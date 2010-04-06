ReTest Histogram mt

Indicateur Crypto_Forex « Histogramme de Retest » pour MT4, sans repeint.





- L'indicateur « Histogramme de Retest » permet de rechercher des signaux d'entrée dans la direction de la tendance principale après le retest d'un niveau de support/résistance important.

- L'histogramme de Retest peut être de deux couleurs : rouge pour une tendance baissière et vert pour une tendance haussière.

- L'apparition de colonnes consécutives et stables de la même couleur indique le début d'une nouvelle tendance.

- Le signal de retest se manifeste par une colonne de couleur opposée dans l'histogramme, suivie de la colonne de la couleur de la tendance (voir les images).

- L'indicateur intègre des alertes pour mobile et PC.





UTILISATION :

- Pour les signaux d'achat : histogramme vert continu et stable (tendance haussière) + une colonne rouge (retest) + une colonne verte (ouvrir une position longue). - Signaux de VENTE : histogramme rouge stable (tendance baissière) + 1 colonne verte (retest) + 1 colonne rouge (ouvrir une position courte).





Ce produit original est proposé exclusivement sur le site web MQL5.