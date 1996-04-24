Chart Auto Flow
- ユーティリティ
- Gakko Takahashi
- バージョン: 2.1
- アップデート済み: 13 12月 2025
- アクティベーション: 8
Chart Auto Flow は MT5のEAツール で、トレーダーは以下を行えます：
-
チャート自動再生（前方向）
-
自動逆再生（後方向）
-
高速レビューでチャートパターン確認
-
低速で手法練習・戦略検証
FX・株・金・仮想通貨など全銘柄に対応、全時間足（M1〜MN）で使用可能。
過去チャートを効率的にレビューし、パターンを見つけ、テクニカル分析や手法検証を行いたいトレーダーに最適。
初心者〜上級者まで幅広く対応。
-
|ボタン / ラベル
|機能
|説明
|Pause / Restart
|一時停止 / 再開
|チャート再生をコントロール
|Reset
|移動速度・ローソク足シフト量リセット
|Speed:1s、Bar:1 にリセット
|Slow / Fast
|移動速度調整
|50ms〜10分まで自由に設定可能
|Bar+ / Bar-
|ローソク足シフト量調整
|1〜480本まで調整可能
|Past / Future
|移動方向切替
|再生・逆再生の方向を切り替え可能
|Speed / Bars（ラベル）
|現在の速度・シフト量表示
|現在設定値を確認可能
|END
|プログラム終了
|-
-
幅広い再生速度：50ms〜10分/1本
-
前方向・後方向切替：ワンクリックで変更可能
-
高速レビュー & パターン確認：チャートを素早く確認しパターンを発見
-
低速トレーニング & 戦略検証：手法検証や細かいパターン確認に最適
-
全銘柄・全時間足対応：FX / 株 / 金 / 仮想通貨、M1〜MNチャート
-
直感的なボタン操作：再生・停止・速度・バー移動・方向切替
MT5にログインし、マーケットから「購入」と「ダウンロード」をクリックするだけで、自動的に端末にインストールされます。
ナビゲーターの エキスパートアドバイザ(EA) 直下の Market に配置されます。これをドラッグ＆ドロップ、またはダブルクリックでチャートに追加可能。推奨環境
-
OS：Windows 11
-
MT5 Build：5320 / 5260
-
CPU：Intel Core i5（11世代以上推奨）
-
メモリ：8GB+
※Macでも動作可能性あり（未検証）リスクについて
本ツールは売買を行いません。金融リスクはありません。
気に入っていただければ、レビューをいただけると励みになります。