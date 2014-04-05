Adaptive NeuroMatrix Trend es un indicador de dirección del precio que utiliza un modelo matricial adaptativo en lugar de los típicos MA/RSI/MACD. Las señales se forman a partir de las características cuantitativas del movimiento del precio y del volumen. En el gráfico aparecen tres estados: Buy / Flat / Sell; las señales se fijan al cierre de la vela (sin repintar), lo que simplifica la verificación y el análisis de las operaciones.

Funciones principales

Modelo adaptativo propio en lugar de paquetes estándar de indicadores. No depende de los indicadores clásicos de tendencia, osciladores, volatilidad ni volumen. La dirección y las señales se calculan mediante el modelo matricial a partir de varios métodos adaptativos de análisis de datos de mercado: una única fuente lógica de señales.

Filtrado anti-impulso con comprobación por volumen. Los picos aislados de precio y volumen se filtran antes de que se forme la señal definitiva. Las señales sólo se confirman al cierre de la vela y no se repintan, lo que disciplina la entrada/salida y reduce la influencia de los “spikes” de noticias.

Configuración en cuatro pasos: escala temporal, sensibilidad de entrada, fuerza del filtro anti-impulso y coeficiente de predicción. Adaptación rápida al instrumento y al marco temporal.

Clasificación visual. Azul = compra, gris = fuera de posición/salida, rojo = venta; los tramos impulsivos se resaltan adicionalmente sobre la línea de tendencia. El indicador ayuda a estructurar las decisiones: mantener la posición en la fase de compra/venta y evitar entradas en la zona neutra. Las marcas claras y las estadísticas por símbolo facilitan el control de la disciplina y el análisis posterior.

Auto-adaptación basada en resultados. El indicador sigue las estadísticas de sus propias señales durante una ventana de días seleccionada y, cuando los resultados empeoran, endurece ligeramente los umbrales internos. Esto ayuda a reducir la actividad en fases desfavorables del mercado sin necesidad de “retocar” los parámetros manualmente de forma constante.

Se admite una interfaz multilingüe para más de 50 idiomas, con detección automática del idioma del terminal para la localización de mensajes y encabezados.

Recomendaciones de uso

Utiliza una cuenta demo para probar la configuración del indicador y las señales antes de aplicarlas en una cuenta real.

Revisa diariamente el calendario económico para identificar eventos de alto impacto, como las nóminas no agrícolas (NFP), decisiones sobre tipos de interés o publicaciones de PIB.

Evita operar durante los 30 minutos anteriores y posteriores a noticias importantes, para que los picos de volatilidad no distorsionen las señales del indicador.

Diversifica entre varios instrumentos o marcos temporales para reducir la dependencia del comportamiento de un solo mercado.

Vigila la sobre-optimización; no cambies la configuración con demasiada frecuencia basándote sólo en resultados a corto plazo.

Realiza un análisis manual del volumen cuando el filtro anti-impulso del indicador marque anomalías, para verificar de nuevo la validez de la señal.

Avisos importantes

El indicador no opera por sí mismo y no garantiza beneficios. Proporciona información analítica sobre el estado actual del mercado; los resultados dependen del instrumento, del marco temporal y de la configuración. Los resultados pasados no garantizan rendimientos futuros.

Parámetros

Time-scale — escala de tiempo/períodos.

Rango recomendado: 0.5–3.0 (paso 0.1).

Función: ajusta la “velocidad” y suavidad del modelo.

Menos de 1.0 → reacciona más rápido, más señales.

Más de 1.0 → más suave y estricto, menos señales.

Entry sensitivity — sensibilidad de entrada.

Rango recomendado: 0.5–2.0 (paso 0.1).

Función: cambia los umbrales de entrada y el ancho de la zona neutra del oscilador.

Menos de 1.0 → más sensible, más activaciones.

Más de 1.0 → más estricto, menos activaciones.

Anti-impulse strength — fuerza del filtro anti-impulso.

Rango recomendado: 0.5–2.0 (paso 0.1).

Función: refuerza el filtrado de picos bruscos (precio/volumen) antes de generar la señal.

Menos de 1.0 → más tolerante a los impulsos (reacción más rápida pero más “nerviosa”).

Más de 1.0 → más estricto con los impulsos (más estable, pero menos señales).

Predict layer strength — fuerza de la capa predictiva.

Rango recomendado: 0.5–2.0 (paso 0.1).

Función: regula la contribución del bloque predictivo adaptativo (SSA/Kalman) al bloqueo o confirmación de señales.

Menos de 1.0 → más conservador: interviene con menos frecuencia, las señales pasan más a menudo sin bloqueo.

Más de 1.0 → más sensible a anomalías y posibles giros, bloquea con más actividad las entradas dudosas.

Stats window — ventana de estadísticas (días).

Función: define el período sobre el que el panel suma el Profit/Loss (en puntos) del símbolo actual y los últimos símbolos.

Valor menor → mayor énfasis en los resultados recientes: estadísticas y auto-adaptación reaccionan más rápido, pero pueden ser más “serradas”.

Valor mayor → evaluación más suavizada: se aprecia la tendencia de semanas/meses, la reacción es más lenta.