Adaptive NeuroMatrix Trend 是一个价格方向指标，使用自适应矩阵模型，而不是传统的 MA/RSI/MACD。信号基于价格波动和成交量的定量特征生成。图表上显示三种状态：Buy / Flat / Sell；信号只在 K 线收盘时固定（不重绘），这简化了信号验证和交易分析。

主要功能

自有的自适应模型，替代标准指标组合。不依赖传统趋势、振荡、波动率或成交量指标。方向和信号由矩阵模型计算，基于多种自适应市场数据分析方法——提供单一、逻辑一致的信号来源。

带成交量确认的反冲击过滤。价格或成交量的单次尖峰在生成最终信号前会被过滤掉。信号只在 K 线收盘时确认且不重绘，有助于保持进出场纪律，并减弱新闻“尖刺”对信号的影响。

四步设置：时间尺度、入场敏感度、反冲击过滤强度以及预测系数。可以快速适配不同品种和周期。

直观的状态分类。蓝色 = 买入，灰色 = 空仓/平仓，红色 = 卖出；趋势线上额外高亮冲击性区段。指标帮助结构化决策：在买/卖阶段持有仓位，避免在中性区域入场。直观的标记和按品种统计，简化纪律控制和事后复盘。

基于结果的自动自适应。指标会在所选天数窗口内跟踪自身信号的统计表现，一旦效果变差，会轻微收紧内部阈值。这有助于在市场不利阶段自动降低交易频率，无需频繁手工“微调”参数。

支持 50 多种语言的多语言界面，可自动识别终端语言，用于本地化消息和标题。

使用建议

在真实交易前，请先在模拟账户上测试指标参数和信号。

每天查看经济日历，关注 NFP、利率决议、GDP 报告等高影响事件。

重要新闻公布前后 30 分钟内尽量避免交易，以免波动率尖峰扭曲指标信号。

通过多个品种或多个周期进行分散化，降低对单一市场行为的依赖。

注意防止过度优化；不要只根据短期结果频繁修改参数。

当指标的反冲击过滤标记出异常时，进行手工的成交量分析，以再次确认信号的有效性。

重要说明

指标本身不会自动交易，也不保证盈利。它只提供当前市场状态的分析信息；结果取决于交易品种、周期和参数设置。历史表现不代表未来结果。

参数说明

Time-scale —— 时间/周期尺度。

推荐范围：0.5–3.0（步长 0.1）。

作用：调节模型的“速度”与平滑度。

小于 1.0 → 反应更快，信号更多。

大于 1.0 → 更平滑、更严格，信号更少。

Entry sensitivity —— 入场敏感度。

推荐范围：0.5–2.0（步长 0.1）。

作用：改变入场阈值以及振荡指标零值区域的宽度。

小于 1.0 → 更敏感，触发更多。

大于 1.0 → 更严格，触发更少。

Anti-impulse strength —— 反冲击过滤强度。

推荐范围：0.5–2.0（步长 0.1）。

作用：在给出信号之前，加强对价格/成交量尖峰的过滤。

小于 1.0 → 对冲击更“宽松”（反应更快，但更“神经质”）。

大于 1.0 → 对冲击更严格（更平稳，但信号更少）。

Predict layer strength —— 预测层强度。

推荐范围：0.5–2.0（步长 0.1）。

作用：调节自适应预测模块（SSA/卡尔曼）在阻止/确认信号中的权重。

小于 1.0 → 更保守：干预更少，信号更容易通过。

大于 1.0 → 对异常和潜在反转更敏感，更积极地阻止争议性入场。

Stats window —— 统计窗口（天）。

作用：设定统计面板汇总当前及最近品种点数盈亏（Profit/Loss）的时间跨度。

值越小 → 更关注近期结果：统计和自适应反应更快，但可能更“锯齿化”。

值越大 → 评估更平滑：可以看到数周/月的整体趋势，但反应更慢。