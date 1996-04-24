Chart Auto Flow

Chart Auto Flow は MT5のEAツール で、トレーダーは以下を行えます：

  • チャート自動再生（前方向）

  • 自動逆再生（後方向）

  • 高速レビューでチャートパターン確認

  • 低速で手法練習・戦略検証

FX・株・金・仮想通貨など全銘柄に対応、全時間足（M1〜MN）で使用可能。

過去チャートを効率的にレビューし、パターンを見つけ、テクニカル分析や手法検証を行いたいトレーダーに最適。
初心者〜上級者まで幅広く対応。

利用可能なバージョン 操作ガイド
ボタン / ラベル 機能 説明
Pause / Restart 一時停止 / 再開 チャート再生をコントロール
Reset 移動速度・ローソク足シフト量リセット Speed:1s、Bar:1 にリセット
Slow / Fast 移動速度調整 50ms〜10分まで自由に設定可能
Bar+ / Bar- ローソク足シフト量調整 1〜480本まで調整可能
Past / Future 移動方向切替 再生・逆再生の方向を切り替え可能
Speed / Bars（ラベル） 現在の速度・シフト量表示 現在設定値を確認可能
END プログラム終了 -
主な特徴

  • 幅広い再生速度：50ms〜10分/1本

  • 前方向・後方向切替：ワンクリックで変更可能

  • 高速レビュー & パターン確認：チャートを素早く確認しパターンを発見

  • 低速トレーニング & 戦略検証：手法検証や細かいパターン確認に最適

  • 全銘柄・全時間足対応：FX / 株 / 金 / 仮想通貨、M1〜MNチャート

  • 直感的なボタン操作：再生・停止・速度・バー移動・方向切替

セットアップ

MT5にログインし、マーケットから「購入」と「ダウンロード」をクリックするだけで、自動的に端末にインストールされます。

ナビゲーターの エキスパートアドバイザ(EA) 直下の Market に配置されます。これをドラッグ＆ドロップ、またはダブルクリックでチャートに追加可能。

推奨環境

  • OS：Windows 11

  • MT5 Build：5320 / 5260

  • CPU：Intel Core i5（11世代以上推奨）

  • メモリ：8GB+

※Macでも動作可能性あり（未検証）

リスクについて

本ツールは売買を行いません。金融リスクはありません。

気に入っていただければ、レビューをいただけると励みになります。


