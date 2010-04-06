Stochastic with Alerts m
- Indicateurs
- DMITRII GRIDASOV
- Version: 1.5
- Activations: 10
Indicateur Crypto_Forex « Stochastique avec alertes » pour MT4, sans repeint.
- L'oscillateur stochastique est l'un des meilleurs indicateurs du marché : un outil idéal pour de nombreux traders.
- Alertes intégrées pour PC et mobile : entrée et sortie des zones de survente/surachat.
- Alertes intégrées pour PC et mobile : croisement des lignes stochastiques et de signal.
- Niveaux de déclenchement des alertes ajustables.
- Zone de surachat : au-dessus de 80 ; zone de survente : en dessous de 20.
- Cet indicateur est utilisable sur toutes les unités de temps.
- Il est également excellent en combinaison avec les techniques d'analyse de l'action des prix.
