Stochastic with Alerts m

MT4 için "Uyarılı Stokastik" Kripto Forex Göstergesi, Yeniden Boyama Yok.





- Stokastik osilatörü, piyasadaki en iyi göstergelerden biridir - birçok yatırımcı için mükemmel bir araçtır.

- Hem Aşırı Satış/Aşırı Alım bölgelerine giriş hem de Aşırı Satış/Aşırı Alım bölgelerinden çıkış için dahili PC ve Mobil Uyarılar ile.

- Stokastik ve Sinyal çizgisi kesişimi için dahili PC ve Mobil Uyarılar ile.

- Uyarıların etkinleştirilmesi için ayarlanabilir tetik seviyeleri ile.

- Aşırı Alım bölgesi - 80'in üzerinde; Aşırı Satış bölgesi - 20'nin altındadır.

- Gösterge herhangi bir zaman diliminde kullanılabilir.

- Bu gösterge, Fiyat Hareketi teknikleriyle de mükemmel bir şekilde birleştirilebilir.





