Stochastic with Alerts m

Indicateur Crypto_Forex « Stochastique avec alertes » pour MT4, sans repeint.





- L'oscillateur stochastique est l'un des meilleurs indicateurs du marché : un outil idéal pour de nombreux traders.

- Alertes intégrées pour PC et mobile : entrée et sortie des zones de survente/surachat.

- Alertes intégrées pour PC et mobile : croisement des lignes stochastiques et de signal.

- Niveaux de déclenchement des alertes ajustables.

- Zone de surachat : au-dessus de 80 ; zone de survente : en dessous de 20.

- Cet indicateur est utilisable sur toutes les unités de temps.

- Il est également excellent en combinaison avec les techniques d'analyse de l'action des prix.





// D'excellents robots de trading et indicateurs sont disponibles ici : https://www.mql5.com/en/users/def1380/seller

Produit original proposé exclusivement sur le site web MQL5.