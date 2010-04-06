ReTest Histogram mt
- Göstergeler
- DMITRII GRIDASOV
- Sürüm: 1.2
MT4 için Crypto_Forex Göstergesi "ReTest Histogramı", Yeniden Boyama Yok.
- ReTest Histogramı göstergesi, güçlü S/R seviyesinin yeniden test edilmesinden sonra ana trend yönüne giriş sinyallerini aramak için kullanılabilir.
- ReTest Histogramı 2 renkte olabilir: düşüş trendi için kırmızı, yükseliş trendi için yeşil.
- Aynı renkte sabit ardışık histogram sütunları gördüğünüzde, yeni bir trendin başladığı anlamına gelir.
- ReTest sinyali, histogramda zıt renkte bir sütun ve trend renginde bir sonraki sütundur (resimlere bakın).
- Göstergede yerleşik Mobil ve PC uyarıları bulunur.
Gösterge NASIL KULLANILIR:
- ALIM sinyalleri için: sabit sürekli yeşil histogram (yükseliş trendi) +1 kırmızı sütun (yeniden test) +1 yeşil sütun (buradan uzun pozisyon açın). - SATIŞ sinyalleri için: sabit sürekli kırmızı histogram (düşüş trendi) +1 yeşil sütun (tekrar test) +1 kırmızı sütun (buradan kısa pozisyon açın).
