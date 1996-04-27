Chart Auto Flow
- Utilitaires
- Gakko Takahashi
- Version: 1.0
- Activations: 10
Présentation du produit
Cet utilitaire pratique pour MT5 permet de lire et de rembobiner automatiquement les graphiques.
Idéal pour l’analyse, la simulation et la découverte de motifs sur le Forex, les actions, l’or et d’autres instruments financiers.
Fonctionnalités et avantages
Vitesse de lecture flexible
Contrôlez le mouvement du graphique exactement comme vous le souhaitez, avec une large plage de vitesse allant de 50 ms à 10 minutes.
Déplacement vers le passé ou le futur
Déplacez facilement le graphique vers le passé ou le futur d’un simple clic, ce qui facilite les tests de stratégie et la découverte de motifs.
Utilisation intuitive
Les commandes simples permettent de mettre en pause/reprendre, de régler la vitesse et de modifier le nombre de bougies décalées.
Compatible avec tous les timeframes et instruments
Peut être utilisé pour le day trading, le swing trading ou l’analyse à long terme dans n’importe quel environnement de graphique.
Aperçu des opérations
|Bouton/Étiquette
|Fonction
|Description
|Pause / Restart
|Pause / Reprendre
|Contrôle instantané de la lecture du graphique
|Stop
|Arrêter le programme
|Arrête l’outil à tout moment
|Slow / Fast
|Ajuster la vitesse
|Réglable librement de 50 ms à 10 minutes
|Bar+ / Bar-
|Ajuster le nombre de bougies déplacées
|Réglable de 1 à 480 bougies
|Past / Future
|Changer la direction de lecture
|Basculer entre passé et futur
|Speed / Bars (Étiquette)
|Afficher la vitesse / nombre de bougies actuel
|Permet de voir les réglages actuels en un coup d’œil
Installation
Connectez-vous simplement à MT5, cliquez sur « Acheter → Installer » depuis le Market, et l’outil sera ajouté automatiquement à votre terminal.
Ensuite, vous pouvez faire glisser ou double-cliquer sur l’utilitaire depuis le dossier Market dans le Navigateur pour l’ajouter à n’importe quel graphique.
Environnement recommandé
-
OS : Windows 11
-
MT5 Build : 5320 / 5260
-
CPU : Intel 11th Gen Core i5-1135G7 (4 cœurs / 8 threads)
-
RAM : 8 Go
Devrait fonctionner également sur Mac ou d’autres environnements, mais ceux-ci n’ont pas été testés officiellement. Veuillez essayer à vos propres risques.
Avertissement
Cet outil ne comprend aucune fonctionnalité de trading, il n’y a donc aucun risque financier.