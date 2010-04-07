VWAP for Scalpers MT4
- Göstergeler
- Hispraise Chinedum Abraham
- Sürüm: 2.3
Scalperler için VWAP
Hızlı, kesin scalp'ler için oturum farkında VWAP çizgileri.
⚙️ Girdiler (MT4/MT5)
- Enable_Hourly_VWAP: Saatlik VWAP'ı etkinleştir.
- Enable_Asia_VWAP: Asya oturumu VWAP'ını etkinleştir.
- Enable_Europe_VWAP: Avrupa oturumu VWAP'ını etkinleştir.
- Enable_NA_VWAP: Kuzey Amerika oturumu VWAP'ını etkinleştir.
- Enable_Extended_VWAP: Genişletilmiş oturum VWAP'ını etkinleştir.
- Enable_Daily_VWAP: Günlük VWAP'ı etkinleştir.
Asya Oturumu (GMT)
- Session_Asia_Start_Hour: Asya oturumu başlangıç saati.
- Session_Asia_End_Hour: Asya oturumu bitiş saati.
Avrupa Oturumu (GMT)
- Session_Europe_Start_Hour: Avrupa oturumu başlangıç saati.
- Session_Europe_End_Hour: Avrupa oturumu bitiş saati.
Kuzey Amerika Oturumu (GMT)
- Session_NA_Start_Hour: Kuzey Amerika oturumu başlangıç saati.
- Session_NA_End_Hour: Kuzey Amerika oturumu bitiş saati.
🎯 Neler yapar
- Saatlik, oturum (Asya/Avrupa/Kuzey Amerika/Genişletilmiş) ve günlük VWAP'ı çizerek net bir önyargı sağlar.
- Girişleri pazar zamanlaması ile hizalamak için oturum bağlamını gösterir.
- MT4 ve MT5 sürümleri mevcuttur; yalnızca grafik oluşturma.