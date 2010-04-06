Stochastic with Alerts m
- Göstergeler
- DMITRII GRIDASOV
- Sürüm: 1.5
- Etkinleştirmeler: 10
MT4 için "Uyarılı Stokastik" Kripto Forex Göstergesi, Yeniden Boyama Yok.
- Stokastik osilatörü, piyasadaki en iyi göstergelerden biridir - birçok yatırımcı için mükemmel bir araçtır.
- Hem Aşırı Satış/Aşırı Alım bölgelerine giriş hem de Aşırı Satış/Aşırı Alım bölgelerinden çıkış için dahili PC ve Mobil Uyarılar ile.
- Stokastik ve Sinyal çizgisi kesişimi için dahili PC ve Mobil Uyarılar ile.
- Uyarıların etkinleştirilmesi için ayarlanabilir tetik seviyeleri ile.
- Aşırı Alım bölgesi - 80'in üzerinde; Aşırı Satış bölgesi - 20'nin altındadır.
- Gösterge herhangi bir zaman diliminde kullanılabilir.
- Bu gösterge, Fiyat Hareketi teknikleriyle de mükemmel bir şekilde birleştirilebilir.
Yalnızca bu MQL5 web sitesinde sunulan orijinal bir üründür.