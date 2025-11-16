Adaptive NeuroMatrix Trend est un indicateur de direction du prix qui utilise un modèle matriciel adaptatif au lieu des MA/RSI/MACD classiques. Les signaux sont générés à partir des caractéristiques quantitatives du mouvement des prix et des volumes. Sur le graphique, trois états sont affichés : Buy / Flat / Sell ; les signaux sont figés à la clôture de la bougie (sans repaint), ce qui simplifie la vérification et l’analyse des opérations.

Fonctionnalités principales

Modèle adaptatif propriétaire au lieu de paquets d’indicateurs standard. Aucune dépendance vis-à-vis des indicateurs de tendance, oscillateurs, indicateurs de volatilité ou de volume classiques. La direction et les signaux sont calculés par le modèle matriciel à partir de plusieurs méthodes adaptatives d’analyse des données de marché — une source de signaux unique et cohérente.

Filtrage anti-impulsion avec vérification par le volume. Les pics isolés de prix et de volume sont filtrés avant la génération du signal final. Les signaux ne sont confirmés qu’à la clôture de la bougie et ne sont pas redessinés, ce qui impose une discipline d’entrée/sortie et réduit l’impact des “spikes” liés aux annonces.

Réglage en quatre étapes : échelle de temps, sensibilité d’entrée, force du filtre anti-impulsion et coefficient de prédiction. Adaptation rapide à l’instrument et à l’unité de temps.

Classification visuelle claire. Bleu = achat, gris = hors position/sortie, rouge = vente ; les segments impulsifs sont en plus mis en évidence sur la ligne de tendance. L’indicateur aide à structurer les décisions : conserver la position en phase d’achat/vente et éviter les entrées en zone neutre. Des marquages clairs et des statistiques par symbole facilitent le contrôle de la discipline et l’analyse a posteriori.

Auto-adaptation basée sur les résultats. L’indicateur suit les statistiques de ses propres signaux sur une fenêtre de jours définie et, en cas de dégradation des performances, resserre légèrement les seuils internes. Cela permet de réduire l’activité pendant les phases de marché défavorables sans avoir à “retoucher” en permanence les paramètres manuellement.

Interface multilingue disponible pour plus de 50 langues, avec détection automatique de la langue du terminal pour la localisation des messages et des titres.

Conseils d’utilisation

Utilisez un compte de démonstration pour tester les paramètres de l’indicateur et les signaux avant de les appliquer en compte réel.

Consultez quotidiennement le calendrier économique afin d’identifier les événements à fort impact, tels que les NFP, décisions de taux d’intérêt ou publications de PIB.

Évitez de trader dans les 30 minutes précédant et suivant les annonces importantes, afin que les pics de volatilité ne perturbent pas les signaux de l’indicateur.

Diversifiez sur plusieurs instruments ou unités de temps pour réduire la dépendance au comportement d’un seul marché.

Surveillez la sur-optimisation ; ne modifiez pas les paramètres trop souvent en vous basant uniquement sur des résultats à court terme.

Effectuez une analyse manuelle des volumes lorsque le filtre anti-impulsion de l’indicateur signale des anomalies, afin de vérifier une seconde fois la validité du signal.

Remarques importantes

L’indicateur ne passe pas d’ordres automatiquement et ne garantit aucun profit. Il fournit des informations analytiques sur l’état actuel du marché ; les résultats dépendent de l’instrument, de l’unité de temps et des paramètres. Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.

Paramètres

Time-scale — échelle de temps/périodes.

Plage recommandée : 0,5–3,0 (pas 0,1).

Rôle : ajuste la “vitesse”/le lissage du modèle.

Inférieur à 1,0 → réagit plus vite, davantage de signaux.

Supérieur à 1,0 → plus lisse et plus strict, moins de signaux.

Entry sensitivity — sensibilité d’entrée.

Plage recommandée : 0,5–2,0 (pas 0,1).

Rôle : modifie les seuils d’entrée et la largeur de la zone neutre de l’oscillateur.

Inférieur à 1,0 → plus sensible, davantage de déclenchements.

Supérieur à 1,0 → plus strict, moins de déclenchements.

Anti-impulse strength — force du filtre anti-impulsion.

Plage recommandée : 0,5–2,0 (pas 0,1).

Rôle : renforce le filtrage des pics brusques (prix/volume) avant l’émission d’un signal.

Inférieur à 1,0 → plus “tolérant” vis-à-vis des impulsions (réaction plus rapide mais plus nerveuse).

Supérieur à 1,0 → plus strict vis-à-vis des impulsions (plus stable, mais moins de signaux).

Predict layer strength — force du filtre prédictif.

Plage recommandée : 0,5–2,0 (pas 0,1).

Rôle : règle la contribution du bloc prédictif adaptatif (SSA/Kalman) au blocage/à la confirmation des signaux.

Inférieur à 1,0 → plus conservateur : intervient moins souvent, les signaux sont plus souvent laissés passer.

Supérieur à 1,0 → plus sensible aux anomalies et aux retournements potentiels, bloque plus activement les entrées discutables.

Stats window — fenêtre de statistiques (jours).

Rôle : définit la période sur laquelle le panneau cumule le Profit/Loss (en points) pour le symbole actuel et les symboles récents.

Valeur faible → accent sur les résultats récents : statistiques et auto-adaptation réagissent plus vite, au prix d’une courbe plus “hachée”.

Valeur élevée → évaluation plus lissée : la tendance sur plusieurs semaines/mois devient visible, mais la réaction est plus lente.