立即调整，无需等候代码更新。 隐藏于简单游戏背后的神圣力量！
Renko System
Marco Montemari
指标
This indicator can be considered as a trading system. It offers a different view to see the currency pair: full timeless indicator, can be used for manual trading or for automatized trading with some expert advisor. When the price reaches a threshold a new block is created according to the set mode. The indicator beside the Renko bars, shows also 3 moving averages. Features renko mode median renko custom median renko 3 moving averages wicks datetime indicator for each block custom notification
Hull Moving Average or HMA for MT5
Rowan Stephan Buys
指标
Hull移动平均线（HMA）MT5版——高速、平滑、近乎零滞后的专业趋势指标 Hull移动平均线（HMA）是一款为MT5平台打造的高性能趋势分析指标。它能够在保持极度平滑的同时实现接近零滞后的响应速度，比传统的SMA、EMA或WMA更快、更精准地反映市场方向变化，并有效过滤噪音，特别适合剥头皮交易者和日内交易者使用。 该指标基于高效的加权移动平均算法，严格按照Alan Hull公式计算，输出真实、稳定且不重绘的趋势线，让交易者能够清晰识别趋势的加速、减速、反转与延续。HMA不仅运行轻量、绘图顺畅，还兼容EA，可通过iCustom轻松调用。 核心优势 几乎零滞后的即时趋势响应 曲线极度平滑，噪音过滤效果优秀 比SMA/EMA/WMA更精准、更快速 完全不重绘，EA友好，可用于自动化策略 适用于所有交易品种：外汇、黄金、指数、加密货币等 适用场景 趋势方向识别、顺势入场、回调买卖点、反转信号、离场确认、自动化策略开发等。 这是一款干净、稳定、快速的HMA指标，专为追求精准和效率的专业交易者打造。
FREE
该产品的买家也购买
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.67 (58)
指标
购买此指标即可免费获得我的专业交易管理器。 首先，值得强调的是，这个交易系统是一个非重绘、非重画和非滞后的指标，这使得它非常适合手动和机器人交易。 在线课程，手册和下载预设。 “智能趋势交易系统 MT5”是专为新手和经验丰富的交易者量身定制的综合交易解决方案。它结合了超过 10 个优质指标，具有 7 多个强大的交易策略，使其成为适用于各种市场条件的多功能选择。 趋势跟随策略：提供精确的入场和止损管理，以有效地跟随趋势。 反转策略：识别潜在的趋势反转，使交易者能够利用区域市场的机会。 剃头策略：专为快速准确的日内交易和短期交易而设计。 稳定性：所有指标都不会重绘、不会重画和不会滞后，确保可靠的信号。 定制：支持自定义策略，以满足个人交易偏好。超过 7 种策略和组合可帮助您找到最佳策略。 信号清晰度：提供箭头信号，以指示清晰的入场和退出点。 实时警报：通过交易进出警报使交易者保持了解。 深入分析：提供更高时间框架的趋势分析和实时交易监控。 自适应颜色编码：利用蜡烛颜色编码来显示成交量、趋势和反转蜡烛信号。通过蜡烛颜色分析市场方向。 “智能趋势交易系统 MT5”赋予交易者必要的工具，以便在
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (3)
指标
Power Candles – 适用于所有市场的基于强度的入场信号 Power Candles 将 Stein Investments 经过验证的强度分析直接带入价格图表。与仅对价格作出反应不同，每一根蜡烛都基于真实的市场强度进行着色，使交易者能够立即识别动能累积、强度加速以及清晰的趋势转换。 一套逻辑，适用于所有市场 Power Candles 可自动适用于 所有交易品种 。该指标会检测当前品种是否为外汇货币对或非外汇市场，并在内部自动应用相应的强度模型。 外汇与黄金 使用 FX Power Delta 数值（绝对范围最高至 100） 指数、加密货币和 CFD 使用 IX Power 强度数值（绝对范围最高至 50） 所需的强度计算已直接嵌入 Power Candles。本指标在蜡烛着色和信号逻辑方面无需额外安装任何其他指标。 以强度状态替代价格噪音 每根蜡烛都会被归类为九种清晰定义的强度状态之一： 中性 轻度、中度、强烈、极端空头 轻度、中度、强烈、极端多头 这种基于状态的方法能够过滤随机的价格波动，专注于有意义的市场参与行为。它帮助交易者识别新的方向性阶段正在形成，而不是对单根蜡
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (78)
指标
购买该指标的每位用户将额外免费获得以下内容： 原创工具“Bomber Utility”，该工具会自动跟踪每一笔交易，设置止损和止盈点，并根据策略规则自动平仓； 适用于不同交易品种的指标设置文件（Set 文件）； 三种不同风险模式下的 Bomber Utility 设置文件：“最低风险”、“平衡风险” 和 “观望策略”； 一套详细的 视频操作手册，帮助您快速完成安装、配置并开始使用本交易系统。 注意： 要获取以上所有赠品，请通过 MQL5 的私人消息系统联系卖家。 我为您介绍原创的自定义指标 “Divergence Bomber”（背离轰炸机），它是一套基于 MACD 背离交易策略 的“全功能”交易系统。 该技术指标的主要任务是识别 价格与 MACD 指标之间的背离，并发出交易信号（包括推送通知），指示未来价格可能的运动方向。平均而言，这些信号的准确率超过 98%。有关该指标如何工作的详细说明，请观看本页面上的视频演示。 该系统使用 止损订单 和 动态回撤平仓机制 来管理交易。 Divergence Bomber 指标的主要特点： 支持交易的品种： AUDCAD、AUDCHF、AUDSG
ARICoins
Temirlan Kdyrkhan
指标
ARICoin is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cust
AriX
Temirlan Kdyrkhan
1 (4)
指标
AriX Indicator for MT5 A powerful trend-following and signal-evaluation tool AriX is a custom MT5 indicator that combines Moving Averages and ATR-based risk/reward logic to generate clear buy/sell signals. It visualizes dynamic SL/TP levels, evaluates past trade outcomes, and displays win/loss statistics in a clean on-chart panel. Key features include: Buy/Sell signals based on MA crossovers ATR-based SL/TP1/TP2/TP3 levels with visual lines and labels Signal outcome tracking with real-time stat
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.91 (35)
指标
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe 是一款基于 Smart Money Concepts（SMC） 开发的实时市场分析工具，旨在帮助交易者以系统化方式分析市场结构，并更加清晰地掌握整体市场方向。 系统能够在多周期中自动分析 反转点、关键价格区域以及市场结构 ，并显示 兴趣点（POI） 、 无重绘信号 以及 自动斐波那契水平（Auto Fibonacci Levels） ，用于精准识别回调位置与潜在反转点。 系统提供的 实时信号与提醒功能 可确保当价格进入关键区域或在区域内出现反转信号时，交易者不会错过重要机会。 此外，本系统同时具备 指标功能 和 信号系统功能（2 合 1） ，将区域分析与实时入场信号集成于同一工具中。所有参数亦可完全自定义，以适配任何交易风格。 ------------------------------------------------------------------------------ 免费赠送！FABLE Pro Suite — 为智能资金交易者打造的一体化交易工具包 购买此指标后，您将免费获得 F
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
指标
上市促销 Azimuth Pro 前100位买家特惠价 299 美元。最终价格为 499 美元。 散户与机构入场的区别不在于指标，而在于位置。 大多数交易者在任意价格水平入场，追逐动量或对滞后信号做出反应。机构投资者等待价格到达供需真正转换的结构性水平。 Azimuth Pro 自动映射这些水平：波段锚定VWAP、多时间框架结构线，以及仅在高概率位置出现的ABC形态。 Azimuth Pro 专为需要结构分析和智能自动化的专业交易者打造。 Azimuth 以外科手术般的精度映射市场结构，而Azimuth Pro增加了智能层：自动检测您的交易风格、智能配置的移动平均线，以及经过20年数据回测优化的参数。结果是专业级分析自动适应您的交易品种和时间框架。 这是我们Merkava Labs每天为自己和客户使用的指标。 PRO版本的独特之处 智能配置 Pro版本理解您的交易环境。将它放在EURUSD M15上，它知道您在做日内交易。放在BTCUSD H4上，它会调整为波段交易。无需手动调整。 自适应移动平均线 标准EMA有效。但ATR自适应StepMA（响应波动率）和动
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.19 (27)
指标
首先值得强调的是，该交易指标是非重绘、非延迟的指标，这使其成为手动和机器人交易的理想选择。 用户手册：设置、输入和策略。 Atomic Analyst是一种PA价格行动指标，利用价格的力量和动量来寻找市场上更好的机会。配备了高级过滤器，可帮助去除噪音和假信号，并提高交易潜力。使用多层复杂的指标，Atomic Analyst扫描图表，并将复杂的数学计算转化为任何初学者都能理解并用来做出一致交易决策的简单信号和颜色。 “Atomic Analyst”是专为新手和经验丰富的交易者量身定制的综合交易解决方案。它将高级指标和一流功能融合为一体的交易策略，使其成为所有类型交易者的多功能选择。 日内交易和剥头皮策略：专为快速准确的日内交易和短期交易而设计。 日内和摆动交易策略：可用作追求价格大幅波动的日内和摆动交易者的可靠工具。 多货币和市场：凭借其可靠的精度，在不同的工具和市场上运作。 多个时间框架：可在多个时间框架上使用，性能良好。 稳定性：所有指标均不重绘、不重绘和不滞后，确保可靠的信号。 信号清晰度：提供箭头信号，用于清晰的入场和出场点。 实时警报：通过交易入场、SL和TP警报通知交易者
ARIScalping
Temirlan Kdyrkhan
指标
ARIScalp is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cus
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (28)
指标
FX Power：分析货币强度，助您做出更明智的交易决策 概述 FX Power 是一款专业工具，帮助您全面了解主要货币和黄金在任何市场条件下的真实强度。通过识别强势货币用于买入，弱势货币用于卖出， FX Power 简化了交易决策，并帮助您发现高概率的交易机会。不论您是想跟随趋势还是通过极端的 Delta 值预测反转，这款工具都能完美适应您的交易风格。别再盲目交易——用 FX Power 让您的交易更加智慧。 1. 为什么 FX Power 对交易者极具价值 实时货币和黄金强度分析 • FX Power 实时计算并显示主要货币和黄金的相对强度，助您全面了解市场动态。 • 监控领先或落后资产，轻松识别值得交易的货币对。 全面的多时间框架视图 • 跟踪短期、中期和长期时间框架的货币和黄金强度，以便将您的交易策略与市场趋势保持一致。 • 无论是快进快出的短线交易还是更长期的投资策略， FX Power 都能为您提供所需的信息。 Delta 动态分析用于趋势和反转 • 极端 Delta 值常常预示反转机会，而平缓的 Delta 变化则确认趋势延续。 • 使用 Delta 分析，轻
Game Changer Indicator mt5
Vasiliy Strukov
5 (6)
指标
Game Changer 是一款革命性的趋势指标，适用于任何金融工具，可将您的 MetaTrader 平台升级为强大的趋势分析工具。该指标不会重绘，也不会出现滞后。它适用于任何时间范围，有助于识别趋势，发出潜在反转信号，可用作追踪止损机制，并提供实时警报，以便您快速做出市场反应。无论您是经验丰富的交易员、专业人士，还是寻求优势的初学者，这款工具都能帮助您自信、自律地进行交易，并清晰地了解潜在的趋势动态。 购买后立即联系我，即可获得个人奖励！您可以免费获得我们的强力支撑和趋势扫描指标，请私信我！ 请注意，我不在 Telegram 上出售我的 EA 或特殊套件，它们仅适用于 MQL5，我的套件文件也仅在我的博客上提供。 请小心诈骗者 ，不要从其他人那里购买任何套件！ 设置 启用趋势变化警报 - 真/假 - 趋势变化时在图表上显示警报 发送推送通知 - 真/假 - 启用手机推送警报通知 发送邮件通知 - 真/假 - 发送趋势变化的邮件通知到电子邮件
Smart Stop Indicator MT5
Daniel Stein
5 (2)
指标
Smart Stop Indicator – 智能化止损逻辑，直接呈现在您的图表上 概述 Smart Stop Indicator 是为希望以清晰、系统、非情绪化方式设置止损的交易者量身打造的工具。它将经典的价格结构逻辑（更高的高点、更低的低点）与现代突破识别技术相结合，精准标记真正合理的止损位置。无论是趋势、盘整还是快速突破行情，指标都会在图表上直接显示最佳 SL 区域及其状态（“new”、“broken”、“valid”）并且现在新增 SL 与 %ADR 的距离显示。 亮点 基于市场结构的自动止损识别 • 根据市场结构与实时价格行为自动识别关键止损位置。 智能突破适应能力 • 能适应突破与快速方向变化，不会强迫过早调整止损。 SL %ADR 显示 • 显示止损距离占平均日波动范围 ADR 的百分比与 Smart Stop Scanner 完全一致帮助交易者即时识别紧密机会或已延伸的行情。 内置警报逻辑 • 当止损水平变为“new”、“valid”或“broken”时触发警报包含准确的状态切换与冷却逻辑。 破损级别的淡化显示 • 对于“broken”状态的方向、价格、S
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
指标
Gold Sniper Scalper Pro 是一款专业的 MetaTrader 5 指标,旨在帮助交易者有效识别入场点并管理风险。 该指标提供全面的分析工具套件,包括信号检测系统、自动 Entry/SL/TP 管理、成交量分析和实时绩效统计。 系统使用指南   |   其他语言使用指南 主要功能 信号检测系统 指标基于 price action 分析和市场结构自动检测潜在入场点。当检测到交易机会时: - 图表上出现 BUY(绿色)或 SELL(红色)箭头 - K线被高亮显示以识别信号区域 - Entry/SL/TP 水平自动计算 信号仅在价格触及 Entry 水平时激活,有助于过滤未经市场确认的信号。 智能 Entry/SL/TP 管理 - Entry:价格触及入场水平时自动检测 - StopLoss:基于 ATR(Average True Range)动态计算 - Take Profit:基于 R-Multiple 的 4 个 TP 水平(TP1: 0.5R, TP2: 1R, TP3: 1.5R, TP4: 2R) - Trading Lines:在图表上显示带标签的 E
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.84 (99)
指标
使用趋势筛选指标释放趋势交易的力量：由模糊逻辑和多货币系统提供支持的终极趋势交易解决方案！ 使用趋势筛选器（由模糊逻辑提供支持的革命性趋势指标）提升您的趋势交易。 它是一个强大的趋势跟踪指标，结合了超过 13 种高级工具和功能以及 3 种交易策略，使其成为使您的 Metatrader 成为趋势分析器的多功能选择。 限时优惠：趋势筛选指标终身仅需 50 美元。 ( 原价 250$ ) (优惠延长) 体验趋势筛选器 100% 无需重新绘制的准确性，确保您的交易决策不受过去价格变化的影响。 释放多时间框架和多货币功能的多功能性，使您能够以无与伦比的信心在外汇、商品、加密货币和指数领域进行交易。 利用 Trend Screener 的综合策略套件增强您的交易： - 趋势跟踪策略和趋势延续策略 ：趋势筛选器的趋势跟踪策略提供清晰的趋势延续信号，让您有效捕捉趋势走势并管理风险。 - 反转策略和早期入场点策略 ：趋势筛选器的反转策略可检测市场方向的潜在变化，使您能够预测趋势反转并利用疲弱的市场趋势。通过早期入场点，您可以在潜在的趋势变化之前定位自己 获取可观的利润。 - 倒卖策略： 趋势筛选器的倒卖
Weis Wave with Alert MT5
Trade The Volume Waves Single Member P.C.
4.94 (17)
指标
Rental/Lifetime Package Options and Privileges  Rent Monthly Six Months   Yearly/Lifetime Weis Wave with Speed with Alert+Speed Index x x x Manual  x x x Quick Set up Video x x x Blog x x x Lifetime Updates x x x Setup and Training Material x x Discord Access Channel "The SI traders"          x Rectangle Break Alert Tool      x How to trade with it:    http://www.tradethevolumewaves.com   ** If you purchase please contact me to setup your  : Training Room and  complete manual access.  Wei
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
指标
首先，值得强调的是，这个交易工具是非重绘、非重画和非滞后的指标，非常适合专业交易。 在线课程，用户手册和演示。 智能价格行动概念指标是一个非常强大的工具，既适用于新手，也适用于经验丰富的交易者。它将超过20个有用的指标合并到一个指标中，结合了高级交易思想，如内圈交易员分析和智能资金概念交易策略。该指标侧重于智能资金概念，提供有关大型机构交易方式的见解，帮助预测它们的动向。 它在流动性分析方面尤其擅长，有助于理解机构的交易方式。它擅长预测市场趋势，并仔细分析价格波动。通过将您的交易与机构策略对齐，您可以更准确地预测市场走向。该指标多才多艺，擅长分析市场结构，识别重要的订单区块，并识别各种模式。 它擅长识别BOS和CHoCH等模式，理解动量的转变，并突出显示供需强劲的关键区域。它还擅长发现强大的不平衡，并分析价格创造更高高点或更低低点的模式。如果您使用斐波那契回撤工具，该指标可以满足您的需求。它还可以识别相等的高点和低点，分析不同的时间框架，并通过仪表板显示数据。 对于使用更高级策略的交易者，该指标提供了工具，如公平价值差指标和优惠和折扣区域的识别。它特别关注高时间框架订单区块，并
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
指标
趋势人工智能指标是一个伟大的工具，将加强交易者的市场分析结合趋势识别与可操作的进入点和逆转警报。 该指标使用户能够自信和精确地驾驭外汇市场的复杂性 除了主要信号，趋势Ai指标识别在回调或回调期间出现的次要入口点，使交易者能够利用既定趋势内的价格修正。 重要优势: *MT4及MT5工程 *明确买入或卖出信号 ·不重绘 *适用于所有资产 小心我不卖EA或设置电报它骗局. 所有设置免费在这里的博客。  重要！ 购买后立即与我联系,以获得指示和奖金! 真实的操作监控以及我的其他产品可以在这里找到： https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller&nbsp ; 设置和输入: 建议为所有资源设置默认设置。 第...
M1 Scalper Pro MT5
Elif Kaya
5 (9)
指标
- Real price is 80$ - 45% Discount (It is 45$ now) Contact me for extra bonus   indicator, instruction or any questions! - Lifetime update free - Non-repaint - Related product: Gann Gold EA - I just sell my products in Elif Kaya Profile, any other websites are stolen old versions, So no any new updates or support. Advantages of  M1 Scalper Pro  Profitability: M1 Scalper Pro is highly profitable with a strict exit strategy. Frequent Opportunities: M1 Scalper Pro  takes advantage of numerous smal
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.5 (14)
指标
任何新手或专业交易者的最佳解决方案！ 该指标是一款独特、高质量、且价格合理的交易工具，因为我们已经整合了许多专有功能和新公式。 依据此更新，您将能够显示双重时间帧区域。 您不仅可以显示一个较高的时间帧，还可以同时显示图表时间帧，加上更高的时间帧：显示嵌套时区。 供需双方所有交易者都会喜欢它。 :) 重要信息披露 高级供需的最大潜力，请访问 https://www.mql5.com/zh/blogs/post/720245   想象您的交易如何得以改善，是因为您能够精准定位入场或目标位吗？ 构建于新的底层算法，它可以更轻松地识别出买卖双方之间的潜在失衡。 这是因为它以图形方式展示供需最强劲区域，及其过去的表现（显示旧区域）。 这些功能旨在帮助您更轻松地发现最佳入场区域和价位。 现在您可以针对您的交易品种和时间帧来优化和编辑区域强度！ 高级供需指标适用于所有产品和时间帧。 它是一个新的公式，非常新的功能是两个区域强度函数可由用户输入进行调整！ 这在交易中是一大优势。 当您学习如何使用专有功能，例如带有价格游离最小 X 因子的区域强度时，您能够判断该区域强劲与否。 供需区域用作警报触发器。
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
指标
Berma 波段 (BBs) 指标对于寻求识别和利用市场趋势的交易者来说是一种有价值的工具。通过分析价格与 BBs 之间的关系，交易者可以辨别市场是处于趋势阶段还是区间波动阶段。 访问[ Berma Home Blog ] 了解更多信息。 Berma 带由三条不同的线组成：上 Berma 带、中 Berma 带和下 Berma 带。这些线围绕价格绘制，直观地表示价格相对于整体趋势的变动。这些带之间的距离可以洞察波动性和潜在的趋势逆转。 当 Berma Bands 线相互分离时，通常表明市场正在进入横盘或区间波动时期。这表明缺乏明确的方向性。交易者可能会发现在这些时期内很难识别趋势，因此可能需要等待更清晰的趋势出现。 当 Berma Bands 线汇聚成一条线时，通常表示趋势环境强劲。这种汇聚表明存在明显的方向性偏差，因为价格波动性足以随趋势而变化。交易者可能会发现在这些时期更容易识别潜在的入场点和出场点，因为趋势的势头可以提供有利的交易机会。然而，重要的是要注意整体趋势中的潜在回调或修正。 Berma 带根据价格蜡烛图与上带和下带的相互作用提供明确的买入和卖出信号。当价格蜡烛图首
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.81 (21)
指标
向您介绍一款优秀的技术指标——Grabber，它是一套即开即用的“全包式”交易策略。 在一个代码中集成了强大的市场技术分析工具、交易信号（箭头）、提醒功能和推送通知。 每位购买该指标的用户还可免费获得以下内容： Grabber辅助工具：用于自动管理已开仓位 视频操作指南：逐步教学如何安装、设置和使用该指标进行交易 原创Set文件：可快速自动配置，帮助实现最佳交易效果 忘掉其他策略吧！只有Grabber能够真正激励你在交易中攀登新高峰！ Grabber策略的主要特点： 交易周期：从M5到H4 适用资产：任意，但我推荐我亲自测试过的品种（GBPUSD、GBPCAD、GBPCHF、AUDCAD、AUDUSD、AUDSGD、AUDCHF、NZDUSD、NZDCAD、EURCAD、EURUSD、EURAUD、EURGBP、EURCHF、USDCAD、USDSGD） 交易时间：全天候 24/7 交易效果：我分享自己的真实交易结果，并在此教学如何操作： https://www.mql5.com/ru/market/product/134563?source=Site+Market+MT5+Indic
MetaForecast M5
Vahidreza Heidar Gholami
5 (3)
指标
MetaForecast能够根据价格数据中的谐波来预测和可视化任何市场的未来走势。虽然市场不总是可预测的，但如果价格中存在模式，MetaForecast可以尽可能准确地预测未来。与其他类似产品相比，MetaForecast通过分析市场趋势可以生成更精确的结果。 输入参数 Past size (过去的尺寸) 指定MetaForecast用于创建生成未来预测模型的柱数量。该模型以一条黄色线绘制在所选柱上。 Future size (未来的尺寸) 指定应预测的未来柱数量。预测的未来以粉色线表示，并在其上绘制了蓝色回归线。 Degree (程度) 此输入确定了MetaForecast将在市场上进行的分析级别。 Degree 描述  0 对于程度0，建议使用较大的值来设置“过去的尺寸”输入，以覆盖价格中的所有高峰、低谷和细节。  1 (建议的) 对于程度1，MetaForecast可以理解趋势，并通过较小的“过去的尺寸”生成更好的结果。  2 对于程度2，除了趋势，MetaForecast还可以识别反转点。对于大于1的程度，必须使用较高的“细节”和“噪音减少”输入值。  大于2 不建议使用大于
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
指标
介绍 Quantum TrendPulse   ，这是一款终极交易工具，它将 SuperTrend   、   RSI 和 Stochastic 的强大功能整合到一个综合指标中，以最大限度地发挥您的交易潜力。该指标专为追求精准和效率的交易者而设计，可帮助您自信地识别市场趋势、动量变化以及最佳进入和退出点。 主要特点： 超级趋势整合： 轻松跟随当前的市场趋势并乘上盈利浪潮。 RSI 精度： 检测超买和超卖水平，非常适合把握市场逆转时机，可用作 SuperTrend 的过滤器 随机精度： 利用随机振荡在波动的市场中寻找隐藏的机会， 用作超级趋势的过滤器 多时间范围分析： 从 M5 到 H1 或 H4，在不同时间范围内关注市场动态。 可定制的警报： 当您的自定义交易条件得到满足时收到通知，这样您就不会错过任何交易。 无论您是新手还是经验丰富的交易员，   Quantum TrendPulse 都能为您提供所需的优势，帮助您增强策略并自信地进行交易。借助这一强大的指标，将洞察力转化为利润 — 掌控您的交易！ ***购买 Quantum TrendPulse，即可免费获得 Quantum Tr
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
指标
ARIPoint is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cu
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
指标
您购买了多少次交易指标，它们拥有 出色的回测， 真实账户表现证明 拥有惊人的数字和 各种统计数据， 但使用后您却 账户爆仓？ 您不应该只相信一个信号本身，您需要知道它最初出现的原因，这正是 RelicusRoad Pro 的最佳之处！ 用户手册 + 策略 + 培训视频 + 带 VIP 访问权限的私人群组 + 提供移动版本 观察市场的新方式 RelicusRoad 是 全球最强大、最好的交易指标 ，适用于外汇、期货、加密货币、股票和指数，为交易者提供发展账户所需的所有信息和工具。我们提供 技术分析 和 交易计划 ，帮助 每位交易者取得成功 ，无论是 初学者 还是 高级交易者 。 它是一个 关键交易指标 ，提供足够的信息来 预测 未来市场。我们相信一个 完整的解决方案 ，而不是图表上几个没有意义的不同指标。这是一个 一体化指标 ，显示 信号 、 箭头 + 价格行为 信息，这是 无与伦比 且 非常准确的 。   RelicusRoad 利用机器学习 (AI) 技术，为交易者提供必要的信息和工具，帮助他们成为成功的、知情的交易者。   通过领先指标预测未来价格 几乎 所有技术指标都滞后 ，
Elliott Wave Trend MT5
Young Ho Seo
4 (4)
指标
Elliott Wave Trend was designed for the scientific wave counting. This tool focuses to get rid of the vagueness of the classic Elliott Wave Counting using the guideline from the template and pattern approach. In doing so, firstly Elliott Wave Trend offers the template for your wave counting. Secondly, it offers Wave Structural Score to assist to identify accurate wave formation. It offers both impulse wave Structural Score and corrective wave Structure Score. Structural Score is the rating to sh
Max Ribbon Mt5
Stefano Frisetti
指标
WARNING: This indicator is distributed EXCLUSIVELY on MQL5.com MT4 version:   https://www.mql5.com/it/market/product/160363 MT5 version:   https://www.mql5.com/it/market/product/160410 ============================================================================================= MAX RIBBON ver 1.00 The indicator that shows you the TREND clearly and unambiguously! ============================================================================================= DESCRIPTION MAX RIBBON is an advanced tre
MTF Supply Demand Zones MT5
Georgios Kalomoiropoulos
5 (1)
指标
下一代自动化供需区。适用于任何图表的创新算法。所有区域都是根据市场的价格行为动态创建的。 两种类型的警报 --> 1) 当价格触及区域时 2) 当新区域形成时 你不会再得到一个无用的指标。您将获得一个完整的交易策略和经过验证的结果。     新的功能：     价格触及供需区时发出警报     创建新的供应/需求区时发出警报     推送通知警报     以点为单位的区域宽度标签     关于 MTF 的又一个时间表。因此，现在您将能够看到高于当前 3 个时间帧，而不是高于当前 2 个时间帧     启用/禁用警报/区域/MTF 功能的按钮 您获得的优势：     消除交易中的情绪。     客观化您的交易条目。     通过高概率设置提高您的利润。     节省绘图区域的时间。     像专业人士一样交易金融市场。     任何市场的即时多时间框架分析。 你在图表上看到了什么？     蓝色和红色矩形是当前时间范围的供需区。     虚线样式线是当前上方第一个时间范围内的供需区域。     实线样式线是当前上方第二个时间范围内的
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (7)
指标
The Trend Forecaster indicator utilizes a unique proprietary algorithm to determine entry points for a breakout trading strategy. The indicator identifies price clusters, analyzes price movement near levels, and provides a signal when the price breaks through a level. The Trend Forecaster indicator is suitable for all financial assets, including currencies (Forex), metals, stocks, indices, and cryptocurrencies. You can also adjust the indicator to work on any time frames, although it is recommen
PZ Swing Trading MT5
PZ TRADING SLU
5 (5)
指标
Swing Trading 是第一个旨在检测趋势方向的波动和可能的反转波动的指标。它使用在交易文献中广泛描述的基准摆动交易方法。该指标研究多个价格和时间向量，以追踪总体趋势方向，并检测市场超卖或超买并准备好进行修正的情况。 [ 安装指南 | 更新指南 | 故障排除 | 常见问题 | 所有产品 ] 市场波动的利润不会被窃取 指示器始终显示趋势方向 彩色价格带代表机会基准 彩色虚线表示可能的反转波动 该指标分析其自身的质量和性能 它实现了一个多时间仪表板 可定制的趋势和波动周期 它实现了电子邮件/声音/推送警报 指示器为非重涂或重涂 什么是摇摆交易 摇摆交易是一种尝试在一天到一周内从证券中获得收益的交易方式，尽管某些交易最终可以保持更长的寿命。摇摆交易者使用技术分析来买入弱点和卖出力量，并有耐心等待这些机会的发生，因为在发生一波抛售浪潮之后购买证券而不是陷入抛售更有意义。 机会基准 关于历史数据的大量研究证明，适合于波动交易的市场倾向于在基线价格带上下交易，基线价格带由图表显示，使用平均真实区间计算得出。波动交易者使用基线，该策略是购买常态和卖出躁狂，或做空常态并掩盖沮丧。在没有疲
作者的更多信息
Tick Flow
Konstantin Chechnev
5 (1)
指标
TickFlow   是一个用于分析 tick 数据并在图表上可视化重要区域的工具。该工具会聚合当前与历史的 tick 数据，显示买卖双方的力量对比，并帮助识别支撑/阻力位和簇状（cluster）区域。 这是适用于 MetaTrader 4 的版本。 工作原理（简要） TickFlow 收集 tick 数据，并按价格步长和蜡烛（柱）对其进行聚合。 基于累计的数据构建可视化层：向上/向下 tick 计数器（up/down tick counters）、买/卖比例（buy/sell ratio）、历史支撑/阻力位与簇（clusters）。 用户可在设置中调整灵敏度与分析周期。该工具不代替交易者决策——仅提供用于分析的数据。 特性 每根蜡烛的 tick 活动显示（tick counters）。 买/卖双方的百分比比率。 基于 tick 成交量构建的历史支撑与阻力位。 价格区域的簇分析（cluster analysis）。 针对不同交易周期（剥头皮、日内、中期）的灵敏度可调。 可开启/关闭 tick 历史显示以减少图表干扰。 数据本地保存；不依赖外部 DLL，也不向外部服务发送数据。 优化呈
Arrow Strategy Builder
Konstantin Chechnev
专家
Arrow Strategy Builder —— 一个智能交易顾问 (EA)，它会记住用户在图表上放置的向上/向下箭头，并在条件再次出现时生成交易信号。适合初学者和有经验的交易者，提供直观的界面和功能，可在任何金融工具上进行自动化交易。 Metatraider5 的多币种交易顾问的完整版本在这里。 主要特点 简单的策略创建： 通过在图表上放置箭头（买入/卖出）来构建交易策略，以标记入场点。 基于指标的信号： 使用四个流行的指标 —— RSI、CCI、DeMarker 和 WPR —— 根据用户设定的模式记录并重复交易信号。 多语言支持： EA 界面会根据终端语言（英语、俄语、德语、日语、中文）进行适配，方便全球用户使用。 灵活的信号匹配： 当当前市场条件与已记录的信号达到指定的最小相似百分比时，自动开仓。 EA 的工作原理 设置信号： 点击控制面板上的 [设置信号] 按钮，然后在图表上放置箭头（向上为买入，向下为卖出）。 记录信号： 点击 [Record signal]，EA 会保存所选指标（RSI、CCI、DeMarker、WPR）在最近三个柱上的数值。 交易与优化： 在实时或策
FREE
Signal Option
Konstantin Chechnev
指标
用于二元期权的信号指标，也可以在外汇以及其他市场上高效使用。适合在 M1–M5 上进行短线网格交易，并包含逐步加仓的信号。 免费版本仅适用于 XAUUSD 货币对。MetaTrader 5 的完整版在这里： https://www.mql5.com/en/market/product/156185 该指标使用两级自适应机制：基础速度轮廓（从一开始就可设置为“快速/平滑”）以及基于交易结果的自动自适应，根据当前市场调整过滤器，并考虑连续获利和亏损信号的情况。 模型在图表上寻找短暂的定向脉冲，并在 K 线收盘时用 CALL（买入）和 PUT（卖出）箭头标记出来，不会重绘。该指标也可以用于传统的 Forex/CFD 账户，但由于持仓周期较短，务必控制点差和佣金，避免成本“吞噬”大部分价格波动。 工作原理 使用自有的多级自适应预测模型，而不是标准的经典指标组合； 分析价格运动的形态与斜率、趋势以及局部波动率； 通过多层噪音和异常波动过滤来分析信号； 只有在通过所有内部检查后才给出箭头信号：智能平滑、过滤逆趋势逻辑、自适应极值过滤器（尽量避免在可能的反转点给出信号）、以及在线自适应市场的轻量级神
FREE
Correlation Monitor
Konstantin Chechnev
指标
Correlation Monitor 是用于快速发现品种间关系的指标：帮助你找到具有强正 / 负相关性的品种对，识别背离，并在对冲、配对交易和篮子交易中做出更有依据的决策。 Meta traider 4. 主要功能 • 相关性矩阵与紧凑列表：即时显示所选品种之间的相关强度，颜色标识便于阅读。 • 相关品种的迷你图，与主图可见区域同步，方便直观地对比走势。 • Top‑5 模式：突出显示最强的正相关与负相关，便于快速聚焦。 • 多周期：可在不同周期上评估，并可设置计算窗口（ K 线数量）。 • 支持 “ 市场报价 (Market Watch)” 中的任意交易品种，包括非标准品种。 • 资源优化：在大型品种列表下也能平滑更新，避免不必要的负担。 • 内置 50+ 语言界面，自动识别终端语言以本地化消息与标题。 • 切换图表时快速刷新数据。 Correlation Monitor 通过一体化方案节省日常对比品种的时间，帮助你更快做出更稳妥的决策：避免仓位重复暴露、寻找潜在对冲配对、并在不同周期上发现趋势背离。 参数 Correlation pair symbol — 与当前品种进行相关性计
FREE
PurrTradeX Signals
Konstantin Chechnev
专家
PurrTradeX 是一款智能交易顾问（EA），允许用户基于自己的指标信号创建和测试自定义交易策略。该EA会捕捉图表上手动放置或自动生成的箭头信号，并利用它们来识别交易机会。 主要功能 信号记录：在图表上放置箭头以标记买入或卖出信号。EA会记录这些点周围的集成指标值（RSI、CCI、DeMarker、WPR）。 自动箭头放置：使用 ZigZag 指标在价格极值处自动放置箭头，参数可配置（深度、偏差、最小长度）。 交易模式：支持仅买入、仅卖出或双向模式。支持在亏损后通过马丁格尔倍增手数，以及网格交易模式（订单间可设暂停）。 风险管理：固定手数、基于风险百分比的手数计算、止损、止盈，以及基于账户权益的平仓。 趋势过滤器：MACD 用于过滤交易（仅当 MACD > 0 时买入，当 MACD < 0 时卖出）。 控制面板：便捷的面板用于设置信号、保存和替换信号。 工作方式 将EA附加到图表。 使用面板手动放置箭头，或启用自动放置（默认启用“Direction of Automatic Arrows”功能）。 将信号保存到文件。 在策略测试器中使用保存的信号优化参数。
Tick Flow MT4
Konstantin Chechnev
指标
TickFlow 是一个用于分析 tick 数据并在图表上可视化重要区域的工具。该工具会聚合当前与历史的 tick 数据，显示买卖双方的力量对比，并帮助识别支撑/阻力位和簇状（cluster）区域。 这是适用于 MetaTrader 5 的版本。 工作原理（简要） TickFlow 收集 tick 数据，并按价格步长和蜡烛（柱）对其进行聚合。 基于累计的数据构建可视化层：向上/向下 tick 计数器（up/down tick counters）、买/卖比例（buy/sell ratio）、历史支撑/阻力位与簇（clusters）。 用户可在设置中调整灵敏度与分析周期。该工具不代替交易者决策——仅提供用于分析的数据。 特性 每根蜡烛的 tick 活动显示（tick counters）。 买/卖双方的百分比比率。 基于 tick 成交量构建的历史支撑与阻力位。 价格区域的簇分析（cluster analysis）。 针对不同交易周期（剥头皮、日内、中期）的灵敏度可调。 可开启/关闭 tick 历史显示以减少图表干扰。 数据本地保存；不依赖外部 DLL，也不向外部服务发送数据。 优化呈现以
Fibonacci MT5
Konstantin Chechnev
专家
Fibonacci MT5 是一个基于斐波那契水平的自动化交易智能顾问。它会在指定的K线数量中确定价格的最低点和最高点，绘制斐波那契水平，并在当前价格达到选定水平时开仓。EA 可以按照趋势或逆趋势进行交易，并可根据设定的参数调整。同时，它还允许设置平仓水平、风险管理和时间过滤。 特征 自动检测局部极值和斐波那契水平的构建。   基于斐波那契水平的可定制的开仓和平仓条件。   灵活的风险管理选项：止损，止盈，限制订单量和数量。 通用设置 Lot Size：开仓手数。 Max Open Buy Orders：最大买单数量。 Max Open Sell Orders：最大卖单数量。 Magic Number：EA订单的唯一标识符。 风险管理 Use Stop Loss：启用止损。 Stop Loss (pips)：止损点数。 Use Take Profit：启用止盈。 Take Profit (pips)：止盈点数。 时间过滤 Use Time Filter：启用时间过滤。 Start Trading Hour：开始交易的时间（小时）。 End Trading Hour：结束交易的
Signal Binary Option
Konstantin Chechnev
指标
用于二元期权的信号指标，同时也能高效应用于外汇和其他市场。适合在 M1–M5 上进行短线网格交易，并包含分步加仓信号。 指标采用双层自适应机制：基础速度配置（从一开始就可以选择“快速/平滑”模式），以及基于交易结果的自动自适应，会根据当前市场情况调整过滤器，考虑连续盈利与亏损信号的组合。 模型在图表上寻找短促的方向性脉冲，并在 K 线收盘时用 CALL（买入）和 PUT（卖出）箭头标记出来，不重绘。指标同样可以用于经典的 Forex/CFD 账户，但由于持仓周期较短，必须密切关注点差和佣金，避免交易成本“吞噬”大部分价格波动。 工作原理 使用自有的多级自适应预测模型，而不是传统的经典指标组合； 分析价格运动的形态与倾斜程度、趋势以及局部波动率； 通过多层过滤来处理噪音和异常波动； 只有在通过所有内部检查后才输出箭头信号——智能平滑、反趋势剔除逻辑、自适应极值过滤器（尽量避免在潜在拐点给出信号）、以及在线适应市场的轻量级神经子系统，用于阻止与其预测相反的信号； 按信号质量进行自动自适应：跟踪连续盈利/亏损的交易，根据统计数据与回撤深度收紧或放宽内部阈值； 独立的基础速度参数从一开始就决
Correlation Monitor MT4
Konstantin Chechnev
指标
Correlation Monitor   是用于快速发现品种间关系的指标：帮助你找到具有强正 / 负相关性的品种对，识别背离，并在对冲、配对交易和篮子交易中做出更有依据的决策。 Meta traider 5. 主要功能 •   相关性矩阵与紧凑列表：即时显示所选品种之间的相关强度，颜色标识便于阅读。 •   相关品种的迷你图，与主图可见区域同步，方便直观地对比走势。 • Top‑5   模式：突出显示最强的正相关与负相关，便于快速聚焦。 •   多周期：可在不同周期上评估，并可设置计算窗口（ K 线数量）。 •   支持 “ 市场报价   (Market Watch)” 中的任意交易品种，包括非标准品种。 •   资源优化：在大型品种列表下也能平滑更新，避免不必要的负担。 •   内置   50+   语言界面，自动识别终端语言以本地化消息与标题。 •   切换图表时快速刷新数据。 Correlation Monitor   通过一体化方案节省日常对比品种的时间，帮助你更快做出更稳妥的决策：避免仓位重复暴露、寻找潜在对冲配对、并在不同周期上发现趋势背离。 参数 Correlatio
FREE
Arrow Strategy Builder Pro
Konstantin Chechnev
专家
Arrow Strategy Builder Pro is an MT5 Expert Advisor that automatically collects signals at ZigZag pivot points and compares them with previously saved readings of up to four user indicators. When the specified match percentage is reached, it opens a trade in the chosen direction. It supports manual “training” and automatic updates of the signal base. Suitable for scalping and for calmer trading. Capabilities — Automate your indicator strategy without constant re‑optimization; — Scale the same s
Direction Oscillator Pro
Konstantin Chechnev
指标
Direction Oscillator（方向振荡器） —— 指标不继承传统 MA/RSI/MACD 的行为；信号由自有的价格运动模型生成，并带有 反冲击过滤 与 成交量校验 。图表展示三种状态： Buy / Flat / Sell ；信号在K线收盘时确认并固定（ 不重绘 ），便于回测与复盘。 主要功能 自研模型替代标准组合。 不依赖传统的趋势、振荡、波动率或成交量指标——用一个逻辑一致的信号源取代一堆相互交叉的公式。 反冲击过滤 + 成交量确认 减少偶发尖刺的影响；信号固定不重绘，规范进出场。 三步完成设置。 时间尺度、入场灵敏度、反冲击强度——几分钟即可适配任意品种。 图表标记与结果标签。 事件K线上绘制箭头，并以“点数”显示盈亏，便于记录与分析。 直观分类。 蓝=买入，灰=观望/退出，红=卖出。 帮助结构化决策：在买入/卖出阶段持仓，在中性区间避免入场。清晰的标记与按品种统计便于纪律管理与复盘。 重要说明 本指标不自动交易，亦不保证盈利。它仅提供当前市场状态的分析信息；结果取决于品种、周期与参数。实盘前请先在模拟账户测试。历史表现不代表未来。 参数 Time-scale（时间
筛选:
无评论
回复评论