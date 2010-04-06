ReTest Histogram mt
- Indicatori
- DMITRII GRIDASOV
- Versione: 1.2
- Attivazioni: 10
Indicatore Crypto_Forex "ReTest Histogram" per MT4, senza ridisegno.
- L'indicatore ReTest_Histogram può essere utilizzato per la ricerca di segnali di ingresso nella direzione del trend principale dopo il nuovo test di un forte livello S/R.
- L'istogramma ReTest può essere di 2 colori: rosso per trend ribassista e verde per trend rialzista.
- Quando si vedono colonne consecutive dell'istogramma stabili dello stesso colore, significa che si sta verificando un nuovo trend.
- Il segnale ReTest è costituito da una colonna con colore opposto nell'istogramma e dalla colonna successiva con il colore del trend (vedere le immagini).
- L'indicatore ha avvisi integrati per dispositivi mobili e PC.
COME UTILIZZARE L'indicatore:
- Per segnali di ACQUISTO: istogramma verde stabile e continuo (trend rialzista) + 1 colonna rossa sull'istogramma (retest) + 1 colonna verde (aprire una posizione Long qui).
- per segnali di VENDITA: istogramma rosso continuo (trend ribassista) + 1 colonna verde sull'istogramma (retest) + 1 colonna rossa (apri una posizione Short qui).
Si tratta di un prodotto originale offerto solo su questo sito web MQL5.