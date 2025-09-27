Chart Auto Flow

"과거 차트를 실시간 움직임으로 재현하다"

Chart Auto Flow는 과거 차트를 가변 속도캔들 단위에서 재생 및 역재생할 수 있는 검증 지원 도구입니다.

멈춰 있는 차트를 보는 것만이 아니라, 실시간에 가까운 움직임으로 재현할 수 있어 실전에 가까운 트레이닝이 가능해집니다. 또한, 고속 재생을 통해 방대한 과거 차트에서 단시간에 목적하는 차트 패턴을 찾아낼 수 있습니다.

외환(FX), 주식, 골드, 가상화폐 등 모든 금융 상품에서 사용 가능합니다.


【이런 분들께 추천합니다】

  • 재량 트레이딩 연습 및 검증을 효율화하고 싶은 분
    더블 바텀이나 헤드앤숄더와 같은 특정 패턴을 고속 재생으로 단시간에 찾고, 그 형성 과정을 슬로우 재생으로 상세히 분석할 수 있습니다.

  • 특정 패턴의 '출현 순간'을 연구하고 싶은 분
    지표 신호가 나오는 순간이나 라인에서 반등할 때의 움직임 등을 납득할 때까지 몇 번이고 되감아 재생함으로써 진입 정밀도를 높일 수 있습니다.

  • 주말에 집중해서 검증을 진행하고 싶은 분
    데모 계좌 거래와 달리 시장이 쉬는 날에도 차트를 움직여 시뮬레이션을 할 수 있어 효과적인 연습이 가능합니다.

조작 인터페이스

버튼 기능 설명
[Pause / Restart] 일시정지 / 재개 차트 재생 제어
[Reset] 리셋 속도 및 바 오프셋 초기화 (Speed:1s, Bar:1)
[Slow] [Fast] 속도 조정 50ms~10분 사이 자유 조정
[Bar+] [Bar-] 바 오프셋 조정 1~480 조정 가능
[Past / Future] 방향 전환 전진 / 역방향 전환
(Speed / Bars) : 라벨 현재 설정 현재 속도 및 오프셋 표시
[FocusTimeLine] 없음 (향후 확장용 버튼) 향후 업데이트 및 기능 확장을 위한 예약 공간입니다.
[END] 종료 도구 종료
패널 이동 방법
  1. 패널의 테두리(프레임)를 더블 클릭합니다.
  2. 패널의 왼쪽 상단 구석에 흰색 또는 검은색 마커(점)가 나타납니다.
  3. 해당 마커를 드래그하여 패널을 이동할 수 있습니다.

설치 방법

  1. MT5에 로그인한 후 Market에서 이 제품을 검색하고 “구매” 및 “다운로드”를 클릭하면 자동으로 설치됩니다.

  2. 설치 후 Navigator → 전문가 어드바이저(EA) → Market 아래에 표시됩니다.

  3. 드래그 앤 드롭 또는 더블 클릭으로 차트에 추가합니다.

권장 환경

  • 운영체제: Windows 11

  • MT5: Build 5430

  • CPU: Intel 11th Gen Core i5-1135G7

  • 메모리: 8GB RAM

본 제품은 Windows 운영체제에서의 동작만 확인되었습니다.
Mac(Wine / Parallels 등)이나 가상 서버 환경에서는
정상 동작을 보장하지 않으며 공식 지원 대상이 아닙니다.

위험 고지

본 제품은 어떠한 트레이딩 기능도 포함하지 않으므로,
자금에 대한 위험은 없습니다.


