Stochastic with Alerts m
- Indicatori
- DMITRII GRIDASOV
- Versione: 1.5
- Attivazioni: 10
Indicatore Crypto_Forex "Stocastico con Avvisi" per MT4, senza ridisegnazione.
- L'oscillatore stocastico è uno dei migliori indicatori sul mercato, strumento perfetto per molti trader.
- Con avvisi integrati per PC e dispositivi mobili per: ingresso nelle zone di ipervenduto/ipercomprato e uscita dalle zone di ipervenduto/ipercomprato.
- Con avvisi integrati per PC e dispositivi mobili per stocastico e incrocio della linea di segnale.
- Con livelli di attivazione regolabili per l'attivazione degli avvisi.
- Zona di ipercomprato: superiore a 80; zona di ipervenduto: inferiore a 20.
- L'indicatore può essere utilizzato su qualsiasi timeframe.
- Questo indicatore è eccellente anche da combinare con tecniche di Price Action.
