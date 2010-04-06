Stochastic with Alerts m

Indicatore Crypto_Forex "Stocastico con Avvisi" per MT4, senza ridisegnazione.

- L'oscillatore stocastico è uno dei migliori indicatori sul mercato, strumento perfetto per molti trader.
- Con avvisi integrati per PC e dispositivi mobili per: ingresso nelle zone di ipervenduto/ipercomprato e uscita dalle zone di ipervenduto/ipercomprato.
- Con avvisi integrati per PC e dispositivi mobili per stocastico e incrocio della linea di segnale.
- Con livelli di attivazione regolabili per l'attivazione degli avvisi.
- Zona di ipercomprato: superiore a 80; zona di ipervenduto: inferiore a 20.
- L'indicatore può essere utilizzato su qualsiasi timeframe.
- Questo indicatore è eccellente anche da combinare con tecniche di Price Action.

Si tratta di un prodotto originale offerto solo su questo sito web MQL5.
